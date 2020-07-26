Терористи "ЛДНР" заявляють, що з 27 липня переходять до "повного безстрокового припинення вогню". ДОКУМЕНТ
Проросійські терористи з угруповань "ДНР" і "ЛНР" заявляють, що їхні "силові структури" переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські "РИА Новости" і сепаратистські ЗМІ.
Як заявив начальник так званої "народної міліції ДНР" Денис Синенко, силовики на окупованій території Донецької області з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню.
Таку ж заяву зробив начальник аналогічного "відомства" в так званій "ЛНР" Ян Лещенко. За його словами, "командування відомства отримало наказ".
"У зв'язку з досягнутими домовленостями 22 липня на переговорах контактної групи в Мінську, ми переходимо до повного і безстроковим припинення вогню. Всім військовослужбовцям народної міліції з 00.01 години 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, включаючи стрілецьку зброю", - повідомив журналістам Синенко.
Заява Лещенко була аналогічною за змістом.
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хехе.
Так буває тільки тоді - коли їх пишуть у одному місці - одна і таж людина!
Хто вгадає - де написані оба документи ?