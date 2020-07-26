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Радник Авакова Апостол про "полтавського терориста" Скрипника: Нікуди він не дінеться, вийде сам або накладе на себе руки

Радник Авакова Апостол про

Радник глави МВС Арсена Авакова Михайло Апостол вважає, що активна фаза операції із затримання "полтавського терориста" Романа Скрипника скоро закінчиться.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Вся інформація про цю людину є, всі родичі знайдені. Правоохоронні органи оточили все там, все контролюється тепловізорами, нікуди він не дінеться. Кожна ділянка поділена на квадрати, і кожен підрозділ має свій квадрат. Але зараз літо, зелень навколо в лісах - не так очищають ті ліси, як раніше. Сховатися в лісі в принципі просто. Але це (знайдення утікача. - Ред.) питання часу. Ну, скільки там - ще день, ще два..." - сказав Апостол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція обіцяє винагороду за допомогу в затриманні Скрипника, який утримував у заручниках поліцейського

На думку радника, Скрипник "вийде сам" або накладе на себе руки.

"Він вийде сам, він переосмислить, що нікуди не дінеться. Він буде, як загнаний вовк там бігати, ну, скільки він буде бігати. Або покінчить з життям... Навіть більше, чомусь складається враження, що якщо він викрадає машини, якщо була загроза життю, коли він витягнув чеку і, в принципі, через це все і почалося, - він якось розумів ті речі, на які йшов", - сказав радник.

Апостол допустив, що у "полтавського терориста" не все добре з психікою.

"І я думаю, якщо у нього з психікою, знаєте, сьогодні ми з весни раптово перейшли на літо - ускладнення у таких людей. У принципі, може і покінчити життя самогубством. Найімовірніше, якщо він так боїться потрапити до в'язниці, а причина для цього була, то він може покінчити життя самогубством: втопитися, повіситися..." - сказав Апостол.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Розшук зловмисника триває. Вранці 24 липня до його пошуків залучили авіацію.

Полтава (562) Апостол Михайло (8)


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Топ коментарі
+45
"Каждый участок поделен на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень кругом в лесах - не так очищают те леса, как прежде."

Усілякі гумористичні передачі і комедії вже давно застарілі. Всім хто цінує гумор, треба читати новинні сайти.
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26.07.2020 02:27
+38
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Источник: https://censor.net.ua/n3210155
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Щось із визначенням тероризму у Авакова проблеми. Почалося все з крадіжки автівки злочинцем, а не погроз теракту. Далі Скрипник мав на меті бігти з місця злочину, тому погрожував лише поліцейським. Тому це кримінальний злочин, а не теракт.
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26.07.2020 02:34
+30
Если от нашей полиции уже психи сбегают, которые их же берут в заложники, то что тогда будет с матёрыми бандюганами?... Как в Одессе когда-то чеченских киллеров ловили всем миром, после того, как они от Беркута с боем сбежали, которые их "захватывали" и отель в центре города средь бела дня разнесли? Заканчивайте с крышеваниями и займитесь делами наконец
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26.07.2020 02:31
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Сабаков Чорт дрявий
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26.07.2020 15:29 Відповісти
"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Источник: https://censor.net/n3210155
Может это Неуловимый Джо?
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26.07.2020 15:41 Відповісти
Лучше бы советник сформулировал так: "Или он выйдет, или я как офицер застрелюсь!" (он же офицер? с таким ... лицом)
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26.07.2020 16:27 Відповісти
Да всю жизнь в органах, профессионал особенно по террикам и скрывающимся от преследования, немного о трудовом пути офицера. https://lb.ua/file/person/962_apostol_mihail_vladimirovich.html Трудовой стаж начал в 1977 г. разнорабочим в колхозе «Свободная Украина» (с. Ласкивци).1984-1994 г. - главный экономист колхоза «Свободная Украина».1994-2000 г. - занимался предпринимательской деятельностью.С марта 2000 г. и по настоящее время - директор частного сельскохозяйственного предприятия «Орион А» в Тернопольской области.
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26.07.2020 17:00 Відповісти
цікаві "радники" в Авакова - то Антоніна Геращенко , то Шкіряк , то цей Апостол ...))
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26.07.2020 17:07 Відповісти
А ще і Зорян гімалайский.
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26.07.2020 17:17 Відповісти
Михайло Апостол
Радник Авакова Апостол про "полтавського терориста" Скрипника: Нікуди він не дінеться, вийде сам або накладе на себе руки - Цензор.НЕТ 756
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26.07.2020 16:51 Відповісти
Дешевий трюк від зЕ з терористами. Як і усі акції влади лишили відбитки пальців і у Луцьку й у Полтаві! МОТИВАЦІЯ обох терористів не лише не зрозуміла, а й цілком відсутня...
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26.07.2020 18:38 Відповісти
Что ни пост от соевой падали - то самопризнание в собственной тупой животной ублюдочности.
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26.07.2020 20:42 Відповісти
***** краще б ви там у мусарні всі на себе руки наклали!
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26.07.2020 20:47 Відповісти
жопорукие менты. Почитал за того полтавского полковника. В морской пехоте служил, думаю что на подсобном хозяйстве свиней пас. Потом по милицейской линии сделал карьеру. Террорист милостиво отпустил. Самое время назначить полковника советником Авакова. Там все бездари умеющие только ляпать языками собраны. Антоша Геращенко, Зорян Шкиряк...
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26.07.2020 21:14 Відповісти
Пошукові бригади четверту добу молять презедента не брати ситуацію під особистий контроль.
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26.07.2020 22:07 Відповісти
всё-таки полковник Шиян совершил сильный поступок: заменил подчинённого на себя: это командирский поступок.
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27.07.2020 02:44 Відповісти
да вы козлы уже давно его грохнули, чтобы он не рассказал об этой постановке.
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28.07.2020 09:17 Відповісти
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