Радник Авакова Апостол про "полтавського терориста" Скрипника: Нікуди він не дінеться, вийде сам або накладе на себе руки

Радник глави МВС Арсена Авакова Михайло Апостол вважає, що активна фаза операції із затримання "полтавського терориста" Романа Скрипника скоро закінчиться.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Вся інформація про цю людину є, всі родичі знайдені. Правоохоронні органи оточили все там, все контролюється тепловізорами, нікуди він не дінеться. Кожна ділянка поділена на квадрати, і кожен підрозділ має свій квадрат. Але зараз літо, зелень навколо в лісах - не так очищають ті ліси, як раніше. Сховатися в лісі в принципі просто. Але це (знайдення утікача. - Ред.) питання часу. Ну, скільки там - ще день, ще два..." - сказав Апостол.

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На думку радника, Скрипник "вийде сам" або накладе на себе руки.

"Він вийде сам, він переосмислить, що нікуди не дінеться. Він буде, як загнаний вовк там бігати, ну, скільки він буде бігати. Або покінчить з життям... Навіть більше, чомусь складається враження, що якщо він викрадає машини, якщо була загроза життю, коли він витягнув чеку і, в принципі, через це все і почалося, - він якось розумів ті речі, на які йшов", - сказав радник.

Апостол допустив, що у "полтавського терориста" не все добре з психікою.

"І я думаю, якщо у нього з психікою, знаєте, сьогодні ми з весни раптово перейшли на літо - ускладнення у таких людей. У принципі, може і покінчити життя самогубством. Найімовірніше, якщо він так боїться потрапити до в'язниці, а причина для цього була, то він може покінчити життя самогубством: втопитися, повіситися..." - сказав Апостол.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Розшук зловмисника триває. Вранці 24 липня до його пошуків залучили авіацію.