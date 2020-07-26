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Новини
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ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США

ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США

Африканське командування США (AFRICOM) отримує все більше свідчень того, що Росія через "групу Вагнера" продовжує розміщувати військову техніку в Лівії, здатну проводити там активні бойові операції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Росія продовжує відігравати неконструктивну роль у Лівії, поставляючи матеріали і спорядження "групі Вагнера", - заявив генерал-майор Корпусу морської піхоти США Бредфорд Герінг, начальник операцій AFRICOM. - Дані візуальної розвідки продовжують викривати їхні постійні заперечення".

Як зазначається, Російська Федерація продовжує порушувати резолюцію РБ ООН 1970 року, активно постачаючи військову техніку та бійців на передові позиції конфлікту в Лівії.

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Як зазначає AFRICOM у серії пресрелізів, США вважають, що Росія постачала бойовим підрозділам "групи Вагнера", що діють в Лівії, бронетехніку, системами ППО, боєприпаси та інші матеріали, що ще більше ускладнює ситуацію, збільшує ризик помилок і призводить до продовження насильства в Лівії.

"Наявне відео підтверджує масштабність участі Росії, - сказав американський армійський бригадний генерал Грегорі Хедфілд, заступник начальника розвідки AFRICOM. - Вони продовжують спроби закріпитися в Лівії".

Останні кадри докладно показують обсяг обладнання, що поставляється "групі Вагнера". Російські військово-транспортні літаки, зокрема Іл-76, продовжують постачати зброю і техніку "групі Вагнера". Російські засоби ППО, зокрема SA-22, присутні в Лівії і обслуговуються російськими фахівцями, зокрема - "групою Вагнера" ​​або її довіреними особами. Фотографії також засвідчують, що в Лівії є військові вантажівки "групи Вагнера" ​​і російські бронемашини з посиленим протимінним захистом.

"Тип і обсяг обладнання демонструють намір скористатися наявними можливостями для ведення наступальних бойових дій, а не для надання гуманітарної допомоги, і вказують на те, що російське Міністерство оборони підтримує ці операції", - сказав Герінг.

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Нагадаємо, в травні Африканське командування США повідомило, що принаймні 14 літаків Мі-29 і Су-24 були переправлені з Росії до Сирії, на яких російські розпізнавальні знаки було зафарбовано, щоб приховати національну приналежність. Потім літаки було доставлено до Лівії, що є порушенням ембарго РБ ООН на постачання зброї. Африканське командування США вважає, що бойові літаки активно використовуються в лівійському повітряному просторі.

AFRICOM раніше надало фотографічні докази того, що "група Вагнера" ​​встановила наземні міни та саморобні вибухові пристрої (СВП) у цивільних районах  Тріполі та навколо міста, що поставило під загрозу життя мирного населення.

Африканське командування США продовжує документувати, як Росія використовує "групу Вагнера" ​​в Лівії для встановлення довгострокової російської присутності в Середземноморському регіоні.

"Участь Росії очевидна. Щодо цього Кремль бреше щоразу, коли вони заперечують це", - сказав полковник Кріс Карнс, директор зі зв'язків із громадськістю AFRICOM.

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США підтримують політичне рішення військового конфлікту в Лівії і спонукають усі сторони дотримуватися ембарго РБ ООН на постачання зброї в цю країну.

Автор: 

Лівія (117) розвідка (3880) росія (65949) США (23348) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+13
террористическое незаконное образование самоназванное Россия поддерживает терроризм в различных уголках мира, травит, убивает, крадет, сжигает ... и размахивая ядерным оружием и биологическим оружием угрожает миру, стабильности должна быть уничтожена!
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26.07.2020 21:36
+13
Лапті всюди пхають своє рило.
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26.07.2020 21:39
+6
"Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии"
Молодцы. Продолжайте наблюдение (с)
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26.07.2020 21:43
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Генерал Геринг должен знать каждый как бомбить с воздуха... ,😏
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26.07.2020 21:35 Відповісти
террористическое незаконное образование самоназванное Россия поддерживает терроризм в различных уголках мира, травит, убивает, крадет, сжигает ... и размахивая ядерным оружием и биологическим оружием угрожает миру, стабильности должна быть уничтожена!
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26.07.2020 21:36 Відповісти
Лапті всюди пхають своє рило.
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26.07.2020 21:39 Відповісти
Эмбарго нарушаем? Проканает!
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26.07.2020 21:42 Відповісти
"Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии"
Молодцы. Продолжайте наблюдение (с)
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26.07.2020 21:43 Відповісти
І надішліть їм "ніжки Буша"
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26.07.2020 21:46 Відповісти
Турки теж, можна сказати, документують - тільки по-своєму)))

Украинские комплексы помогли уничтожить самые передовые российские ЗРПК.
Потеря практически всех ЗРПК «Панцирь-С», находящихся на вооружении Ливийской национальной армии, связана с использованием пассивной станции радиоэлектронной разведки, которая и позволила турецким военным обнаружить расположение ЗРПК «Панцирь-С» на подконтрольной ЛНА территории и успешно их заглушить, и уничтожить при помощи БПЛА. Речь, предположительно, идёт об украинской станции «Кольчуга» или же одной из её модификаций.
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26.07.2020 22:53 Відповісти
Кто ж виноват что выбрали этого рыжего неадеквата, который растерял имидж штатов в хлам, как любят говорить экономисты, - хранить бабки в разных валютах - чушь собачья, баксу доверие нет и не будет, помирает доллар и реанимация не поможет.
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26.07.2020 23:08 Відповісти
Про пиремир'я з фуйлом.

Кремль в бешенстве: позиции ихтамнетов в Ливии оказались под прицелом

https://www.youtube.com/watch?v=OeeROtP52eE
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26.07.2020 21:48 Відповісти
ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США - Цензор.НЕТ 1004
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26.07.2020 21:48 Відповісти
Давно люлей не отгребали.... А может бабы опять нарожали ? Или закредитовались по уши ? Ну и хрен с ними - конец один - в один конец !
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26.07.2020 21:49 Відповісти
ЧВК Вагнера - это ж братушки зебилов.
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26.07.2020 21:51 Відповісти
Браво, петики! Ваша деградация идет полным ходом.
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26.07.2020 23:45 Відповісти
да пошел.. а выбрать полного дилетанта президентом у вас уродов это результат полной деградации.. если у одних только идет .. то у вас уже закончена деградация
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27.07.2020 06:59 Відповісти
ЧВК Вагнера участвуют в Ливии, а в Украине участвуют Слуги Народа
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26.07.2020 21:52 Відповісти
Говорят так (играют на "дурачка"), как-будто "ЧВК Вагнера" одно, а Россия другое.
PS/ значит опять будут их мочить, как в Сирии в своё время.
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26.07.2020 21:52 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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26.07.2020 21:55 Відповісти
какой степени озабоченность-серьезная, решительная или глубокая?
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26.07.2020 21:55 Відповісти
Десь тут Стабілізатор бігав. Він має знати...
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27.07.2020 02:58 Відповісти
Число танков на 100 тысяч населения в европейских странах в 2017 году.
ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США - Цензор.НЕТ 5300
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26.07.2020 21:57 Відповісти
ЧВК "Вагнера" - просто название структурного подразделения российской армии , комплектующегося на добровольной основе специалистами разньіх родов войск.
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26.07.2020 22:07 Відповісти
Весь мир театр,а люди в нем актеры.
Уильям Шекспир.
Крыс КГБиста Путлера можно найти даже ...даже на Майдане в Хабаровске.... а Сирия Ливия и прочий Ближний Восток,это земля Эрдогана,а не рюсскага барана...
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26.07.2020 22:08 Відповісти
Спасибо разведке США, но можно было и самому написать данную новость ибо в открытых источниках масса инфомрации о кацапах в Ливии. Секрет Полишенеля их участие там.
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26.07.2020 22:15 Відповісти
Мухомор Каддафи плохо закончил,думаю что хенерал Хафтар закончит свою жизнь также позорно как и дохлый полковник...
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26.07.2020 22:17 Відповісти
Пока в Ливии есть нефть, будут еще не одна сотня разных генералов, полковников и сержантов! А вместе с этими шавками будут и все остальные, начиная с турок и французов и заканчивая египтянами...
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26.07.2020 22:30 Відповісти
Ну так, наша разведка четко работает, ложкой мимо рта не промажет. Шо ж вы, поедатели моих налогов, молчали шо рыба об лед, в 2014-16 за эту самую "ЧВК Вгнер", которая на самом деле - подразделение вс московии, на Донбассе? Не знали? - Знали. Шо молчали?
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26.07.2020 22:20 Відповісти
Вагнер - никакая не ЧВК. Вагнер - это "частная" армия с тяжёлым вооружением и бронетехникой. ЧВК - обычно это охрана, а Вагнер - это нападение и дестабилизация.
Когда-то ***** ответило Роману Цимбалюку - «Мы никогда не говорили, что там (в Украине) нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу».
Короче, шизоидный фашиздонутый Бункерфюрер считает, что если военнослужащих армии РФ переодеть в другую форму, закрасить номера на технике, и обозвать всё это ЧВК - то можно воевать где угодно и как угодно...
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26.07.2020 22:24 Відповісти
РАБссия интересные крысы... в Сирии они за Асада типа правительственника убийцу,а в Ливии они против правительства но зато за обдроченца Хафтара...
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26.07.2020 22:25 Відповісти
Эрдоган приготовил такой Ятаган,что лучше баранам кремля не лезть в Ливию... ЧРЕвата....ящиком 200
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26.07.2020 22:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.07.2020 22:31 Відповісти
Ну шо там Кремль послал самолёт в Ливию с очередным русским ансамблем "Песни и пляски"?
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26.07.2020 22:36 Відповісти
Турецкая армия получила новые боевые ударные дроны SONGAR,работают по системе "Улей",другими словами 5-6 дронов одновременно нападают на любой объект и от него остается только пыль...
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26.07.2020 22:43 Відповісти
"ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США"
_Ну конечно снабжает, чёрт подери! Потому что это войска расии! А не какого-то там Вагнера или Штрауса.
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26.07.2020 22:49 Відповісти
Красноармейцев дохлого совка посылали в Испанию в 1936 году переолевали в форму и давали испанские ксивы,типа генерал Хорхе Эрнандес,или рядовой Луис Родригес...,так что зеленых человечков придумал Сралин,а не Путлер...
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26.07.2020 22:54 Відповісти
Мы это сделали вместе.,украинцы ленивые, .даже ленятся управлять своим государством, а всё из за того что не едины, народ Украины дорвался до власти,а украинский народ на фронте защищает свою Родину. Никто украинцам не запрещает создавать у себя общины и потом объединяться в Громады но только не по советски,как это сейчас навязала Мацква народу Украины .который дорвался до власти. Община может выступать на ровне с греческой или еврейской общиной и если эти общины не будут жить по законам Украины то их украинская община может ставить на место, равные общины нельзя обвинить в национализме или хрен знает в чём.
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26.07.2020 22:56 Відповісти
Три Войны с Финляндией в 1939 ,1941 и в 1944 годах мавзолейных хмырей ничему не Научила....в пора бы...
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26.07.2020 23:04 Відповісти
Финляндия в 1944 объявила войну Германии и просила военной помощи у СССР.
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27.07.2020 07:10 Відповісти
Надобранiч, Панове
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26.07.2020 23:05 Відповісти
Параша снабжает техникой и боеприпасами всех террористов в мире
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26.07.2020 23:16 Відповісти
Есть страны которые жалуются, и есть страны которые действуют. Америка примкнула к жалкой толпе жалобщиков. Плохой знак для цивилизованного мира.
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26.07.2020 23:24 Відповісти
ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9217
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26.07.2020 23:29 Відповісти
военные суда с водоизмещением 16к+ тонн в принцепе ни кто не строит)))) в США например самые большие надводные корабли которые строят Арли Берк с 9648 тонн. кстати, АПЛ тоже считается судном и во много раз дороже, 955 Борей, только в надводном положении 15000 тонн. Ну то такое
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27.07.2020 01:01 Відповісти
Слабак. У Коломойского уже 4 яхты.
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27.07.2020 07:15 Відповісти
Так то ж из военторга...
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26.07.2020 23:52 Відповісти
ну да, США только только там демократию наводили, а тут опять эти вылезли. пхааааааааааааххахахаахахах
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27.07.2020 00:34 Відповісти
 
 