Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як наголошується в публікації пресцентру Об'єднаних сил, противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що неподалік населеного пункту Опитне, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а по опорних пунктах української армії поблизу Водяного та Авдіївки - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го калібру. Біля Троїцького та Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також великокаліберні кулемети, в районі Новоолександрівки - міномети 120-го калібру, біля Причепилівки - станкові протитанкові гранатомети.

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За поточну добу унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає.

На інших ділянках лінії розмежування ворог дотримувався режиму припинення вогню, на ділянках розведення обстрілів не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня найманці російсько-окупаційних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.