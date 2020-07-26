Хомчак про припинення вогню на Донбасі: ЗСУ готові дати належну відсіч, закликаю не піддаватися на провокації і гібридні прояви паніки

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак закликає не піддаватися на інформаційні провокації і гібридні прояви паніки у зв'язку з домовленостями про всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі з 27 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об'єднаних сил і задоволений перебігом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування", - йдеться в заяві Хомчака.

Головнокомандувач ЗСУ ще раз наголосив, що заходи повного і всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, права діяти відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України в разі не лише наступальних, але і провокаційних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій і створення загрози життю та здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

У цьому контексті Хомчак нагадав, що Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для цього створено відповідні додаткові резерви.

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"Закликаю не піддаватися на керовані провокації, гібридні прояви паніки, зберігати спокій і об'єднуватися навколо свого війська і своїх захисників. Збройні сили України завжди будуть вірними присязі українському народу і, сподіваюся, що ця масштабна фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир'я дасть можливість нашим політикам і дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі для досягнення довгоочікуваного миру", - йдеться у заяві Хомчака.

Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.



