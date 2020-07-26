З протоколу лікування COVID-19 повністю вилучили два препарати, дексаметазон можна використовувати тільки під наглядом лікаря, - Степанов

Препарат дексаметазон, який недавно внесли в протокол лікування коронавірусу COVID-19, можна використовувати тільки під наглядом лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він нагадав, що в Міністерстві охорони здоров'я минулого тижня було проведено чергове засідання робочої групи, яка складається з провідних фахівців країни, і були внесені зміни в протоколи лікування COVID-19.

"Був доданий препарат дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, і дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, у яких станах. А він використовується винятково при киснево залежних станах, тобто, коли людині дають кисень в зв'язку з розвитком дихальної недостатності", - зазначив Степанов.

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Він підкреслив, що дексаметазон можна використовувати тільки за умови госпіталізації особи, під наглядом лікаря.

"Хочу зауважити, шановні українці, знаючи, що в ЗМІ було повідомлення, що він використовується в тому числі і за кордоном, - його в жодному разі не можна використовувати амбулаторно, тому що це досить серйозний препарат, і його використання без нагляду лікаря буде шкодити вашому здоров'ю. (Цей препарат повинен використовуватися. - Ред.) виключно в стаціонарі, тільки, коли лікар прописує ці лікарські засоби. А у нас чітко відображено в національних протоколах, як його можна використовувати", - уточнив він.

Степанов також нагадав, що були внесені зміни щодо розширення використання ремдесівіру. Також з протоколу повністю були виключені такі ліки як лопінавір і ретонавір.