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Новини Коронавірус і карантин
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З протоколу лікування COVID-19 повністю вилучили два препарати, дексаметазон можна використовувати тільки під наглядом лікаря, - Степанов

Препарат дексаметазон, який недавно внесли в протокол лікування коронавірусу COVID-19, можна використовувати тільки під наглядом лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на традиційному щоденному брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він нагадав, що в Міністерстві охорони здоров'я минулого тижня було проведено чергове засідання робочої групи, яка складається з провідних фахівців країни, і були внесені зміни в протоколи лікування COVID-19.

"Був доданий препарат дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, і дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, у яких станах. А він використовується винятково при киснево залежних станах, тобто, коли людині дають кисень в зв'язку з розвитком дихальної недостатності", - зазначив Степанов.

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Він підкреслив, що дексаметазон можна використовувати тільки за умови госпіталізації особи, під наглядом лікаря.

"Хочу зауважити, шановні українці, знаючи, що в ЗМІ було повідомлення, що він використовується в тому числі і за кордоном, - його в жодному разі не можна використовувати амбулаторно, тому що це досить серйозний препарат, і його використання без нагляду лікаря буде шкодити вашому здоров'ю. (Цей препарат повинен використовуватися. - Ред.) виключно в стаціонарі, тільки, коли лікар прописує ці лікарські засоби. А у нас чітко відображено в національних протоколах, як його можна використовувати", - уточнив він.

Степанов також нагадав, що були внесені зміни щодо розширення використання ремдесівіру. Також з протоколу повністю були виключені такі ліки як лопінавір і ретонавір.

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:18
+5
А тепанов за великим рахунком нічим, пов'язаним з лікуванням не займається. Він бабло контролює.
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26.07.2020 13:24
+3
Скільки ще препаратів протестуєте на українцях ?
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26.07.2020 13:08
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То дозволяють, то забороняють. Експериментують, а Степашка озвучує.
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26.07.2020 13:04 Відповісти
Скільки ще препаратів протестуєте на українцях ?
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26.07.2020 13:08 Відповісти
А хинины еще не все скормили.
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26.07.2020 13:10 Відповісти
Чому Степанов не займається купівлею і застосуванням ремдесивіру?
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26.07.2020 13:18 Відповісти
А тепанов за великим рахунком нічим, пов'язаним з лікуванням не займається. Він бабло контролює.
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26.07.2020 13:24 Відповісти
Тоді Степанова у відставку!
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26.07.2020 13:28 Відповісти
Начиная с зезидента.
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26.07.2020 13:59 Відповісти
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:18 Відповісти
якщо цю шоблу заарештують то і "пандемія" одномоментно закінчиться.
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26.07.2020 13:52 Відповісти
Министр по делам ковида, блин.
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26.07.2020 14:36 Відповісти
скільки вбили людей понаддозами хлорокіну?
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26.07.2020 16:48 Відповісти
 
 