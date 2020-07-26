Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони

Повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, які зафіксовано з участю представників ОБСЄ.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України будуть дотримуватися досягнутих політичних домовленостей і діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик", - підкреслили в Міноборони.

В українському оборонному відомстві звертають увагу на те, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокаційних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

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ЗСУ готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для цього Генеральним штабом створені відповідні додаткові резерви, зазначили в МО.

"В ефективній реалізації домовленостей, що набувають чинності 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності нашої країни. Українські воїни є і будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть всіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України", - йдеться у заяві.

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