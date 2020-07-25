Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в Україні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, наголосивши на тому, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд інфікування - 1106 осіб. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих - Рівненщина, місто Київ та Львівська область. Показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 тисяч населення. За словами очільника уряду, буде звернено увагу на Закарпаття, Волинь, Львівщину та Буковину через заповнення ліжкомісць у опорних лікарнях, щоб забезпечити їхню достатню кількість. На Закарпатті заповнення становить 64%, у трьох інших регіонах - понад 40%.

Шмигаль також звернув увагу на те, що Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності та впевнено відійшла від лідерства за поширенням COVID-19 завдяки жорстким заходам, яких дотримувався регіон кілька місяців.

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Зеленський поцікавився просуванням свого завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.

"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна має бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми мусимо думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги", – наголосив президент.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що за завданням президента проводить консультації та тримає контакт із компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.