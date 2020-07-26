Кількість заражених COVID-19 зросла в 18 областях України і в Києві, - РНБО

Кількість хворих коронавірусною хворобою COVID-19 перевищила кількість видужалих за минулу добу в 18 з 24 областей України та в Києві, ще в 3 областях кількість хворих не змінилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони в неділю вранці.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (130), Івано-Франківській (88), Рівненській (81) областях та в Києві (95).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 37 нових випадків захворювання на COVID-19 і 20 - одужання, наразі в області хворіє 557 осіб (на 17 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 57 нових випадків захворювання і 12 випадків одужання, наразі в області хворіють 963 людини (на 45 більше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 12 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіє 231 особа (на 12 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано вісім нових випадків захворювання і один - смерті. Наразі хворіє 336 осіб (на сім більше за добу);

- у Житомирській області 18 осіб захворіли і 18 - одужали, наразі, як і днем раніше, хворіє 301 особа;

- у Закарпатській області 67 нових випадків захворювання, один випадок смерті і 29 випадків одужання, наразі хворіють 2 806 осіб (на 37 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві COVID-19 підтвердили у 95 осіб, зокрема у двох медиків, - Кличко

- у Запорізькій області дев’ять нових хворих, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіє 137 осіб (на дев’ять більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 88 нових випадків захворювання і 18 випадків одужання, наразі хворіють 2 432 людини (на 70 більше за добу);

- у Києві 95 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіє 4 743 людини (на 95 більше за добу);

- у Київській області 42 нових хворих і одна людина померла, наразі хворіє 882 людини (на 41 більше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано три випадки захворювання, одна людина померла, наразі хворіє 33 людини (на дві більше за добу);

- у Луганській області один новий випадок захворювання і один - одужання за добу, наразі, як і днем раніше, хворіє 31 особа;

- у Львівській області підтверджено 130 нових випадків захворювання на COVID-19, шість - смерті і 26 випадків одужання, наразі хворіють 6 654 особи (на 98 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражених COVI9-19 у світі від початку пандемії перевищила 16 млн

- у Миколаївській області сім нових випадків захворювання і один - смерті, наразі хворіє 104 людини (на шість більше за добу);

- в Одеській області 61 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання не зафіксовано, наразі хворіє 1 637 осіб (на 61 більше за добу);

- у Полтавській області шість нових випадків захворювання і один - одужання, наразі хворіє 60 осіб (на п’ять більше за добу);

- у Рівненській області 81 новий випадок захворювання, один - смерті і 21 - одужання, наразі хворіє 1 175 осіб (на 59 більше за добу);

- у Сумській області 19 нових випадків захворювання і один - одужання, наразі хворіє 93 людини (на 18 більше за добу);

- у Тернопільській області 53 нових випадки захворювання та дев’ять - одужання, наразі хворіють 980 осіб (на 44 більше за добу);

- у Харківській області 39 нових випадків захворювання, один - смерті і 74 - одужання, наразі хворіють 1 305 осіб (на 36 менше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі, як і днем раніше, хворіє 15 осіб;

- у Хмельницькій області зафіксовано 22 нових випадки захворювання та 11 - одужання, наразі хворіють 147 осіб (на 11 більше за добу);

- у Черкаській області нових випадків захворювання і смерті за добу не зафіксовано, дві людини одужали, наразі хворіють 206 осіб (на дві менше за добу);

- у Чернівецькій області 44 нових випадки захворювання, два - смерті і 9672 осіб одужали, наразі хворіє 1 353 людини (на 25 менше за добу);

- у Чернігівській області 21 новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіє 256 осіб (на 21 більше за добу).