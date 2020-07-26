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У ЗСУ за добу три нові випадки COVID-19, хворіє 154 людини

У ЗСУ за добу три нові випадки COVID-19, хворіє 154 людини

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 26 липня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 570 осіб, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 429 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 91 особа.

За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні в дома під наглядом медичної служби перебуває 1 військовослужбовець (Сумська область). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заражених COVID-19 зросла в 18 областях України і в Києві, - РНБО

армія (3777) карантин (18172) ЗСУ (7649) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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26.07.2020 12:48 Відповісти
зате стєкломой його навіть приваблює.
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26.07.2020 13:04 Відповісти
У ЗСУ за добу три нові випадки COVID-19, хворіє 154 людини - Цензор.НЕТ 6568
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26.07.2020 13:12 Відповісти
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:28 Відповісти
 
 