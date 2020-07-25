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Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко

Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, -

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також керівники фракції "Слуга народу" проводитимуть консультації з міжнародними партнерами, щоб прийнятий у першому читанні законопроєкт №3739 про локалізацію не суперечив міжнародним зобов'язанням України.

Про це заявив перший заступник голови фракції і керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Потрібно зрозуміти один момент: чи маємо ми виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами? Авжеж маємо. Це наші партнери, ми разом працюємо, ми йдемо в Європейський Союз, інтегруємося у світову економіку, ми маємо бути в тій дорожній карті, в якій ми вже кілька років перебуваємо. Чи маємо ми паралельно працювати над захистом і розвитком власної економіки? Також маємо. Ось між цими двома полюсами ми маємо знайти той механізм, який не порушуватиме міжнародних договорів, не викликатиме заперечень у міжнародних партнерів, але водночас допомагатиме нашій економіці зростати", - сказав Корнієнко в суботу на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".

За словами депутата, деякі положення законопроєкту №3739, який ВР ухвалила в першому читанні, суперечать міжнародним договорам України, і Кабмін разом із депутатами вестиме переговори з партнерами, щоб отримати варіант тексту, який задовольнить і українських виробників, і відповідатиме нормам, під якими Україна підписалася у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

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"Локалізація - це поширене явище, у багатьох країнах воно є і по-різному реалізоване. Та модель, яку запропонували автори і під нею всі керівники фракції підписалися на перше читання, вона дійсно може розглядатися партнерами як певний вихід за рамки наших договорів. Ми наразі проводимо консультації, їх проводить і Мінекономрозвитку, і ми як керівники фракції з нашими міжнародними партнерами, і уряд багато над цим працює, щоб вийти на ту модель локалізації, на ті умови, які не суперечитимуть міжнародним договорам України, але виконуватимуть своє основне завдання - підтримку нашої промисловості, яка в цей час точно потребує додаткових стимулів і з боку держави, адже спостерігається падіння промислового виробництва, і нам треба поступово говорити про те, що ми в Україні також можемо і маємо промислові товари виробляти", - додав перший заступник голови фракції СН.

Корнієнко зазначив, що локалізація виробництва стосуватиметься саме підприємств і буде мало відчутною для кінцевого споживача.

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"Це локалізація промислова, там мало що стосуватиметься кінцевого споживача. Це стосується виробників великої техніки, видобувної промисловості - це все розвиток промисловості. Тому ми проводитимемо надалі консультації, наразі є час на подання правок до другого читання. Я думаю, що ближче до вересня й у вересні проводитимемо консультації і визначатимемо той формат закону, який буде прийнятним для міжнародних зобов'язань України і водночас розвиватиме нашу економіку і промисловість", - уточнив нардеп.

Автор: 

Мінекономрозвитку (2369) Євросоюз (13634) Слуга народу (2817) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+8
З одеського зоопарку втекли троє гамадрилів

Двоє знайшлися. Де третій?Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2649
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25.07.2020 17:02
+8
Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6999
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25.07.2020 17:22
+6
любитель сосен не поудмал что надо было раньше консультироваться? зебилы хавайте, вы не совершили ошибку - вы просто тупые
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25.07.2020 17:08
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Кто конечный потребитель Ассоциации с ЕС?
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25.07.2020 16:58 Відповісти
ПЕС!!
))
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25.07.2020 17:04 Відповісти
Старое и убогое должно умереть,а новое -народиться.Сколько можно ехать в рай.на угле,который добыт смертями шахтёров и потом,после сжигания безнаказанно укорачивает жизнь остальным украинцам ,животным и природе!
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25.07.2020 17:02 Відповісти
З одеського зоопарку втекли троє гамадрилів

Двоє знайшлися. Де третій?Будем консультироваться с международными партнерами, чтобы законопроект о локализации не нарушал обязательств Украины, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2649
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25.07.2020 17:02 Відповісти
Можливо на корабельній сосні.
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25.07.2020 17:32 Відповісти
Будут с водкою дебати -отвечай:
Нє рибьята дємократи- только ЧАЙ!
©
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25.07.2020 17:03 Відповісти
Бредятина какая то ! Сначала свои национальные интересы, а потом ..........партнеры , которые конкуренты!
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25.07.2020 17:03 Відповісти
Это тогда, когда ты у партнеров денег не наодалживал и продолжаешь одалживать.

А, если ты по жизни должен, то все немного иначе - или отдавай долги здесь и сейчас, или учитвай интересы тех, кому ты должен.
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25.07.2020 17:08 Відповісти
Суркис недавно очень понятно объяснил эту тему ультрас Динамо.
Гоните мне 1,5 лярда, которые я вложил в клуб, и рулите как считаете нужным.
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25.07.2020 17:20 Відповісти
Зеркально наоборот - входить в Европейское тороговое пространство - национальные интересы Украины а вводить в Закон о Госзакупках лобистские пункты для олигархов это бредятина
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25.07.2020 17:15 Відповісти
Емм, ви не розумієте суті закону про "локалізацію" Він дозволяє по тендеру купувати умовно Ланос по ціні Мерса просто тому, що Лайнос локалізований!

Наші товари і так в 99% випадків дешевші за європейські (бо в ЄС робоча сила в рази дорожча і комунальні платежі більші в рази), а тендери ПроЗорро по ціні проходять. Навіщо тоді цей закон???? Щоб наші корупціонери могли штучно завищуватии ціну того самого Лайноса на тендері?
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25.07.2020 17:38 Відповісти
любитель сосен не поудмал что надо было раньше консультироваться? зебилы хавайте, вы не совершили ошибку - вы просто тупые
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25.07.2020 17:08 Відповісти
а разве не слышно что Вас уже послали (без чтения),после принятого Вами в первом чтении?
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25.07.2020 17:19 Відповісти
В переводе на нормальный язык: ЕС не даст денег, если закон будет принят в том виде, о котором так мечтают "слуги".
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25.07.2020 17:21 Відповісти
Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6999
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25.07.2020 17:22 Відповісти
Смотри Кутузов, не перепутай локализацию с утилизацией.
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25.07.2020 17:30 Відповісти
ему бы с такой ряхой сосны на пилораме на доски распускать...
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25.07.2020 17:35 Відповісти
Тільки глянув на статтю, одразу ж подумав приблизно те саме. 😊 Але думаю, що то в мене особиста неприязнь. А виявляється, то просто морда характерна. Великого, але тупого шахрая.
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25.07.2020 19:25 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1287026147008577536 30 мин

С учетом того, что до конца года нужно выплатить где-то $10 млрд долгов, а МВФ, возможно, самоустраниться от этого ********* цирка, лишней десяточки в резервах просто нет (опуститься ниже $15 млрд они не могут - будет паника).
Т.е. схема 2013 "держим курс до выборов" не прокатит!
Поэтому, наиболее логичным для "них" принять компромиссный вариант: срочная эмиссия, курс 30 уже в августе, но виновным в этом будет назначен "независимый" Нацбанк и Порошенко; тезисы: "у нас курс плавающий, к январю он упадет", "гривна стабильна и всегда потом укрепляется" и т.д
Смогут ли они держать курс ~28 до ноября? Да! Но тогда бюджетные проблемы станут заметны невооруженнным взглядом и выборы придется проводить на фоне повсеместных задержек зарплат, остановившихся производств и строек и т.д. Тут придется выбирать из двух зол. А потом - всё равно 33
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25.07.2020 17:36 Відповісти
Закон про локалізацію - однозначно на руку тендерній мафії, яка тепер зможе на тендерах продавати наші товари втридорога! Закон не потрібен, бо наші товари і так в більшості випадкі виграють тендери, бо вони ДЕШЕВШІ за європейські!
В Європі вищі зарплати у робітників, дорожча комуналка і тд... А ще плюс ввізне мито! Наші товари і так без цього закону можуть вигравати тендери, бо ПроЗорро обирає найдешевшу пропозицію! А завдяки цьому закону наші почнуть накручувати ціну!
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25.07.2020 17:43 Відповісти
Якби цей закон діяв у 2016, то Київ би не отримав, наприклад, чудові польські трамваї Песа! Наші Електрони в принципі не гірші, але поляки поставили по тендеру 50 трамваїв майже одразу, а Електронів би ми ждали роки 4, з темпами їх виробництва...
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25.07.2020 17:46 Відповісти
В прошлом году на Столичном рынке продавался картофель украинский и белорусский по практически одинаковой цене. Но, деньги полученные нашими производителями (наверное) полностью тратились в Украине и возвращались пенсионерам, учителям, врачам. Деньги, полученные зарубежными производителями (возможно даже в валюте) скорее всего полностью ушли из страны. Какая разница...?
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25.07.2020 20:19 Відповісти
Ну немає нічого, чого б ці стаханівці, за один рік, не перетворили б в руїну. І не кажіть, що вони профани. Це цинічні, професійні ліквідатори єіропейського майбутнього України.
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25.07.2020 17:48 Відповісти
By hook or by crook .
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25.07.2020 17:53 Відповісти
Рабы
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25.07.2020 18:11 Відповісти
чучело , хто з вами "консультировться" буде ...поставили цілу країну раком ...сосни грьобані
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25.07.2020 18:30 Відповісти
Алкарик не может быть "государственным деятелем" по определению. Ему лечиться надо, а он нам еще что-то "советует".
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25.07.2020 18:33 Відповісти
Все законы Зеленским и его бандой принимаются только в пользу олигархии, имеющей в условиях Украины исключительно уголовный. криминальный характер. Говорить о каких -то проевропейских реформах в этом случае- это насмешка над здравым смыслом.
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25.07.2020 18:38 Відповісти
Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2024
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25.07.2020 18:38 Відповісти
Клятий путін, що ж ти робиш?!
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25.07.2020 18:59 Відповісти
Будем консультироваться с международными партнерами

Это с какими? коза ностра , якудза, братки...? Мда, интеллект так и прёт
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25.07.2020 21:50 Відповісти
когда зеимбецилы открывают рот надо закрывать уши.))))
иначе может поехать крыша от словесного поноса зебаранов))))
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25.07.2020 23:25 Відповісти
 
 