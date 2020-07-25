Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в Україні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, наголосивши на тому, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд інфікування - 1106 осіб. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих - Рівненщина, місто Київ та Львівська область. Показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 тисяч населення. За словами очільника уряду, буде звернено увагу на Закарпаття, Волинь, Львівщину та Буковину через заповнення ліжкомісць у опорних лікарнях, щоб забезпечити їхню достатню кількість. На Закарпатті заповнення становить 64%, у трьох інших регіонах - понад 40%.
Шмигаль також звернув увагу на те, що Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності та впевнено відійшла від лідерства за поширенням COVID-19 завдяки жорстким заходам, яких дотримувався регіон кілька місяців.
Зеленський поцікавився просуванням свого завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.
"Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна має бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми мусимо думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги", – наголосив президент.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що за завданням президента проводить консультації та тримає контакт із компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.
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Хххххххххххххххххх
Ублюдок по имени/фамилии Владимир Зеленский, а как же твое обещание премии в миллион долларов украинским ученьім завакцину от ковида?
Зажала деньги, гнида зеленая?
Алексей Петров.https://m.youtube.com/watch?v=a8YZMvbFU4Q
Україна не стала першою серед країн, які налагодили виробництво, чи закупили достатню кількість захисних засобів, медичного обладнання, а навіть швидких тестів, хоч такі вже створені українськими розробниками. Зате вона опинилася серед тих країн, які першими попродавали стратегічні запаси захисних засобів... Значить, не дуже все те їй і потрібно.
Ті, кому справді потрібно, налагоджують виробництво всіх необхідних заходів у себе, або створюють їх стратегічні запаси заздалегідь.
Чехія, наприклад, десятками мільйонів закуповує захисні маски та інші засоби (і возить все це або українськими літаками, або залізницею в обхід України), а Польща і власні швидкі тести створила, і розробкою вакцини займається на всю катушку (Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) і навіть пробує створити ефективні ліки від коронавірусу (Biomed Lublin).
По данным, опубликованным авторитетным американским изданием Politico, с 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Одной из самых значимых строчек расходов значится борьба с детским полиомиелитом. Билл Гейтс решил искоренить эту болезнь в Индии. На его деньги была разработана программа вакцинации населения под названием «Пульс Полио».
Результаты оказались ошеломляющими. На сайте greenmedinfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, была обнаружена статья с заголовком«491 000 детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиелита». То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/other/44069694/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Индия находится в Азии. Вопрос был "Катя, а можно ссылку на источник о сотнях тысяч умерших от вакцин детей Африки?"
Червонская, будучи по образованию вирусологом, не имеет медицинского образования, не является в настоящее время научным работником и не имеет публикаций в рецензируемых журналах в области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F иммунологии , никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека. Сама идея антивакцинаторства признана специалистами маргинальной и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 псевдонаучной ; тезисы Червонской неоднократно опровергались специалистами и врачамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-vnpoemp-12 [12] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16] . В частности А. Н. Мац, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией мембранных процессов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC._%D0%98.%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1 НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D РАМН , отметилhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-vnpoemp-12 [12] :
В публикациях Г. П. Червонской вполне банальные мысли соседствуют с юношеским максимализмом, преувеличениями и явным бредом. В одной из её статей «участковые вакцинаторы… невероятными мифами о пользе прививок искалечили сознание не одного поколения нашей страны». И действовали они согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0 предначертаниям бывшего директора ЦРУ США - «Мы бросим все на… оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим верить в них. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России…» «И находят!» - комментирует Г. П. Червонская. Но никогда не говорил и не писал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81 Аллен Даллес того, что так понравилось ей. Пресловутые предначертания были изготовлены во времена холодной войны на Лубянке.
Извините, но я сильно сомневаюсь в доверности такой информации.
Kтo в Украинe вводит обязательную вакцинацию от коронавируса?
Клоуны в конце очереди. То ли шутят, то ли болеют. Поди их разбери...
за что не возьмется бедосик, кругом полный трындец))))
самое прикольное, народ подал петицию презику, что бы он никуда не ездил с визитами,
поскольку куда не приедет кругом начинаются проблемы. типа сиди у себя и не рыпайся)))
там уже несколько сотен подписалось.и вам рекомендую. ))))
Мусите прославляти свою тлю за таку нечувану турботу: уже займайте чергу на вакцинацію.
І всіх своїх близьких позаписуйте.
1) При приеме на работу должна быть справка о прививке
2) При поступлении в школу должна быть справка о прививке всех членоыв семьи
3) При получении спаравки или выписки госдокумента соискатель должен предоставить справку о прививке...
Прививку можно сделать в любой поликлинике по месту регистрации в паспорте после подачи заявления в обозначенные органами местного самоуправления дни ...стоимость прививки не должна превышать 3 минимальных зарплат...
Малоимущим слоям населения прививка проводиться бесплатно после предоставления выписки пенсионного фонда согласованного решением горисполкома...
Все не привитые должны сидеть дома на самоизоляции
госслужащим. учителям, сотрудникам органов прививки за счет государства
вирусолога на Укр-лайф в ютубе у Люси. Чтоб не было сомнений. И перестаните быть папуасами в этом вопросе или буратинами перед котом Базилио.
Я всё не могла понять- зачем Зеля продаёт свою недвижимость....
Оказывается он начал собирать деньги на закупку вакцины для своего народа!!!!
Украинцы за ним,как за каменной стеной ! Только,вот,тюрьмы тоже стены имеют.....
Эвакуацию раненого сержанта Ярослава Журавель он уже «держал» под контролем.
А ХТО НЕ ЗАХОЧЕ СОБІ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ - ТОМУ ВІДКЛЮЧИМО ГАЗ
Этот парняга думает отпетлять от ответственности так же, как он отпетлял от четырех повесток в военкомат
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч