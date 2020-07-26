"Мене судять за пост у фейсбуці": Журналіст Руденко повідомив про позов "РВС банку" через пост у соцмережі
З журналістом Сергієм Руденком судиться "РВС банк", який вимагає спростувати його пост у фейсбуці про вплив на банк колишнього депутата Руслана Демчака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Руденко повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Мене судять за пост у Facebook. Дарницький райсуд Києва відкрив проти мене, як проти автора поста у FB, провадження", - пише він.
За даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, "РВС банк" 24 жовтня 2019-го подав позов про захист ділової репутації та спростування інформації проти Сергія Руденка і ТОВ "Знай" (інтернет-видання Znaj.ua). Дарницький районний суд Києва 11 листопада 2019 відкрив провадження за цим позовом.
"Фінансова установа звинувачує мене у підриві ділової репутації банку. І зруйнував я цю репутацію, написавши пост на Facebook, який потім був процитований одним із інтернет-видань", -розповів пан Руденко.
Він уточнив, що про "РВС Банк" "я згадав лише одним словом у пості, де йшлося про тодішнього депутата Руслана Демчака, котрий балотувався у 2019 році на Вінниччині до Ради. Тоді він організував для виборців безоплатні медичні консультації лікарів - офтальмога та сімейного лікаря. Про що я і написав, зауваживши, що це може сприйматися як підкуп виборців. І додав, що Демчак контролює "РВС Банк".".
Водночас журналіст звернув увагу, що 11 грудня 2019-го Руслан Демчак став офіційним акціонером банку, а 3 березня 2020-го він очолив наглядову раду акціонерного товариства "РВС банк".
"Звичайно ж, це - просто "совпадєніє". Не контролював-не контролював банк, а тут раптом раз - і акціонер. Два - і вже голова наглядової ради. А"РВС банк" усе наполягає в суді, що Демчак не має жодного відношення до банку", - додав Руденко.
Наступне засідання у цій справі призначене на 1 жовтня 2020 року, на 11:00.
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Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
Сдох СССР,сдохнет и РАБссия,карма такая у быдла лаптеногого....
Бывший депутат Верховной Рады https://lb.ua/file/person/1748_demchak_ruslan_evgenevich.html Руслан Демчак стал совладельцем РВС Банка (RwS bank).
Об этом сообщила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9yd3NiYW5rLmNvbS51YS9ub3Zvc3RpL3J1c2xhbi1kZW1jaGFrLXN0YWwtc29ha3RzaW9uZXJvbS1yd3MtYmFuaw== пресс-служба банка .
Доля акций, которую теперь контролирует Демчака, не уточняется. "В декабре 2019 Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале акционерного общества РВС Банк", - сообщили в учреждении.
На 1 января 2019 года владельцем 100% акций РВС Банка был https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wb3NpcGFreS5pbmZvL21pbmlvbi8zMjg4MTQ= Александр Стецюк, бывший помощник Демчака .
Напомним, что РВС Банк был создан Фондом гарантирования вкладов как переходной банк на базе обанкротившегося Омега банка Николая Лагуна (раньше - Сведбанк Украина).
В августе 2015 года Фонд продал банк ООО "Украинская бизнес група" (сейчас - ООО "Гарантия безопасности плюс") Александра Стецюка. В "нулевых" годах руководителем этой компании был Руслан Демчак.
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Так що стосовно Демчака Руденко не прибрехав...
Друзі, відтепер в Україні розпочинається найцікавіше. Петро Порошенко отримав те, що хотів - посаду прем'єра. Саме посаду. Бо після https://zaxid.net/news/showNews.do?*****************************************&objectId=1388373 відставки Яценюка навряд чи щось кардинально зміниться у політиці нового уряду. Та й коаліція буде сформована з двох політсил - БПП і НФ. Яценюк пішов з посади, як обіцяв, після https://zaxid.net/news/showNews.do?partiya_bbp_pidtrimala_kandidaturu_groysmana_na_posadu_premyera&objectId=1386873 висунення кандидата від Блоку Петра Порошенка.
Після приходу Гройсмана у крісло керівника уряду вся відповідальність за ситуацію у державі перейде виключно до Петра Олексійовича. Пам'ятаєте, як напередодні 25 жовтня 2015 року він обіцяв нам рішучі реформи одразу після місцевих виборів? Отримали? 168 днів безкомпромісних реформ Петра Олексійовича минуло. Відчули покращення? Ні? Ну, тоді вас чекають ще й реформи юриста Гройсмана і філолога Ложкіна.
Словом, пристебніть паски безпеки, порошенківці починають!
https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Інша справа, що він - "это унылое говно", і це є правда... Він же ж лив не лише з своїх авторських на Еспресо; а й на Deutsche Welle..., особливо там...
И хоть считаю, что он может быть прав в данной ситуации, но пусть почуствует на своей шкуре, что он приближал!