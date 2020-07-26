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Новини
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Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций

Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций

В Одеській області відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкера Delfi.

Про це інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на сторінку у фейсбуці голови Одеської ОДА Максима Куцого.

"Головне - ситуацію визнано надзвичайною, місцевого рівня. Завтра, згідно із законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкера остаточно перейде винятково до держави. У судновласника та підрядної організації, залучених до процесу, було достатньо часу та спроб для успішного підйому судна. Очевидно, їхній підхід не спрацьовує", - написав чиновник.

Куций повідомив, що Одеська ОДА разом із Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України, Державною екологічною інспекцією та Одеським портом узгодили подальші дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації.

Читайте також: Чергова спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi закінчилася невдачею

"Перше. Роботи не зупиняться навіть на період проведення тендера. Друге. Держекоінспекція ініціює перерахунок завданих екології збитків. Третє. Застосуємо скорочену процедуру закупівлі послуг у підрядників, без бюрократичних затримок. Четверте. Уже завтра ми проведемо розширену нараду з участю експертів галузі. Саме їхні технічні обґрунтування стануть основою для оперативної ліквідації судна", - пояснив глава ОДА.

"Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник в обов'язковому порядку відшкодує вартість робіт і завдані збитки", - заявив Куций.

Читайте також: Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його"

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

Автор: 

Одеса (5496) танкер (345) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+31
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 3536
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26.07.2020 19:35
+28
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 643

...
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26.07.2020 19:33
+20
Нормальна ситуація для країни якою керує кловун.
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26.07.2020 19:31
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Шо знову Янелох приїде та поплаває в червоних труселях?
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26.07.2020 19:29 Відповісти
а кто этой ситуацией занимался ДО ЭТОГО?? ха-ха?? НЫХТО??? во пиортець який...усьо очинь серйозно...даойш зашквар щодня!!!
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26.07.2020 19:45 Відповісти
а до этого занимался судовладелец.

под личным контролем Зеленского.

Зеленский искренне считает, что судовладелец ему подчиняется
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26.07.2020 20:03 Відповісти
В усьому винен Барига ,чоколадний дон !!Не вірите, спитайте у зебобиків, вони вам на раз доведуть !!!)))
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26.07.2020 20:10 Відповісти
Сначала обгадили экологию курортного города, ничего не делали до ухудшения ситуации, а потом решили заняться? Ну дают...Клоунада.
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26.07.2020 23:04 Відповісти
Нормальна ситуація для країни якою керує кловун.
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26.07.2020 19:31 Відповісти
Швидко, ще року не минуло !!)))
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26.07.2020 20:11 Відповісти
Пилите , Шура , они золотые
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26.07.2020 19:32 Відповісти
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 643

...
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26.07.2020 19:33 Відповісти
За допомогою ракети Ілона Маска...
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26.07.2020 19:37 Відповісти
Зеля не по Маску. Максимум рогозинский батут.
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26.07.2020 20:04 Відповісти
у него вся морда в хайпах
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26.07.2020 19:40 Відповісти
Одне питання до зєкаМанди - чому, поки майже добу, дрейфував той бункерувальник і його можна було легко відбуксирувати у безпечне місце стоянки, не знайшлось чинуши, який би прийняв це рішення???
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26.07.2020 19:33 Відповісти
зустрічне риторичне запитання, якщо глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв до 20, а потім до 25 липня щось підняти та не зміг, то: 1) повинен кров'ю написати заяву та піти;
2) здійснити привселюдне самобичування; 3) відрізати чоловічий орган, бо ... 4) запиляти відосік, сказати, що какая разніца та організувати команду "З Делфі в серці.."та виступати в "лізі сміху"?
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26.07.2020 21:05 Відповісти
Четвертий пункт...
І поїхати у Крим, замість білоруської команди КВН...
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26.07.2020 21:16 Відповісти
Ситуация с танкером Delfi признана чрезвычайной, теперь ее ликвидацией займется государство, - глава Одесской ОГА Куцый - Цензор.НЕТ 3536
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26.07.2020 19:35 Відповісти
Поднять танкер, как и поднять рейтинг преЗедента - для зе-власти задача нереальная!
П.С. Не те буксиры используют - надо буксир "Юзик" и буксир "Сивохо"....
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26.07.2020 19:37 Відповісти
эти буксиры тянут не туда и их не переубедить
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26.07.2020 19:46 Відповісти
Да, только порезать и здать на том )
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26.07.2020 19:52 Відповісти
Тем более, что Сивуха уже попытки спасательных операций делал- и даже штаны замочил, причём, как говорит знающее зебильё, морской водой.
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 1923
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26.07.2020 20:07 Відповісти
зеля не подымай его , на нем можно еще кучу бабок наварить
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26.07.2020 19:37 Відповісти
нє, кучу распилить
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26.07.2020 20:36 Відповісти
вот же государство наглое хочет у зебила электоральные балы отожрать
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26.07.2020 19:38 Відповісти
Да с самого начала было ясно. За пару лет запросто на контрабанде топлива заработано море бабла, кому надо во власти, тоже дано. Резину тянули красиво---рвали заведома тонкие троса. Теперь государство---в смысле мы---налогоплательщики. Браво Одесса---ты великолепна. Но в другую сторону. Ну или власть городская, или кто её выбрал. Но опять выходит Одесса! Море стерпит и берег тоже.
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26.07.2020 19:39 Відповісти
А весь цей час Delfy займалися хлопці з рятувальної станції пляжу Лонжерон?
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26.07.2020 19:40 Відповісти
Памятник для ЗЕнеудачников
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26.07.2020 19:43 Відповісти
Тут даже матерных слов с напрягом подобрать можно...
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26.07.2020 19:45 Відповісти
вы не подбирайте, вы начинайте писать, они сами подтянутся. В слове "писать" ударение на первом слоге.
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26.07.2020 19:48 Відповісти
Даю підказку. Оголосити цю залізяку туристичним об"єктом і турЬІст посуне косяками. Ніде у світі такого нема, а у нас є.
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26.07.2020 19:48 Відповісти
От Вам смішно, а зебіли так і зроблять.
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27.07.2020 00:11 Відповісти
бгг, надзвичайна ситуація. 8! місяців цій ситуаціії, пригнали пару дрібненьких буксирів і дитячими тросами намагаються зробити перемогу, а дзуськи, жуйте хрін звичайної фізики. На телепнів Україна багата і невичерпна
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26.07.2020 19:49 Відповісти
Під особистим контролем:
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 4817
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26.07.2020 20:06 Відповісти
Вава контролер всєя Галактики і єйо окресностєй.
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26.07.2020 20:26 Відповісти
а РПГ у тебе є? Якщо ні то по схемі 2, так належить. Схема 2 - тріпати язиком брудні відходи з туалетів патріотів
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26.07.2020 20:50 Відповісти
Чуваки, ну вы метеоры! Теперь предлагаю создать министерство по подъему барж и потом еще комиссию. Юзика назначьте министром, он должен ее таки сорвать с мели.
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26.07.2020 20:48 Відповісти
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 4175
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26.07.2020 20:56 Відповісти
За наши деньги,я вам разрешаю только тротил применить.
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26.07.2020 21:37 Відповісти
Если и государство будет поднимать только тросами, то однозначно - будут пилить бюджет. Там корму надо поднять цистерной, а только потом тянуть тросами. Всех делов...
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26.07.2020 22:53 Відповісти
Ситуацію з танкером Delfi визнано надзвичайною, тепер її ліквідацією займеться держава, - глава Одеської ОДА Куций - Цензор.НЕТ 1176
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26.07.2020 23:44 Відповісти
Настільки тупі, й некомпетентні, що за стільки часу навіть нафтопродукти не відкачати, отруїли навколишнє середовище. Хто за це відповість? Імпотентна влада не може організувати підйом судна, а береться підняти економіку країни!
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27.07.2020 10:28 Відповісти
 
 