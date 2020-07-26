У Харкові о 5 ранку на пішохідному переході автомобіль на смерть збив 82-річну жінку, - Нацполіція. ФОТО
У Харкові на пішохідному переході під колесами автомобіля загинула жінка похилого віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня близько 05:00 на проспекті Гагаріна.
ом Від отриманих травм 82-річна громадянка загинула на місці.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Топ коментарі
+19 Al Be
показати весь коментар26.07.2020 13:26 Посилання
+18 jura bucaphalus
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+17 Зося Синицкая
показати весь коментар26.07.2020 13:48 Посилання
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Ну а 20-летний возраст свидетельствует об отсутствии навыков и присутствии единственного умения - жать на гашетку...
Помню, на Салтовском шоссе аваковский однокровка с монобровью 19 лет от роду тоже не вкурил, что на пешеходных переходах, тем паче оборудованных светофором, надо бы на красный остановиться. Но в тот раз армяне родствеников погибшего купили длинным долларом, и они свои претензии отозвали. Суд за убиенного присудил юному армэну или ашоту, как там его, условный срок...
Рагуліна, ти відмовляєш старушкам у праві виходити на вулиці?
А я сегодня слушал тишину... Вышел в пригородный парк - птицы щебечут... Вышел оттуда на берег реки - рыбаки рыбу ловят. (практически - центр города). Сорок минут - два ведра лесных шампиньонов(в продаже такие бывают, с бурыми, а не белыми шляпками. Их, почему-то, "королевскими" зовут). Молоденькие, тугие, как огурцы. Красота... К чему веду - "свинья везде грязь найдёт - два придурка на "байках", решили "порысачить", по единственной асфальтированной дорожке парка(да и та заброшена). Я моторы услышал, в сторону отступил. Летят... Кричу:"Стой!!!". А в ответ : "Пшёл на ...!!!. Через несколько секунд слышу ""Бабах!", "Тресь" . Бегу... За поворотом "два металлолома". "Быкота" сидит, головами мотая... Подбегаю: "Целые?" "НАМАНО... А ты чего не крикнул, почему "Стой!"? Посмотрел я, да и молча ушёл... При их скорости я не успел-бы им крикнуть: "Стой! Там дерево поперек дороги бурей свалило!!!...
кому - небеса, кому - нары
Хотя, если по чесноку, я не против дороги. А та фельдмановская помойка как-то выживет и без вьетнамского говора...