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Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця

Комунарський районний суд Запоріжжя відпустив під заставу в 40 тисяч гривень чоловіка, підозрюваного в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень бійцеві полку "Азов" Олегу Черевку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

У поліції заявили, що 27 липня разом із прокуратурою подаватимуть апеляцію, щоб зловмисника заарештували, адже він "може становити загрозу для інших громадян".

Як пише Громадське радіо, 24 липня побратими потерпілого, активісти "Національного корпусу" та місцеві журналісти провели акцію протесту під стінами запорізького управління поліції. Вони вимагали оскаржити вирок суду, який відпустив підозрюваного під мінімальну заставу.

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У поліції зазначають, що під час засідання прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: "Працівники слідства виконали всі обов’язки стосовно можливості обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зібрано достатню доказову базу, зокрема є відеозапис із протиправними діями підозрюваного. Але суд вирішив відпустити підозрюваного під мінімальну заставу у 40 тисяч гривень".

Нагадаємо, боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому у Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркету він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік вдарив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник із місця події втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий – 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Наразі Олег Черевко перебуває у комі 3 ступеня. Витрати на лікування та забезпечення донорською кров’ю взяли на себе патронатна служба полку "Азов", члени "Ветеранського братерства", донорський проєкт "Одна кров" та військові частини Нацгвардії, що дислокуються в Запоріжжі.

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Автор: 

Запоріжжя (2292) побиття (951) Нацполіція (15264) Азов (784)


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Топ коментарі
+42
рецепт древний...кресло,седло тобто,на якому сыдыть судэйко должно быть кожаным...из шкурки предшественника.
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25.07.2020 21:53
+32
Вот если судейскому чаду череп проломить, то можно два-три пожизненных схлопотать...
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25.07.2020 21:53
+24
Полиция обжалует решение суда, отпустившего под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье - Цензор.НЕТ 3072
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25.07.2020 21:54
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рецепт древний...кресло,седло тобто,на якому сыдыть судэйко должно быть кожаным...из шкурки предшественника.
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25.07.2020 21:53 Відповісти
а гыде грызун мишико? он жеж обисчаль, месяц назат, представит реформу судейского корпуса!!! хде жежь этот карлсон, ми по нему соскучиться, вах
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25.07.2020 22:03 Відповісти
єто уже она, реформа.

Зеленский своим Указом № 937/2019 от 23 декабря 2019 года назначил на должность
судьи Коммунарского районного суда города Запорожья
ТУЧКОВА Сергея Сергеевича;
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25.07.2020 22:48 Відповісти
Прекрасный рецепт. Жаль в нынешнем гнилом мире( где преступник защищён законом больше чем жертва и преступления ПООЩРЯЮТСЯ) невозможный. Однако судей надо ВЫБИРАТЬ громадой и тогда вор будет презренным в обществе ,а не обласканым "красавцем". ТВАРИ,принимающие подобные решения ПООЩРЯЮТ убийц,это СОУЧАСТНИКИ убийц и это обстоятельство нельзя им прощать. Надо СКИНУТЬ этих ГНИЛУХ,ВСЕХ долой, тварей продажных. Мы должны САМИ выбирать себе судей.Баста их произволу. Баста!
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26.07.2020 00:00 Відповісти
та уже навыбирали клоуна-сепаратиста...остальных любителей погонять лысого на людях (кива) и "анал не предлагать"....просто должен быть ясный и четкий ответ судьям на такие действия....к сожалению в рамках закона наверное такое не удасться.
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26.07.2020 20:57 Відповісти
Вот если судейскому чаду череп проломить, то можно два-три пожизненных схлопотать...
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25.07.2020 21:53 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха, але бажано це зробити тим суддям...
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26.07.2020 08:57 Відповісти
Полиция обжалует решение суда, отпустившего под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье - Цензор.НЕТ 3072
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25.07.2020 21:54 Відповісти
Ти тему статті вловив..?
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26.07.2020 03:23 Відповісти
не надо ожаловать, надо издитьотп суддей.
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25.07.2020 21:55 Відповісти
Однозначно. Тот выпердыш - просто скот, быдло, а судья - враг, манипулирующая законом, завуалированая вражина.
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26.07.2020 19:21 Відповісти
Полиция обжалует решение суда, отпустившего под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье - Цензор.НЕТ 2223
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25.07.2020 21:57 Відповісти
я вот не понимаю чем судья думает?! А если эта мразь завтра судье голову проломит? И я сомневаюсь что мразь бабки судье занесла, родственник что ли?
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25.07.2020 22:00 Відповісти
Мені от цікаво інше - судді мабуть мають охорону раз не бояться приймати такі рішення?
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25.07.2020 22:05 Відповісти
Судьи к бандюкам милостивые, это ж не АТО-шник
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27.07.2020 03:21 Відповісти
За важкі тілесні термін ув'язнення іде приблизно як за вбивство. 40 тис. гривень залогу... Я думаю за 80 тис. знайдеться безліч бажаючих нанести важкі тілесні тому судді.
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25.07.2020 22:01 Відповісти
Неуважно, дочитав. Гусь - ще й рецидивіст.
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25.07.2020 22:02 Відповісти
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2590
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27.07.2020 01:59 Відповісти
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 4382

- https://www.facebook.com/ProsudInfo/photos/a.1748817248727345/2634750863467308/?type=3&theater
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27.07.2020 02:07 Відповісти
Так и хочется спросить, как Муму Герасима из знаменитого произведения Тургенева: за что?
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27.07.2020 19:12 Відповісти
Тенденція...
https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/accident/v-odesi-vatazhka-bandi-vikradachiv-vipustili-z-pid-varti.htm В Одесі ватажка небезпечної банди викрадачів випустили з-під варти

В Одесі під домашній арешт відпустили підозрюваного лідера банди Магомеда Айдамірова, обвинуваченого у викраденнях людей і вимаганні грошей за їх звільнення.
Рішення 24 липня ухвалив Київський районний суд Одеси. Разом з Айдаміровим у залі суду були звільнені ще троє ймовірних учасників банди. Це Халід Абаза, Юрій Поляков і Євген Клименко.
Фігурантів справи відпустили при тій обставині, що постраждалі - викрадені підприємці - вже три роки знаходяться під державною охороною, оскільки їм неодноразово надсилали погрози.
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25.07.2020 22:02 Відповісти
Коммунарский суд Запорожья отпустил под залог 40 тысяч гривен мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бойцу полка «Азов» Олегу Черевко
-------------

no comment.......😡
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25.07.2020 22:07 Відповісти
Украинские судьи являются соучастниками и подельниками в 90% совершённых преступлений, потому как покрывают, не наказывают преступников.....Борьбу с преступностью надо начинать с "отстрела" 99% судей, прокуроров, судмедэкспертов...... И только тогда появится надежда на правосудие в стране.....
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25.07.2020 22:10 Відповісти
https://www.facebook.com/highcouncilofjustice/?__tn__=kK*F
Вища рада правосуддя знову пробила дно та відправила одіозного суддю Олександра Струкова у відставку зі збереженням всіх привілеїв та довічного утримання (орієнтовно 90 000 грн на місяць).

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 7654

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27.07.2020 02:11 Відповісти
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 6676
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27.07.2020 02:33 Відповісти
Это даже хорошо, теперь у Азова есть возможность профилактической беседы. На мусаров все равно нет надежды. Эта мразь защищает сепаров и бандюков
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25.07.2020 22:15 Відповісти
Посмотрим. Но. Не верится (((
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25.07.2020 22:29 Відповісти
Цій судді суд Лінча.
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25.07.2020 22:17 Відповісти
ЗЕправасудиє ! Главное нада понять преступника, а на потерпілих насрати
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25.07.2020 22:18 Відповісти
Петерастовская судебная реформа в действии!!!!
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25.07.2020 22:28 Відповісти
ні, вже товарисча Зеленскава.
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26.07.2020 08:21 Відповісти
Знайомтеся, судді Київського окружного адміністративного суду (не плутайте з ОАСКом) - Олена Терлецька.

Минулий склад ВККС визнав Терлецьку такою, що відповідає посаді ще в липні 2018 року. Й це незважаючи на наявність у судді великої кількості майна, яке складно пояснити офіційними доходами. Так у власності родини Терлецьких:

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 Будинок площею 408 кв.м. під Києвом;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 Недобудова площею 400 кв.м під Києвом;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 8 земельних ділянок у Вінницькій, Київській областях та м. Києві;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 Квартира та офіс у Києві;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 3 автомобіля

Ми також виявили неточності в декларації родинних зв'язків Олени Терлецької, де суддя забула вказати адвокатську діяльність чоловіка.

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 1959
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27.07.2020 02:14 Відповісти
...где хвалёные побратимы из Азова? То падло должно само проситься в клетку, чтоб его "Азовцы" не достали.
Если бы боялось.
А "Азовцы" , похоже, могут только на своё начальство бочку катить..
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25.07.2020 22:27 Відповісти
наша судебная система и 99% наших судей представляют угрозу национальной безопасности Украины..
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25.07.2020 22:28 Відповісти
отже це і є - результат "судової реформи" від соєвого ..?
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26.07.2020 20:54 Відповісти
від покидьків накшталт тебе
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26.07.2020 21:58 Відповісти
https://www.facebook.com/ProsudInfo/?__tn__=-UC*F Prosud
https://www.facebook.com/ProsudInfo/posts/2637471636528564?__tn__=%2CO*F 13 апреля ·2020 .
Сьогодні депутати Верховної ради проголосували за антикризові зміни до держ бюджету.
Однією із проголосованих змін стало ЗБІЛЬШЕННЯ бюджету Державної судової адміністрації на 1,07 млрд (Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932) грн
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932 Чому такі зміни раптом з'явилися в «антикризовому» бюджеті?
Річ у тому, що левова частка бюджету судової адміністрації йде на чималі зарплати суддям (від 40 до 300 тис.грн на місяць) та величезні виплати суддям у відставці про які ми пишемо доволі часто.
Завдячуючи цьому та рішенню Конституційного суду щодо неможливості зменшення суддівських зарплат та збільшення виплат суддям у відставці в бюджеті Державної судової адміністрації утворилася величезна діра.
Настільки велика, що судовій адміністрації не вистачало не те що на виплати зарплатні помічникам суддів, а навіть не було грошей на поштові марки для відправлення кореспонденції! Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932
І ось завдяки сьогоднішньому рішенню депутатів діра закрита. Сподіваємося, отриманні кошти не підуть на чергові суддівські виплати чи купівлю нових авто для судів...

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27.07.2020 02:27 Відповісти
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 4228
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27.07.2020 02:29 Відповісти
Напоминаю - АПРЕЛЬ.2020.. зарплати суддям (від 40 до 300 тис.грн на місяць)

Завдячуючи цьому та рішенню Конституційного суду щодо неможливості зменшення суддівських зарплат та збільшення виплат суддям у відставці в бюджеті Державної судової адміністрації утворилася величезна діра.
Настільки велика, що судовій адміністрації не вистачало не те що на виплати зарплатні помічникам суддів, а навіть не було грошей на поштові марки для відправлення кореспонденції! ...

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 8977
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27.07.2020 02:54 Відповісти
скажіть, а де краще?
куди бігти?
де не вб'є лікар.... якщо взагалі оглянуть без грошей.
де немає ДТП, у якій державі?
у якій державі є суди, чесні суди і судді?
Скажіть, де така держава рожевого фламіного?
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26.07.2020 08:14 Відповісти
Непонятно, почему протестовали под полицией, кооорая выполнила все, что от нее зависело: задержала преступника и собрала доказательства вины. Вопросы должны быть к судье.
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25.07.2020 22:35 Відповісти
Мені от цікаво, де у раніше судимого гопніка-алкаша найшлися 40 тис. грн?

Там ж азовець зробив зауваження алкашу і той його побив...
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25.07.2020 22:45 Відповісти
к большому сожалению известно, что в Украине правосудия , как и президента нет.Поэтому надо пользоваться ситуацией , раз ублюдка выпустили за деньги, значит судить самим побратимым своим судом.Война на передовой и война внутри Украины с ублюдками которых покрывают мусора, да и вся зелупная система.
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25.07.2020 22:55 Відповісти
таки мрази судьи доиграются, что однажды окажутся на столбах вместо светильников. ))))
у кого то может лопнуть терпение. помнится писалось в прессе, что в Одессе голову судьи вынесли из его картиры в сумке, а остальное осталось лежать на месте.. и никто не нашел кто и как это сделал. инстинкт самосохранения у судейской мрази отсутствует напрочь.
бандитам волю, патриотам тюрьмы, лейтмотив судейской шалупени. играют с огнем однако.))))
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25.07.2020 23:09 Відповісти
Потому что суд коммунарський. Був би Бандерівського району- такого рішення не прийняв
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25.07.2020 23:31 Відповісти
...тим часом...- https://www.youtube.com/watch?v=tc3bAnLhnfg РУГАТЬ НЕЛЬЗЯ - новые ШТРАФЫ Авакова - Геращенко | Зеленский , спасибо за министра !
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25.07.2020 23:44 Відповісти
Ещё один повод разогнать судейскую мафию
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25.07.2020 23:57 Відповісти
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 3183
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27.07.2020 02:43 Відповісти
https://zp-fakty.net.ua/ru/blogi/sudi-ne-nesut-otvetstvennost-za-prinyatye-im-nezakonnye-resheniya-chto-ne-tak-s-sudebnoy-reformoy Судьи не несут ответственность за принятые им незаконные решения: что не так с судебной реформой? ...

11.06.2020 - Конституционный Суд Украины принял решение по делу относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 УК Украины, которой была предусмотрена уголовная ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.
Решая данное дело КСУ исходил, из того, что в ст. 375 УК не установлено критериев, по которым можно определить, какой приговор, решение или постановление судьи является "неправосудными", а также не раскрыто содержание сочетания слов "заведомо неправосудного", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификацию которого осуществлено по этой норме.
В Решении отмечается, что уголовный закон (ст. 375 Кодекса) должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности и недвусмысленности. Это является гарантией осуществления судьями правосудия.
По мнению Конституционного суда установление уголовной ответственности за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей.
Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины установил, что ст. 375 УК противоречит принципу верховенства права, а именно такого его элемента, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит Конституции Украины.
Считаете ли вы такое решение Конституционного Суда правильным.? Лично у меня сложилось впечатление, что судьи Конституционного Суда путем произвольной трактовки норм Конституции решили, что судья вообще не должен нести никакой ответственности, что в корне неверно и не соответствует принципам демократического общества.
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27.07.2020 11:48 Відповісти
Судьи вообще не несут ответственность за принятые им не важно какие решения! Вот где ошибка! Они должны нести ответственность за любые свои решения!
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27.07.2020 19:20 Відповісти
..так а шо- это чмо, р.с., 29-летнее такое недосягаемое, или как...??= судья в кайф сделал, шоб его трошки переговорили прямо на улице, под залогом же черепки ещё лучше трескаются...- просто споткнулся и неудачно ощутил силу всемирного тяготения...)))- а на нет уродца и суда нет)))
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26.07.2020 00:05 Відповісти
КОМУНАРСЬКИЙ суд. Це ж треба.
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26.07.2020 03:52 Відповісти
А зачем его садить-то, он даже не патриот... , и тем более не АТОшник.
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26.07.2020 08:54 Відповісти
а ще досі ніхто нічого не оскаржив? Скарга мала б бути направлена максимум на наступний день після прийняття того рішення суддею.-...дарасом
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26.07.2020 09:27 Відповісти
Це не судді, а якесь бандокодло без честі і совісті!
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26.07.2020 17:11 Відповісти
Какой суд? Какая справедливость? Отомстите за побратима а не бегайте жаловаться по телеканалам
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26.07.2020 19:51 Відповісти
Дуже дивне рішення суду..За статтями, де є насильство та тілесні ушкодження навіть залог не призначають...арешт безальтернативний. Мабудь цей злодій, або сам дуже впливовий,або його кришують дуже впливові злодії...або, скоріш за все, багато грошей віддали слідчому судді...Що злодій втече - ніякого сумніву..для цього випускали. Бандюки, БЛАЗНІ та гроші рулять в країні...
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26.07.2020 20:26 Відповісти
на закон надеятся в нашей стране бессмысленно. Особенно при сопле и особенно в отношении сепаров и остальных дегенератов. Надеюсь побратимы найдут и сильно потеряют этого угрёбка....
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26.07.2020 20:53 Відповісти
Не понимаю я " побратимов потерпевшего, активистов "Национального корпуса"
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26.07.2020 21:45 Відповісти
С одной стороны у азовцев появится шанс для адекватного наказания урода, а с другой этот хмырь скорее всего постарается свалить на парашку, и не исключено что кацапская агентура здесь в лице всяких там жоппоблоковцев или петушариков в этом ему всячески будет помогать, тем более что судейку уже явно подмазали или ватно-зебильный портняжка приказал отпустить.
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26.07.2020 22:11 Відповісти
Честно говоря если крыса свалит без наказания и Азов не накажет судейку, то они будут еще теми терпилами.
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26.07.2020 22:17 Відповісти
Олег! Та не "Азов" повинен справедливість підіймати і вирівнювати серед спільноти та населення,і не цивільний суд під час загроз,небезпеки та війни. А...ТРИБУНАЛ. Ви ж бачите,що прюзюденту НАСРАТЬ на солдат, офіцерів і навіть ...ГЕНЕРАЛІВ,і на всю цю...АБАРОНУ і на рішення судів,які вже виносять рішення....по перевірці документів самих військових частин. ТАКОГО НІГДЕ НЕ МАЄ СВІТІ. В Україні ВІЙСЬКОВИЙ зараз стоїть на самому нижньому рівні захищенності. І це вже через рік після приходу цієі...хєр її знає чиєї влади,та тільки не державної української! Порошенко П.О.,генерали,державні діячі,які організовували захист країни і забезпечували її на всіх рівнях, самі зараз в шоці від того,що відбувсється в Україні і того,що може бути вже в найближчі не дні,а години. Висновок один : ДЕРЖАВНІСТЬ УкРАЇнИ.........ОБНУЛЬОВАНО!
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27.07.2020 04:58 Відповісти
В Англії за напад на військового,та ще й з бойовими відзнаками або з бойової частини, караєтьтся особисто Королівським наказом.....від смертного до каторги пожиттєвої. А у нас ....ВИРВАТЬ ГЛАЗ можуть військовому і після суду нападник може...піти в кафе і замочити "расстройство" з "рєшенієм" самого ГУМАННОГО СУДУ у СВІТІ. *****, це що, знущання над армією і народом,який вона захищає? Це не суди ,а диверсантський непотріб! Люди,давайте думати над Королівським управлінням. Краще кормити одного Короля,а ніж свору нами ж посажених диверсантів,провокаторів та ватопацифіського антидкржавного непотрібу!
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27.07.2020 04:46 Відповісти
Так ведь это хорошо, что оставили на свободе. Судья посылает Азову вполне четкий сигнал: правосудия не будет. Хотите правосудие - творите его сами.
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27.07.2020 08:39 Відповісти
Кады отсутствуют суды -

То старый Линч идеть туды!
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27.07.2020 08:56 Відповісти
За даними запорізьких видань, ..хлопчина помер. https://zp-fakty.net.ua/criminal/u-zaporijji-zaginuv-boc-ato-yakogo-pobili-bilya-supermarketu
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27.07.2020 10:03 Відповісти
Надо переизбирать меру пресечения, теперь это уже убийство. Человек умер.
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27.07.2020 13:06 Відповісти
Его убить просто надо. Мучительно...
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27.07.2020 21:57 Відповісти
ага флажками помахайте перед судом как настоящие толерасты-дермократы....
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 8659
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27.07.2020 22:03 Відповісти
 
 