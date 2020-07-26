УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13619 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 041 71

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс

У Великій Британії сподіваються, що домовленості про повне перемир'я на Донбасі будуть втілені.

Про це надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюся, що вони будуть втілені, і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - зазначила дипломатка.

Сіммонс також підкреслила, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.

Читайте також: Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

РФ має виконати свої зобовязання у звязку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс 01

Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Читайте також: Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони

Автор: 

росія (65949) Донбас (22357) перемир’я (993) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.Источник: https://censor.net/n3210210

Эта Леди интернациональной национальности в своем дипломатическом уме? Вонючая страна-помойка зверей не "поддерживает", она ими КОМАНДУЕТ!!!
показати весь коментар
26.07.2020 22:41
+8
Британія воювала проти гітлерівської Німеччини вже тоді, коли твої дєди цьомались з гітлерівцями на спільному військовому параді, після розгрому Польщі, восени 1939 у Бресті.
показати весь коментар
26.07.2020 23:01
+6
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3122
До закінчення війни залишилась 1 година. Вава зуб дайот.
показати весь коментар
26.07.2020 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блажен,хто вірує !!))
показати весь коментар
26.07.2020 22:34 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 4122
показати весь коментар
26.07.2020 22:46 Відповісти
ти хочеш сказати, що в атомній фізиці, розбираєшся, краще ніж вони?
показати весь коментар
26.07.2020 22:48 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2443
показати весь коментар
26.07.2020 23:04 Відповісти
1час 25 минут до наступления тишины.
показати весь коментар
26.07.2020 22:35 Відповісти
Нужно добавить, в случае одного выстрела вводятся европейские миротворцы, 100 тыс. чел., и разоружают вооруженных силовыми методами.
показати весь коментар
26.07.2020 22:35 Відповісти
РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 5747
показати весь коментар
26.07.2020 22:37 Відповісти
Чувак, видно, ти такий же поціновувач відосіків, як і твій поєзидент, за якого ти проголосував, проти Порошенка.
показати весь коментар
26.07.2020 22:44 Відповісти
..Ну так ...цукерками *рошен * не давлюся !.
показати весь коментар
26.07.2020 22:47 Відповісти
Зато клавиши с пианино Моники дочиста облизал...триколор тебе в награду дали?
показати весь коментар
26.07.2020 22:58 Відповісти
Ще одне *забугорне * суне свого писка в справи українців .
показати весь коментар
27.07.2020 06:55 Відповісти
И пусть объяснят, что случилось с медиком, и расстреляют упыря, сотворившего это, по законам военного времени.
показати весь коментар
26.07.2020 22:40 Відповісти
Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.Источник: https://censor.net/n3210210

Эта Леди интернациональной национальности в своем дипломатическом уме? Вонючая страна-помойка зверей не "поддерживает", она ими КОМАНДУЕТ!!!
показати весь коментар
26.07.2020 22:41 Відповісти
Вот так и рождаются рассказы о методичках
показати весь коментар
26.07.2020 22:43 Відповісти
Млин, минута-в-минуту
показати весь коментар
26.07.2020 22:45 Відповісти
"Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает."
---------
РФ эти вооружённые формирования создала и ими командует. Но что можно ожидать от Британии, если сегодняшняя украинская власть не может произнести вслух - кто же всё-таки агрессор...
показати весь коментар
26.07.2020 22:41 Відповісти
«26 июля 2020В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку»

Кажуть, що недавно, хтось настійливо порадив, здійснити такий дзвінок.
Чи, правда?
показати весь коментар
26.07.2020 22:42 Відповісти
1. "пехотинец Путина" Кадыров: "Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?"

2. У Кремлі заявили, що телефонна розмова між президентами сталася "з ініціативи української сторони", тобто, президент України сам зателефонував голові РФ. Дожимають.(С)

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2457

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3929
показати весь коментар
26.07.2020 22:49 Відповісти
О, паззл склався.
показати весь коментар
26.07.2020 22:50 Відповісти
Путлер этого урода в звании повысил ,а зельцман неделю в памперсах ходил
показати весь коментар
26.07.2020 23:57 Відповісти
Горбатого могила исправит.
Ждем надеемся и верим на всех каналах увидеть "Лебединое озеро".
показати весь коментар
26.07.2020 22:48 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2553
показати весь коментар
26.07.2020 22:52 Відповісти
гидота
показати весь коментар
26.07.2020 22:57 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9460
показати весь коментар
26.07.2020 23:08 Відповісти
батюшка пробует влиять на температуру Т3..
показати весь коментар
27.07.2020 00:18 Відповісти
А вы зачем со вторым фронтом до 1944 г. тянули? Наши деды погибали, а вы там за Ламаншем прохлаждались - так вот теперь не лезьте!
показати весь коментар
26.07.2020 22:54 Відповісти
Британія воювала проти гітлерівської Німеччини вже тоді, коли твої дєди цьомались з гітлерівцями на спільному військовому параді, після розгрому Польщі, восени 1939 у Бресті.
показати весь коментар
26.07.2020 23:01 Відповісти
С каким "вторым фронтом"? Британия - это и был "первый фронт", она объявила войну ГГ 03.09.1939. Хватит жить в плену у совковых мифов.
показати весь коментар
26.07.2020 23:01 Відповісти
яковлевич,твои же на Ташкентском сражались..
показати весь коментар
27.07.2020 00:19 Відповісти
В спам, антисемит хренов..
показати весь коментар
27.07.2020 00:28 Відповісти
яволь !
показати весь коментар
27.07.2020 00:38 Відповісти
У некоторых читателей ЦН не все в порядке с чувством юмора. Прошу прощения, не учел.
показати весь коментар
27.07.2020 00:29 Відповісти
Рашка уже всем сказала что никому ничего не должна! Она даже прописала что х-й может ложить на ЕСПЧ.
Что вы несёте? Что вы зделаете если рашка делать не будет? Тупое бла бла бла? Что вы рашке сделали после гибели детей в Алеппо? Тупые балаболки!
показати весь коментар
26.07.2020 22:55 Відповісти
_А что сделали после демонстративного, массового убийства путлеровцами высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО?
показати весь коментар
26.07.2020 23:01 Відповісти
?
показати весь коментар
26.07.2020 23:29 Відповісти
Имеется ввиду сбитие под Смоленском польского самолёта с руководством страны
показати весь коментар
26.07.2020 23:49 Відповісти
Были выжившие, их киллеры путлера убили.
показати весь коментар
26.07.2020 23:53 Відповісти
Хрен поймёшь туп-ы-ы-ы-е или дипломатия, а похоже, что на "дурачка" расчитано.
показати весь коментар
27.07.2020 06:37 Відповісти
Это то и обидно, когда даже не замарачиваются...... Просто несут чушь.
показати весь коментар
27.07.2020 10:26 Відповісти
Поверне Крим та Луганськ з Донецьком ,чи що?
показати весь коментар
26.07.2020 22:57 Відповісти
http://day.kyiv.ua/uk/news/260720-volker-ziznavsya-shcho-amerykanci-zapizno-zrozumily-namir-rosiyi-okupuvaty-krym Волкер зізнався, що американці запізно зрозуміли намір Росії окупувати Крим

"Ми запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму фальшивий референдум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції", - сказав Волкер.
За його словами, світ повинен був набагато гучніше про це говорити та надавати допомогу Україні.
"Треба було надавати Україні більше допомоги. А санкції треба було накласти ще до голосування. Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно", - констатував Волкер.
показати весь коментар
26.07.2020 22:58 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3122
До закінчення війни залишилась 1 година. Вава зуб дайот.
показати весь коментар
26.07.2020 22:59 Відповісти
Чем перемирие повлияет на исполнение Бриташкой Будапештского меморандума? Как это скажется на оккупированных территориях? Условный бурят, конечно рад, что в него не стреляют. Но в Орду домой он себе не собирается.
показати весь коментар
26.07.2020 23:01 Відповісти
А до Рашки, яка підло порушила цей Меморандум, під яким стоїть і її підпис, у тебе питань нема?
показати весь коментар
26.07.2020 23:08 Відповісти
Не, к убогим разумом фашистам вопросов нет. Это себя не уважать и тратить попусту время.
показати весь коментар
26.07.2020 23:19 Відповісти
Та ні.
От, як раз, саме вони повинні відповісти, за вбивства українців.
Це не Британія вбиває українців на Сході, і захопила Крим.
А Россія.
показати весь коментар
26.07.2020 23:44 Відповісти
Это Британия нас убивает своим бездействием. Вы, проклятые англичане, нас продали.
показати весь коментар
26.07.2020 23:55 Відповісти
Чувак, не напрягайся.
І так видно, що ти з Лахти-2.
показати весь коментар
27.07.2020 00:04 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен



Это прекрасно. Молния уничтожила два "не имеющих аналогов" российских "Панциря-С1" в Эфиопии


https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=m7HnpfW5uG4&feature=emb_logo
показати весь коментар
26.07.2020 23:02 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 1683
показати весь коментар
26.07.2020 23:55 Відповісти
Оооо дааа!!! Запоребриковые бокубоны с цензора сутками не вылазят!!! Прочитают этот пост и однозначно перестанут,в омски томски гнить сразу свалят !!!
показати весь коментар
26.07.2020 23:05 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9310
показати весь коментар
26.07.2020 23:08 Відповісти
Дядю Донни ещё можно до компании, на троих.
показати весь коментар
27.07.2020 06:40 Відповісти
я вот не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко точно была периодом коррупции и воровства.
показати весь коментар
26.07.2020 23:13 Відповісти
Таки да, Порошенко украл миллионы!!! Мозгов мудрого нарида. Верни людЯм мозг, изверг!!!
показати весь коментар
26.07.2020 23:24 Відповісти
Зате зараз всьо чудово, а в бюджеті чорна діра.
показати весь коментар
26.07.2020 23:28 Відповісти
Российская бездоказательная пропаганда вбила вам в мозги намертво о коррупции Порошенко, только цифр нету.
показати весь коментар
26.07.2020 23:34 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53546908 Зеленський поговорив із Путіним. У Москви і Києва дещо різні версії розмови

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 6730
показати весь коментар
26.07.2020 23:16 Відповісти
Завтра прокинемось в мирній Україні.
показати весь коментар
26.07.2020 23:40 Відповісти
Очень хотелось бы...
показати весь коментар
26.07.2020 23:47 Відповісти
Ага.
Як колись Англія і Франція, за часів Чемберлена і Даладьє.
показати весь коментар
26.07.2020 23:51 Відповісти
Путлер с путлеренышем ! Два недомерка . возомнивших из себя «наполеонов»
показати весь коментар
27.07.2020 00:10 Відповісти
Для затяжной войны с Украиной ресурсов маловато. Поэтому делается ставка на недельный бросок. А киевские провластные "кроты" розрушают Украину из нутри. А Россия тем временем спешно готовится к битве за Крым в Черном море с НАТО.(с)
показати весь коментар
26.07.2020 23:45 Відповісти
броситься,оно,конечно,можно..
вопрос в том,как потом выброситься..
показати весь коментар
27.07.2020 00:21 Відповісти
кругом зрада?
показати весь коментар
27.07.2020 03:11 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7831
показати весь коментар
27.07.2020 05:43 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 8916
показати весь коментар
27.07.2020 05:46 Відповісти
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3251
показати весь коментар
27.07.2020 05:47 Відповісти
 
 