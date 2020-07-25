У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр
Підрозділи зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке набуває чинності з 27 липня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"За масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції", - зазначають у пресцентрі.
Починаючи з 00:01 27 липня на кожній із позицій чергуватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, які стежитимуть за виконанням угоди про припинення вогню. Більшість із цих військовослужбовців займалися профільними питаннями в миротворчих місіях під егідою ООН, йдеться в повідомленні.
У Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачено роботу кореспондентів і знімальних груп українських і закордонних ЗМІ. Також про поточну ситуацію на Донбасі інформуватиме уповноважений представник, адже в штабі припускають, що на деяких ділянках лінії розмежування бойовики можуть влаштовувати провокації.
"Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню за понад шість років бойових дій на Донбасі дозволяли казати про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого зривалися з вини збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.
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17 ч.
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Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.
Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
Нехай прибирають армію з фронту і саджають поліціянтів Авакова!
Перемір'я повинне бути повним
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Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286767478027227137 24 июл.
Послушайте Сашу. Человека, который знает, что такое фронт и кто враг на " той стороне" . Послушайте парня, который видел смерть, в отличии от трусливого зелёного четырежды уклониста, сдающего нашу Украину врагу.
"захисників Донбасу". І ще треба на передову відправити Сівоху разом з депутатами від антиукраїнських партій (ОПЗЖ, та інші бувші регіонали), бо вони стверджують, що ЗСУ обстрілюють мирний донбас, а отже їм немає чого боятись, бо ж "друга сторона" стріляти не буде. Президен теж може прогулятись та перерізати червону стрічку всеохоплюючого. Гуляти так гуляти, можна й концерт з шоу 95 кварталу в сірій зоні. Головне творчо підійти й мир настане.
Здравствуй, Приднестровье!
пидсвидетели секты панамского гэтьмана. Ну все еще впереди
Ведь порошенко МНОГО раз делал такие перемирия.
И они доказывают здесь, на сайте, что надо отвоевывать свои территории. Тем более, порошенко ж создал армию, третью по мощи в Европе.
И он, порошенко, а также турчинов, пойдут во главе этих борцов, чтобы отвоевать то, что в свое время у Украины украдено.
И не будут они тут писать денно и нощно, а займутся, наконец, полезным делом
Приплыли...
щяс они все как один встанут в атаку и клавиатурами врага закидают.
Какой дибил им и зеле тексты пишет? Тот который раньше порохне писал?
Генкрысы, а шо прекращение бывает частичным и ограничено объёмным? Они когда подбирают слова - смысл понимают?