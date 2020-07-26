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У Харкові о 5 ранку на пішохідному переході автомобіль на смерть збив 82-річну жінку, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові на пішохідному переході під колесами автомобіля загинула жінка похилого віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Харкові о 5 ранку на пішохідному переході автомобіль на смерть збив 82-річну жінку, - Нацполіція 01

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 липня близько 05:00 на проспекті Гагаріна. 

ом Від отриманих травм 82-річна громадянка загинула на місці.

У Харкові о 5 ранку на пішохідному переході автомобіль на смерть збив 82-річну жінку, - Нацполіція 02

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода і втік, його вже звільнили, - Нацполіція

ДТП (4480) Нацполіція (15264) смерть (6777) Харків (5672)


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Топ коментарі
+19
при чем тут вимание... 20-летний фесдбк на фиате сбил пешехода на пешеходном переходе. К тому же, не думаю, что в 5 утра поток автотраспорта настолько плотный, что старцшка выскочила из-за грузовика, а фесдюк ее не заметил. Разрешенная скорость в н.пункте 50 км/час. Хер с ним, прибавь 10-15.
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26.07.2020 13:26
+18
А шо о 5 ранку дозволяється порушувати правила руху?
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26.07.2020 13:13
+17
Это неважно, куда она шла. Точно так же можно спросить,куда он ехал в пять утра.
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26.07.2020 13:48
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Я как бы никого не оправдываю, но куда старушку понесла нелёгкая в пять утра?
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26.07.2020 13:03 Відповісти
А шо о 5 ранку дозволяється порушувати правила руху?
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26.07.2020 13:13 Відповісти
Скажу просто: когда иду пешочком в полвосьмого на работу, то даже после утреннего кофе не чувствую себя проснувшимся, а уж в пять утра и подавно. Просто в такое время внимание банально притуплено у любого.
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26.07.2020 13:18 Відповісти
при чем тут вимание... 20-летний фесдбк на фиате сбил пешехода на пешеходном переходе. К тому же, не думаю, что в 5 утра поток автотраспорта настолько плотный, что старцшка выскочила из-за грузовика, а фесдюк ее не заметил. Разрешенная скорость в н.пункте 50 км/час. Хер с ним, прибавь 10-15.
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26.07.2020 13:26 Відповісти
Ты так говоришь, словно там был. Лично я-не был. Потому не знаю, может водила был бухой и жал на газ до упора. А может бабулька решила, что авто далеко и она успеет перейти. Я только о том говорю, что внимание утром притуплено и могло быть что угодно, возраст водилы и прочая это ещё не какие-то там отягчающие обстоятельства.
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26.07.2020 13:29 Відповісти
Ну так и время суток при чем тут? Сел зв руль - отдавай себе отчет в том, что проезжая часть оборудована пешеходными переходами. А если спать хочеь - спи блд, и нехер угрожать жизням других...
Ну а 20-летний возраст свидетельствует об отсутствии навыков и присутствии единственного умения - жать на гашетку...
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26.07.2020 13:37 Відповісти
А я откуда знаю, почему одному припёрло в пять утра сесть за руль, а другой куда-то пойти в это же время?Что случилось-то случилось, а вот что произошедшему было причиной пусть разбирается полиция. Меня уже просто придолбали эти конспирологические теории: вот, пять утра, иномарка, 20 лет, левый ряд, аааааа, убииииийцаааааа!
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26.07.2020 13:39 Відповісти
Тут ніякої конспірології - вбивця і точка.
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26.07.2020 14:05 Відповісти
А может у него инфаркт случился?
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26.07.2020 14:47 Відповісти
Якщо з летальним , то земля йому пухом !!)))
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26.07.2020 14:50 Відповісти
Что значит решила что успеет перейти? Она была на пешеходном переходе!
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26.07.2020 14:00 Відповісти
Да что угодно может быть, например банально водила за рулём задрых. Пусть полиция разбирается, за то им и платят.
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26.07.2020 14:08 Відповісти
В 82 года и слух может быть плохой и зрение, а ещё старики смотрят перед собой - куда становиться, чтобы не упасть, а ещё она шла по пешеходному переходу, а ещё - у неё была палочка и выскочить стремглав она не могла, а ещё - не видно поворота, чтобы машина могла выскочить и не заметить пешехода...
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26.07.2020 15:49 Відповісти
Это - пр-т Хахарина. Там одна плавная дуга и один спуск-подъем под мост, где всё просматривается до последнего муравья.
Помню, на Салтовском шоссе аваковский однокровка с монобровью 19 лет от роду тоже не вкурил, что на пешеходных переходах, тем паче оборудованных светофором, надо бы на красный остановиться. Но в тот раз армяне родствеников погибшего купили длинным долларом, и они свои претензии отозвали. Суд за убиенного присудил юному армэну или ашоту, как там его, условный срок...
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26.07.2020 16:05 Відповісти
На этом пешеходном переходе из-за сплошного и достаточно высокого забора можно не увидеть пешеходов, переходящих с другой стороны дорогу и возникающих почти из неоткуда. Рили светофор нужен всегда.
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26.07.2020 18:22 Відповісти
А кому яке собаче діло, куди людині треба було йти!
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26.07.2020 15:59 Відповісти
Это неважно, куда она шла. Точно так же можно спросить,куда он ехал в пять утра.
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26.07.2020 13:48 Відповісти
А я о чём написал комментом выше?
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26.07.2020 13:49 Відповісти
Да ты написал пустейшую херню, а потом долго пытался ешё более пустой хернёй обосновать её. Ты, походу, заторможенный не только по утрам...
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26.07.2020 14:33 Відповісти
Зато ты настолько умён, что удивительно как это ты ещё стал каким-нибудь министром. Люблю читать сетевых всезнаек, которые эксперты во всём, от финансов до коронавируса.
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26.07.2020 14:50 Відповісти
Стаж в 25 років за кермом зробить і з тебе експерта !!!! Стількі на дорозі побачиш!!)))
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26.07.2020 15:00 Відповісти
Ну, это у кого он есть, у меня например нет. Вообще, как выходные, так обычно новости "никакие", обсуждать нечего, не замечал?))Вот потому и обсуждают это дтп за неимением глобальной зрадо/перемоги)))
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26.07.2020 15:13 Відповісти
Про що теревеніти ,якщо інфи обмаль !!))
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26.07.2020 15:24 Відповісти
Тогда зачем вообще так жить? Может он её спас?
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26.07.2020 14:48 Відповісти
Злой ты, недобрый какой-то
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26.07.2020 14:51 Відповісти
Я злой, а власть добрая и хорошая и мусора которые права продают ангелы!
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26.07.2020 16:48 Відповісти
Это очень распространенная ошибка даже водителей с опытом. Это не просто.
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26.07.2020 16:49 Відповісти
А куда водятла она понесла, тебя не интересует?
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26.07.2020 19:35 Відповісти
А ты себя вспомни в таком возрасте (если ты конечно старше), сильно ты сидел дома?
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26.07.2020 20:48 Відповісти
Неуместно, висит знак "дорогу переходят слепые".
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26.07.2020 13:03 Відповісти
Таки да, не помітив. Видаляю.
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26.07.2020 13:18 Відповісти
Почему нет таблички:"Осторожно! Слепые водители!" ???
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26.07.2020 13:33 Відповісти
Швидше неадекватні ,або сліпо-глухо-німі ідіоти !!)))
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26.07.2020 13:57 Відповісти
Запитання, що робила на вулиці, в Харьковє, 82-річна жінка о 5-й годині ранку? Там більшість населення євреї! Слугі, ви що оборзєлі???
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26.07.2020 13:23 Відповісти
Переходила дорогу на пешеходном переходе. А до этого могла продавать авокадо, солить грибы, кататься на гироскутере или даже минировать памятник juke-ову... кого ёт?
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26.07.2020 13:29 Відповісти
Вона тебе, дебілоїда, забула запитати, срачисько ти тупориле, що їй робити на вклиці.
Рагуліна, ти відмовляєш старушкам у праві виходити на вулиці?
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26.07.2020 14:47 Відповісти
Швидше за все блимав жовтим !! 100% перевага пішохода !!))
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26.07.2020 14:06 Відповісти
Знак є, але чи йшла бабця по переходу, чи, як завжди, метрів за 10 від перехода !!))
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26.07.2020 14:47 Відповісти
Сначала через забор перепрыгнула или собиралась перепрыгнуть, если с другой стороны шла?
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26.07.2020 15:58 Відповісти
Інфи обмаль ,щоб робити висновки !!В мене стаж 25 років за кермом, то я набачився всякого та і сам потрапляв в ДТП !!))
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26.07.2020 16:04 Відповісти
Так водитель её наказал за то, как ты предполагаешь, она шла не по переходу?
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26.07.2020 16:15 Відповісти
Ми не маємо інфи,тому припустити можливо, будь-який варіант !!!))
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26.07.2020 17:26 Відповісти
У нас навіть для дебілкуватих пішоходів на асфальті перед переходом трафарет набили -подивись ліворуч,потім праворуч ,не користуйся мобільником і витягни з вух дебільники !!!))
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26.07.2020 16:08 Відповісти
Как же я до тебя дотянусь!?
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26.07.2020 16:12 Відповісти
В сенсі??)))
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26.07.2020 17:18 Відповісти
В прошлом году стою на тротуаре, жду жену. В этот момент ощущаю толчок в спину. Оглядываюсь - на тротуаре "коза малёваная" лежит, лет 16-ти, и матерится. В ушах - наушники, рядом "приспособа" для ", селфи", с тростью-телескопом. Спросил только: "Глаза тебе, "коза", дадены, чтобы видеть, куда идёшь, или только, чтобы в объектив пялиться?". Ушла... Но "кино" не кончилось... Подошла жена, да ещё и со спины, и говорит: "Нет, ну я понимаю, что ты ещё мужчина хоть куда... Могу понять, если у мужчины, после встречи с женщиной на воротнике след помады... Но, чтобы у мужчины вся спина была в косметике - первый раз вижу...». У нас уже пословицу изменили: "Бойся быка спереди, коня - сзади... А дурака с тростью "селфи" и в наушниках - со всех сторон...
А я сегодня слушал тишину... Вышел в пригородный парк - птицы щебечут... Вышел оттуда на берег реки - рыбаки рыбу ловят. (практически - центр города). Сорок минут - два ведра лесных шампиньонов(в продаже такие бывают, с бурыми, а не белыми шляпками. Их, почему-то, "королевскими" зовут). Молоденькие, тугие, как огурцы. Красота... К чему веду - "свинья везде грязь найдёт - два придурка на "байках", решили "порысачить", по единственной асфальтированной дорожке парка(да и та заброшена). Я моторы услышал, в сторону отступил. Летят... Кричу:"Стой!!!". А в ответ : "Пшёл на ...!!!. Через несколько секунд слышу ""Бабах!", "Тресь" . Бегу... За поворотом "два металлолома". "Быкота" сидит, головами мотая... Подбегаю: "Целые?" "НАМАНО... А ты чего не крикнул, почему "Стой!"? Посмотрел я, да и молча ушёл... При их скорости я не успел-бы им крикнуть: "Стой! Там дерево поперек дороги бурей свалило!!!...
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26.07.2020 17:40 Відповісти
Быдло купило инобрычку и решило зарядить 120 в час...бывает и не такое...
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26.07.2020 13:06 Відповісти
так в стране, где нет автопрома, а любой таз имет префикс "ино", любая бричка будет инобричкой, вкючая руское говно...
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26.07.2020 13:32 Відповісти
5 утра, крайний левый ряд, 20 лет, фрагменты машины за 30 метров, все это говорит о многом о водителе.
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26.07.2020 13:07 Відповісти
Переходную Зебру на дорогах видно даже из космоса,но быдло есть быдло...в пршлом году моего племяша такой же мудак сбил на зебре,пацан лишился обоих ног....Шакалы *****...нет вам оправдания...
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26.07.2020 13:12 Відповісти
Что 82 летняя женщина делала на улице в 5 утра?
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26.07.2020 13:35 Відповісти
Это имеет значение? Она шла по переходу. Хоть в три ночи. А в пять уже светло
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26.07.2020 13:50 Відповісти
Вот зачем тебе эта информация ? Куда шла бабушка утром ему интересно... А почему тебе не интересно куда летел 20-летний тип в 5 утра ?
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26.07.2020 14:50 Відповісти
Достаточно взглянуть где лежит палка, а где тело, чтобы прикинуть скорость авто. В 5 утра 20-ти летнее может ехать только с клюба, ну не на смену на завод Малышева оно опаздывало.
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26.07.2020 14:00 Відповісти
Судя по проишествию - на тот свет.
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26.07.2020 14:49 Відповісти
естественный отбор и лотерея

кому - небеса, кому - нары
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26.07.2020 15:03 Відповісти
Був би депутатом, то нари змінили б на Канари !!)))
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26.07.2020 15:08 Відповісти
Все страны Европы сужают дороги,вводят велодорожки и совместное пользование дорогами пешеходами и водителями.Скорость в центре Парижа -не более 30км,и только на огороженных магистралях 50.Пешеход всегда имеет преимущества.А Геня -сепаратист расширяет магистрали,из-за чего пожилому человеку просто смерть на переходе.В этом месте после реновации.смертей стало в десятки раз больше.На пешеходов открыли охоту.Ещё власть дебилов пытается штрафовать пешеходов,хотя пешеход ,как и трамвай всегда прав.Особенно пожилой, особый.За задавленную кошку удушат ,а на задавленного пешехода ещё и плюнут.Ментальность у властей и народа такая.Жизнь гроша ломаного не стоит.
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26.07.2020 15:50 Відповісти
Погодь, сейчас Лудшый насрет фельдману в "барабан", "пробьет" дорогу, разгрузит Салтовку и будет ему медаль от благодарных харьковчан...
Хотя, если по чесноку, я не против дороги. А та фельдмановская помойка как-то выживет и без вьетнамского говора...
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26.07.2020 16:17 Відповісти
Ничего эта дорога не улучшит.Больше смертей будет.Зуб даю.Весь мир устал от моторов.А Харьков возвращается в Европу 70х.Дебильно правит жопа-колясочник.
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26.07.2020 16:37 Відповісти
Так он и колясочником стал, потому что дебильно правил. Шо этот мацоед, шо православный сын марка моисеевича мишаЙопкин...
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26.07.2020 19:32 Відповісти
Водители ,будьте обережни,за такого не простятУ Харкові о 5 ранку на пішохідному переході автомобіль на смерть збив 82-річну жінку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1141
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26.07.2020 16:30 Відповісти
У Харкові, дивлюся, життя пішоходів і в х.. не ставлять!
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26.07.2020 16:50 Відповісти
 
 