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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС

ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил продовжують здійснювати підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Передусім, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН.

Ще раз наголошуємо на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви", - наголошують у штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр

Також з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.

армія (3777) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3226
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26.07.2020 13:44
+25
ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8675
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26.07.2020 13:48
+19
походу, этот план капитуляции та крыса швейцарская привезла.. а Зеляная Шмаркля его исполняет..
ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4989
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26.07.2020 13:38
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ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9996
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26.07.2020 14:38 Відповісти
то есть за группу снайперов из регулярной армии парашки дисциплинарных мер не будет, а за разведку с нашей стороны чтобы не быть мишенями будет... ну какой стороны это през?
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26.07.2020 14:53 Відповісти
В военных училищах надо ввести новую воинскую дисциплину - Теория прекращения огня и разведения сторон при оккупации части государства Украина.

П.С Уставы переписать и заодно 65-ю статью Конституции, что напрямую обязывает защищать терр.целостность Украины, вне зависимости от приказов кондитеров или пианистов.
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26.07.2020 15:01 Відповісти
Для бойцов ВСУ будет справедливо, если параллельно введению контролирующих перемирие офицеров штабов на позиции ВОП (взводный опорный пункт) и бойцы ВСУ войдут в офис президента (пора смотреть, чем занимается главнокомандующий). Президент не доверяет бойцам, есть основания не доверять такому президенту.
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26.07.2020 15:07 Відповісти
Ворог на припинив вогонь і не припинить.
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26.07.2020 15:18 Відповісти
Хлопці хто на фронті повинні сказати своє слово на цей вертеп з розброєнням.
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26.07.2020 15:22 Відповісти
Без разведки, тяжелого вооружения и даже пулеметов - отпор будет еще тот. Враг в Кремле, Предатель - на Банковой
ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1858
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26.07.2020 15:42 Відповісти
Предатель -тот же враг
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26.07.2020 15:45 Відповісти
"Готові дати відсіч...". А хіба вже повернули залишені позиції в місцях розведення після сепарських обстрілів? П*здуни.
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26.07.2020 15:43 Відповісти
кацап, почему прячешься?.. херой что ли?
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26.07.2020 15:58 Відповісти
Я не понял, чувак, ты призываешь "... вбити,підірвати,знищити Президента України... "
Такие наглые призывы встречаю впервые.

Чувак, а ты знаешь что призывы к убийству уголовно наказуемы, а тем более если это относится к первым лицам государства?

Чувак, ты думаешь спрятаться за прокси?.. ну-ну...
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26.07.2020 16:53 Відповісти
=>
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26.07.2020 17:26 Відповісти
Та не ждите того, чтоб х#йло пошёл на перемирие, верить путину, равносильно, что верить зеленскому, что один, что второй самые настоящие брехуны!!!
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26.07.2020 16:09 Відповісти
И барыга и шмаркля -ставленники Кремля.
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26.07.2020 18:03 Відповісти
Как можно понять - "продолжает подготовку к прекращению огня"?
Понятно когда "продолжает подготовку к нанесению артудара/ракетно-бомбового удара, или к атаке/контратаке/обороне". Для этого, понятное дело, нужно подтянуть людей, технику, натаскать патронов, проверить связь, сверить часы, ну и т.п.
А вот чтобы дать команду - " Не позднее 23:00 все разведывательные и диверсионные группы должны вернутся в свои подразделения и не позднее 23:30 26-07-20 прекратить огонь из любого оружия" - для этого нужно сколько времени "набирать воздуха в легкие"?
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26.07.2020 16:36 Відповісти
Где разработки пво на основе вильх на 200км
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов
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26.07.2020 18:02 Відповісти
Читаєш ці повідомлення, і ніби дивишся кінохроніку Вохеншау, де бадьорі солдати Вермахту, вирівнюють весь час фронт, здаючи позиції армії Сталіна і закріплюються на Дніпровському валу. Скоро гофмаршал Зеленській, теж вирівняє лінію фронту по правому березі Дніпра, а потім мудро відведе ЗСУ до Закарпаття .
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26.07.2020 18:22 Відповісти
А оставления солдата на смерть в течении 4 дней в серой зоне, расстрел медика и глумление над его трупом, расстрел эвакуационной группы, под обещание не стрелять со стороны орков и гарантии ОБСЕ, тоже часть ПЛАНА.
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26.07.2020 18:51 Відповісти
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