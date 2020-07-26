Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки й оборони України виявили в DarkNet опублікований перелік із майже 3 млн сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS і низки інших кібератак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги з приховування справжніх IP-адрес для пом'якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен", - йдеться в повідомленні.

В РНБО наголосили, що опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема, серед таких адрес - 45 записів із доменом "gov.ua" та понад 6,5 тис. із доменом "ua", зокрема ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури", - уточнюється в повідомленні.

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"Фахівці НКЦК вже проаналізували інформацію щодо українських сайтів. Інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак інша частина залишається актуальною", - сказано в повідомленні.

В РНБО зазначили, що НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку.

"Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення вебресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси", - порадили в РНБО.

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