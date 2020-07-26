УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12902 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 594 91

Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне та Водяне.… Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає ", - сказано в ранковому зведенні.

У штабі підкреслили, що в більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Також читайте: У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр

Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали.

Також в штабі додали, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре вступає в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

У штабі ООС підкреслюють, що в минулому заходи щодо припинення вогню виконувались лише Збройними Силами України. Разом з тим, за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Україна як демократична держава, яка суворо дотримується усіх міжнародних домовленостей, зокрема й, домовленостей з РФ передбачених Мінськими угодами, вживає усіх необхідних заходів задля належного контролю за припиненням вогню й на сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, котрі виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу.

"При цьому слід зазначити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви", - вказується в повідомленні.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

Так, 25 липня, силами Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 52 адміністративні правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5292 транспортних засоби та 4648 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

обстріл (29052) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
+ 75% идиотов с мудрого нарида...
показати весь коментар
26.07.2020 08:34
+26
Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8738
показати весь коментар
26.07.2020 08:34
+25
Всю відповідальність несуть на собі ось ці люди:

1. Зеленський
2. Таран
3. Хомчак
4. Баканов
показати весь коментар
26.07.2020 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выпивали под шашлык пару месяцев назад.
- почему ты голосовал за проросийского кандидата?
- повстанцы...
Далее я слушаю, что повстанцы - это ничего такого, мои объяснения, что для меня могут быть "повстанцами" жёлтые жилеты во Франции, а никак не лица на территории моей страны, его не убеждают.
После, я интересуюсь у него про наличие
российских войск на востоке и слушаю убежденного человека в наличии кацапских кадровых военных с весны 14го на востоке.
Как это у него в голове укладывается?!!
Я уже был пьян и обалдевший от такой логики и далее не выяснял..
показати весь коментар
26.07.2020 09:32 Відповісти
Зеленский-членограй вонючий ,сделал из защитников Украины безответных животных ,которых ,как на САФАРИ можно приехать поречникову и пострелять ( охота на слона 50 000 дол) Сколько можно терпеть этих выродков охреневш от своих гешефтов с рашистами
показати весь коментар
26.07.2020 09:58 Відповісти
На моей памяти это уже не первое и не второе и не третье прекращение огня без ответки. Ранее и боеприпасы умудрялись забирать по приказу командования АТО.Правда ребята просто прятали боеприпасы заранее,тем и отвечали в критических ситуациях Мы имеем продолжение и чудесные последствия "моего мирного плана"Порошенко.
показати весь коментар
26.07.2020 10:18 Відповісти
тобто шмаркля - намного хуже Пороха, потому что не только продолжает "мирный план", но и в добавок запрещает ответный огонь?))
браво! ты тот самый поц, про которого выше написал Степан Иванов))
показати весь коментар
26.07.2020 13:08 Відповісти
Не тот поц, но из подобных....
показати весь коментар
26.07.2020 15:22 Відповісти
Та нічого такого. Це наш президент називає орків повстанцями.
Цей дописувач висловився в саркастичному тоні.
показати весь коментар
26.07.2020 10:29 Відповісти
Я за этот отпуск тут вообще опуеваю... В головах, даже ранее казалось адекватных людей такой понос, на повеохность которого всплывает московская пропаганда...
Пытаюсь аппелировать историческими фактами - марно.
показати весь коментар
26.07.2020 10:56 Відповісти
це у межах підготовки до перемир`я відкривали вогонь та робили обстріли, чи ще ні?
показати весь коментар
26.07.2020 08:23 Відповісти
Вистрілюють останні ********** перед кінцем війни, як обіцяла Вавочка?
показати весь коментар
26.07.2020 08:24 Відповісти
нет. ведут пристрелку просто в полигонных условиях - ВСУ в ответ не стреляло- весь БК уже вывезли . ********** создал все условия для безопасной сдачи кацапскими курсантами зачётов по стрельбе
показати весь коментар
26.07.2020 08:51 Відповісти
Вава цирк претворив в тір з живими мішенями.
показати весь коментар
26.07.2020 08:53 Відповісти
Панове, давайте будемо відвертими - армія сама допомогла товарисчу Зеленськаму залізти в крісло президента.
Сама допомогла йому залізти туди, сама хай допомагає йому вилізти звідти.
показати весь коментар
26.07.2020 11:51 Відповісти
за *********** наркомана проголосовало 13 000 000 . в ВСУ численность 250 000 . чем и как она ему допомогла ? кто помог зеле реально так это билецкий со своими нацжёнами которые просто косяками ходили и все столбы обклеивали листовками про Порошенко российского шпиёна . а сейчас когда идёт реальная сдача страны и суверенитета сидит засунув язык в жопу и не отсвечивает .
показати весь коментар
26.07.2020 12:03 Відповісти
добре.
Тоді давайте скажемо, що військові за Зеленського не голосували.
Тільки одна питання: а тоді за кого вони голосували?

Шановний, ви що, думаєте що ніхто не аналізує результати виборів, я маю на увазі світові аналітики? Ви думаєте ті 13 000 000 потрібні цивілізованім країнам?

Ви що, думаєте ото проголосували й все.... забулося???!!!
показати весь коментар
26.07.2020 12:11 Відповісти
те кого я знаю лично вообще не голосовали . они в это время в окопах и блиндажах были от Павлополя до Широкино .
показати весь коментар
26.07.2020 12:18 Відповісти
про нацжен - ви праві!
показати весь коментар
26.07.2020 12:12 Відповісти
если бы ЗСУ были на 90-100% ПРОТИВ шмаркли - то глядишь, немало бы из этих 73% призадумалось и похерило шмарклю...
показати весь коментар
26.07.2020 13:09 Відповісти
Наконец то завтра перестанут стрелять
показати весь коментар
26.07.2020 08:25 Відповісти
Де саме?
показати весь коментар
26.07.2020 08:30 Відповісти
Звідти, де закінчується спина.
показати весь коментар
26.07.2020 08:48 Відповісти
ну, це суто його проблеми.
показати весь коментар
26.07.2020 11:48 Відповісти
В спам,инфузория.
показати весь коментар
26.07.2020 08:35 Відповісти
Хто перестане? ЗСУ?
показати весь коментар
26.07.2020 09:35 Відповісти
После 27.07 вводится режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Похоже, русне об этом стесняются сообщить.
показати весь коментар
26.07.2020 08:26 Відповісти
Это вам, свидетели ослика, напоследок... чтобы помнили, какой бывает тишина. Через 15 с половиной часов будет тепло....
показати весь коментар
26.07.2020 08:26 Відповісти
А осел верит...😃
показати весь коментар
26.07.2020 08:27 Відповісти
Pamiętam, jak zwykle śmiesznie było patrzeć "нашу рашу", potem "квн" i "Рассмеши смешного", "вечерний квартал" - teraz nieźle nie śmiesznie. Wszystko to gówno
показати весь коментар
26.07.2020 08:36 Відповісти
Нормально так. Победителей в войне определит жеребьевка.
показати весь коментар
26.07.2020 08:29 Відповісти
Всю відповідальність несуть на собі ось ці люди:

1. Зеленський
2. Таран
3. Хомчак
4. Баканов
показати весь коментар
26.07.2020 08:29 Відповісти
+ 75% идиотов с мудрого нарида...
показати весь коментар
26.07.2020 08:34 Відповісти
как не прискорбно - но при таком проценте идиотов ничего не поделаешь...эволюция или революция сможет изменить процентное соотношение - тупик....
показати весь коментар
26.07.2020 08:41 Відповісти
https://censor.net/user/160165 - может изменить или распад Московии или еще что то глобальное - например еще какой нибудь Голодомор или расстрелы от Зеленского..
Эволюция уже не справится...
показати весь коментар
26.07.2020 08:45 Відповісти
Голодомор лише змінив національний в Україні на користь російськомовного бидла. Результат останніх виборів це лише підтверджує.
показати весь коментар
26.07.2020 10:45 Відповісти
Самый быстрый способ - чистки и геноцид.

Простые люди ж хотели, чтобы все исправилось прям сейчас.
показати весь коментар
26.07.2020 12:14 Відповісти
Дерьмак с рюкзаковым как-то отпетляли???
показати весь коментар
26.07.2020 08:43 Відповісти
Особистий контроль президента. Вся правда і біль.https://m.youtube.com/watch?v=q9p7kBviIR4
показати весь коментар
26.07.2020 08:31 Відповісти
страну ,которая не отвечает оккупанту и агресору на его обстрелы адекватным огнем "слуги"подготавливают к капитуляции
показати весь коментар
26.07.2020 08:34 Відповісти
Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8738
показати весь коментар
26.07.2020 08:34 Відповісти
З понеділка ми зробимо десять кроків до Придністров'я-2
показати весь коментар
26.07.2020 08:37 Відповісти
А наших будуть тотально зв"язувать перед "всеобьемлющим прекращением огня"?! Просто єсть хлопці ,які не дадуть з собою таке поробить....
"Непротивленье,панове, мерзко, это мне как серпом по яйцам.." Иосиф Бродский.
показати весь коментар
26.07.2020 08:37 Відповісти
кратко про завтрашнее перемирие

https://twitter.com/andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_

Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1287028113080188931 15 ч

- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
президент всадник апокалипсиса где он там разруха и смерть
показати весь коментар
26.07.2020 08:38 Відповісти
сам і загнеться від разрухі.
він сам у собі
показати весь коментар
26.07.2020 11:54 Відповісти
Ясно. Ответки не было. Как и приказал таварищ Путен. Шо дальше?
показати весь коментар
26.07.2020 08:41 Відповісти
ДНРЛНР буде перейменовано в РРР - Русская Рєспубліка Рассіі.
показати весь коментар
26.07.2020 08:43 Відповісти
очень хотелось бы (мечтается просто!!!)...чтобы после первого же выстрела с той долбаной стороны нашефсё-видосик обратился срочно к мировой общественности (ну если не в состоянии видосик, то кто-то из МИДа, минобороны...), а после короткого спича наши отсчитали до 10 и разхренясили б то место, откуда посмели нарушить перемирие и по фиг, жилой сектор то или окопы (жилому сектору не надо разрешать стрелять из-за спин ибо прилетевшая ответка ударит в морду!) и на месяц закрыли КПВВ - Украина обиделась!!!!
ибо ненаказанное зло борзеет (а за последний год оно почти всегда не наказано!!!)
показати весь коментар
26.07.2020 08:51 Відповісти
Хоку

Ранок вихідного дня..
Спить прифронтова Авдіївка.
Гупає Перемир'я.
показати весь коментар
26.07.2020 08:54 Відповісти
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 656
показати весь коментар
26.07.2020 08:59 Відповісти
Шмаркля і його "генерали" зараз порушують Конституцію України (зокрема ст. 65) і присягу.
Якщо з 27 "та сторона" почне гатити по нашим роззброєним хлопцям - уклоністу срака.
показати весь коментар
26.07.2020 09:00 Відповісти
Так і буде.
показати весь коментар
26.07.2020 11:56 Відповісти
А військовим хочу нагадати:
КУ: Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Навіть в умовах надзвичайного чи ввоєнного стану ця стаття діє.
ДумайТЕ ...
показати весь коментар
26.07.2020 12:28 Відповісти
+100%
показати весь коментар
26.07.2020 16:28 Відповісти
Кремль обложили со всех сторон. Поэтому "перемирие и гражданская война" Путену нужна как воздух.Меркель так и сказала насчет Северного потока . Давай Вова решай с Донбассом.
показати весь коментар
26.07.2020 09:07 Відповісти
Просто интересно,что запоют зелемрази после завтрашних обстрелов?
показати весь коментар
26.07.2020 09:11 Відповісти
Маяковский "Баня"

ДЫныРА и Крым - близнецы братья!
У кого из них большее загрязнение
Тому под оккупацией Орды
Раньше придет отрезвление.

Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4801
показати весь коментар
26.07.2020 09:22 Відповісти
Штаб ООС - ".......... потерь нет"

Дякуємо Вам хлопці за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!

Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3530
показати весь коментар
26.07.2020 09:22 Відповісти
Найманці в зеленій голові слуг олігархії, а згідно в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. Тож медія , за хабарі від влади олігархії, брешуть, називаючі регулярні окупаційні війська РФ найманцями, терористами і сепаратистами, щоб не називати війну війною , а РФ стороною конфлікту.
показати весь коментар
26.07.2020 09:23 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2020 13:08 Відповісти
"Потерь нет"! Раненные и убитые есть. Это как?
показати весь коментар
26.07.2020 09:30 Відповісти
Враги Украины откровенно ссут прямо в глаза.
показати весь коментар
26.07.2020 13:09 Відповісти
Шедеврально!

Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".Источник: https://censor.net/n3210159
показати весь коментар
26.07.2020 09:32 Відповісти
Епічно. Це фактично шибениця теперішньому главкому.
показати весь коментар
26.07.2020 10:31 Відповісти
Він сам собі її підписав.
показати весь коментар
26.07.2020 11:57 Відповісти
Если никого не убили, то - беспокоящий огонь...

А это - шедевр, вкупе с беспокоящим огнём:

" Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет
Источник: https://censor.net/n3210159"
показати весь коментар
26.07.2020 10:49 Відповісти
Прекращение огня должно быть в неразрывной связке с выводом оккупационных
войск и государственной границей на замке.
показати весь коментар
26.07.2020 09:37 Відповісти
В сие только зебилоиды поверят.Прекращение ВСУ огня чревато вводом оккупационных войск,без потерь, на новые территории..Чего ,возможно, и добивается зе-власть..
показати весь коментар
26.07.2020 10:27 Відповісти
Кацапи ніколи самі не виходили.
І зараз вони не планують миру.
Це ми капітулюємо.
показати весь коментар
26.07.2020 10:32 Відповісти
Ми???? Ви панікер, пані, і вже неодноразовий.

Ми не капітулюємо.
А капітулянтів приберуть.
показати весь коментар
26.07.2020 11:59 Відповісти
Хто прибере ?
Побачимо, як далі розвиватимуться події.
показати весь коментар
26.07.2020 12:05 Відповісти
Не знаю хто, але приберуть.
Другий пункт правильний.
показати весь коментар
26.07.2020 12:13 Відповісти
мені би теж хотілось на це розраховувати, але НІ.
показати весь коментар
26.07.2020 12:21 Відповісти
в "штабе" потерь нет ...
показати весь коментар
26.07.2020 10:03 Відповісти
уЗеленские уже проверили секундомеры у орков, чтобы они прекратили огонь в ноль часов ноль минут ноль секунд?
показати весь коментар
26.07.2020 10:51 Відповісти
Премії за те, що військовослужбовці не будуть відкривати вогонь по ворогу...Занавіс
показати весь коментар
26.07.2020 10:59 Відповісти
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
26.07.2020 10:55 Відповісти
Орки что дебилы??Им же ЗЕленожопый сказал,-Надо просто перестать стрелять!!!..Ани чё,не вкуррьсе??......
показати весь коментар
26.07.2020 10:58 Відповісти
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7178
показати весь коментар
26.07.2020 11:03 Відповісти
нє, не так.

"мірниє повстанци"
показати весь коментар
26.07.2020 12:00 Відповісти
Похоже завтра зеленский накормит нас очередной порцией говна
показати весь коментар
26.07.2020 11:53 Відповісти
вже не пройде.
гнусавий вже перетнув межу.
показати весь коментар
26.07.2020 12:01 Відповісти
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7780
показати весь коментар
26.07.2020 13:17 Відповісти
 
 