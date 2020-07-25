У Бердянську кількість хворих на COVID-19 співробітників підстанції швидкої зросла до 19 осіб
Кількість хворих на коронавірус співробітників Бердянської підстанції швидкої медичної допомоги (ШМД) в Запорізькій області зросла до 19 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на 19.00 24.07.2020 року 19 працівників Бердянської підстанції ШМД мають позитивний ПЛР-тест. Проте лише у 7 працівників є клінічні прояви у вигляді нежитю та підвищеної температури, інші працівники клінічних проявів не мають", - йдеться у повідомленні.
Усі хворі - під наглядом сімейних лікарів.
Стосовно надзвичайної ситуації, що склалась у м. Бердянськ, повідомлено Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, ДУ "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України" та місцеву владу для запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед медичних працівників.
Кожен з працівників підстанції "швидкої" пройшов 2-кратне тестування, у разі подвійного негативного тесту такий працівник буде допущений до роботи. Також на території підстанції проведено дезінфекцію усіх приміщень.
Сьогодні разом з місцевою владою Бердянська розроблений комплексний план залучення додаткових бригад ШМД для надання екстреної медичної допомоги населенню та створення додаткового пункту базування бригад.
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Однако лишь у 7 работников есть клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры
Тест на антитела показывает реакцию организма на вирус - было ли (или есть сейчас) заражение.
Оптимальный вариант - Антитела плюс, ПЦР минус - лзначает, что вы бессимптомно уже перенесли Ковид.
В описанном случае говорится о тампонах. Антитела же обнаруживаются в сыворотке реакией PCR. На 4 -6 -й день заболевания появляются в крови Ig M и свидетельствуют об активной форме инфекции. Через 2 недели начинают появляться Ig G и постепенно наращивают титр. Вот как раз высокий титр Ig G говорит об иммунитете.
Тампоны обнаруживают присутствие вируса, даже при асимптоматичекой инфекции. Сейчас в Италии имеется методика, которая позволяет заключить результат тампона за 7 минут!
Если за день - два периодически полоскать рот и закапывать нос Хлорексидином, нифига не обнаружат у асимптоматиков.
Десятки миллиардов, Карл, вместо целевого назначения на борьбу с ковид, ушли на распил через "строительство дорог".
Зато коррупции нет! (Потому что об этом теперь молчат). Все эти "борцуны" отработали кремлевскую денежку - и заткнулись.