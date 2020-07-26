Ситуация с танкером Delfi скоро покажется детской игрушкой, так как украинские чиновники десятилетиями разваливают морскую отрасль, - бизнесмен Хаджишвили
Ситуация с танкером Delfi, который никак не могут поднять - предвестница более серьезных проблем с флотом.
Об этом в Facebook написал основатель и совладелец компании Risoil S.A Шота Хаджишвили, который в конце 1980-х работал в отделе аварийно-спасательных подводно-технических работ Ростовского центрального проектно-конструкторского бюро (РЦПКБ), передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после развала СССР Украине достался мощный флот, однако за 30 лет его развалили чиновники.
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан. Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников. Это они жрут страну… и они пьют ее кровь. Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет. Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом", - отмечает Хаджишвили.
По его мнению, закон Украины о портах, Администрация морских портов - зло, кодекс торгового мореплавания нужно доработать, в Морской администрации нет профессионалов, ЧерноморНИИПроект - умирает.
"В стране в корне уничтожено профильное образование. Спецы еще есть, новых растим единицы, зато выпускаем 44 тысячи юристов в год. АМПУ нужно закрыть. Достаточно в каждом порту максимум 25-30 человек для администрирования портовых сборов. Портовые сборы - это не доходы и не дивиденды для бюджета. Эти средства необходимы портам для того, чтобы хотя бы содержать то что есть. Скоро причалы начнут рушиться, большинство изношено до 90%. Но АМПУ плевать - денег нет", - пишет Хаджишвили.
Также отдана на откуп экс-замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка и разрушена система капитаний (Служба капитанов портов. - Ред.).
"Регистр судоходства Украины - просто контора которая колотит левые деньги с любого металлолома… никак не влияет на качество флота. Любую лохань превратит в океанский лайнер, за деньги конечно. У нас сейчас по рекам и морям ходят однобортные танкера 1970 года постройки. Скоро нам Delfi покажется детской игрушкой, по сравнению с тем, что может произойти. А МорАд (Морская администрация. - Ред.) и Лихачев (видимо, имеется в виду замдиректора департамента из Отдела государственного контроля судов и экологической безопасности Никита Лихачев. - Ред.) это крышует", - подчеркивает Хаджишвили.
Он уверен, что необходимо немедленно забрать у МорАд все предприятия, вычистить кадрово, "оставить всего две функции, для которых мы все просили его создать" - представительство в IMO и PSC.
"Админсбор с каждого судна в наших портах полностью покроет высокую ЗП для реальных профи капитанов и стармехов", - считает Хаджишвили. Он также предложил "резать" не флот, а чиновников.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.
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Азіятський водолаз не в курсах, що не всі хто подає е-декларації є чиновником.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2153642-v-ukraine-na-odnogo-cinovnika-prihoditsa-170-grazdan.html
Стихия. понимаешь.
При этом ситуация кардинально меняется, как только порты становятся частными. Отсюда вывод, что реально нужно 'резать чиновников'.
Почему Одесса, например, не стала Роттердамом и так понятно.
Они не украинцы - это видно по результатам их дел и неславянским физиономиям.
Украина самая бедная страна в Европе, но в Украине больше Порше чем в Германии.
Генри Форд описал всё это в своей книге по данному вопросу ещё в 1920 году (гугл).
Например попробуй заглохнуть на дороге, перекрыв движение. Никто не предложит свою помощь, но все дружно станут тебя забибикивать. Потому что короли дорог спешат, им драгоценна каждая секунда.
Или посмотри шоу "Зупини лося" на ютубе, где те же самые автодятлы творят такое, что в голову не лезет. Меня особенно поразило, как одна милая девушка (чисто ангел) протащила на капоте блоггера метров сто. Причем она не от страху нажала педель газа. Она ОСОЗНАНО давила человека, мешающего ей нарушать закон.
А еще, буквально пару дней назад, другая милая девушка выжила меня с общественной парковки мотивируя что это "только для своих". И недвусмысленно намекая, что ночью могут и колеса проколоть.
А еще есть собачники, которые выгуливают своих чад без намордников и поводков, оставляют кучи говна на тротуарах.
Это сборище быдла и гопников вполне заслуживает такую власть, какую имеет. И эта власть вовсе не жиды, масоны и рептилоиды. Эта власть - плоть от плоти народа.
Сразу нашлись бы 3 млрд. в год на таможне, и необходимость в кредитах МВФ отпала бы.