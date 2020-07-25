У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр

Підрозділи зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке набуває чинності з 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"За масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції", - зазначають у пресцентрі.

Починаючи з 00:01 27 липня на кожній із позицій чергуватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, які стежитимуть за виконанням угоди про припинення вогню. Більшість із цих військовослужбовців займалися профільними питаннями в миротворчих місіях під егідою ООН, йдеться в повідомленні.

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У Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачено роботу кореспондентів і знімальних груп українських і закордонних ЗМІ. Також про поточну ситуацію на Донбасі інформуватиме уповноважений представник, адже в штабі припускають, що на деяких ділянках лінії розмежування бойовики можуть влаштовувати провокації.

"Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню за понад шість років бойових дій на Донбасі дозволяли казати про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого зривалися з вини збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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