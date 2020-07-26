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Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО

Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки й оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік із майже 3 млн сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS і низки інших кібератак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги з приховування справжніх IP-адрес для пом'якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен", - йдеться в повідомленні.

В РНБО наголосили, що опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема, серед таких адрес - 45 записів із доменом "gov.ua" та понад 6,5 тис. із доменом "ua", зокрема ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури", - уточнюється в повідомленні.

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"Фахівці НКЦК вже проаналізували інформацію щодо українських сайтів. Інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак інша частина залишається актуальною", - сказано в повідомленні.

В РНБО зазначили, що НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.

"Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення вебресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси", - порадили в РНБО.

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Автор: 

РНБО (2293) кібербезпека (1169)


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Топ коментарі
+17
Сцикло візьме все це під особистий контроль.
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26.07.2020 21:14
+16
Держава у смартфоні в дії от зебілів
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26.07.2020 21:09
+11
Тепер почнуться DDoS атаки?
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26.07.2020 21:05
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Утекай, в подвоpотне нас ждет маниак
Хочет нас посадить на кpючок
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26.07.2020 21:03 Відповісти
Остались только мы на pастеpзание-е
Паpочка простых и молодых ребят
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26.07.2020 21:33 Відповісти
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 642
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26.07.2020 23:30 Відповісти
Тепер почнуться DDoS атаки?
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26.07.2020 21:05 Відповісти
На деякі - певно, що так. У мене є сайт в .ua зоні з 1+ млн. відвідувачів на місяць. Я навіть іноді задумувався про клаудфлеєр. Але відмовився через, от саме "популярність" системи. Якщо система популярна, її обов'язково зламають. Інша справа, якщо ти сам, без якихось сервісів і фреймворків робиш сайт - може він і не настільки захищений, але вимагатиме індивідуальний підхід до зламу.
Що дивує, що цим сервісом користувалися державні структури. А якщо війна з Америкою? (Ну ясно, що ха-ха, але все ж таки).
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26.07.2020 23:48 Відповісти
Держава у смартфоні в дії от зебілів
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26.07.2020 21:09 Відповісти
Як бідося заліз на табуретку, так все і почалось.
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26.07.2020 21:09 Відповісти
"дія" в дії ...
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26.07.2020 21:10 Відповісти
Сцикло візьме все це під особистий контроль.
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26.07.2020 21:14 Відповісти
Воно і так вже контролює всю Галактику і єйо окресності.
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26.07.2020 21:44 Відповісти
Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров
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26.07.2020 21:56 Відповісти
А не засцить? З Чечні ж команди ще нема.
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26.07.2020 21:57 Відповісти
не сци!
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26.07.2020 22:32 Відповісти
Біда не приходить одна.
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26.07.2020 21:14 Відповісти
Встанови ватсап. Вайбер кацапський.
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26.07.2020 21:46 Відповісти
вайбєр - белоруський
телеграм - кацапський
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26.07.2020 22:00 Відповісти
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 7541
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26.07.2020 23:34 Відповісти
СНБО при барыге, мародере и кровенаживателе хоть как-то работало. Сегодня - усё, только констатация факта утечки. Система защиты пользователей "всё в смартфоне" толком не продумана и любой уважающий себя хакер считает долгом чести взломать ее, а дальше дело техники. Ждем инфу про тайную переписку главного зебила.
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26.07.2020 21:30 Відповісти
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6823
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26.07.2020 23:35 Відповісти
Тільки дебіли не бачуть,що ворог України сидить при владі.
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26.07.2020 21:30 Відповісти
Вся смена отгавкалась?
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26.07.2020 21:39 Відповісти
А шо?
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26.07.2020 21:47 Відповісти
Не "а шо", а так точно товарищ куратор
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26.07.2020 22:00 Відповісти
армія розброєна, лягає інтернет, ***** починає вторгнення. логіка в цьому є
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26.07.2020 22:01 Відповісти
Вот когда актцально сказать - Гугл в помощ
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26.07.2020 22:04 Відповісти
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 3164
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26.07.2020 22:59 Відповісти
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6190
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26.07.2020 23:36 Відповісти
Вгорі фото юльки мендель (реальне)- спасибі хакерам -взломщикам!
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26.07.2020 23:38 Відповісти
Аж ось і спрвжній БубочкаВиявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6893
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26.07.2020 23:40 Відповісти
Вы зря на Величайшего поклеп возводите. Ему еще видос пилить после спасения галактики.
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27.07.2020 05:18 Відповісти
Задолбали дети своими игрушками. Блокируешь доступ к сайту регионам по диапазонам IP и забываешь про любые атаки.
Мониторишь регулярно не появились ли еще очаги активности и добавляешь в список.
Большинство атак - из-за Урала, Африки, Южной Америки.
То кацапские корабли типо Юрий Гагарин при посещении портов дурью маются.
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27.07.2020 07:35 Відповісти
 
 