Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 21 серпня, - заступниця голови фракції Кравчук
"Слуга народу" орієнтовно 21 серпня проводитиме всеукраїнський з'їзд партії, на який зберуться представники виборчих штабів з усіх областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук заступницю керівника фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.
За її словами, 25 липня відбулася перша з трьох зустріч з регіональними штабами.
"Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з'їзді партії" Слуга народу "в Києві сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом з кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу", - пише Кравчук.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
Крім того, Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Документ пропонує низку поправок в чинний Виборчий кодекс.
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Дляя настоящих, а не опереточных аваковских.
мужчина и женщины в бутике перед вешалкой с платьями одинакового фасона :
- дорогой, что мне выбрать?
- в смысле? бери любое - они ж одинаковые
- ты что идиот? они все разные...
- ты дура??? они все красные, одинаково пошиты и стоят одинаково...
- ты хам, здесь нет ни одного красного - здесь терракотовый, красного минерала, кардинал, кармин, алый, малиновый, фуксия, дюббари, медно-ржавый, коралловый, фуксии, амарантовый,полевого мака, клюквенный, паприки, гранатовый, томата...
- стоп! пошли пожрем а? мясное что-то с паприкой, томатиками...клюквенным морсиком ?
Будуть затверджувати президентський "білий прапор"?
на осінь для Зе світить у міськрадах лише маргінес....
Є притча китайська: "Ішов, якось, Конфуцій, з учнями. Бачать - у селянина буйвол в яму впав. Господар яму підкопує, тужиться витягти тварину з ями. Конфуцій ******* рукава, пішов допомагать. Учні - за ним. Витягли. Отримали подяку, пішли далі... Бачать картину - перекинутий віз. Вантаж на землі, в калюжі. Хазяїн сидить, плаче. Конфуцій пройшов повз... Учні питають: "читель! А чому ви ційлюдині не допомогли?". Той питає: "А в чому допомогти? Плакать?"
А у кацапів анекдот є: "Спить п"яний Змій Горинич, на поляні. Поряд недоїдки і почата пляшка горілки. Піднімається одна голова. Зирнула направо, наліво - бачить, дві голови сплять... Хвать пляшку, "буль-буль", висмоктала і заснула... Через деякий час дві крайні голови починають гикать.Одна другій каже: "Бач - як бухать, так "в одну харю", а як ригать - так всім разом... І коли Україні прийдеться "кров"ю ригать" за вибір "ЗЕленого лайна", ці "мудрі" зроблять невинну морду, і зроблять вигляд, що "це така наша доля...".
20:56, 24 липня 7741 https://24tv.ua/ru/delo-protiv-zelenskogo-cherez-deklaraciju-zakryli-20072020_n1384049 Читать новость на русском
Володимир Зеленський https://ria.ru/ / ria.ru
Печерський районний суд Києва 20 липня закрив справу проти президента Володимира Зеленського. Її відкривали через неподання главою держави повідомлення про зміни в е-декларації.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90512249 Постанова суду від 20 липня 2020 року опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.
До темиhttps://24tv.ua/zelenskiy-ziznavsya-shho-porushiv-zakon-detali-golovni-novini_n1373900 Зеленський порушив закон і заявив на себе у НАЗК: у відомстві вже відреагували
У суді нагадали, що за статею 105 Конституції президент користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Проти нього не може бути порушено кримінальну справу. Що відомо про порушення Зеленським закону У 2019 році родина Зеленського отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень та придбала ОВДП на 5,2 мільйона гривень.Вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. У цьому випадку потрібно було повідомити про зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.Однак інформація до реєстру від Зеленського не надійшла. В Офісі Президента не пояснили, чому він не задекларував зміни.
7 липня сам Володимир Зеленський заявив, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував НАЗК, заявивши про готовність понести покарання. Він ще наголосив, що "всі українці - рівні перед законом". Як відреагували в НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Документи згодом вручили Зеленському. Зробив це особисто глава НАЗК.
Що таке облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП)? Державні цінні папери, що розміщуються лише на внутрішньому ринку. ОВДП підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Втім,кадрова ситуація у них не тещо "неприглядна" а просто ПІ..ЄЦОВА.. ))
якщо врахувати ,що суперниками на праймеріз цього БАБИЩА були "Мама любіт скорость " і Коля Тищенко.. )
Всегда ориентировался только на партию.
(до речhttps://www.facebook.com/groups/375169943109519/?multi_permalinks=629981604295017¬if_id=1595272667798567¬if_t=feedback_reaction_generic і,високо оцінена у групі "Порохоботські жарти" ,хоча там,здається, не зрозуміли ,що її можна трактувати дуже по-різному ):
Для "Зе" Баригу посадить
хоч обіцяли на весну-
"не склалося" ,бо неспроможні.
тепер любителі Петра
ї..уть їх "в дирки всі"
"жизнь безпощадна"-
що поробиш...
ЗЕ ЕПІТАФІЯ./
/
Весна пройшла.
Баригу посадить
не спромоглися імпотенти
Понятно, что Кадыров лает не сам по себе, а по команде. Так же понятно, что Кадыров как получил команду, так мог и получить, например, видео с выступлений Зеленского на закрытых корпоративах российских олигархов.
А, может, у Кадырова и свои такие видео есть. Не зря же Зеленский тогда кинулся перед ним извиняться по первому телефонному звонку посредника.
А, учитывая, что Зеленский за три копейки готов хоть голым в Эпицентре сниматься для публичных видосиков, хоть со сцены перед оккупантами Украину проституткой называть, можно представить, что он делал за десять копеек на закрытых мероприятиях. Отсюда понятно, на какую растяжку посадил его Кадыров.
Но выход есть в любой ситуации, есть он и в этой. Если Зеленский не может не извиниться перед Кадыровым, а Президент Украины не может делать из себя цирковую собачку у путинского вассала, то выход очевиден.
Перестать быть Президентом и извиняться до ycpaчки.
ОТСТАВКА, Вова. Простой, очевидный и достойный выход, который к тому же даст возможность спокойно жить и работать дальше.
Вова, ты только представь себе, что будет с тобой через год. Как все изменилось за последний год, с каким ускорением происходят эти изменения, и куда они приведут.
Хорошо, если только в Ростов. Но это же при условии, что найдутся влиятельные желающие помочь тебе туда попасть.
Ты ж не Янукович, Вова. Твои назначенцы имеют влияние, пока опираются на тебя. Ты - их опора, не они - твоя. А на кого ты обопрешься, Вова? На Коломойского? На Ахметова? На Медведчука? Серьезно, Вова?
Эти же люди тебя поставили, чтоб иметь возможность спокойно собраться, пока толпа будет рвать тебя. Рвать за свои пустые надежды, за свои унижения, за свои иллюзии и за свою глупость.
Отставка поломает этот сценарий, Вова. Отставка даст возможность тебе жить и зарабатывать в стране, и даже рассказывать, какой ты молодец.
Отставка - отличный выход, Вова. И повод есть хороший: ты сказал, что уйдешь, если закон нарушишь, ты закон нарушил, осталось только уйти. Уже, кстати, и петиция о твой отставке больше 25 тысяч голосов набрала.
Давай, Вова. Избавь от позора страну.
Избавь от позора своих избирателей.
Избавь от позора свою семью.
Избавь от позора себя.
Давай.
Светлана Самборска