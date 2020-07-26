Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 21 серпня, - заступниця голови фракції Кравчук

"Слуга народу" орієнтовно 21 серпня проводитиме всеукраїнський з'їзд партії, на який зберуться представники виборчих штабів з усіх областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук заступницю керівника фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

За її словами, 25 липня відбулася перша з трьох зустріч з регіональними штабами.

"Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з'їзді партії" Слуга народу "в Києві сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом з кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу", - пише Кравчук.

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Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Крім того, Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Документ пропонує низку поправок в чинний Виборчий кодекс.