РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс

У Великій Британії сподіваються, що домовленості про повне перемир'я на Донбасі будуть втілені.

Про це надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюся, що вони будуть втілені, і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - зазначила дипломатка.

Сіммонс також підкреслила, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

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Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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