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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві COVID-19 підтвердили у 95 осіб, зокрема у двох медиків, - Кличко

За добу в Києві COVID-19 підтвердили у 95 осіб, зокрема у двох медиків, - Кличко

У Києві кількість заражених коронавірусом COVID-19 збільшилася на 95 осіб, в тому числі заразилися двоє медиків, госпіталізовано 10 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер міста Віталій Кличко повідомив на сторінці в фейсбуці в неділю вранці.

"Друзі! За минулу добу іще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед тих, хто захворіли:
-▫️40 жінок, віком від 18 до 82 років
- 49 чоловіків, віком від 19 до 82 рокiв. І шість хлопчиків від 3 до 14 років.

Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. У Шевченківському – 13 та в Печерському районі — 11 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок неділі зафіксовано 920 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, 15 осіб померли, 310 - одужали. Учора, 25 липня, повідомлялося про 1 106 нових інфікованих.

карантин (18172) Київ (19639) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вірус і не думає відступати.
Що буде восени, взимку...
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26.07.2020 11:11 Відповісти
він не відступить доти .доки подібні тобі будуть вірити в цю єресь.
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26.07.2020 11:51 Відповісти
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:31 Відповісти
 
 