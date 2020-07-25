Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, - "слуга народу" Корнієнко

Після укрупнення районів кількість об'єктів інфраструктури (шкіл, лікарень тощо) не скоротиться до кількості районів.

Про це заявив перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лікарні окремо, райони окремо. Кількість лікарень, шкіл, спортивно-юнацьких шкіл, будинків ветеранів та іншої інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Є механізм міжмуніципальної співпраці, міжрайонної співпраці - ми зараз над ним працюємо, і точно держава зберігатиме більшу частину інфраструктури", - сказав Корнієнко в суботу на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" у КВЦ "Парковий".

За його словами, надання послуг залишиться на рівні громад, крім того, буде створено мобільні центри для надання адміністративних послуг у селах і селищах.

"Для людей це не має вплинути на якість їхнього життя, бо ті послуги, які надають людям, мають надаватися в громаді на низовому рівні. Зараз ми працюємо над тим, щоб у кожній громаді був Центр надання адміністративних послуг, є проєкт щодо мобільних ЦНАП. Це такі спеціальні машини, які їздитимуть у громади і надаватимуть послуги безпосередньо в селах і селищах, щоб людям не потрібно було навіть до центру громади їхати", - сказав голова партії СН.

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Корнієнко вбачає одним із ключових завдань на місцевому рівні реалізацію другої черги медичної реформи.

"Що стосується шкіл і лікарень: цей процес рухається паралельно, і він розпочався давно. Сказати, що зараз ми укрупнили райони, і все закрилося - це неправильно, адже все закрили ще до нас. Наше завдання зараз, по-перше, - правильно реалізувати другу чергу медичної реформи, зараз ми її призупинили, треба дочекатися від МОЗ, як вони це бачать, і далі рухатися в цьому питанні", - додав нардеп.

Як зазначає Корнієнко, передбачено механізми того, як фінансувати ті об'єкти інфраструктури, які не може забезпечити громада самотужки.

"Що стосується опорних шкіл, то ця реформа вже на фінальних етапах. Наша позиція: кожен випадок треба розглядати окремо. Цим має займатися місцева державна влада - ОДА і РДА - і лише в повному контакті з жителями та облрадами. І якщо певна громада говорить про неприпустимість закриття школи, то треба шукати можливості або на рівні міжмуніципальної співпраці, коли кілька громад можуть утримувати школу, яку не може утримувати одна", - додав перший заступник голови фракції СН.

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