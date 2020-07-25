Київську партійну організацію "ВО "Батьківщина" взяло під контроль будівельне лобі столиці, - нардепка Київради Веремеєнко. ДОКУМЕНТ

Нове керівництво Київської партійної організації "ВО "Батьківщина" діятиме на шкоду громаді.

Таку думку у фейсбуці висловила очільниця Оболонської районної парторганізації "ВО "Батьківщина", депутатка Київради Ольга Веремеєнко, передає Цензор.НЕТ.

Через незгоду з новою політикою жінка покинула лави партії, в якій перебувала 20 років.

"Чому я так вчиняю? Відповідь дуже проста: Київську партійну організацію "ВО "Батьківщина" остаточно взяло під контроль будівельне лобі Києва. Я не для того стільки часу, сил і ресурсів вклала на благо загального результату, щоб тепер відстоювати інтереси забудовників. Я не можу діяти на шкоду громаді Києва. Я не можу беззаперечно і мовчки голосувати так, як скаже новоявлене керівництво Київської партійної організації "ВО "Батьківщина". Адже це суперечить моїм принципам, шкодить Києву і киянам", - переконана Веремеєнко.

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