Степанов о готовности больниц ко второй волне COVID-19: Минздрав постоянно мониторит ситуацию с обеспечением

Государство постоянно мониторит ситуацию с обеспечением украинских больниц медицинским средствами на случай второй волны коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов сообщил, что за последние четыре месяца в больницах увеличилось количество аппаратов ИВЛ.

"Конечно, у нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно возросло. За последние четыре месяца, с начала пандемии в Украине, почти плюс 900 аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах по всей стране, в том числе в больницах первой волны", - сказал министр.

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Также Степанов сообщил, что Минздрав постоянно мониторит ситуацию, чтобы все больницы были полностью обеспечены всеми лекарственными средствами, необходимыми для лечения COVID-19.

Степанов в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии COVID-19.

"Не надо делать много. Просто надо соблюдать те рекомендации и правила, которые установлены в Украине. Это пользование маской, когда вы заходите в любое помещение, находитесь в транспорте, когда вы заходите в лифт", - сказал он.

Также Степанов призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обрабатывать руки антисептиком.

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