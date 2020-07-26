ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США

Африканське командування США (AFRICOM) отримує все більше свідчень того, що Росія через "групу Вагнера" продовжує розміщувати військову техніку в Лівії, здатну проводити там активні бойові операції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Росія продовжує відігравати неконструктивну роль у Лівії, поставляючи матеріали і спорядження "групі Вагнера", - заявив генерал-майор Корпусу морської піхоти США Бредфорд Герінг, начальник операцій AFRICOM. - Дані візуальної розвідки продовжують викривати їхні постійні заперечення".

Як зазначається, Російська Федерація продовжує порушувати резолюцію РБ ООН 1970 року, активно постачаючи військову техніку та бійців на передові позиції конфлікту в Лівії.

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Як зазначає AFRICOM у серії пресрелізів, США вважають, що Росія постачала бойовим підрозділам "групи Вагнера", що діють в Лівії, бронетехніку, системами ППО, боєприпаси та інші матеріали, що ще більше ускладнює ситуацію, збільшує ризик помилок і призводить до продовження насильства в Лівії.

"Наявне відео підтверджує масштабність участі Росії, - сказав американський армійський бригадний генерал Грегорі Хедфілд, заступник начальника розвідки AFRICOM. - Вони продовжують спроби закріпитися в Лівії".

Останні кадри докладно показують обсяг обладнання, що поставляється "групі Вагнера". Російські військово-транспортні літаки, зокрема Іл-76, продовжують постачати зброю і техніку "групі Вагнера". Російські засоби ППО, зокрема SA-22, присутні в Лівії і обслуговуються російськими фахівцями, зокрема - "групою Вагнера" ​​або її довіреними особами. Фотографії також засвідчують, що в Лівії є військові вантажівки "групи Вагнера" ​​і російські бронемашини з посиленим протимінним захистом.

"Тип і обсяг обладнання демонструють намір скористатися наявними можливостями для ведення наступальних бойових дій, а не для надання гуманітарної допомоги, і вказують на те, що російське Міністерство оборони підтримує ці операції", - сказав Герінг.

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Нагадаємо, в травні Африканське командування США повідомило, що принаймні 14 літаків Мі-29 і Су-24 були переправлені з Росії до Сирії, на яких російські розпізнавальні знаки було зафарбовано, щоб приховати національну приналежність. Потім літаки було доставлено до Лівії, що є порушенням ембарго РБ ООН на постачання зброї. Африканське командування США вважає, що бойові літаки активно використовуються в лівійському повітряному просторі.

AFRICOM раніше надало фотографічні докази того, що "група Вагнера" ​​встановила наземні міни та саморобні вибухові пристрої (СВП) у цивільних районах Тріполі та навколо міста, що поставило під загрозу життя мирного населення.

Африканське командування США продовжує документувати, як Росія використовує "групу Вагнера" ​​в Лівії для встановлення довгострокової російської присутності в Середземноморському регіоні.

"Участь Росії очевидна. Щодо цього Кремль бреше щоразу, коли вони заперечують це", - сказав полковник Кріс Карнс, директор зі зв'язків із громадськістю AFRICOM.

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США підтримують політичне рішення військового конфлікту в Лівії і спонукають усі сторони дотримуватися ембарго РБ ООН на постачання зброї в цю країну.