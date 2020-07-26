Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций

В Одеській області відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкера Delfi.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці голови Одеської ОДА Максима Куцого.

"Головне - ситуацію визнано надзвичайною, місцевого рівня. Завтра, згідно із законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкера остаточно перейде винятково до держави. У судновласника та підрядної організації, залучених до процесу, було достатньо часу та спроб для успішного підйому судна. Очевидно, їхній підхід не спрацьовує", - написав чиновник.

Куций повідомив, що Одеська ОДА разом із Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України, Державною екологічною інспекцією та Одеським портом узгодили подальші дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації.

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"Перше. Роботи не зупиняться навіть на період проведення тендера. Друге. Держекоінспекція ініціює перерахунок завданих екології збитків. Третє. Застосуємо скорочену процедуру закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте. Уже завтра ми проведемо розширену нараду з участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна", - пояснив глава ОДА.

"Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник в обов'язковому порядку відшкодує вартість робіт і завдані збитки", - заявив Куций.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.