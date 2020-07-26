Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного і Широкиного, - Міноборони
Від початку доби 26 липня по 12.00 російські найманці 4 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
У ранкову пору противник обстріляв позицій українських захисників поблизу Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Широкине.
Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.
У деяких випадках українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей.
За наявною інформацією, від початкупоточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.
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пристреливаются
Жаль конечно наших бойцов которые могут погибнуть не имея даже возможности себя защитить при стопятсотом "перемирии".
PS:Хотя они читали скорее Тору, а не Евангелие.
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Дуркаїнці готуйте бандуру, пригадуйте сумні пісні про гірку недолю...
коли кацапня увірветься до твого міста, вона не буде розрізняти хто за порошенка, хто за зеленськава, хто українець, хто росіянін.
земразь, перебирайся на передок вместе с дерьмаком и всей говнокомандующей шоблой.
боец 4 дня умирал в поле и ни какая мразь говнокомандующая не дала распоряжение что бы вытащить бойца . за все ответишь зеленая сцикливая шмаркля!!!!