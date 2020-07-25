Фракція "Слуга народу" не збирає підписів для проведення позачергової сесії Ради, - Корнієнко

Народні депутати фракції "Слуга народу" не збирають підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Про це заявив перший заступник голови фракції і глава партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас усі депутати вирушили працювати в округи, дуже натхненно працюють із виборцями, і нам просто технічно буде непросто зібрати 150 підписів. Якщо казати про необхідність, то вона завжди є. По-перше, історія з тим, що затягнувся розгляд законопроєкту про гральний бізнес, який технічно і хронологічно вибив кілька десятків хороших законів із порядку денного - до них можна повертатися або думати, що робити з ними далі", - сказав Корнієнко в суботу на брифінгу під час партійного тренінгу "Слуги народу" в КВЦ "Парковий".

Він зазначив, що, крім тих законопроєктів, які не встигли розглянути під час чергової сесії парламенту, є і такі, які заблоковані постановами і не можуть набути чинності.

"Також є проблеми організаційні: постановою заблоковано закон про "зелений" ринок енергії. Це може коштувати країні ще додатково кілька сотень мільйонів гривень, і потрібно це враховувати", - додав нардеп.

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Перший заступник голови фракції також заявив, що в партії не збирають підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради.

"Якщо казати про якісь дати, то я зараз не називав би конкретних дат. Конкретики з приводу цього у депутатів немає, збору підписів немає, підписних листів немає - жодного процесу не відбувається. Відбуваються різні розмови і консультації, які можуть закінчитися позачерговими сесіями або вже черговою сесією, вона має бути за Конституцією першого вівторка вересня", - сказав Корнієнко.

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