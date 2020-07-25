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Через ремонт на переході "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки простоюють до 24 годин, - ЗМІ

Через ремонт на переході

На кордоні з Польщею триває ремонт переходу "Дорогуськ-Ягодин". Через це вдень 25 липня з обох боків кордону зібралося понад 500 вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"На польсько-українському кордоні на переході "Дорогуськ-Ягодин" вишикувалися довгі черги. З обох боків стоять понад п'ять сотень вантажівок, а приблизний час очікування на перетин кордону становить 24 години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до жовтня на переході "Дорогуськ-Ягодин" триватиме ремонт, і такі великі черги тут утворюються насамперед з цієї причини. Друга причина - це інтенсифікація руху, яка зазвичай спостерігається у вихідні.

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На переході "Гребенне-Рава-Руська" черга на в'їзд до Польщі становить приблизно 90 автомобілів, а на виїзд - 170. Водії, які хочуть потрапити в Україну, мають очікувати оформлення близько 13 годин, а в Польщу - 9.

Автор: 

кордон (4817) Польща (8615)


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круто бубочка "засранцам" мстит...
оборотка нэ за горамы...
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25.07.2020 22:55 Відповісти
Сначала расхерачили дорогу своими перегрузками, а теперь плачут.
А платные дороги не хотите, любители ездить с двойным перегрузом?
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25.07.2020 23:07 Відповісти
Сутки перехода границы , это стандартная ситуация для дальнобойщиков.
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26.07.2020 00:21 Відповісти
Должны страдать!
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26.07.2020 00:25 Відповісти
Так им и надо. Пусть Польша совсем не пускает. Они протестовали против запрета российского транзита через территорию Украины.
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26.07.2020 01:22 Відповісти
 
 