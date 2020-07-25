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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр

Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як наголошується в публікації пресцентру Об'єднаних сил, противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що неподалік населеного пункту Опитне, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а по опорних пунктах української армії поблизу Водяного та Авдіївки - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го калібру. Біля Троїцького та Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також великокаліберні кулемети, в районі Новоолександрівки - міномети 120-го калібру, біля Причепилівки - станкові протитанкові гранатомети.

Читайте також: За півтора року українські воїни отримали 1,9 млн грн за знищення 76 одиниць ворожої військової техніки, - Генштаб ЗСУ

За поточну добу унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає.

На інших ділянках лінії розмежування ворог дотримувався режиму припинення вогню, на ділянках розведення обстрілів не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня найманці російсько-окупаційних військ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Автор: 

обстріл (29037) Донбас (22357) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+26
А кто нить кроме осла верит..что с 27 числа орки перестанут стрелять???
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25.07.2020 19:21
+17
Щас позвонит террористам и они сдадутся.
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25.07.2020 19:23
+15
Я мовчав два дні _ збирав інформацію про стан справ на передовій. Адже суспільство гуділо, теперішній режим тиші зв'язував наших воїнів по руках і ногах..

Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..

До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.

Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..

Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6553
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25.07.2020 19:26
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А кто нить кроме осла верит..что с 27 числа орки перестанут стрелять???
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25.07.2020 19:21 Відповісти
Щас позвонит террористам и они сдадутся.
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25.07.2020 19:23 Відповісти
_Там оккупационные войска интервента, а не какие-то сраные террористы! И у тех войск и т. н. президента одно начальство.
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25.07.2020 19:26 Відповісти
3а 24м часса ?
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25.07.2020 21:17 Відповісти
_Ты правда думаешь что делает это потому как верит что так будет лучше для Украины? Ты правда веришь что он на Украину работает? Пипец...
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25.07.2020 19:24 Відповісти
Орда проводит политику государственного терроризма.
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25.07.2020 19:40 Відповісти
Возможно(!!!) и будет «перемирие» для поднятия «рейтинга» преЗедента перед местными выборами......да и зе-секта из штанов будет выпрыгивать=>«вот обещал и сделал. мАлАдец ».......
Вопрос, КАКАЯ цена (если договорняк ради «рейтинга» все таки был/есть)
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25.07.2020 19:32 Відповісти
на три месяца перемирие, чтобы зелёные сопли вошли в поселковые советы ?

ты считаешь, шо ***** именно с этой целью переругался со всем миром и тратит десятки миллиардов баксов ?
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25.07.2020 19:36 Відповісти
Поэтому и написала: возможно(!!!)......
)(уйло не рассчитывало, что получит отпор и Порошенко, будучи президентом, не шел на поводу «миролюбивых» европейцев........
А вот преЗедент, для которого «рейтинг» - «наше ФСЁ» - ☹️
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25.07.2020 19:52 Відповісти
дело в том, что ***** на данном этапе совсем не нужен рейтинг какого-то клоуна.

клоун уже сделал своё дело - убрал Порошенко.

дальше Медведчук должен убрать клоуна.
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25.07.2020 20:00 Відповісти
Согласна........
Но все равно вопрос (не конкретно Вам) остается: КАКАЯ(!) цена этого «перемирия?
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25.07.2020 20:09 Відповісти
ЗЕро для "той стороны"

и несколько трупов для украинской
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25.07.2020 20:11 Відповісти
😡
И судя из того, какие новости «гуляют» в интернете - хлопцы останутся как в «тире»......
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25.07.2020 20:21 Відповісти
они сами ЄТО вібрали.

Или они видели в Зелёной Сопле перед выборами решительного полководца ?
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25.07.2020 20:24 Відповісти
Если(!!!) не ошибаюсь, в «статистику» военных, которые «голосовали за это(!) недоразумение, попали цивилисты, которые проживают вблизи линии разграничения + «штабные», которые как бы в «зоне БД», но даже ни разу не были на «0».......

Помню, многие «писялись» кипятком от радости, что военные за преЗедента, а ведь на самом деле - манипуляция.....
Меня удивляет, что ярые «борцуны» с «зрадою» - молчат......
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25.07.2020 21:20 Відповісти
Там на передке не годами сидят.

Там сейчас именно те, кто тогда был в Чернигове, Виннице, Львове, Харькове ...
и голосовали они там именно за ЗЕ
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25.07.2020 22:33 Відповісти
73% верят
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25.07.2020 20:59 Відповісти
Может фейк
ВСУ понесли большие потери под Луганском (ВИДЕО) Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/army/44552086/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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25.07.2020 21:25 Відповісти
Так перемирие. Или опять не сложилось у человека, берущего всё под личный контроль?
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25.07.2020 19:24 Відповісти
Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6098
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25.07.2020 19:24 Відповісти
Я мовчав два дні _ збирав інформацію про стан справ на передовій. Адже суспільство гуділо, теперішній режим тиші зв'язував наших воїнів по руках і ногах..

Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..

До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.

Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..

Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6553
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25.07.2020 19:26 Відповісти
Ты тормоз? Он предатель, а не "безхребетный хлюпик".
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25.07.2020 19:28 Відповісти
он никого не предал.

****** - да,

а предать никого не предал.

Он всю жизнь был сторонником единого прокатного пространства от ГДР до Владивостока.

И не скрывал этого перед выборами.

Он никого не предал и никого не обманул.
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25.07.2020 19:39 Відповісти
_Поправка принимается. Возразить нечего. Просто видно по комментам что болваны не способны отличить дурака от последовательного и системного врага... Горе Украине!
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25.07.2020 19:58 Відповісти
С таким резюме ,как у зе - вы можете допустить, что вы не всё знаете? И, как вы думаете - когда на нейтралке умирали наши морпехи, а в это время презедент сладко ел и спокойно спал на отдыхе в Бирючем, это телогавнокомандувач не предал своих солдат?
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25.07.2020 21:36 Відповісти
да никого он не предал, в том числе и этого солдата.

Он до выборов шутил про эбонитовые палочки, ломающие черепа майданутых и про границу, которую кацапы не нарушили, а просто передвинули.

Он от четырёх повесток сбежал и папинька евойный сказал перед выборами, шо так и задумывалось.

Где обман и в чём предательство ?
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25.07.2020 22:30 Відповісти
За шо купив, за те і продав. Моя особиста думка про зє- він сцикло малороське. Зрозумів гальмо БіЛАЗовське?
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25.07.2020 19:41 Відповісти
Ой не було...? А хто важку арту відвів? А хто казав, що буде хоч одна втрата все венеться? І де? Десятки перемирь? Різдв"яне, новорічне, пасхальне, хібне, шкільне... І так щороку. Пам"ять відшибло? І тільки заікнись, що ****** відновив армію. Армію відновив український народ. Добровольці, волонтери і всі, хто скидався на їх озброєння, поза межами податку.
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25.07.2020 19:38 Відповісти
хто і куди відвів важку арту ?
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25.07.2020 19:41 Відповісти
Президент Петро Порошенко стверджує, що вся важка техніка збройних сил України на Донбасі відведена від лінії розмежування.Про це він заявив під час візиту в 17-ту окрему танкову бригаду в районі відведення на Луганщині."Сьогодні відповідно до Мінських домовленостей великокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведені з передових позицій", - сказав голова держави.У той же час він зауважив, що усі танкові частини і підрозділи української армії знаходяться в повній бойовій готовності і за потреби готові дуже швидко повернутися на оборонні рубежі.2017. Ковтай. https://www.pravda.com.ua/news/2017/04/12/7141057/
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25.07.2020 19:51 Відповісти
ты никогда не задумывался, на сколько километров отвели и на сколько километров стреляет тяжёлая артиллерия ?
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25.07.2020 20:02 Відповісти
Які ж ви передбачувані. Тицяєш носом. Пофіг. А вона хоч один раз стрельнула? Одиничні на рік випадки не берем до уваги. Озброєння відвели. Чекуни грьобані. Війна. А обличчя тих загиблих хлопців ти бачило? З них ікони писати. Така чиста душа в очах і молодість. Жити і жити... Що б вам запроданцям, за гроші, бумерангом все вернулось.
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25.07.2020 20:14 Відповісти
а з "тієї сторони" важка арта стріляла ?
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25.07.2020 20:17 Відповісти
Чел, ну если ты такой рембо - почему здесь, а не на передке и без артподдержки - с одним автоматом без тяжёлого вооружения?
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25.07.2020 21:40 Відповісти
а тебе артподдержки в какое именно место не хватает ?

Вільха бьёт на 90 км.

Вільху отвели на 30 км.

Сейчас Вільха покрывает территорию на 60 км вглубь сепаров.

Передок нуждается в покрытии больше ?

Ты, что прокацапское, если лепишь предъявы, то хоть с сутью вопроса ознакомься для начала
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25.07.2020 22:14 Відповісти
опять паника. ну хана будет Украине, это очевидно. понимаешь трепать языком это ни чего не значит, честно цирк
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25.07.2020 19:40 Відповісти
https://censor.net/user/453111 - все правильно, но нужно уточнить что пишет вояка с передовой...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCeUkVKlsOiFbSSKaZSd07jusDXS2r0MXWwpPWeaWZgZW4iRFMHSIp-qTADfIh7LBFtG9W_1MDrcTh2&hc_ref=ARTaJmxpxcOMkGhp8bPbf_HWsXmq0VdNKhKgtCml9Vs9S8a_4KLbWXrI9TkiH1Fk_sY&ref=nf_target Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3500 Михайло Ухман з https://www.facebook.com/oleg.reveha?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTaJmxpxcOMkGhp8bPbf_HWsXmq0VdNKhKgtCml9Vs9S8a_4KLbWXrI9TkiH1Fk_sY&ref=nf_target Oleg Reveha .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2603908326539877&set=a.1859994150931302&type=3 4 год ·

Я мовчав два дні _ збирав інформацію про стан справ на передовій. Адже суспільство гуділо, теперішній режим тиші зв'язував наших воїнів по руках і ногах..
Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..
До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.

Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..
Чекайте нових новин від мене сьогодні, розкажу все детально.

Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1900
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25.07.2020 19:40 Відповісти
Ви ж знаєте, що ЗСУ поза політикою, а ще у нас влада яка переслідує воїнів за їхню критику, ось чого я і не написав прізвища автора посту.
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25.07.2020 20:04 Відповісти
https://censor.net/user/453111 - да нет...

это пустое, раз он сам в ФБ пост выложил..
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25.07.2020 20:27 Відповісти
я краще так...
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25.07.2020 20:37 Відповісти
а в это же время в макеевке пишут . вчера ночью спать не могли из за рёва . танки всю ночь шли . на зелёном \ наверное микрорайон\ весь асфальт снесли . идёт прямая сдача страны
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25.07.2020 20:15 Відповісти
так и есть...
и нету генералов и полковников которые бы свернули шею зе-карлику..
в итоге получается, что нет у нас армии..
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25.07.2020 20:29 Відповісти
Как у Чуковского про паука и комарика...
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25.07.2020 21:03 Відповісти
Мабуть все хочуть використати до дня тисячного чергового перемирья. Це вже такий мирний-премирний план, що стопудово орки під наглядом кацапів перестануть стрілять. Одні матюки.
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25.07.2020 19:29 Відповісти
Херня! Скоро перемирие по-зеленски!
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25.07.2020 19:30 Відповісти
Наши ответили?
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25.07.2020 19:34 Відповісти
Ответка была: дули врагу крутили...
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25.07.2020 19:39 Відповісти
дули крутили те самые люди и теми самыми руками, которыми год назад галочку за Зеленскава ставили ? ?
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25.07.2020 19:43 Відповісти
то типа пока офис на мендельштрассе без штатного корректировщика...
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25.07.2020 19:41 Відповісти
Не будет никакого перемирия со стороны руснявой армии до тех пор, пока Украина не откажется от Крыма и Донбасса. Как можно верить этому блефу, а тем более отводить тяжелое вооружение и контр-группы с линии разграничения? В связи с обострением ситуации на Дальнем востоке, путлеру срочно нужны большие победы и Зеленский ему в этом помогает за счет жизни украинских солдат и мирных граждан которые окажутся в этой мясорубке. Если это произойдет, ЗЕ команда не должна убежать из Украины. Все предатели должны пойти под военный трибунал!
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25.07.2020 19:47 Відповісти
Україна НІКОЛИ не відмовиться від земель теперішніх намкришу і дамбвабве. Бо наша Земля- завжди наша, яка б мразота там не розплодилась.
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25.07.2020 20:01 Відповісти
Наши усердно выполняют условия, выводят тяжелое вооружение, разоружают украинскую армию, а что тем временем происходит на стороне террористов? А на стороне террористов ничего не происходит, ничего не выводится и никто не разоружается. Вот и все что нужно знать об этом перемирии.
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25.07.2020 19:52 Відповісти
как это ни чего не происходит . усиленный подвоз боеприпасов и тяжёлого вооружения уже недели две аж пыль столбом
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25.07.2020 20:18 Відповісти
Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6012
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25.07.2020 20:04 Відповісти
Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9228
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25.07.2020 20:05 Відповісти
Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5793
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25.07.2020 20:08 Відповісти
НУ ,,,!! ! 3эбобики.............................. НУ !! Придумайте что нибуть для отмазки 0иансскогго отдыхателя !! . . .
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25.07.2020 21:06 Відповісти
Комусь іще потрібні докази, що зелений виродок - це зрадник України і слуга кремля!
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25.07.2020 20:14 Відповісти
Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9895
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25.07.2020 20:35 Відповісти
Ворог застосовував міномети калібру 82 мм і 120 мм на Донбасі, втрат серед воїнів ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8976
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25.07.2020 20:55 Відповісти
Мне интересно - а смотрящте кто? Или у них семей не в Украине?
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25.07.2020 22:10 Відповісти
Ну зроби щось Хомчаку....
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25.07.2020 22:15 Відповісти
на пару не хочешь?
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25.07.2020 23:14 Відповісти
З мене цього бардака достатньо.
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25.07.2020 23:18 Відповісти
что так? ПУСТЬ ДРУГИЕ РЕШАЮТ?
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25.07.2020 23:25 Відповісти
Тільки законним методом.
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25.07.2020 23:30 Відповісти
ага, мы сейчас живем исключительно по законам...(((
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25.07.2020 23:37 Відповісти
Я так. Я законо слухняний громадянин.
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25.07.2020 23:40 Відповісти
вот так мы все -законо слухняний громадянин.
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25.07.2020 23:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a8YZMvbFU4Q -- - - -- -- Нужно всем УКРАИНЦАМ ОБЪЕДЕНИТЬСЯ ... И ОТСТОЯТЬ СТРАНУ !!
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25.07.2020 20:52 Відповісти
 
 