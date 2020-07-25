Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian
Родичі загиблої унаслідок отруєння "Новачком" Дон Стерджесс у судовому порядку порушили питання про відповідальність Росії за смерть британської підданої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Суть позову - визначити, хто саме віддав наказ про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році.
Раніше рідні Стерджесс оскаржили прийняте рішення коронера Девіда Рідлі, що розслідування буде обмежено безпосередньо діяльністю агентів, які, на думку слідства, влаштували замах. Суд став на бік постраждалих.
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Слідство вважає, що Стерджесс і її знайомий Чарлі Роулі, який вижив, отруїлися після контакту з пляшечкою від парфумів, у якій була отрута "Новачок", через кілька місяців після отруєння Скрипалів.
Родичі наполягають на існуванні суспільного запиту щодо розслідування обставин замаху, зокрема імовірної причетності російської влади. Вони безпосередньо кажуть про те, що агенти, які приїхали до Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова, найімовірніше, отримали наказ "зверху", і не відкидають, що відповідальним за замах є президент Росії Володимир Путін.
Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.
Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Він також повідомив, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.
30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.
5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.
У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.
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Террористы сами по себе? Интересная концепция. Государство спонсор терроризма - не слышали?
Определение от ООН по военной агрессии читали?
А когда террористы от имени ИГ? По Вашему, тот кто не выдвигает требований - тот не террорист? Грузовики врезающиеся в толпу мирных граждан в Европе - это не террористы?
Вьіхотите сказать что террористьі штатньіе сутрудники ГРУ действовали самостоятельно и вообще, они уволились в декабре прошлого года ? ???
Определение по военной агрессии читал, попадает четко под ст3 , пункт "Б"
Отличают также терроризм, поддерживаемый государством - тот случай, когда государство, само не участвуя в терроризме, но финансирует и поддерживает террористические группировки, но єто росее не касается, она сама участвует
Это вот это Вы имели в виду? Это - "чётко"? Если да, то можете расшифровать?
Вы пробовали предположить, что Вы не совсем хорошо понимаете смысл прочитанного?
"Все комментаторы" - это Вы меня имеете в виду?
Где вообще, в моей короткой фразе, Вы нашли отрицание того что государство РФ устроило этот теракт?
Новичек это как раз и есть оружие
Еще ст 3 пункт g,еще ст 4 , что это не все и не исчерпывающие определенияи, и ст 8, что надо смотреть на все вместе и на взаимосвязь ( вспомнить надо бы Березовского, Литвиненко)
Вы и в определениях ООН вычитываете те смыслы, которых там нет. Попробуйте проконсультироваться у юриста - примут ли ваши утверждения в Британском суде.
Попробуйте обратиться в суд в Германии, по поводу убийства Зелимхана Хангошвили. Там тоже были российские спецслужбы, и пистолет - это тоже оружие. По Вашему - это агрессия РФ против Германии...
Посмотрите мои вчерашние посты, может и там оправдания Мордору найдёте:
С вашей точки зрения действия Д. Принципа в Сараево, нападение "гражданских" на лесничество и радиостанцию в Гляйвица, Гливице , захват Крьімского парламента, ОП в Славянске в чистом виде теракт. Ну как сказать, бьіло же АТО? Сейчас АТО уже нет, сейчас мир. И да , по З. Хангошвили, считаю акт войньі, деверсия. Но тут , сколько бьі там не писали определений,все решают политики и дураки , еще генераторьі хаоса и случайньіх чисел
То что Вы перечислили - это всё по российской книжке «Как правильно начать войну» (информационная работа с населением; подготовка войск и призыв резервистов; засылка дивесантов под любым видом; «революции», вооружённые провокации, диверсии, захваты и теракты, окончательно дестабилизирующие обстановку у противника; затем вторжение - под любым удобным предлогом…)
При покушении на Скрипалей было использовано ОМП (лично я считаю Новичок оружием массового поражения). Опять же - лично я, считаю использование ОМП против гражданских лиц - актом международного терроризма.
Моё мнение что это теракт, никак не отменяет Ваше, что это агрессия. Этот теракт - маленькая частичка большой войны РФ против Западной цивилизации, которую она ведёт гибридно, различными способами и методами, которые уже пора вписывать в тот раздел, где - «список не является исчерпывающим».
https://censor.net/news/3054042/rossiyiskiyi_shpionperebejchik_skripal_otravlen_v_velikobritanii_vvshttps://censor.net/n3210142»
Кем осужденньій?
Влада Данії через нерест тріски заборонила будь-які будівельні роботи в районі незавершеного газогону Nord Stream 2, його прокладання зможуть відновити не раніше вересня. Про це повідомляє https://www.dw.com/uk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83/a-54317805 DW .
«Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу «Північний потік-2» в данських водах. Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски», - йдеться в повідомленні
Як зазначається, за даними газети Die Neue Zürcher Zeitung, відновитися роботи зможуть тільки після закінчення нересту - орієнтовно, у вересні.
Російський трубоукладач «Академік Черський», який мав відновити будівництво газогону Nord Stream 2, перебуває в німецькому порт Мукран на острові Рюген. Через те, що в цьому районі під час Другої світової війни затопили безліч ***********, судну був необхідний спеціальний дозвіл на роботи зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту, однак, указує DW, цього приступити до прокладання труб «Академік Черський» не зміг з природоохоронних міркувань.
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