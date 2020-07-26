Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного і Широкиного, - Міноборони

Від початку доби 26 липня по 12.00 російські найманці 4 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У ранкову пору противник обстріляв позицій українських захисників поблизу Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Широкине.

Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

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У деяких випадках українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.

За наявною інформацією, від початкупоточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.