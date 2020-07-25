Будемо консультуватися з міжнародними партнерами, щоб законопроєкт про локалізацію не порушував зобов'язань України, - "слуга народу" Корнієнко
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також керівники фракції "Слуга народу" проводитимуть консультації з міжнародними партнерами, щоб прийнятий у першому читанні законопроєкт №3739 про локалізацію не суперечив міжнародним зобов'язанням України.
Про це заявив перший заступник голови фракції і керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Потрібно зрозуміти один момент: чи маємо ми виконувати зобов'язання перед міжнародними партнерами? Авжеж маємо. Це наші партнери, ми разом працюємо, ми йдемо в Європейський Союз, інтегруємося у світову економіку, ми маємо бути в тій дорожній карті, в якій ми вже кілька років перебуваємо. Чи маємо ми паралельно працювати над захистом і розвитком власної економіки? Також маємо. Ось між цими двома полюсами ми маємо знайти той механізм, який не порушуватиме міжнародних договорів, не викликатиме заперечень у міжнародних партнерів, але водночас допомагатиме нашій економіці зростати", - сказав Корнієнко в суботу на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".
За словами депутата, деякі положення законопроєкту №3739, який ВР ухвалила в першому читанні, суперечать міжнародним договорам України, і Кабмін разом із депутатами вестиме переговори з партнерами, щоб отримати варіант тексту, який задовольнить і українських виробників, і відповідатиме нормам, під якими Україна підписалася у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.
"Локалізація - це поширене явище, у багатьох країнах воно є і по-різному реалізоване. Та модель, яку запропонували автори і під нею всі керівники фракції підписалися на перше читання, вона дійсно може розглядатися партнерами як певний вихід за рамки наших договорів. Ми наразі проводимо консультації, їх проводить і Мінекономрозвитку, і ми як керівники фракції з нашими міжнародними партнерами, і уряд багато над цим працює, щоб вийти на ту модель локалізації, на ті умови, які не суперечитимуть міжнародним договорам України, але виконуватимуть своє основне завдання - підтримку нашої промисловості, яка в цей час точно потребує додаткових стимулів і з боку держави, адже спостерігається падіння промислового виробництва, і нам треба поступово говорити про те, що ми в Україні також можемо і маємо промислові товари виробляти", - додав перший заступник голови фракції СН.
Корнієнко зазначив, що локалізація виробництва стосуватиметься саме підприємств і буде мало відчутною для кінцевого споживача.
"Це локалізація промислова, там мало що стосуватиметься кінцевого споживача. Це стосується виробників великої техніки, видобувної промисловості - це все розвиток промисловості. Тому ми проводитимемо надалі консультації, наразі є час на подання правок до другого читання. Я думаю, що ближче до вересня й у вересні проводитимемо консультації і визначатимемо той формат закону, який буде прийнятним для міжнародних зобов'язань України і водночас розвиватиме нашу економіку і промисловість", - уточнив нардеп.
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Двоє знайшлися. Де третій?
Нє рибьята дємократи- только ЧАЙ!
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А, если ты по жизни должен, то все немного иначе - или отдавай долги здесь и сейчас, или учитвай интересы тех, кому ты должен.
Гоните мне 1,5 лярда, которые я вложил в клуб, и рулите как считаете нужным.
Наші товари і так в 99% випадків дешевші за європейські (бо в ЄС робоча сила в рази дорожча і комунальні платежі більші в рази), а тендери ПроЗорро по ціні проходять. Навіщо тоді цей закон???? Щоб наші корупціонери могли штучно завищуватии ціну того самого Лайноса на тендері?
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1287026147008577536 30 мин
С учетом того, что до конца года нужно выплатить где-то $10 млрд долгов, а МВФ, возможно, самоустраниться от этого ********* цирка, лишней десяточки в резервах просто нет (опуститься ниже $15 млрд они не могут - будет паника).
Т.е. схема 2013 "держим курс до выборов" не прокатит!
Поэтому, наиболее логичным для "них" принять компромиссный вариант: срочная эмиссия, курс 30 уже в августе, но виновным в этом будет назначен "независимый" Нацбанк и Порошенко; тезисы: "у нас курс плавающий, к январю он упадет", "гривна стабильна и всегда потом укрепляется" и т.д
Смогут ли они держать курс ~28 до ноября? Да! Но тогда бюджетные проблемы станут заметны невооруженнным взглядом и выборы придется проводить на фоне повсеместных задержек зарплат, остановившихся производств и строек и т.д. Тут придется выбирать из двух зол. А потом - всё равно 33
В Європі вищі зарплати у робітників, дорожча комуналка і тд... А ще плюс ввізне мито! Наші товари і так без цього закону можуть вигравати тендери, бо ПроЗорро обирає найдешевшу пропозицію! А завдяки цьому закону наші почнуть накручувати ціну!
Это с какими? коза ностра , якудза, братки...? Мда, интеллект так и прёт
иначе может поехать крыша от словесного поноса зебаранов))))