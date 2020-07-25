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Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, - "слуга народу" Корнієнко

Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, -

Після укрупнення районів кількість об'єктів інфраструктури (шкіл, лікарень тощо) не скоротиться до кількості районів.

Про це заявив перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лікарні окремо, райони окремо. Кількість лікарень, шкіл, спортивно-юнацьких шкіл, будинків ветеранів та іншої інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Є механізм міжмуніципальної співпраці, міжрайонної співпраці - ми зараз над ним працюємо, і точно держава зберігатиме більшу частину інфраструктури", - сказав Корнієнко в суботу на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" у КВЦ "Парковий".

За його словами, надання послуг залишиться на рівні громад, крім того, буде створено мобільні центри для надання адміністративних послуг у селах і селищах.

"Для людей це не має вплинути на якість їхнього життя, бо ті послуги, які надають людям, мають надаватися в громаді на низовому рівні. Зараз ми працюємо над тим, щоб у кожній громаді був Центр надання адміністративних послуг, є проєкт щодо мобільних ЦНАП. Це такі спеціальні машини, які їздитимуть у громади і надаватимуть послуги безпосередньо в селах і селищах, щоб людям не потрібно було навіть до центру громади їхати", - сказав голова партії СН.

Дивіться також: Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Корнієнко вбачає одним із ключових завдань на місцевому рівні реалізацію другої черги медичної реформи.

"Що стосується шкіл і лікарень: цей процес рухається паралельно, і він розпочався давно. Сказати, що зараз ми укрупнили райони, і все закрилося - це неправильно, адже все закрили ще до нас. Наше завдання зараз, по-перше, - правильно реалізувати другу чергу медичної реформи, зараз ми її призупинили, треба дочекатися від МОЗ, як вони це бачать, і далі рухатися в цьому питанні", - додав нардеп.

Як зазначає Корнієнко, передбачено механізми того, як фінансувати ті об'єкти інфраструктури, які не може забезпечити громада самотужки.

"Що стосується опорних шкіл, то ця реформа вже на фінальних етапах. Наша позиція: кожен випадок треба розглядати окремо. Цим має займатися місцева державна влада - ОДА і РДА - і лише в повному контакті з жителями та облрадами. І якщо певна громада говорить про неприпустимість закриття школи, то треба шукати можливості або на рівні міжмуніципальної співпраці, коли кілька громад можуть утримувати школу, яку не може утримувати одна", - додав перший заступник голови фракції СН.

Читайте також: Укрупнення районів нічого не змінить для громадян, але заощадить кілька мільярдів бюджетних грошей, - "слуга народу" Безгін

Автор: 

район (28) інфраструктура (493) Слуга народу (2817) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+12
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5215
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25.07.2020 16:01
+10
"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни"

Звісно ж, яка різниця, чи 10 км до райцентру, чи 50. Скільки вже там того життя.
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25.07.2020 16:00
+8
"Больницы отдельно, районы отдельноИсточник: https://censor.net/n3210129

Окремо рельси і вагони,
Окремо усікі й гордони,
Авто окремо від гальма,
В зампреда горе от ума.
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25.07.2020 16:13
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Сумнівно. Але основна мета - взяти під контроль місцеву владу...
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25.07.2020 15:58 Відповісти
Корнієнко не розуміє що районна влада не буде в повному обсязі фінансувати лікарні та школи в сусідньому районному центрі, який втратив статус районного центру! Ми отримаємо конфлікти та мітинги протесту у всіз колишніх районниз центрах!
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25.07.2020 16:08 Відповісти
Все він добре розуміє, але його цікавлять гроші лише у власній кишені. Далі для нього хоч потоп.
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25.07.2020 16:13 Відповісти
Потрібна велика державна програма підтримки та розвитку малих населених пунктів - хуторів, сіл, смт, містечок, щоб мешканці таких населених пунктів отримували реальну допомогу від держави на будівництво та підтримку критичної інфраструктури - лікарень/фельдшерських пунктів, шкіл, артезіанських свердловин, водопроводів, газопроводів, доріг, освітлення, зв'язку, відділень пошти, магазинів, аптек, транпортного сполучення. Простими заявами Корнієнка проблему знищення малих населених пунктів України не вирішиш. Те що зараз робить влада скорочуючи кількість районів - це катастрофа для віддалених сіл і для колишніх райцентрів!
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25.07.2020 17:34 Відповісти
туфта це все, після "корабельных сосен", друкувати Корнієнко- це дуркувати.
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25.07.2020 16:53 Відповісти
"Для людей это не должно повлиять на качество их жизни"

Звісно ж, яка різниця, чи 10 км до райцентру, чи 50. Скільки вже там того життя.
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25.07.2020 16:00 Відповісти
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5215
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25.07.2020 16:01 Відповісти
Котлети окремо, а мухи окремо?
Кожному своє корито!?
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25.07.2020 16:05 Відповісти
Писями по воде виляно!
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25.07.2020 16:07 Відповісти
Тьху, ты... Висями по воде пиляно!
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25.07.2020 16:08 Відповісти
Та шож такое то.? Вилами по воде писано!!!
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25.07.2020 16:09 Відповісти
Очень плохо. В Украине врачей как собак.
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25.07.2020 16:08 Відповісти
Так уже сокращается. Вы все медицинские программы в разы сократили, сос...н корабельный.
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25.07.2020 16:09 Відповісти
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко
--------------------------------------------------------------
Звичайно, що лікарень стане значно менше, бо тоді гроші лікарів стануть грошима слуг народу. А ще так слугам легше фальсифікувати вибори.
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25.07.2020 16:11 Відповісти
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7992
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25.07.2020 16:12 Відповісти
"Больницы отдельно, районы отдельноИсточник: https://censor.net/n3210129

Окремо рельси і вагони,
Окремо усікі й гордони,
Авто окремо від гальма,
В зампреда горе от ума.
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25.07.2020 16:13 Відповісти
Идиоты мля !!! В период возможного кацапо-вторжения в Украину перекроить районы что сами дупля не могут собрать а что говорить о простых людях !!! .. это - спланированная диверсия !!!
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25.07.2020 16:13 Відповісти
А ты, https://censor.net/user/314213, выступая против Порошенко не участвуешь в этой "спланированной диверсии"?
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25.07.2020 16:35 Відповісти
я против порошка был еще с 2004 года, и если судить по твоей порохо-логике то тогда да ..
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25.07.2020 16:38 Відповісти
Рыг?
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25.07.2020 16:39 Відповісти
ты дурак!? нет конечно..я просто рядовой нац-патриот Украины которому весь этот цирк что происходит у нас меня ****** уже до икоты...я жду хунту !!!
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25.07.2020 16:50 Відповісти
а я жду когда рашка равзвалится. Будем ждать вместе?
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25.07.2020 16:55 Відповісти
согласен..ждем... только когда она к куям развалится - нужно отойти немного в сторону - чтобы не обрызгало дерьмом..
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25.07.2020 17:05 Відповісти
Обычно таким хамам как ты отвечаю вдвойне. Но мне ты интересен как пациент для изучения. Есть пару вопросов. Как ты мог топить против Порошенко в 2004 году? И где ты топил? И очень любопытно, где твои "национальные" патриоты сейчас? Сейчас, когда судят патриотов Украины, где они?
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25.07.2020 17:06 Відповісти
https://censor.net/user/314213, по "порохо-логике", как ты её назвал, Президента и Верховного главнокомандующего оценивают по выполнению его обязанностей по Конституции.
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25.07.2020 16:54 Відповісти
он простой провокатор. Хунту он ждет. Еще и из "нац.-патриотов". Это дорога в пропасть
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25.07.2020 17:09 Відповісти
... угу - только пЭтя спасет Украину.. .. Дорогу в пропасть указал нам твой кумир-диабетчик и зелень верно продолжает его начатое дело !!! Если бы не итоги его президентства то народ бы никогда не избрал зеленого - его избрал протестный электорат - типа - кто угодно только не пэтя !!! Так что все то что имеем мы сейчас - заслуга на 80% твоего кумира !!!
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25.07.2020 17:19 Відповісти
В победе клоуна есть "заслуга" Порошенко. Это очевидно. Но вопрос был другой. Где сейчас твои нац. патриоты? назови мне хоть одного активного лидера национальных сил, которые ведут борьбу с прокацапским реваншем
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25.07.2020 17:48 Відповісти
За зеленого говорить не чего - там полный провал... за пэтю буду краток - если бы ни петро то Мы закончили бы эту войну еще в 2015-м !!! .. но постоянные перемирия, котлы, мародерство на армии, коррупция, и т.д. сделали свое дело - Патриотизм что в ВСУ что у Народа упал до минимума... и зеленое чучело продолжает все то что делал сивый гЭтьман только в турборежиме... у меня к тебе ВСЕ - можешь не отвечать..
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25.07.2020 17:12 Відповісти
https://censor.net/user/314213, расскажи - каким образом можно было закончить войну в 2015 году?

Украинская армия была способна это сделать?
Назови признаки того, что она была на это способна.
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25.07.2020 17:16 Відповісти
ты дебил... Мы вели уличные бои в Луганске и Донецке - орки бежали с них как обосцанные!! и тут петя со своими перемириями- отходим...а кто гиркина выпустил из Словянска, склады проданные и потом взорванные что БК у ВСУ осталось максимум на неделю интенсивных боев как в 2015-н......(посмотри карту за 2015-й и сейчас - где мы были тогда и где сейчас!! ) короче - мне не о чем с тобой тут говорить..
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25.07.2020 17:25 Відповісти
Игорь Монахов, расскажи - это Порошенко обстреливал территорию Украины с территории паРаши?
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25.07.2020 17:29 Відповісти
Игорь Монахов, расскажи - сколько ВСУ, СБУ, милиции перешло на сторону оккупантов?
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25.07.2020 17:30 Відповісти
Игорь Монахов, расскажи - сколько гражданских машин было в "колонне" Гиркина?
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25.07.2020 17:32 Відповісти
а ударные бригады из Расеи не участвовали в боях против ВСУ? Орки бежали, а регулярные войска из параши наступали. Но виноват опять Петя?
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25.07.2020 17:51 Відповісти
Не было никаких уличных боев в Донецке, это фейк ру.сми.
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25.07.2020 17:55 Відповісти
были...
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25.07.2020 20:11 Відповісти
Не повторяй тут рашенских тупых фейков.
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25.07.2020 19:59 Відповісти
Ось! Зверніть увагу! Я вже давно це бачу-одне в одне! Людей терором підводять до одного-проголосувати так як треба, щоб це все скінчилось!
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25.07.2020 17:19 Відповісти
Колись історики подивляться на події зі сторонні і зрозуміють, що існує єдиний центр.
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25.07.2020 17:20 Відповісти
колись і притомні форумчани прозріють... Думаєш, я тобі забуду вислів про гуцулів під час паводку?
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25.07.2020 20:26 Відповісти
https://censor.net/user/314213, поподробней про котлы, воспользовавшись толковым словарём.
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25.07.2020 17:19 Відповісти
Про що із ним говорити? -там месидж зрозумілий.
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25.07.2020 17:21 Відповісти
https://censor.net/user/314213, расскажи - какое из 27 дел заведено на Порошенко по "мародёрству по армии"?
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25.07.2020 17:21 Відповісти
https://censor.net/user/314213, расскажи - какое хоть одно дело в качестве Президента и Верховного главнокомандующего продолжает Блазень?
Не забудь заглянуть в Констиуцию.
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25.07.2020 17:25 Відповісти
Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5126
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25.07.2020 16:15 Відповісти
https://www.5.ua/ru/polytyka/on-khochet-chtobi-emu-aplodyrovaly-y-vse-parubyi-rasskazal-o-svoei-dlytelnoi-besede-s-zelenskym-220182.html "ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕМУ АПЛОДИРОВАЛИ, И ВСЕ": ПАРУБИЙ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЕ С ЗЕЛЕНСКИМ


Количество объектов инфраструктуры не сократится до количества районов. Больницы отдельно, районы отдельно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9664
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25.07.2020 16:15 Відповісти
Два урода
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26.07.2020 12:17 Відповісти
Суть медичної реформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔
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25.07.2020 16:16 Відповісти
С диагнозом этого пациента все как бы понятно...
Поскольку тут медицина бессильна...
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25.07.2020 16:20 Відповісти
Зеботи - спеціально для вас
Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5393
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25.07.2020 16:21 Відповісти
Зеленський знав про сценарій який готується в Луцьку.
Чому я так стверджую!? Зараз поясню і поділюся своїми думками. Якщо я десь буду не правий або щось пропущу то добавляйте і поправляйте в коментарях.
Деталі цієї комедійної вистави, ще довго будуть обсмоктувати в пресі та соцмережах тому я на них зупинятись не буду. Також будуть довго реготати специ з інших країн.
А я думаю про інше. Навіщо Зеленський повівся на цю ганьбу!?
Я впевнений, що він знав про події які відбудуться у Луцьку.
Розробляли цю "спеоперацію" в Національній поліції, скоріш за все в мутному Департаменті захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, а керував генерал Коваль.
Впевнений що перед подіями була нарада на якій був Баканов, Авакой і Зеленський. Може ще хтось був, але це не важливо.
Аваков запевнив що операція пройде по запланованому сценарію і він бере на себе всю відповідальність. Тому СБУ із самого початку не вмішувалась в події які безпосередньо відносяться до їх компетенції.
Всі деталі і проколи свідчать про те, що так все і відбувалося.
Читаю в физбуці, що Зеленський відкрив Скриньку Пандори тим що пішов на виконання вимог терориста. Ні Друзі, він відкрив іншу скриньку - Тепер всі хто буде готувати терористичні акти на території України будуть впевнені, що їх вимоги будуть виконуватися. Тобто це може сдетонувати цілу хвилю справжніх терористичних актів.
В своєму бажанні залишитися на посаді ще пару-тройку місяців або пів року, Аваков створює небезпеку для України на майбутнє і цю проблему ми будемо розгрібати не одне десятиріччя.
Треба терміново створити в парламенті тимчасову-слідчу комісію для проведення розслідування подій в Луцьку які загрожують безпеці Україні та її громадянам від злочинних дій керівництва держави.
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25.07.2020 16:24 Відповісти
Основоположникам медицинского геноцида Порошенко и Зеленскому впору на коленях просить прощение у украинского народа за содеянное с медициной и медработниками. И у какого шутника хватило ума план по уничтожению народа Украины назвать "медицинской реформой"? Петя и Вова! Вы не реформаторы, вы убийцы!!!
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25.07.2020 16:24 Відповісти
Кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Лікарні окремо, райони окремо, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5202
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25.07.2020 16:30 Відповісти
Как раз тот случай когда дилетантство этих ослов зашкаливает. Тело отдельно - мозги отдельно
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25.07.2020 16:38 Відповісти
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
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25.07.2020 16:39 Відповісти
А не пішла би ти додому Пенелопа. (Одісей).
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25.07.2020 16:39 Відповісти
Полупокер брехливий.І лікарні і школи ви вже скорочуєте,буде госпітальний округ з однією лікарнею а за середньою освітою прийдеться їхати кілометрів тридцять...Ти,кретин квартальний,зібрався в кожній громаді зробити військомат,рес,газову,соц.службу,паспортний стіл,прокуратуру,суд,поліцію і т.д?І ще виїзний варіант всього цього?З приміщеннями,персоналом,авто і іншим забезпеченням?Це ти так,йолопе,розповідаєш що зекономиш два мільярда гривень? Не набридло брехати людям,фуфел ти?
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25.07.2020 17:07 Відповісти
Сказки для зедебилов,а кто их будет содержать из какого бюджета?
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25.07.2020 17:45 Відповісти
Лож, пиж...дёж и провокация Не слушайте этого дебильного корниенко!! Как раз резкое, сокращения штатов и инфраструктуры, а по ихнему реформа и есть главная цель Степановской реформы медицины!! Что у нас, блин, за государство, каждый новый сусулик -министр МОЗ считает себя умнее предыдущих, даже если он не медик. Всё перекраивает под себя, что бы за 2-3 года, побольше заработать бабла!! А ВР и кабмин потакают этим ворюгам!! Все предыдущие министры МОЗ,за тридцать лет, были ворами!! Но почему-то все от тюрьмы отмазались!!
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25.07.2020 18:15 Відповісти
Який тоді сенс в адмінреформі, коли райони нарізані по одному закону, а фінансування медицини, освіти, зовсім по іншим. Отримали какофоню з державного будівництва. Реформа задумувалась, ще до цих дохлих пацюків олігархії як така, де район повинен мати всі механізми вирішення податкових, освітніх, правових, медичних, земельних, будівничих, бізнесових,дозвільних і інших питань щоб не пхатись в міста і столицю. А вийшло як в дитячій пісні - дупа є, а слова немає!
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25.07.2020 18:18 Відповісти
Мда..., колись такі «дєятєлі» вже о п'ятій ранку під гастрономом кучкуваьись, а тут «каліства абьєктав інфраструктури...». Цирк тай годі.
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25.07.2020 18:36 Відповісти
Машины, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги. Это просто какое-то средневековье. Это вместо того, чтобы сделать везде нормальные дороги, поднимать уровень жизни, чтобы в семье было по несколько автомобилей и 50-100 км было не расстоянием - 30-50 минут и ты на месте. Как это во всем цивилизованном мире.
Или где ваша ср@ная дижитализация...
Что же потом удивляются, почему все нормальные люди стремятся уехать, а останется один зелёный понос.
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25.07.2020 20:03 Відповісти
 
 