У Харкові о 5 ранку на пішохідному переході автомобіль на смерть збив 82-річну жінку, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові на пішохідному переході під колесами автомобіля загинула жінка похилого віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня близько 05:00 на проспекті Гагаріна.

ом Від отриманих травм 82-річна громадянка загинула на місці.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

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