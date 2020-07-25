Росія таємно посилює військову присутність у Лівії, - Пентагон

Російська Федерація продовжує приховано перекидати військову техніку і устаткування до Лівії для проведення військових операцій і дестабілізації обстановки в регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Як зазначається, при цьому Росія порушує резолюцію ООН 1970 року.

"Росія продовжує грати деструктивну роль в Лівії шляхом поставки озброєння для угруповання "Вагнер", - заявив командувач операцій Африці генерал морської піхоти Бредфорд Герінг.

Відомство також представило знімки, на яких зображені літаки Су-24, Іл-76, системи ППО "Панцир", важкі бронеавтомобілі "Тигр", інша бронетехніка і особовий склад, що належать російському угрупованню "Вагнер".





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