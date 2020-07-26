ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США
Африканське командування США (AFRICOM) отримує все більше свідчень того, що Росія через "групу Вагнера" продовжує розміщувати військову техніку в Лівії, здатну проводити там активні бойові операції.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Росія продовжує відігравати неконструктивну роль у Лівії, поставляючи матеріали і спорядження "групі Вагнера", - заявив генерал-майор Корпусу морської піхоти США Бредфорд Герінг, начальник операцій AFRICOM. - Дані візуальної розвідки продовжують викривати їхні постійні заперечення".
Як зазначається, Російська Федерація продовжує порушувати резолюцію РБ ООН 1970 року, активно постачаючи військову техніку та бійців на передові позиції конфлікту в Лівії.
Як зазначає AFRICOM у серії пресрелізів, США вважають, що Росія постачала бойовим підрозділам "групи Вагнера", що діють в Лівії, бронетехніку, системами ППО, боєприпаси та інші матеріали, що ще більше ускладнює ситуацію, збільшує ризик помилок і призводить до продовження насильства в Лівії.
"Наявне відео підтверджує масштабність участі Росії, - сказав американський армійський бригадний генерал Грегорі Хедфілд, заступник начальника розвідки AFRICOM. - Вони продовжують спроби закріпитися в Лівії".
Останні кадри докладно показують обсяг обладнання, що поставляється "групі Вагнера". Російські військово-транспортні літаки, зокрема Іл-76, продовжують постачати зброю і техніку "групі Вагнера". Російські засоби ППО, зокрема SA-22, присутні в Лівії і обслуговуються російськими фахівцями, зокрема - "групою Вагнера" або її довіреними особами. Фотографії також засвідчують, що в Лівії є військові вантажівки "групи Вагнера" і російські бронемашини з посиленим протимінним захистом.
"Тип і обсяг обладнання демонструють намір скористатися наявними можливостями для ведення наступальних бойових дій, а не для надання гуманітарної допомоги, і вказують на те, що російське Міністерство оборони підтримує ці операції", - сказав Герінг.
Нагадаємо, в травні Африканське командування США повідомило, що принаймні 14 літаків Мі-29 і Су-24 були переправлені з Росії до Сирії, на яких російські розпізнавальні знаки було зафарбовано, щоб приховати національну приналежність. Потім літаки було доставлено до Лівії, що є порушенням ембарго РБ ООН на постачання зброї. Африканське командування США вважає, що бойові літаки активно використовуються в лівійському повітряному просторі.
AFRICOM раніше надало фотографічні докази того, що "група Вагнера" встановила наземні міни та саморобні вибухові пристрої (СВП) у цивільних районах Тріполі та навколо міста, що поставило під загрозу життя мирного населення.
Африканське командування США продовжує документувати, як Росія використовує "групу Вагнера" в Лівії для встановлення довгострокової російської присутності в Середземноморському регіоні.
"Участь Росії очевидна. Щодо цього Кремль бреше щоразу, коли вони заперечують це", - сказав полковник Кріс Карнс, директор зі зв'язків із громадськістю AFRICOM.
США підтримують політичне рішення військового конфлікту в Лівії і спонукають усі сторони дотримуватися ембарго РБ ООН на постачання зброї в цю країну.
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Молодцы. Продолжайте наблюдение (с)
Украинские комплексы помогли уничтожить самые передовые российские ЗРПК.
Потеря практически всех ЗРПК «Панцирь-С», находящихся на вооружении Ливийской национальной армии, связана с использованием пассивной станции радиоэлектронной разведки, которая и позволила турецким военным обнаружить расположение ЗРПК «Панцирь-С» на подконтрольной ЛНА территории и успешно их заглушить, и уничтожить при помощи БПЛА. Речь, предположительно, идёт об украинской станции «Кольчуга» или же одной из её модификаций.
Кремль в бешенстве: позиции ихтамнетов в Ливии оказались под прицелом
https://www.youtube.com/watch?v=OeeROtP52eE
PS/ значит опять будут их мочить, как в Сирии в своё время.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
Уильям Шекспир.
Крыс КГБиста Путлера можно найти даже ...даже на Майдане в Хабаровске.... а Сирия Ливия и прочий Ближний Восток,это земля Эрдогана,а не рюсскага барана...
Когда-то ***** ответило Роману Цимбалюку - «Мы никогда не говорили, что там (в Украине) нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу».
Короче, шизоидный фашиздонутый Бункерфюрер считает, что если военнослужащих армии РФ переодеть в другую форму, закрасить номера на технике, и обозвать всё это ЧВК - то можно воевать где угодно и как угодно...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
_Ну конечно снабжает, чёрт подери! Потому что это войска расии! А не какого-то там Вагнера или Штрауса.