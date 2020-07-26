"Мене судять за пост у фейсбуці": Журналіст Руденко повідомив про позов "РВС банку" через пост у соцмережі

З журналістом Сергієм Руденком судиться "РВС банк", який вимагає спростувати його пост у фейсбуці про вплив на банк колишнього депутата Руслана Демчака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Руденко повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Мене судять за пост у Facebook. Дарницький райсуд Києва відкрив проти мене, як проти автора поста у FB, провадження", - пише він.

За даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, "РВС банк" 24 жовтня 2019-го подав позов про захист ділової репутації та спростування інформації проти Сергія Руденка і ТОВ "Знай" (інтернет-видання Znaj.ua). Дарницький районний суд Києва 11 листопада 2019 відкрив провадження за цим позовом.

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"Фінансова установа звинувачує мене у підриві ділової репутації банку. І зруйнував я цю репутацію, написавши пост на Facebook, який потім був процитований одним із інтернет-видань", -розповів пан Руденко.

Він уточнив, що про "РВС Банк" "я згадав лише одним словом у пості, де йшлося про тодішнього депутата Руслана Демчака, котрий балотувався у 2019 році на Вінниччині до Ради. Тоді він організував для виборців безоплатні медичні консультації лікарів - офтальмога та сімейного лікаря. Про що я і написав, зауваживши, що це може сприйматися як підкуп виборців. І додав, що Демчак контролює "РВС Банк".".

Водночас журналіст звернув увагу, що 11 грудня 2019-го Руслан Демчак став офіційним акціонером банку, а 3 березня 2020-го він очолив наглядову раду акціонерного товариства "РВС банк".

"Звичайно ж, це - просто "совпадєніє". Не контролював-не контролював банк, а тут раптом раз - і акціонер. Два - і вже голова наглядової ради. А"РВС банк" усе наполягає в суді, що Демчак не має жодного відношення до банку", - додав Руденко.

Наступне засідання у цій справі призначене на 1 жовтня 2020 року, на 11:00.