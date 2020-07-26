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Терористи "ЛДНР" заявляють, що з 27 липня переходять до "повного безстрокового припинення вогню". ДОКУМЕНТ

Терористи

Проросійські терористи з угруповань "ДНР" і "ЛНР" заявляють, що їхні "силові структури" переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські "РИА Новости" і сепаратистські ЗМІ.

Як заявив начальник так званої "народної міліції ДНР" Денис Синенко, силовики на окупованій території Донецької області з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню.

Таку ж заяву зробив начальник аналогічного "відомства" в так званій "ЛНР" Ян Лещенко. За його словами, "командування відомства отримало наказ".

"У зв'язку з досягнутими домовленостями 22 липня на переговорах контактної групи в Мінську, ми переходимо до повного і безстроковим припинення вогню. Всім військовослужбовцям народної міліції з 00.01 години 27 липня 2020 року заборонено використання будь-якого озброєння, включаючи стрілецьку зброю", - повідомив журналістам Синенко.

Заява Лещенко була аналогічною за змістом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Терористи ЛДНР заявляють, що з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню 01
Терористи ЛДНР заявляють, що з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню 02
Терористи ЛДНР заявляють, що з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню 03
Терористи ЛДНР заявляють, що з 27 липня переходять до повного безстрокового припинення вогню 04

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Донбас (22357) перемир’я (993)


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Топ коментарі
+42
Хотят выборы сделать, без контроля над границей - естественно.
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26.07.2020 16:01
+39
Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня" - Цензор.НЕТ 4962

...
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26.07.2020 16:03
+35
Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня" - Цензор.НЕТ 8211
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26.07.2020 16:09
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Чикатилло на суде зявил шо он больше не будит. И шо он , впрочем и раньше и мухи ни абидил, и шо он филатэлист и пацыфист, и каллекцыанер бабачек. А еще шо он очинь любит жэнщин и дитей...
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26.07.2020 22:32 Відповісти
ужос, измена, бендеровцы наступають, это сдача интересов ордло!
хехе.
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27.07.2020 02:34 Відповісти
Два приказа - двух незалежних республік - і слово у слово , абзац у абзац ...

Так буває тільки тоді - коли їх пишуть у одному місці - одна і таж людина!
Хто вгадає - де написані оба документи ?
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27.07.2020 10:23 Відповісти
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