Через ремонт на переході "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки простоюють до 24 годин, - ЗМІ

На кордоні з Польщею триває ремонт переходу "Дорогуськ-Ягодин". Через це вдень 25 липня з обох боків кордону зібралося понад 500 вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"На польсько-українському кордоні на переході "Дорогуськ-Ягодин" вишикувалися довгі черги. З обох боків стоять понад п'ять сотень вантажівок, а приблизний час очікування на перетин кордону становить 24 години", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до жовтня на переході "Дорогуськ-Ягодин" триватиме ремонт, і такі великі черги тут утворюються насамперед з цієї причини. Друга причина - це інтенсифікація руху, яка зазвичай спостерігається у вихідні.

Дивіться також: Для в'їзду українців вже відкрито 39 країн, - Кулеба. ВIДЕО

На переході "Гребенне-Рава-Руська" черга на в'їзд до Польщі становить приблизно 90 автомобілів, а на виїзд - 170. Водії, які хочуть потрапити в Україну, мають очікувати оформлення близько 13 годин, а в Польщу - 9.