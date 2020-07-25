Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian

Родичі загиблої унаслідок отруєння "Новачком" Дон Стерджесс у судовому порядку порушили питання про відповідальність Росії за смерть британської підданої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Суть позову - визначити, хто саме віддав наказ про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році.

Раніше рідні Стерджесс оскаржили прийняте рішення коронера Девіда Рідлі, що розслідування буде обмежено безпосередньо діяльністю агентів, які, на думку слідства, влаштували замах. Суд став на бік постраждалих.

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Слідство вважає, що Стерджесс і її знайомий Чарлі Роулі, який вижив, отруїлися після контакту з пляшечкою від парфумів, у якій була отрута "Новачок", через кілька місяців після отруєння Скрипалів.

Родичі наполягають на існуванні суспільного запиту щодо розслідування обставин замаху, зокрема імовірної причетності російської влади. Вони безпосередньо кажуть про те, що агенти, які приїхали до Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова, найімовірніше, отримали наказ "зверху", і не відкидають, що відповідальним за замах є президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.