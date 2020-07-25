Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено

Комунарський районний суд Запоріжжя відпустив під заставу в 40 тисяч гривень чоловіка, підозрюваного в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень бійцеві полку "Азов" Олегу Черевку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

У поліції заявили, що 27 липня разом із прокуратурою подаватимуть апеляцію, щоб зловмисника заарештували, адже він "може становити загрозу для інших громадян".

Як пише Громадське радіо, 24 липня побратими потерпілого, активісти "Національного корпусу" та місцеві журналісти провели акцію протесту під стінами запорізького управління поліції. Вони вимагали оскаржити вирок суду, який відпустив підозрюваного під мінімальну заставу.

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У поліції зазначають, що під час засідання прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: "Працівники слідства виконали всі обов’язки стосовно можливості обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зібрано достатню доказову базу, зокрема є відеозапис із протиправними діями підозрюваного. Але суд вирішив відпустити підозрюваного під мінімальну заставу у 40 тисяч гривень".

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Наразі Олег Черевко перебуває у комі 3 ступеня. Витрати на лікування та забезпечення донорською кров’ю взяли на себе патронатна служба полку "Азов", члени "Ветеранського братерства", донорський проєкт "Одна кров" та військові частини Нацгвардії, що дислокуються в Запоріжжі.

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