"Під час грипу або ГРЗ я такого не відчував": лікар із Рівного Сільковський розповів про "неприроднє безсилля" після одужання від COVID-19
Крім типових симптомів ГРЗ при коронавірусі COVID-19 може спостерігатися втрата нюху, а після одужання - аномальна слабкість.
Як передає Цензор.НЕТ, про це лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який перехворів COVID-19, розповів в інтерв'ю ТСН.
Він повідомив, що під час захворювання у нього піднялася температура, але він відчував, що у нього в організмі все добре.
"Тобто, я дихаю нормально, у мене серце працює нормально. Так, у мене немає апетиту, я п'ю багато. Тобто морально я був спокійний, ні паніки, ні страху не було.Спершу у мене була температура і боліло горло. Потім вони минули, але приєднався помірний, сухий кашель. Це все тривало чотири дні. А після цього я втратив нюх. Декілька днів його не було зовсім, але згодом почав відновлюватись. І впродовж тижня повернувся до норми", - поділився лікар.
"Жодних ускладнень у мене не було. За два тижні, вже після того, як спала температура, і я вже нібито нормально почувався, у мене з'явилось неприродне відчуття слабкості, безсилля. Такого раніше я не відчував, коли хворів на грип чи на ГРЗ. Трішки лише походив і вже хотілось сісти чи лягти. Ось така втома, яка теж поступово зникала. Повторний ПЛР-тест вже був негативним. На той час у мене вже не було температури, відновився нюх і смак, майже не було кашлю, але неприродне безсилля ще тривало", – додав Сільковський.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F
Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда ).
Відчула на собі. Знаю.
Я лежу пластом у таких випадках і нічого не їм: не йде.
Для чого ?
Я не пенсіонерка, якщо вже так.
Цього року вже не приїду. Ціна зросла, та й таку довгу дорогу бути в масці - ні. З кордонами не зрозуміло.
Дякую. Я тут дуже рідко буваю зайчиком: новини з України не радісні.
Коли їду додому - весь Цензор знає. Можемо зустрітися.
Цього травня мала бути, але все ж позакривали.
Ви в самому Житомирі ?
Добре. Нема проблем.
Напишу.
якщо таке є - дрібними порціями визначаємо джерело і без жалю знищуємо...
якщо доїдаємо, бо потратились,то хворіємо х.з. чим)
Щось він взагалі про саме основне УМОЛЧАЛ
ЧОМУ?
і всі лікарні забиті інфікованими...
жаль себе, канєшно, але все швидко минає
і, да, мій дід казав - бриття бороди не сприяє одужанню
Більш ніж впевнений... що з Китаю, через Росію він вже перебуває у нас з минулої осені..... Але у нас кіпіш починається тоді, коли цей кіпіш починається в Європі, чи в Америці.... Ми як мавпи... повторюємо все, що робить цивілізований Захід, думаючи, що таким чином ми наближаємося до їхніх стандартів....
Нічого. Відійшла помаленьку.
Але з лютого у світі існує лише один коронавірус.
Всі можливі симптоми і ускладнення - тільки від ковіду.
Решта - помирайте мовчки, ви не в тренді.