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Новини Коронавірус і карантин
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У Бердянську кількість хворих на COVID-19 співробітників підстанції швидкої зросла до 19 осіб

У Бердянську кількість хворих на COVID-19 співробітників підстанції швидкої зросла до 19 осіб

Кількість хворих на коронавірус співробітників Бердянської підстанції швидкої медичної допомоги (ШМД) в Запорізькій області зросла до 19 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 19.00 24.07.2020 року 19 працівників Бердянської підстанції ШМД мають позитивний ПЛР-тест. Проте лише у 7 працівників є клінічні прояви у вигляді нежитю та підвищеної температури, інші працівники клінічних проявів не мають", - йдеться у повідомленні.

Усі хворі  -  під наглядом сімейних лікарів.

Стосовно надзвичайної ситуації, що склалась у м. Бердянськ, повідомлено Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, ДУ "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України" та місцеву владу для запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед медичних працівників.

Кожен з працівників підстанції "швидкої" пройшов 2-кратне тестування, у разі подвійного негативного тесту такий працівник буде допущений до роботи. Також на території підстанції проведено дезінфекцію усіх приміщень.

Сьогодні разом з місцевою владою Бердянська розроблений комплексний план залучення додаткових бригад ШМД для надання екстреної медичної допомоги населенню та створення додаткового пункту базування бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бердянську на підстанції швидкої допомоги спалах COVID-19, захворіли 8 співробітників

Бердянськ (471) карантин (18172) швидка (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Бабло списывают суки ...65 миллиардов гриваков ушли в офшоры....
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25.07.2020 15:14
+1
Заболевших или у которых обнаружены антитела к ковиду?
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25.07.2020 14:59
+1
Саму статью читать пробовали?

Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры
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25.07.2020 15:02
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Заболевших или у которых обнаружены антитела к ковиду?
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25.07.2020 14:59 Відповісти
Саму статью читать пробовали?

Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры
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25.07.2020 15:02 Відповісти
Само наличие или отсутствик вируса в организме определяют по ПЦР.
Тест на антитела показывает реакцию организма на вирус - было ли (или есть сейчас) заражение.
Оптимальный вариант - Антитела плюс, ПЦР минус - лзначает, что вы бессимптомно уже перенесли Ковид.
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25.07.2020 16:04 Відповісти
Секреторные IG A положительные и у асимтоматиков.
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25.07.2020 17:48 Відповісти
https://www.ordinemedicilatina.it/i-test-anticorpali-nella-diagnosi-di-infezione-da-covid-19/
В описанном случае говорится о тампонах. Антитела же обнаруживаются в сыворотке реакией PCR. На 4 -6 -й день заболевания появляются в крови Ig M и свидетельствуют об активной форме инфекции. Через 2 недели начинают появляться Ig G и постепенно наращивают титр. Вот как раз высокий титр Ig G говорит об иммунитете.
Тампоны обнаруживают присутствие вируса, даже при асимптоматичекой инфекции. Сейчас в Италии имеется методика, которая позволяет заключить результат тампона за 7 минут!
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25.07.2020 17:19 Відповісти
Тампон обнаруживает РНК коронавируса, даже при малой концентрации вируса в носу и глотке. Тампон проводят не только в носу, а и в носовых пазухах - синусах.
Если за день - два периодически полоскать рот и закапывать нос Хлорексидином, нифига не обнаружат у асимптоматиков.
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25.07.2020 17:29 Відповісти
Если вирус в продвинутой фазе уходит вниз по дых. путям (бронхи, лёгкие), тампон из носа и Pharynx (глотка) будет уже негативным. В таком случае проводят PCR.
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25.07.2020 17:32 Відповісти
Бабло списывают суки ...65 миллиардов гриваков ушли в офшоры....
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25.07.2020 15:14 Відповісти
Зеленский-ВОР !
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25.07.2020 15:15 Відповісти
И где де наши борцы с ко-ко-коррупцией, неужели уже побороли?
Десятки миллиардов, Карл, вместо целевого назначения на борьбу с ковид, ушли на распил через "строительство дорог".
Зато коррупции нет! (Потому что об этом теперь молчат). Все эти "борцуны" отработали кремлевскую денежку - и заткнулись.
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25.07.2020 16:07 Відповісти
Значит заболело только семь, а остальные просто инфицированы раз чуствуют себя удовлетворительно
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25.07.2020 16:50 Відповісти
Тоже мне... заболели... соплями.
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25.07.2020 20:06 Відповісти
Интересно то, что насморк не входит в список симптомов COVID-19. Им точно тест на этот вирус делали . Может на какой-то другой, мало ли.
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25.07.2020 23:53 Відповісти
 
 