Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня
Папа Римський Франциск заявив, що підтримує домовленість Тристоронньої контактної групи в Мінську про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Молюсь, щоб домовленість нарешті була втілена в життя, зокрема остаточне роззброєння і розмінування. Лише так можна буде відновити довіру й закласти підґрунтя до необхідного примирення, якого так довго чекають люди", - зазначив понтифік.
Франциск подякував сторонам за "цей знак доброї волі, спрямований на принесення бажаного миру" на Донбас.
Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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Вообщем - один уничтожает христианство, другой вверенную ему идиотами страну...
нужно почитать расшифровку у Фрейда..
ну и под сознательное желания унижения, которое иногда практикуется в секс.играх геев..
Типа - ну ломай меня! Ломай...
(был такой ролик в ютубе)..
Унижение христианства и христиан в полный рост вообщем... - христиан которые погибают за свою веру во всем Мире и по сей день..
Что не есть гуд..
А щодо іншого цілком згоден.
И оккупировали не территорию Ватикана.
RIP.
1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
У нас никто за Родину умирать не хочет. Может швейцарцев нанять?
ОТО ЩЕ АНТИХРИСТ МОСКОФІЛЬНИЙ
Караул!