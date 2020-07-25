Через ремонт на переході "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки простоюють до 24 годин, - ЗМІ
На кордоні з Польщею триває ремонт переходу "Дорогуськ-Ягодин". Через це вдень 25 липня з обох боків кордону зібралося понад 500 вантажівок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"На польсько-українському кордоні на переході "Дорогуськ-Ягодин" вишикувалися довгі черги. З обох боків стоять понад п'ять сотень вантажівок, а приблизний час очікування на перетин кордону становить 24 години", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до жовтня на переході "Дорогуськ-Ягодин" триватиме ремонт, і такі великі черги тут утворюються насамперед з цієї причини. Друга причина - це інтенсифікація руху, яка зазвичай спостерігається у вихідні.
На переході "Гребенне-Рава-Руська" черга на в'їзд до Польщі становить приблизно 90 автомобілів, а на виїзд - 170. Водії, які хочуть потрапити в Україну, мають очікувати оформлення близько 13 годин, а в Польщу - 9.
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