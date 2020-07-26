За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Упродовж минулої доби на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону запобігли 3 спробам тютюнової контрабанди. Правоохоронці затримали трьох тютюнових контрабандистів і вилучили 11 ящиків сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Увечері, напередодні вихідних, військовослужбовці відділення інспекторів "Великий Бичків" під час реалізації оперативної інформації виявили три пакунки (1400 пачок) безакцизних сигарет. Контрабандисти, злякавшись прикордонників, кинули контрабандне куриво біля річки Тиса, якою простягається кордон із Румунією.

Ще одній спробі переправити тютюнові вироби тією ж Тисою запобігли прикордонники відділення інспекторів "Ділове". Під час спільних із румунськими колегами розшукових заходів затримали двох українців, які намагалися переправити через кордон 4 пакети тютюнових виробів.

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Третю спробу контрабанди блокували на українсько-угорській ділянці кордону. "Вчасне застосування зброї для попереджувального пострілу, швидкий ривок - і 28-річного контрабандиста затримали. Одному з його спільників вдалося сховатися, проте 4 пакети тютюнових виробів через канал Ботар до Угорщини не потрапили", - йдеться в повідомленні.







Щодо всіх трьох затриманих контрабандистів прикордонники склали протоколи про вчинені ними правопорушення, справи направили до суду.

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