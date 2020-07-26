Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций
В Одеській області відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкера Delfi.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці голови Одеської ОДА Максима Куцого.
"Головне - ситуацію визнано надзвичайною, місцевого рівня. Завтра, згідно із законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкера остаточно перейде винятково до держави. У судновласника та підрядної організації, залучених до процесу, було достатньо часу та спроб для успішного підйому судна. Очевидно, їхній підхід не спрацьовує", - написав чиновник.
Куций повідомив, що Одеська ОДА разом із Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України, Державною екологічною інспекцією та Одеським портом узгодили подальші дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації.
"Перше. Роботи не зупиняться навіть на період проведення тендера. Друге. Держекоінспекція ініціює перерахунок завданих екології збитків. Третє. Застосуємо скорочену процедуру закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте. Уже завтра ми проведемо розширену нараду з участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна", - пояснив глава ОДА.
"Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник в обов'язковому порядку відшкодує вартість робіт і завдані збитки", - заявив Куций.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.
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под личным контролем Зеленского.
Зеленский искренне считает, что судовладелец ему подчиняется
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2) здійснити привселюдне самобичування; 3) відрізати чоловічий орган, бо ... 4) запиляти відосік, сказати, що какая разніца та організувати команду "З Делфі в серці.."та виступати в "лізі сміху"?
І поїхати у Крим, замість білоруської команди КВН...
П.С. Не те буксиры используют - надо буксир "Юзик" и буксир "Сивохо"....