В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, видужали - 310

В Україні станом на неділю, 26 липня, лабораторно підтверджено 64 849 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них за добу - 920.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.

Всього в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали - 35807.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1106 випадків коронавірусу.