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Новини Агресія Росії проти України
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Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон

Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон

Російська Федерація продовжує приховано перекидати військову техніку і устаткування до Лівії для проведення військових операцій і дестабілізації обстановки в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Як зазначається, при цьому Росія порушує резолюцію ООН 1970 року.

"Росія продовжує грати деструктивну роль в Лівії шляхом поставки озброєння для угруповання "Вагнер", - заявив командувач операцій Африці генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.

Відомство також представило знімки, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО "Панцир", важкі бронеавтомобілі "Тигр", інша бронетехніка і особовий склад, що належать російському угрупованню "Вагнер".

Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон 01
Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон 02

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Лівія (117) Пентагон (1436) росія (65925) США (23335)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4343497645690498 50 хв ·

Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.

Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
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25.07.2020 15:14
+13
Хай перекидають... Як сказав один "всесвітній миротворець", "У нас там прекрасная возможность для проведения учений в боевой обстановке...". Хай турки і тренуються... Заодно нові види бойової техніки, у пустельній місцевості, "близькій до сірійської...", випробують...
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25.07.2020 15:08
+9
Значит надо им повторить в Ливии сирийский Хишам, только так начинают соображать. И уже заканчивать с этой государственной террористической бандой "Вагнера" ( Уткина, Пригожина,Крабэ )
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25.07.2020 15:04
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"Видишь, стреляй..."
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25.07.2020 15:03 Відповісти
Значит надо им повторить в Ливии сирийский Хишам, только так начинают соображать. И уже заканчивать с этой государственной террористической бандой "Вагнера" ( Уткина, Пригожина,Крабэ )
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25.07.2020 15:04 Відповісти
Прочитайте мой коммент внизу. Я о том-же.
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25.07.2020 15:20 Відповісти
Погостами?
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25.07.2020 15:05 Відповісти
Хай перекидають... Як сказав один "всесвітній миротворець", "У нас там прекрасная возможность для проведения учений в боевой обстановке...". Хай турки і тренуються... Заодно нові види бойової техніки, у пустельній місцевості, "близькій до сірійської...", випробують...
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25.07.2020 15:08 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlJVwH6mnm2dhXamnV32n375K5iTWTAv90DoE1RlJHmbuBi2z5gax532V4Ws82SMjAh9phJKDNrE9g&hc_ref=ARQBgvLQ6cC2eTvb3Bk4pIRJQOJyo5OeViiS-A3y4_nxmCb1F3-Y7NUoM59TZaL56-c&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4343497645690498 50 хв ·

Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.

Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
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25.07.2020 15:14 Відповісти
Бутусов - патрiот i справжнiй захистник iнтересiв Украiни... в противагу таким як ти - ватним кАзлАм...
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25.07.2020 16:16 Відповісти
Ну так поторопись побыстрому удовлетворить его, пока тебя херащенка не обогнал. А то так и будешь киве массаж продолжать делать...
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30.07.2020 21:17 Відповісти
В этот раз лайкать текст Бутусова не буду.
Вроде бы не глупый человек, а сделал себя сам вместе остальными. Как можно было повестись на развод бениной ОПГ, я не знаю.
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25.07.2020 16:16 Відповісти
...................................................................
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25.07.2020 17:06 Відповісти
Це і є план Б. А буде ще й В.
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25.07.2020 20:36 Відповісти
Лівія, Сирія. Ємен. Немає вже таких країн. ***** посіяв вітер зламавши світовий порядок після Другої світової. Пожне бурю. Китайці в Хабаровську вже працюють.
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25.07.2020 15:09 Відповісти
Хрень! Открыто ...
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25.07.2020 15:12 Відповісти
Я выражаю озабоченность.
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25.07.2020 15:13 Відповісти
Та вы заколебали уже - так долбаните по ним тамагавками а не скулите.
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25.07.2020 15:13 Відповісти
Для чого росії потрібна ця Лівія? Те, що з Туреччиною і росією там буде війна є зрозумілим, але для чого все це?
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25.07.2020 15:14 Відповісти
Думаю, среди прочего - банальная мания "вяличия". Пометить территорию, создать, или (и) поддерживать напряжённость, чтобы взрослые с ними "договаривались" как с "геополитическим игроком"...
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25.07.2020 15:32 Відповісти
Це дійсно є, але манія величі не нагодує🤔
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25.07.2020 15:37 Відповісти
Кто их знает, в какой стадии шизофрении находятся члены ОПГ-политбюро захватившие власть РФ, может материально они уже нажрались и захотелось "духовного", а холопы потерпят. То ли они СССР 2.0 строят, то ли Византию возрождают - умом расею не понять...
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25.07.2020 15:52 Відповісти
Що б вони не побудували, воно було,є і буде лапотним.
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25.07.2020 17:06 Відповісти
енергоносії
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25.07.2020 17:26 Відповісти
Серед іншого, міграційний тиск на Європу.
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25.07.2020 20:30 Відповісти
Там нафти багато.
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25.07.2020 23:04 Відповісти
"Тайно" - это если они заявят, что бедуины откопали технику в песках пустыни. Шота я не слышу официальных предъяв США к рф. Подозреваю, что Трампушка опять сказал своим воякам: Вы все врете ...
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25.07.2020 15:16 Відповісти
Да. Лицемерный Запад прикидывается, что если расия не признаётся, то значит она воюет "тайно"...
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25.07.2020 15:55 Відповісти
"Тайно" - толстый троллинг, только в РФ думают что они что-то делают "тайно".
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25.07.2020 15:27 Відповісти
Ну , и хорошо .
В целом , я , как и Порошенко , поддерживаю политику ***** .
Политика - это , конечно , уж сильно громко сказанно , но то , что он там творит , мне нравится . Заявляю об этом открыто .
***** это как-раз тот типок , который и приведёт "великих" кацапов к полному краху и развалу их недоимперии .В кацапской мифологии это выглядит как огромный овраг , на дне которого лежит не менее огромная конская ****** , а вокруг - ни грамма соли . Вот там они все и наедятся наконец-то , решат таки свою продовольственную программу , даже не используя импортозамещение .
К ***** у меня лично претензий нет .
А вот к украинской власти - море ...
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25.07.2020 15:28 Відповісти
********** - найкращій агент впливу Золотой Мамони, він поховає Цапію і сам здохне...
Це треба ж так гроші любить?!
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25.07.2020 15:55 Відповісти
забагато оптимізму... Скільки він при владі?? От краще ті західні кра імпотенти зробили нафту по 10 баксів. І за пару років ми б побачили розпад рашки!!
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25.07.2020 17:32 Відповісти
А еще лучше эмбарго на нефть и газ, отключить от системы СВИФТ, закрыть заграничные счета.
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25.07.2020 17:50 Відповісти
імпотенти на те не підуть...
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25.07.2020 17:55 Відповісти
Эрдоган тайно переправил в Ливию боевые новейшие Дроны Songar,это похлеще знаменитого Байрактара...Мочить Крыс Путлера будет не жалея живота...
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25.07.2020 15:45 Відповісти
звісно ,що Турецький Мачо відповість кацапському мачо ОКУРКУ
дивно,що турки відкривають авіасполучення з рашкою..(повна карта країн,що відновлють авіасполученя з рашкою з 1-го серпня)
Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6610

можливо для того щоб взяти заручників "оптом" ))))
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25.07.2020 16:45 Відповісти
рашисти *********** всі арабські країни.
хто їх тільки відбудовувати буде...
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25.07.2020 16:27 Відповісти
А кто у нас на первом месте побомбить в арабских странах?
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25.07.2020 17:40 Відповісти
Су-24
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25.07.2020 19:56 Відповісти
Nadejus skoro opiat tureckyje droni nacnut bit rosijan s ixnej texnikoj.Ne pervy i posledni raz
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25.07.2020 16:29 Відповісти
Что значит "тайно", мы ведь живём в 21 веке. Конечно, если натянуть Covid-маску на глаза, то можно ничего и не заметить.
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25.07.2020 16:35 Відповісти
То ли Россия великий монстр, то ли весь мир импотент! Достала . то ли РОоссия,то ли срач всего мира...
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25.07.2020 17:01 Відповісти
просто надо игнорировать и не читать новости про россию. У меня тоже мозги набекрень.
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25.07.2020 17:24 Відповісти
систем ПВО Панцырей пришлите побольше
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25.07.2020 17:14 Відповісти
видосы классные
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25.07.2020 17:23 Відповісти
щось забагато їх: Сирія, Лівія, країни колишнього СРСР... Давайте нафту по 10 баксів!!!
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25.07.2020 17:29 Відповісти
Скоро турки с греками схлеснуться. Все шоу только впереди.
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25.07.2020 17:38 Відповісти
через Кіпр??
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25.07.2020 17:56 Відповісти
Да, почти из-за Кипра, турки там что-то бурить начали в море. Грекам очень сильно не нравиться.
Т.к это две натовские страны, то Штаты пока помалкивают. Если за греков впрягутся то боятся потерять Турцию и Черноморский регион.
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25.07.2020 19:13 Відповісти
ну раз тайно - значит и накроют их там тайно и никто не пикнет. Ихтамнет же.
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25.07.2020 18:21 Відповісти
в Росії є також дуже багато людей які вважають Бандеру героем.
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25.07.2020 18:51 Відповісти
Сірія та Лівія виходять на Середземне море. Військові бази москалів в цих країнах намагатимуться контролювати танкерну торговлю енергоносіями в Європі. Розхитають Магриб і перетягнуть Францію на свій бік. Нічого нового москалі не придумали, але послідовно втілюють доктрину агресивного жандарма Європи що контролює європейські енерго-струми.
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25.07.2020 19:12 Відповісти
В Сирии война уж точно не из-за пары сотен идейных демократов которые хотели свергнуть Ассада.
Ливия и Турция, весь мир молчал и молчит. Но пришли злые русские помогают, Эрдоган наводит порядок.
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25.07.2020 19:28 Відповісти
самое интересное будет,когда полыхнёт в русской избушке - всех пришлых помогальщиков местные сожрут живьём..
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25.07.2020 19:59 Відповісти
Москали только пользуются плодами "демократических бомб".
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25.07.2020 22:08 Відповісти
 
 