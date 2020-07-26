У ЗСУ за добу три нові випадки COVID-19, хворіє 154 людини
У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано три нові випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10.00 26 липня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 570 осіб, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 429 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 91 особа.
За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні в дома під наглядом медичної служби перебуває 1 військовослужбовець (Сумська область). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".
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1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)