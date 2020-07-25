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Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон
Російська Федерація продовжує приховано перекидати військову техніку і устаткування до Лівії для проведення військових операцій і дестабілізації обстановки в регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Як зазначається, при цьому Росія порушує резолюцію ООН 1970 року.
"Росія продовжує грати деструктивну роль в Лівії шляхом поставки озброєння для угруповання "Вагнер", - заявив командувач операцій Африці генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.
Відомство також представило знімки, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО "Панцир", важкі бронеавтомобілі "Тигр", інша бронетехніка і особовий склад, що належать російському угрупованню "Вагнер".
Топ коментарі
+22 cloud2009 #346452
показати весь коментар25.07.2020 15:14 Посилання
+13 Яр Холодний
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+9 Дмитрий Иванов #466733
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4343497645690498 50 хв ·
Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.
Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
Вроде бы не глупый человек, а сделал себя сам вместе остальными. Как можно было повестись на развод бениной ОПГ, я не знаю.
В целом , я , как и Порошенко , поддерживаю политику ***** .
Политика - это , конечно , уж сильно громко сказанно , но то , что он там творит , мне нравится . Заявляю об этом открыто .
***** это как-раз тот типок , который и приведёт "великих" кацапов к полному краху и развалу их недоимперии .В кацапской мифологии это выглядит как огромный овраг , на дне которого лежит не менее огромная конская ****** , а вокруг - ни грамма соли . Вот там они все и наедятся наконец-то , решат таки свою продовольственную программу , даже не используя импортозамещение .
К ***** у меня лично претензий нет .
А вот к украинской власти - море ...
Це треба ж так гроші любить?!
краімпотенти зробили нафту по 10 баксів. І за пару років ми б побачили розпад рашки!! мачоОКУРКУ
дивно,що турки відкривають авіасполучення з рашкою..(повна карта країн,що відновлють авіасполученя з рашкою з 1-го серпня)
можливо для того щоб взяти заручників "оптом" ))))
хто їх тільки відбудовувати буде...
Т.к это две натовские страны, то Штаты пока помалкивают. Если за греков впрягутся то боятся потерять Турцию и Черноморский регион.
Ливия и Турция, весь мир молчал и молчит. Но пришли злые русские помогают, Эрдоган наводит порядок.