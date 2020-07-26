У ЗСУ за добу три нові випадки COVID-19, хворіє 154 людини

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 26 липня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.



Всього за час пандемії одужало – 570 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 429 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 91 особа.



За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.



З них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби перебуває 1 військовослужбовець (Сумська область). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".

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