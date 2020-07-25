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Фракція "Слуга народу" не збирає підписів для проведення позачергової сесії Ради, - Корнієнко

Фракція

Народні депутати фракції "Слуга народу" не збирають підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Про це заявив перший заступник голови фракції і глава партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас усі депутати вирушили працювати в округи, дуже натхненно працюють із виборцями, і нам просто технічно буде непросто зібрати 150 підписів. Якщо казати про необхідність, то вона завжди є. По-перше, історія з тим, що затягнувся розгляд законопроєкту про гральний бізнес, який технічно і хронологічно вибив кілька десятків хороших законів із порядку денного - до них можна повертатися або думати, що робити з ними далі", - сказав Корнієнко в суботу на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".

Він зазначив, що, крім тих законопроєктів, які не встигли розглянути під час чергової сесії парламенту, є і такі, які заблоковані постановами і не можуть набути чинності.

"Також є проблеми організаційні: постановою заблоковано закон про "зелений" ринок енергії. Це може коштувати країні ще додатково кілька сотень мільйонів гривень, і потрібно це враховувати", - додав нардеп.

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Перший заступник голови фракції також заявив, що в партії не збирають підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради.

"Якщо казати про якісь дати, то я зараз не називав би конкретних дат. Конкретики з приводу цього у депутатів немає, збору підписів немає, підписних листів немає - жодного процесу не відбувається. Відбуваються різні розмови і консультації, які можуть закінчитися позачерговими сесіями або вже черговою сесією, вона має бути за Конституцією першого вівторка вересня", - сказав Корнієнко.

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Автор: 

позачергове засідання (223) Слуга народу (2817) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+2
«У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями и нам просто технически будет непросто собрать 150 подписей»
-------------
Недавно Верховный Потерпевший "вдохновенно работал" на хрущёвской дачке.
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25.07.2020 18:36
+2
лето,ах лето...
Фракция "Слуга народа" не собирает подписи для проведения внеочередной сессии Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3732
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25.07.2020 18:37
+2
"У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями..."
Точно на округи? Мені навіть стрьомно подумати, як цей діпутат після земельного дерибану і укрупнення районів, що ці імбецили проголосували, може повернутись і вести якусь "роботу".
Источник: https://censor.net/n3210136
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25.07.2020 18:38
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бо не врахи себе...мальдивы с оманами ждут.
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25.07.2020 18:35 Відповісти
Таки там работают.. ВдохВыдохВниковенно..
))
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25.07.2020 18:44 Відповісти
Значит, точно собирают.
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25.07.2020 18:35 Відповісти
Сказал Корниенко на брифинге в ходе ПАРТИЙНОГО ТРЕНИНГА "Слуги народа" в КВЦ "Парковый. Открыли филиал Трускавецкого ПТУ. ЗЕбилы.
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25.07.2020 18:38 Відповісти
«У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями и нам просто технически будет непросто собрать 150 подписей»
-------------
Недавно Верховный Потерпевший "вдохновенно работал" на хрущёвской дачке.
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25.07.2020 18:36 Відповісти
лето,ах лето...
Фракция "Слуга народа" не собирает подписи для проведения внеочередной сессии Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3732
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25.07.2020 18:37 Відповісти
"У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями..."
Точно на округи? Мені навіть стрьомно подумати, як цей діпутат після земельного дерибану і укрупнення районів, що ці імбецили проголосували, може повернутись і вести якусь "роботу".
Источник: https://censor.net/n3210136
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25.07.2020 18:38 Відповісти
а шо, уже собрали?
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25.07.2020 18:38 Відповісти
Фракция "Слуга народа" не собирает подписи для проведения внеочередной сессии Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7375
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25.07.2020 18:41 Відповісти
Просвітіть, будь ласка, це про що? 02.12.2019
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25.07.2020 18:46 Відповісти
Взбдохновенно работАют...))
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25.07.2020 18:42 Відповісти
А що - ще не протягли закон, щоб сесію по смартфону проводити?
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25.07.2020 18:42 Відповісти
ще не придумали що "загнати" можна ...
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25.07.2020 18:51 Відповісти
Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман
https://censor.net.ua/news/3140417/poroshenko_tak_i_ne_ponyal_pochemu_ya_ne_poshel_s_nim_na_vybory_nam_s_nim_ne_po_doroge_groyisman
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25.07.2020 18:55 Відповісти
...Три государственных предприятия находятся на стадии прекращения своей работы в связи с передачей в структуру «Государственное предприятие "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала"».Совокупная площадь опытных станций составляет 754 га.
До 2019 предприятия занимались выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, овощеводством, декоративным садоводством и выращиванием продукции питомников. Дополнительную прибыль предприятия получали от оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. В течении 14 лет они вносили значительную долю в бюджет области и давали рабочие места местным жителям.
1. Валковская государственная исследовательская станция
2. Вовчанская государственная исследовательская станция
3. Купянская государственная исследовательская станция
Предприятия были мощными семенными и исследовательскими центрами Харьковской области, но с 2019 года киевское руководство отменило опыты и передало в товарное производство все земли. Теперь поля бывших исследовательских станций обрабатывает ЧАО «Чугуевский Агортехсервис», большинство земли засеяно подсолнечником, который истощает землю, но дает наибольшие прибыли. О дальнейшем развитии предприятий и земельный участков никто не заботится, при этом в реестре указано, что все они "ликвидированы по собственному желанию":
Акционеры "Агротехсервис" незаконно обрабатывают государственные земли и получают колоссальные прибыли. Организация имеет тесную связь с ООО «Агротрадиция» и Верета Андреем Михайловичем, который упоминался в прессе как бенефициар банкротства ГП «Борки». Данный субъект вместе с "подельниками" и покровителями из судебной системы обрабатывает целые массивы государственной земли, при этом ни копейки не уплачивая в бюджет.
Мы призываем правоохранительные и государственные органы остановить незаконное уничтожение госпредприятий и принять меры для установления всех причастных к этому личностей и привлечь их к ответственности.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/396890-likvidatsija_gospredprijatij_po_sobstvennomu_helaniju
...
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25.07.2020 19:01 Відповісти
В них, що на вихідних весь простір тримає в тонусі той хто найбільше факапів назбирав
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25.07.2020 19:08 Відповісти
як би від вас Україні здихатися!
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25.07.2020 19:28 Відповісти
Бо вже задихаємся від такої "вдохновєнної" роботи.
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25.07.2020 20:19 Відповісти
В Украине сейчас царствует как никогда ранее полный непрофессионализм и дилетантство.
На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма...
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26.07.2020 01:01 Відповісти
Кто бы сомневался !!, Разве молдаване моряки??? Разве что на каруце!!
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26.07.2020 13:20 Відповісти
Кто бы сомневался !!, Разве молдаване моряки??? Разве что на каруце!!
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26.07.2020 13:20 Відповісти
 
 