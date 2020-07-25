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Новини
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У ЄС стурбовані змінами в законі про держзакупівлі: "Це одне з найбільших досягнень після Майдану"

У ЄС стурбовані змінами в законі про держзакупівлі:

В Європейському Союзі занепокоєні змінами в законі про держзакупівлі і закликають Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у відповіді представництва ЄС в Києві на запит журналістів видання.

Європейський Союз стурбований ініціативою українських політиків обмежити доступ до публічних закупівель для продукції машинобудування, якщо вона не матиме обов'язкової локальної складової - тобто якщо хоча би частина компонентів не буде вироблена в Україні.

У  дипломатичній місії наголосили, що ці документи однозначно порушуватимуть принцип недискримінації, закладений в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у зобов'язаннях України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

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"Хоча бажання підтримати вітчизняну промисловість є зрозумілим, особливо з огляду на економічні труднощі через пандемію СOVID-19, є інші способи це робити, не порушуючи засад вільної конкуренції у відносинах з країнами ЄС та іншими членами СОТ", - зазначили у представництві ЄС.

Як зазначає Європейська дипломатична місія, підвищення прозорості державних закупівель сприяло тому, що українці стали більше отримувати за свої гроші, і надало додаткові можливості для бізнесу. У представництві ЄС називають цей факт "одним з головних досягнень постмайданних урядів".

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Євросоюз вже неодноразово доносив свою позицію щодо законопроєкту № 3739 на різних зустрічах з українською стороною, востаннє на зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі 23 липня. І ЄС "продовжуватиме це робити стільки, скільки буде необхідно", запевняють у київському представництві ЄС. Відповідаючи на запитання DW про кроки Брюсселя у відповідь, у дипломатичній місії ЄС зазначили, що вони залежатимуть від рішень, ухвалених Україною.

Нагадаємо, законопроєктом № 3739 пропонується внести зміни до закону про публічні закупівлі "з метою модернізації української промисловості". Ідеться про встановлення тимчасово - з 1 січня 2021 року строком на десять років - особливостей здійснення процедур закупівлі окремих товарів. З метою удосконалення процедури оцінювання тендерних пропозицій пропонується встановити перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації є обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи у Брюсселі 23 липня, визнав, що положення законопроєкту № 3739 суперечать угоді про асоціацію з ЄС, і пообіцяв "шукати золоту середину" до ухвалення законопроєкту у другому читанні.

держзакупівлі (384) машинобудування (43) Євросоюз (13634)


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Топ коментарі
+28
В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана" - Цензор.НЕТ 8330
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25.07.2020 14:35
+24
Зебилы заслужили того, чтобы их лишили безвиза. Впрочем, большинство из них этому будет только тихо радоваться, мол сам не езжу, нехрен и другим по европам шастать.
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25.07.2020 14:36
+20
дурко! этим недозаконом, слуги реализовали схему:
- европейский подрядчик, условно, 1000 евро
- украинский подрядчик - 10000000 евро
выбраем украинского, потому что это "отечественный производитель"
по факту, "отечественный" - не имеет на балансе обородувания, создан "вчера", директор - алкашь-бомж, готов дать откат
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25.07.2020 15:01
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******** сдало Украину евросоюзу, теперь хаваем эту радость1
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25.07.2020 18:40 Відповісти
Молодец Зеля, пошли они нафуй, хотим как в Хабаровске!!!!
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25.07.2020 20:21 Відповісти
В ЕС обеспокоены изменениями в законе о госзакупках: "Это одно из величайших достижений после Майдана".

Вот оно как. А я все не мог понять, какие же величайшие достижения принес Майдан, а это закон о закупке в явропах)). Заехал вчера в АТБ, яблоки - Польша, сливы - Италия, абрикосы - Турция... и это в Украине, Карл... Здобули...
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26.07.2020 05:37 Відповісти
Осенью и Беларусь еще картошкой поможет...
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26.07.2020 13:57 Відповісти
Зебилы сливают и ассоциацию с ЕС!!

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26.07.2020 06:01 Відповісти
Зедебилов на мыло!!! всех без разбора, от президента,. до кухарки и фотографа!!!
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26.07.2020 13:35 Відповісти
"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС

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Сев поток 2,ваши способы давно известны.
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26.07.2020 14:02 Відповісти
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