Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
"Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне та Водяне.… Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає ", - сказано в ранковому зведенні.
У штабі підкреслили, що в більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали.
Також в штабі додали, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре вступає в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.
У штабі ООС підкреслюють, що в минулому заходи щодо припинення вогню виконувались лише Збройними Силами України. Разом з тим, за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Україна як демократична держава, яка суворо дотримується усіх міжнародних домовленостей, зокрема й, домовленостей з РФ передбачених Мінськими угодами, вживає усіх необхідних заходів задля належного контролю за припиненням вогню й на сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, котрі виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу.
"При цьому слід зазначити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви", - вказується в повідомленні.
Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.
Так, 25 липня, силами Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 52 адміністративні правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5292 транспортних засоби та 4648 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.
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- почему ты голосовал за проросийского кандидата?
- повстанцы...
Далее я слушаю, что повстанцы - это ничего такого, мои объяснения, что для меня могут быть "повстанцами" жёлтые жилеты во Франции, а никак не лица на территории моей страны, его не убеждают.
После, я интересуюсь у него про наличие
российских войск на востоке и слушаю убежденного человека в наличии кацапских кадровых военных с весны 14го на востоке.
Как это у него в голове укладывается?!!
Я уже был пьян и обалдевший от такой логики и далее не выяснял..
браво! ты тот самый поц, про которого выше написал Степан Иванов))
Цей дописувач висловився в саркастичному тоні.
Пытаюсь аппелировать историческими фактами - марно.
Сама допомогла йому залізти туди, сама хай допомагає йому вилізти звідти.
Тоді давайте скажемо, що військові за Зеленського не голосували.
Тільки одна питання: а тоді за кого вони голосували?
Шановний, ви що, думаєте що ніхто не аналізує результати виборів, я маю на увазі світові аналітики? Ви думаєте ті 13 000 000 потрібні цивілізованім країнам?
Ви що, думаєте ото проголосували й все.... забулося???!!!
1. Зеленський
2. Таран
3. Хомчак
4. Баканов
Эволюция уже не справится...
Простые люди ж хотели, чтобы все исправилось прям сейчас.
"Непротивленье,панове, мерзко, это мне как серпом по яйцам.." Иосиф Бродский.
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Андрій Карпов
@andrey_poltava_
·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1287028113080188931 15 ч
- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
президент всадник апокалипсиса где он там разруха и смерть
він сам у собі
ибо ненаказанное зло борзеет (а за последний год оно почти всегда не наказано!!!)
Ранок вихідного дня..
Спить прифронтова Авдіївка.
Гупає Перемир'я.
Якщо з 27 "та сторона" почне гатити по нашим роззброєним хлопцям - уклоністу срака.
КУ: Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Навіть в умовах надзвичайного чи ввоєнного стану ця стаття діє.
ДумайТЕ ...
ДЫныРА и Крым - близнецы братья!
У кого из них большее загрязнение
Тому под оккупацией Орды
Раньше придет отрезвление.
Дякуємо Вам хлопці за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!
Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".Источник: https://censor.net/n3210159
А это - шедевр, вкупе с беспокоящим огнём:
" Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет
Источник: https://censor.net/n3210159"
войск и государственной границей на замке.
І зараз вони не планують миру.
Це ми капітулюємо.
Ми не капітулюємо.
А капітулянтів приберуть.
Побачимо, як далі розвиватимуться події.
Другий пункт правильний.
"мірниє повстанци"
гнусавий вже перетнув межу.