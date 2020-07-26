Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Папа Римський Франциск заявив, що підтримує домовленість Тристоронньої контактної групи в Мінську про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Молюсь, щоб домовленість нарешті була втілена в життя, зокрема остаточне роззброєння і розмінування. Лише так можна буде відновити довіру й закласти підґрунтя до необхідного примирення, якого так довго чекають люди", - зазначив понтифік.

Франциск подякував сторонам за "цей знак доброї волі, спрямований на принесення бажаного миру" на Донбас.

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Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.