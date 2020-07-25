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Новини Коронавирус и карантин
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Степанов о готовности больниц ко второй волне COVID-19: Минздрав постоянно мониторит ситуацию с обеспечением

Степанов о готовности больниц ко второй волне COVID-19: Минздрав постоянно мониторит ситуацию с обеспечением

Государство постоянно мониторит ситуацию с обеспечением украинских больниц медицинским средствами на случай второй волны коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов сообщил, что за последние четыре месяца в больницах увеличилось количество аппаратов ИВЛ.

"Конечно, у нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно возросло. За последние четыре месяца, с начала пандемии в Украине, почти плюс 900 аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах по всей стране, в том числе в больницах первой волны", - сказал министр.

Также читайте: Из 2700 аппаратов ИВЛ в Украине задействовано 170, - Степанов

Также Степанов сообщил, что Минздрав постоянно мониторит ситуацию, чтобы все больницы были полностью обеспечены всеми лекарственными средствами, необходимыми для лечения COVID-19.

Степанов в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии COVID-19.

"Не надо делать много. Просто надо соблюдать те рекомендации и правила, которые установлены в Украине. Это пользование маской, когда вы заходите в любое помещение, находитесь в транспорте, когда вы заходите в лифт", - сказал он.

Также Степанов призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обрабатывать руки антисептиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста на коронавирус, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Минздрав (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Народ болеет в основном в тех месяцах,где есть литера "Р",а это янваРь,февРаль,маРт,апРель,сентябРь,октбРь,ноябРь,декабРь...
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25.07.2020 14:15 Відповісти
Угу. А також чєРвєнь, сєРпєнь і вєРєсєнь...
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25.07.2020 14:30 Відповісти
Степанов о готовности больниц ко второй волне COVID-19: Минздрав постоянно мониторит ситуацию с обеспечением - Цензор.НЕТ 205
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25.07.2020 14:22 Відповісти
хм.. больницы то может и готовы - а персонал !? с вашим руководством которое постоянно обманывает мед.персонал - дураков идти на работу в коронавирусную больницу уже нет !!
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25.07.2020 14:31 Відповісти
Степанов, можно запитаю? Скільки уже скиздив?
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25.07.2020 14:33 Відповісти
Что конкретно этот зеленый долбоеп мониторит?! Даже в Киеве инфекционисты стирают одноразовые (!) перчатки и костюмы. О том какой песец творится на периферии можно не рассказывать, достаточно посмотреть статистику заболевших среди медперсонала - такого зашквара нет нигде в Европе. А эти бабуины все мониторят. Очко своей жены пусть мониторит на предмет несанкционированного взлома.
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25.07.2020 14:38 Відповісти
Он просто мог бы и прямо- мани тырит. Но написал умно, лохторат схавает как всегда. Потому что по сути что то, что другое определение значит одно и то же.
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25.07.2020 15:27 Відповісти
 
 