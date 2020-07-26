На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода і втік, його вже звільнили, - Нацполіція

У Львівській області співробітник Національної поліції наїхав на пішохода і втік з місця ДТП. Його вже звільнили з лав НПУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася тиждень тому, 19 липня.

"19 липня близько 23.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Верчани Стрийського району невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода та втік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Стрийського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу травмованого – 45-річного місцевого жителя, якого із травмами госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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До встановлення особи та розшуку водія, який скоїв наїзд на пішохода, були залучені співробітники територіальних підрозділів поліції, оперативники карного розшуку та інших служб поліції Львівщини.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами 22 липня поліцейські встановили, що до скоєння ДТП причетний 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Автомобіль правоохоронці вилучили.

Матеріали провадження скеровані у територіальний підрозділ ДБР.

Начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський зустрівся з родичами травмованого чоловіка, висловив їм свої співчуття та запевнив, що досудове розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено.

Також за фактом було призначено службове розслідування, працівник, причетний до вчинення ДТП, вже звільнений зі служби в органах Національної поліції України.