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Новини ДТП
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На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода і втік, його вже звільнили, - Нацполіція

На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода і втік, його вже звільнили, - Нацполіція

У Львівській області співробітник Національної поліції наїхав на пішохода і втік з місця ДТП. Його вже звільнили з лав НПУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася тиждень тому, 19 липня.

"19 липня близько 23.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Верчани Стрийського району невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода та втік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Стрийського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу травмованого – 45-річного місцевого жителя, якого із травмами госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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До встановлення особи та розшуку водія, який скоїв наїзд на пішохода, були залучені співробітники територіальних підрозділів поліції, оперативники карного розшуку та інших служб поліції Львівщини.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами 22 липня поліцейські встановили, що до скоєння ДТП причетний 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Автомобіль правоохоронці вилучили.

Матеріали провадження скеровані у територіальний підрозділ ДБР.

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський зустрівся з родичами травмованого чоловіка, висловив їм свої співчуття та запевнив, що досудове розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено.

Також за фактом було призначено службове розслідування, працівник, причетний до вчинення ДТП, вже звільнений зі служби в органах Національної поліції України.

ДТП (4480) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+9
А уволили еще 17 числа.
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26.07.2020 12:26
+5
на прапорець подивись, лантух...
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26.07.2020 13:02
+4
Цирк на дроті продовжується.
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26.07.2020 12:22
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Цирк на дроті продовжується.
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26.07.2020 12:22 Відповісти
Такий цирк , на дорозі щодня , незалежно хто при владі !!))
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26.07.2020 15:18 Відповісти
Убитьнах...
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26.07.2020 12:23 Відповісти
А уволили еще 17 числа.
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26.07.2020 12:26 Відповісти
Все равно,замочить гада..
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26.07.2020 12:28 Відповісти
А зачем увольнять? Что это дает?
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26.07.2020 12:31 Відповісти
Так это есть наказания,теперь ему придется идти в народное хозяйство и жить от зарплаты до зарплаты или через год восстановиться через суд и получить миллион компенсации.
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26.07.2020 12:38 Відповісти
Поїде до Польщі вичищати гній у свинарнику пана поляка.
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26.07.2020 12:46 Відповісти
А что, ему внеочередное звание присваивать?
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26.07.2020 12:38 Відповісти
Ну, может это не он, а его уволили...Может пусть числится до суда на работе...Или это конец наказания?
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26.07.2020 12:43 Відповісти
Не розумієш? Чєсть мундіра. Бггг.
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26.07.2020 12:39 Відповісти
Какая честь у проститутки?
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26.07.2020 12:42 Відповісти
Тому і Бггг.
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26.07.2020 12:47 Відповісти
Оце вірно. Навіщо там за ним ганятися? Не було ніякого "ке-це"! І проблем немає. Я з цих придурків зелених просто фуєю. А ще більше з 73% вилупків.
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26.07.2020 12:38 Відповісти
аж до тебе ?
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26.07.2020 12:45 Відповісти
Ні.
З тобою.
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26.07.2020 12:47 Відповісти
навряд чи я потраплю до тебе в гості
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26.07.2020 12:48 Відповісти
Я тебе дам ссылку на https://censor.net/user/173160.
Потрапляй к нему.
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26.07.2020 12:56 Відповісти
запорістий ти наш
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26.07.2020 12:57 Відповісти
А може йому соняшникової олії трохи випити і справа вирішиться?
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26.07.2020 13:00 Відповісти
касторки )))
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26.07.2020 13:02 Відповісти
Тоді він буде Бубою Касторським😄
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26.07.2020 13:03 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=BBn14fFHKv8
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26.07.2020 13:07 Відповісти
Ти почитай свое ЛАРСЕН навпаки. І точно офуєєш, фьлов!
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26.07.2020 12:53 Відповісти
** la, я тебя узнал.
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26.07.2020 12:54 Відповісти
Ні, ти зміни на ЛАРСАН. Тобі це більше личить.
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26.07.2020 12:56 Відповісти
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26.07.2020 12:59 Відповісти
Він на Цензорі робить це регулярно.
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26.07.2020 12:54 Відповісти
розтоптали вольфушку ))
треба йому дбати про зміну ніку
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26.07.2020 12:56 Відповісти
Я йому казав давно, що цей нік не відображає його суть.
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26.07.2020 12:58 Відповісти
Аваков наїхав на Антоненко, Кузьменко і Дугарь, але його не звільняють.
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26.07.2020 12:53 Відповісти
це токмо на вашій кацапляндії так роблять
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26.07.2020 12:58 Відповісти
Чий Крим?
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26.07.2020 13:02 Відповісти
спочатку прибери звідти свої смердящі лапоткі.
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26.07.2020 13:03 Відповісти
Як ім'я твого фюрера.
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26.07.2020 13:04 Відповісти
Тобто ти кацап! Тоді тебе в спам.
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26.07.2020 13:08 Відповісти
це навіть не обговорюється.
яка нормальна людина буде дописувати під росіскою трапкою..
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26.07.2020 13:10 Відповісти
на прапорець подивись, лантух...
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26.07.2020 13:02 Відповісти
Уволить то уволили, а его нашли, или тоже надо привлекать авиацию?
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26.07.2020 13:04 Відповісти
Навіщо? У авакова багато тепловізорів. Обложить з усіх сторін - сам з переляку вийде.
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26.07.2020 13:20 Відповісти
С таким усердием даже тех пресловутых правосеков в своё время на Закарпатье не искали)))
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26.07.2020 13:21 Відповісти
це ти в люстерко поглянув ?
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26.07.2020 13:09 Відповісти
Во Львовской области сотрудник Национальной полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Его уже уволили из рядов НПУ. Источник: https://censor.net/n3210171

І не посадили як завжди.
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26.07.2020 13:44 Відповісти
лапоть, не порть воздух на ресурсе)))
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26.07.2020 13:44 Відповісти
Уволили кого , пешехода ,он теперь колясочник🤔
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26.07.2020 14:20 Відповісти
Как эти придурки не поймут что людям НАСРАТЬ уволили его или нет. Он должен СИДЕТЬ как любой другой гражданин за подобное преступление, а учитывая что он мусор, то это отягчающее обстоятельство. Т к он - должен быть хранителем закона а не преступником в законе. Если при таком нарушении ментам дается индульгенция от тюрьмы с бумажкой об увольнении, то такая полиция Украине нахрен не нужна.
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26.07.2020 14:50 Відповісти
За таке порушення на час розслідування підписка !!))
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26.07.2020 15:17 Відповісти
Нафига?!
Нафига уволили?!!!
По какому закону??!!!!
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26.07.2020 15:25 Відповісти
аваков украл деньги на рюкзаках и его не уволили
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26.07.2020 17:11 Відповісти
 
 