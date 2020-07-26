"Під час грипу або ГРЗ я такого не відчував": лікар із Рівного Сільковський розповів про "неприроднє безсилля" після одужання від COVID-19

Крім типових симптомів ГРЗ при коронавірусі COVID-19 може спостерігатися втрата нюху, а після одужання - аномальна слабкість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який перехворів COVID-19, розповів в інтерв'ю ТСН.

Він повідомив, що під час захворювання у нього піднялася температура, але він відчував, що у нього в організмі все добре.

"Тобто, я дихаю нормально, у мене серце працює нормально. Так, у мене немає апетиту, я п'ю багато. Тобто морально я був спокійний, ні паніки, ні страху не було.Спершу у мене була температура і боліло горло. Потім вони минули, але приєднався помірний, сухий кашель. Це все тривало чотири дні. А після цього я втратив нюх. Декілька днів його не було зовсім, але згодом почав відновлюватись. І впродовж тижня повернувся до норми", - поділився лікар.

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"Жодних ускладнень у мене не було. За два тижні, вже після того, як спала температура, і я вже нібито нормально почувався, у мене з'явилось неприродне відчуття слабкості, безсилля. Такого раніше я не відчував, коли хворів на грип чи на ГРЗ. Трішки лише походив і вже хотілось сісти чи лягти. Ось така втома, яка теж поступово зникала. Повторний ПЛР-тест вже був негативним. На той час у мене вже не було температури, відновився нюх і смак, майже не було кашлю, але неприродне безсилля ще тривало", – додав Сільковський.

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