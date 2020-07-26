Автомобіль з'їхав із дороги в річку на Житомирщині, водій загинув, - ДСНС

У селі Ушиця Коростенського району 26 липня рятувальники діставали з річки автомобіль. 49-річний водій загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

Зазначається, що 26 липня о 5:45 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Ушиця Коростенського району автомобіль з'їхав із дороги в річку. Поліції потрібна була допомога фахівців ДСНС, щоб дістати машину, в якій також перебував загиблий водій.

На місці події з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває на відстані близько 15 метрів від берега, повністю під водою. За допомогою троса легковик витягли.

Дивіться також: Поліція знайшла водія, який ледь не спровокував масову ДТП під час забороненого розвороту біля моста Патона, - Білошицький. ВIДЕО

Поліція з'ясовує обставини ДТП.