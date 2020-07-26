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Новини Силовики
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Автомобіль з'їхав із дороги в річку на Житомирщині, водій загинув, - ДСНС

Автомобіль з'їхав із дороги в річку на Житомирщині, водій загинув, - ДСНС

У селі Ушиця Коростенського району 26 липня рятувальники діставали з річки автомобіль. 49-річний водій загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.

Зазначається, що 26 липня о 5:45 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в селі Ушиця Коростенського району автомобіль з'їхав із дороги в річку. Поліції потрібна була допомога фахівців ДСНС, щоб дістати машину, в якій також перебував загиблий водій.

На місці події з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває на відстані близько 15 метрів від берега, повністю під водою. За допомогою троса легковик витягли.

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Поліція з'ясовує обставини ДТП.

Автор: 

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Топ коментарі
+4
Це не автомобіль,це москвич.
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26.07.2020 20:32
+4
Москвич - вечная машина. Купил - хрен продашь.
А человека жалко, кем бы он не был.
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26.07.2020 20:37
+3
Глядя на этот автомобиль, легко предположить, какие напитки употреблял водитель.
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26.07.2020 20:12
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На все воля Божа!!!
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26.07.2020 20:04 Відповісти
Глядя на этот автомобиль, легко предположить, какие напитки употреблял водитель.
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26.07.2020 20:12 Відповісти
молоко
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26.07.2020 21:11 Відповісти
Неужели аваковцы погоню перепутали??
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26.07.2020 20:15 Відповісти
15 метров проехал по воде.
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26.07.2020 20:17 Відповісти
Главное паниковать не надо. Надо подождать до минимального воздушного пузыря когда салон почти полностью заполнится водой, чтобы даление снаружи салона и внутри уравнялось открыть дверь и выныривать. Если конечно все двери не заклинило или вообще сознание не потерял. Но никто этому не учит.
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26.07.2020 21:17 Відповісти
Вроде *Иж* Москвич. Редкая уже тачка. Этому авто 40 лет запросто. Если не ошибся.
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26.07.2020 20:22 Відповісти
Мабуть що так !!))
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26.07.2020 20:23 Відповісти
Судя по треугольным поворотникам...ему по 60 лет...
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26.07.2020 20:54 Відповісти
Ижевск клепал две модели. Вот такую, и чуть позже чудо-юдо *Иж-Комби* Как вро де бы универсал. С утоплеными ручками на дверях. Такой вот видел недавно. Это единственный авто в то время которое можно было купить в магазине. Цену примерно помню 4,300 или 4, 720 руб. Когда уже пошли массово Жигули и АЗЛК . Но не везде конечно.
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26.07.2020 21:38 Відповісти
Це не автомобіль,це москвич.
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26.07.2020 20:32 Відповісти
Москвич - вечная машина. Купил - хрен продашь.
А человека жалко, кем бы он не был.
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26.07.2020 20:37 Відповісти
если фото соответствие с проишествием в тексте, то скорее всего, умер и авто заехал в реку.
Ведь есть разница и существенная - заехал в реку и погиб или умер и авто сьехало с дороги и заехало в реку.
Это помню спор с врачом которыи- не обратив внимание написал в заключение после аварии - удар и наступила смерть, хоть эксперт указал - наступила смерть и после удар. (разрыв сердца за рулём)
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26.07.2020 21:09 Відповісти
пора запретить этот хлам на законодательном уровне , всякие москвичи и джигули 100 летней давности почему то именуемыми в Украине автомобилями.
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26.07.2020 22:12 Відповісти
Тебе мозги уже запретили, судя по всему.
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27.07.2020 00:39 Відповісти
не истери , выкинь свой тазик и купи нормальный автомобиль.будь мужчиной
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27.07.2020 14:11 Відповісти
Я ошибся, признаю. Тебе мозги не запрещали.

Какой смысл запрещать то, чего нет?
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28.07.2020 08:37 Відповісти
 
 