ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС
Підрозділи зі складу Об’єднаних сил продовжують здійснювати підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Передусім, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН.
Ще раз наголошуємо на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви", - наголошують у штабі.
Також з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.
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П.С Уставы переписать и заодно 65-ю статью Конституции, что напрямую обязывает защищать терр.целостность Украины, вне зависимости от приказов кондитеров или пианистов.
Такие наглые призывы встречаю впервые.
Чувак, а ты знаешь что призывы к убийству уголовно наказуемы, а тем более если это относится к первым лицам государства?
Чувак, ты думаешь спрятаться за прокси?.. ну-ну...
Понятно когда "продолжает подготовку к нанесению артудара/ракетно-бомбового удара, или к атаке/контратаке/обороне". Для этого, понятное дело, нужно подтянуть людей, технику, натаскать патронов, проверить связь, сверить часы, ну и т.п.
А вот чтобы дать команду - " Не позднее 23:00 все разведывательные и диверсионные группы должны вернутся в свои подразделения и не позднее 23:30 26-07-20 прекратить огонь из любого оружия" - для этого нужно сколько времени "набирать воздуха в легкие"?
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов