Автомобіль з'їхав із дороги в річку на Житомирщині, водій загинув, - ДСНС
У селі Ушиця Коростенського району 26 липня рятувальники діставали з річки автомобіль. 49-річний водій загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.
Зазначається, що 26 липня о 5:45 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Ушиця Коростенського району автомобіль з'їхав із дороги в річку. Поліції потрібна була допомога фахівців ДСНС, щоб дістати машину, в якій також перебував загиблий водій.
На місці події з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває на відстані близько 15 метрів від берега, повністю під водою. За допомогою троса легковик витягли.
Поліція з'ясовує обставини ДТП.
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А человека жалко, кем бы он не был.
Ведь есть разница и существенная - заехал в реку и погиб или умер и авто сьехало с дороги и заехало в реку.
Это помню спор с врачом которыи- не обратив внимание написал в заключение после аварии - удар и наступила смерть, хоть эксперт указал - наступила смерть и после удар. (разрыв сердца за рулём)
Какой смысл запрещать то, чего нет?