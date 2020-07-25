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Новини Вислання російських дипломатів
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Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian

Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian

Родичі загиблої унаслідок отруєння "Новачком" Дон Стерджесс у судовому порядку порушили питання про відповідальність Росії за смерть британської підданої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Суть позову - визначити, хто саме віддав наказ про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році.

Раніше рідні Стерджесс оскаржили прийняте рішення коронера Девіда Рідлі, що розслідування буде обмежено безпосередньо діяльністю агентів, які, на думку слідства, влаштували замах. Суд став на бік постраждалих.

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Слідство вважає, що Стерджесс і її знайомий Чарлі Роулі, який вижив, отруїлися після контакту з пляшечкою від парфумів, у якій була отрута "Новачок", через кілька місяців після отруєння Скрипалів.

Родичі наполягають на існуванні суспільного запиту щодо розслідування обставин замаху, зокрема імовірної причетності російської влади. Вони безпосередньо кажуть про те, що агенти, які приїхали до Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова, найімовірніше, отримали наказ "зверху", і не відкидають, що відповідальним за замах є президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Автор: 

Велика Британія (5647) отруєння (945) Скрипаль (481)


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Топ коментарі
+17
Англичане разберутся, кацап
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25.07.2020 20:42
+7
Даже до толерастов уже доходит ,кто такая параша.И коалиция будет уже другая.
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25.07.2020 20:19
+6
Зрозуміло, що англійські спецслужби знають відповідь на це питання, але юридично встановити вину путіна надзвичайно важко. Наслідком цієї справи буде тиск Великої Британії на деякі європейські країни для санкцій та припинення економічного співробітництва з росією.
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25.07.2020 20:56
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Вообще-то - это теракт, а отравление и смерть - это последствия теракта.
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25.07.2020 20:19 Відповісти
Одна из заготовок роспропаганды.Теракт это когда террористы и все, сами по себе,с какими то требованиями, а когда за "террористами", сов. секретными и без требований, стоит государство, то это уже акт войны, и военной агрессии.Никакие террористы не смогли бы самостоятельно создать "Новичек", для этого надо ресурсы и мощности государства, с исследовательскими лабораториями, "учеными", военными химзаводами. Если так подходить, то и до "террористов" с атомной бомбой рукой подать.
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27.07.2020 00:43 Відповісти
Что именно - "одна из заготовок роспропаганды"?
Террористы сами по себе? Интересная концепция. Государство спонсор терроризма - не слышали?
Определение от ООН по военной агрессии читали?

А когда террористы от имени ИГ? По Вашему, тот кто не выдвигает требований - тот не террорист? Грузовики врезающиеся в толпу мирных граждан в Европе - это не террористы?
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27.07.2020 01:13 Відповісти
На расее всегда , когда они 100% попали, появляется куча мнений, ну как за МН17, а потом все комментаторьі начинають петь песню что мол как оно там бьіло установить невозможно из-за множества версий.
Вьіхотите сказать что террористьі штатньіе сутрудники ГРУ действовали самостоятельно и вообще, они уволились в декабре прошлого года ? ???
Определение по военной агрессии читал, попадает четко под ст3 , пункт "Б"

Отличают также терроризм, поддерживаемый государством - тот случай, когда государство, само не участвуя в терроризме, но финансирует и поддерживает террористические группировки, но єто росее не касается, она сама участвует
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27.07.2020 01:52 Відповісти
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства
Это вот это Вы имели в виду? Это - "чётко"? Если да, то можете расшифровать?
Вы пробовали предположить, что Вы не совсем хорошо понимаете смысл прочитанного?
"Все комментаторы" - это Вы меня имеете в виду?
Где вообще, в моей короткой фразе, Вы нашли отрицание того что государство РФ устроило этот теракт?
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27.07.2020 02:10 Відповісти
Так вы же не отрицаете что они устроили теракт, это я отрицаю, я считаю что действия похожи на акт военной агрессии, а вы их , расиянцев,защищаете

Новичек это как раз и есть оружие

Еще ст 3 пункт g,еще ст 4 , что это не все и не исчерпывающие определенияи, и ст 8, что надо смотреть на все вместе и на взаимосвязь ( вспомнить надо бы Березовского, Литвиненко)
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27.07.2020 02:51 Відповісти
ОК, я защищаю Россию, потому что Вы имеете слабое понятие того - что такое терроризм. Я оправдываю РФ, потому что я имел в виду терроризм на государственном уровне, а Вы считаете, что террористы - это бородатые дядьки, которые сами по себе и постоянно чего-то требуют.
Вы и в определениях ООН вычитываете те смыслы, которых там нет. Попробуйте проконсультироваться у юриста - примут ли ваши утверждения в Британском суде.
Попробуйте обратиться в суд в Германии, по поводу убийства Зелимхана Хангошвили. Там тоже были российские спецслужбы, и пистолет - это тоже оружие. По Вашему - это агрессия РФ против Германии...
Посмотрите мои вчерашние посты, может и там оправдания Мордору найдёте:

Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4917
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27.07.2020 22:55 Відповісти
Понятие "терроризм" искуственно придуманое, раньше его вообще не бьіло.
С вашей точки зрения действия Д. Принципа в Сараево, нападение "гражданских" на лесничество и радиостанцию в Гляйвица, Гливице , захват Крьімского парламента, ОП в Славянске в чистом виде теракт. Ну как сказать, бьіло же АТО? Сейчас АТО уже нет, сейчас мир. И да , по З. Хангошвили, считаю акт войньі, деверсия. Но тут , сколько бьі там не писали определений,все решают политики и дураки , еще генераторьі хаоса и случайньіх чисел
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28.07.2020 07:13 Відповісти
Современного понятия "агрессия" тоже не было. Террористами называли себя некоторые российские революционеры в конце позапрошлого века.
То что Вы перечислили - это всё по российской книжке «Как правильно начать войну» (информационная работа с населением; подготовка войск и призыв резервистов; засылка дивесантов под любым видом; «революции», вооружённые провокации, диверсии, захваты и теракты, окончательно дестабилизирующие обстановку у противника; затем вторжение - под любым удобным предлогом…)

При покушении на Скрипалей было использовано ОМП (лично я считаю Новичок оружием массового поражения). Опять же - лично я, считаю использование ОМП против гражданских лиц - актом международного терроризма.
Моё мнение что это теракт, никак не отменяет Ваше, что это агрессия. Этот теракт - маленькая частичка большой войны РФ против Западной цивилизации, которую она ведёт гибридно, различными способами и методами, которые уже пора вписывать в тот раздел, где - «список не является исчерпывающим».
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28.07.2020 18:28 Відповісти
Даже до толерастов уже доходит ,кто такая параша.И коалиция будет уже другая.
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25.07.2020 20:19 Відповісти
родственники vs ***********...бритам,блеать,нэ соромно?
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25.07.2020 20:20 Відповісти
Литвиненко,между прочим, гражданин Великобритании был. И ничего, схавали, и Солсбери схавают. Гуманисты они и либералы.
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25.07.2020 20:23 Відповісти
.. " вероятне всего " ... " не исключают ответственности пукина " ... мляди когда когда ж они выдавят из себя правду ...
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25.07.2020 21:37 Відповісти
Какие-то, наивные и простые, эти англичане... ну, сколько можно, этому поводу, отвечать кацапской мрази : "... этА фсе русАфобияяяя - дАкАжитииии - нас тАм нет - а што фы нам сделатииии... "
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25.07.2020 20:24 Відповісти
Напрасно вы их наивными считаете. Они хитрожопее кацапов, просто не кричат во все горло про свои планы. Они вам сейчас простят малую провинность, но потом когда надо будет они всё-всё припомнят.
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26.07.2020 12:27 Відповісти
«Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб....»
https://censor.net/news/3054042/rossiyiskiyi_shpionperebejchik_skripal_otravlen_v_velikobritanii_vvshttps://censor.net/n3210142»

Кем осужденньій?
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25.07.2020 20:32 Відповісти
Его потом обменяли...
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25.07.2020 21:11 Відповісти
Скрипали, которых убивали, живы-здоровы, какие-то бомжи траванулись каким-то флаконом. Мутная история. Шерлок бы разобрался....
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25.07.2020 20:37 Відповісти
Англичане разберутся, кацап
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25.07.2020 20:42 Відповісти
Зрозуміло, що англійські спецслужби знають відповідь на це питання, але юридично встановити вину путіна надзвичайно важко. Наслідком цієї справи буде тиск Великої Британії на деякі європейські країни для санкцій та припинення економічного співробітництва з росією.
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25.07.2020 20:56 Відповісти
або отакі еволюції...

Влада Данії через нерест тріски заборонила будь-які будівельні роботи в районі незавершеного газогону Nord Stream 2, його прокладання зможуть відновити не раніше вересня. Про це повідомляє https://www.dw.com/uk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83/a-54317805 DW .
«Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу «Північний потік-2» в данських водах. Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски», - йдеться в повідомленні
Як зазначається, за даними газети Die Neue Zürcher Zeitung, відновитися роботи зможуть тільки після закінчення нересту - орієнтовно, у вересні.
Російський трубоукладач «Академік Черський», який мав відновити будівництво газогону Nord Stream 2, перебуває в німецькому порт Мукран на острові Рюген. Через те, що в цьому районі під час Другої світової війни затопили безліч ***********, судну був необхідний спеціальний дозвіл на роботи зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту, однак, указує DW, цього приступити до прокладання труб «Академік Черський» не зміг з природоохоронних міркувань.
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25.07.2020 23:23 Відповісти
Як в анекдоті - проклятая нєізвєсность )) Вони мабуть почешуться тільки коли травануть королеву. Литвиненко то таке, Скрипалі - нууу... Такі тепер велико британії. Самі спогади.
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25.07.2020 20:59 Відповісти
Хорошо путлеру таких идейных тормозов врагами иметь! Удобно.
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25.07.2020 21:00 Відповісти
В смысле их идеология - тормозить. Убеждённые плуги!
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25.07.2020 21:06 Відповісти
Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian - Цензор.НЕТ 9417
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25.07.2020 21:06 Відповісти
У бритів правосудіє-як шестерні редуктора. Якщо туди попав палець- все туловище затягне. Обороти невеликі-але моща офігєнна, слона затягне. Кацапську жабу будут варити мєдлєнно..
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25.07.2020 21:15 Відповісти
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25.07.2020 21:34 Відповісти
Нужно накладывать эмбарго на ресурсы РФ.
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25.07.2020 21:25 Відповісти
Эту недострану,давно надо было признать главным спонсором терроризма.
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25.07.2020 21:26 Відповісти
пу ни при чем, читайте В.Суворова:
контора держится на уничтожении предателей - ВСЕГДА
это одна из приоритетных попутных задач агентов
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25.07.2020 23:49 Відповісти
правила такие у чекистов,приказа не требуется, пусть не напрягаются в его поисках
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25.07.2020 23:51 Відповісти
"...вероятнее всего, лежит на России..." -- что за формулировка? Стояли бы уже не своем твердо, а то ни туда ни сюда.
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26.07.2020 00:43 Відповісти
Мда... Этакие ласковые формулировочки по типу, что вероятнее всего суд решит, что ответственность вероятнее всего, лежит на России, за вероятное отравление "Новачком", вероятно произведенным в России и вероятно осуществленным её вероятными спецслужбами.
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26.07.2020 06:49 Відповісти
ЦЕ КАЦАПАМ НЕ МОСКОВСЬКИЙ СУД, ВИННИХ ЗНАЙДУТЬ І ПОКАРАЮТЬ
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26.07.2020 13:54 Відповісти
Удавка на шее Московии затягивается!
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26.07.2020 14:47 Відповісти
 
 