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Новини Силовики
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За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Упродовж минулої доби на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону запобігли 3 спробам тютюнової контрабанди. Правоохоронці затримали трьох тютюнових контрабандистів і вилучили 11 ящиків сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба 01

Увечері, напередодні вихідних, військовослужбовці відділення інспекторів "Великий Бичків" під час реалізації оперативної інформації виявили три пакунки (1400 пачок) безакцизних сигарет. Контрабандисти, злякавшись прикордонників, кинули контрабандне куриво біля річки Тиса, якою простягається кордон із Румунією.

Ще одній спробі переправити тютюнові вироби тією ж Тисою запобігли прикордонники відділення інспекторів "Ділове". Під час спільних із румунськими колегами розшукових заходів затримали двох українців, які намагалися переправити через кордон 4 пакети тютюнових виробів.

За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба 02

Дивіться також: ДПСУ на кордоні з Білоруссю вилучила найбільшу за останні роки партію контрабандних цигарок - понад 130 тис. пачок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Третю спробу контрабанди блокували на українсько-угорській ділянці кордону. "Вчасне застосування зброї для попереджувального пострілу, швидкий ривок - і 28-річного контрабандиста затримали. Одному з його спільників вдалося сховатися, проте 4 пакети тютюнових виробів через канал Ботар до Угорщини не потрапили", - йдеться в повідомленні.

За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба 03
За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба 04
За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба 05

Щодо всіх трьох затриманих контрабандистів прикордонники склали протоколи про вчинені ними правопорушення, справи направили до суду.

Дивіться також: На Буковині затримано контрабандистів, які мотодельтапланом перевозили в Румунію цигарки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) контрабанда (1825) Правоохоронні органи (2708) цигарки (980) силовики (2515) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+3
Разве это контрабанда? ))) Контрабанда фурами идёт через пункты пропуска, а это мелкая самодеятельность
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26.07.2020 18:03
+2
Все близлежащие сёла зарабатывают на этом? Вот так контрабандишь всю жизнь, не платишь налогов, а потом будешь кукарекать : что государство тебе должно и обязано?
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26.07.2020 17:24
+2
Это тех задержали шо погранцам долю не отстегнули??
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26.07.2020 17:26
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Все близлежащие сёла зарабатывают на этом? Вот так контрабандишь всю жизнь, не платишь налогов, а потом будешь кукарекать : что государство тебе должно и обязано?
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26.07.2020 17:24 Відповісти
Чи подбала держава стосовно роботи??
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26.07.2020 17:30 Відповісти
Ты трошки не в теме , хто оккупировал табачную промышленность в Украине. Когда прозреешь , то совсем по другому будешь на это смотреть
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26.07.2020 17:30 Відповісти
Помоги мне и всем остальным прозреть и вкратце опиши ситуацию. И самое главное, уточни, кто за целые сёла контрабандистов будет платить налоги?
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26.07.2020 17:36 Відповісти
А хто відповість за жалюгідне життя населення країни ???))
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26.07.2020 17:42 Відповісти
Так что теперь, контрабандить, наркотой торговать, янтарь добывать, лес рубить? А потом визжать о помощи из госбюджета, который сами не пополняли? Интересный подход
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26.07.2020 17:45 Відповісти
Вселякі судді, прокурори та т. ін. богато внесли до бюджета??? А які в них з/п , до речі з бюджета ??? Мін.пенсія 1700 з копійками, а в бюджетників 100т. + !!!)))
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26.07.2020 18:01 Відповісти
Это легкий вопрос , давайте шось посложнее . США уже очень давно отжали этот бизнес у Украины. В СМИ об этом разумеется нихто не пишет и не будут писать .
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26.07.2020 17:44 Відповісти
А так это США виноваты в масштабной контрабанде в Украине?... Ясно-понятно, не продолжайте, я понял
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26.07.2020 17:46 Відповісти
С табачной контрабандой активно и надо признать успешно бореться американское посольство в Украине , это их бизнес.
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26.07.2020 17:51 Відповісти
Попробуйте дать объяву на ОЛХ , о продаже табака , а я посмотрю как у вас это получится
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26.07.2020 18:05 Відповісти
А якби ціна на гидоту була як у ЄС не потрібно було б нікого ловити і наповнювався б бюджет.
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26.07.2020 17:25 Відповісти
А якщо підвисити ціну на цукор, то булоб меньше діабетчиків,а якщо на хліб та м"ясо ,то булоб меньше окабаневших!!))
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26.07.2020 17:32 Відповісти
Это тех задержали шо погранцам долю не отстегнули??
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26.07.2020 17:26 Відповісти
Очередное шоу? В сети обсуждают утреннюю пробежку Зеленского в Черновцах

За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2535
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26.07.2020 17:30 Відповісти
Циркова вистава триває, клоун на своїй хвилі !!)))
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26.07.2020 17:34 Відповісти
Всего 3 из 30, неплохо.
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26.07.2020 17:57 Відповісти
Разве это контрабанда? ))) Контрабанда фурами идёт через пункты пропуска, а это мелкая самодеятельность
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26.07.2020 18:03 Відповісти
То отож!! Нафта та газ по трубах, електро по дротах !!! О де бабло !Ё!))
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26.07.2020 18:05 Відповісти
Поздравляю! Вы поймали 1% суточных контрабандистов. Это победа! Думаю статьи маловато будет. Надо медальки вручить. Презик должен речь толкнуть. Аваков - постик в фейсбуке запилить.
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26.07.2020 18:14 Відповісти
спасли Европу от импотенции
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26.07.2020 18:29 Відповісти
Уроды погранцы себе на хавальники маски натянули а задержаным нет. По 10 грн за маску это край как дорого.
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26.07.2020 19:30 Відповісти
 
 