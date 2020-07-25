Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр
Від початку доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Як наголошується в публікації пресцентру Об'єднаних сил, противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що неподалік населеного пункту Опитне, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а по опорних пунктах української армії поблизу Водяного та Авдіївки - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
По українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го калібру. Біля Троїцького та Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також великокаліберні кулемети, в районі Новоолександрівки - міномети 120-го калібру, біля Причепилівки - станкові протитанкові гранатомети.
За поточну добу унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає.
На інших ділянках лінії розмежування ворог дотримувався режиму припинення вогню, на ділянках розведення обстрілів не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 24 липня найманці російсько-окупаційних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
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Вопрос, КАКАЯ цена (если договорняк ради «рейтинга» все таки был/есть)
ты считаешь, шо ***** именно с этой целью переругался со всем миром и тратит десятки миллиардов баксов ?
)(уйло не рассчитывало, что получит отпор и Порошенко, будучи президентом, не шел на поводу «миролюбивых» европейцев........
А вот преЗедент, для которого «рейтинг» - «наше ФСЁ» - ☹️
клоун уже сделал своё дело - убрал Порошенко.
дальше Медведчук должен убрать клоуна.
Но все равно вопрос (не конкретно Вам) остается: КАКАЯ(!) цена этого «перемирия?
и несколько трупов для украинской
И судя из того, какие новости «гуляют» в интернете - хлопцы останутся как в «тире»......
Или они видели в Зелёной Сопле перед выборами решительного полководца ?
Помню, многие «писялись» кипятком от радости, что военные за преЗедента, а ведь на самом деле - манипуляция.....
Меня удивляет, что ярые «борцуны» с «зрадою» - молчат......
Там сейчас именно те, кто тогда был в Чернигове, Виннице, Львове, Харькове ...
и голосовали они там именно за ЗЕ
ВСУ понесли большие потери под Луганском (ВИДЕО) Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/army/44552086/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..
До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.
Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..
****** - да,
а предать никого не предал.
Он всю жизнь был сторонником единого прокатного пространства от ГДР до Владивостока.
И не скрывал этого перед выборами.
Он никого не предал и никого не обманул.
Он до выборов шутил про эбонитовые палочки, ломающие черепа майданутых и про границу, которую кацапы не нарушили, а просто передвинули.
Он от четырёх повесток сбежал и папинька евойный сказал перед выборами, шо так и задумывалось.
Где обман и в чём предательство ?
Вільха бьёт на 90 км.
Вільху отвели на 30 км.
Сейчас Вільха покрывает территорию на 60 км вглубь сепаров.
Передок нуждается в покрытии больше ?
Ты, что прокацапское, если лепишь предъявы, то хоть с сутью вопроса ознакомься для начала
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCeUkVKlsOiFbSSKaZSd07jusDXS2r0MXWwpPWeaWZgZW4iRFMHSIp-qTADfIh7LBFtG9W_1MDrcTh2&hc_ref=ARTaJmxpxcOMkGhp8bPbf_HWsXmq0VdNKhKgtCml9Vs9S8a_4KLbWXrI9TkiH1Fk_sY&ref=nf_target Михайло Ухман з https://www.facebook.com/oleg.reveha?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTaJmxpxcOMkGhp8bPbf_HWsXmq0VdNKhKgtCml9Vs9S8a_4KLbWXrI9TkiH1Fk_sY&ref=nf_target Oleg Reveha .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2603908326539877&set=a.1859994150931302&type=3 4 год ·
Я мовчав два дні _ збирав інформацію про стан справ на передовій. Адже суспільство гуділо, теперішній режим тиші зв'язував наших воїнів по руках і ногах..
Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..
До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.
Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..
Чекайте нових новин від мене сьогодні, розкажу все детально.
это пустое, раз он сам в ФБ пост выложил..
и нету генералов и полковников которые бы свернули шею зе-карлику..
в итоге получается, что нет у нас армии..