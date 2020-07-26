РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс
У Великій Британії сподіваються, що домовленості про повне перемир'я на Донбасі будуть втілені.
Про це надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюся, що вони будуть втілені, і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - зазначила дипломатка.
Сіммонс також підкреслила, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує.
Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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Эта Леди интернациональной национальности в своем дипломатическом уме? Вонючая страна-помойка зверей не "поддерживает", она ими КОМАНДУЕТ!!!
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РФ эти вооружённые формирования создала и ими командует. Но что можно ожидать от Британии, если сегодняшняя украинская власть не может произнести вслух - кто же всё-таки агрессор...
Кажуть, що недавно, хтось настійливо порадив, здійснити такий дзвінок.
Чи, правда?
2. У Кремлі заявили, що телефонна розмова між президентами сталася "з ініціативи української сторони", тобто, президент України сам зателефонував голові РФ. Дожимають.(С)
Ждем надеемся и верим на всех каналах увидеть "Лебединое озеро".
Что вы несёте? Что вы зделаете если рашка делать не будет? Тупое бла бла бла? Что вы рашке сделали после гибели детей в Алеппо? Тупые балаболки!
"Ми запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму фальшивий референдум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції", - сказав Волкер.
За його словами, світ повинен був набагато гучніше про це говорити та надавати допомогу Україні.
"Треба було надавати Україні більше допомоги. А санкції треба було накласти ще до голосування. Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно", - констатував Волкер.
До закінчення війни залишилась 1 година. Вава зуб дайот.
От, як раз, саме вони повинні відповісти, за вбивства українців.
Це не Британія вбиває українців на Сході, і захопила Крим.
А Россія.
І так видно, що ти з Лахти-2.
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
Это прекрасно. Молния уничтожила два "не имеющих аналогов" российских "Панциря-С1" в Эфиопии
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=m7HnpfW5uG4&feature=emb_logo
Но каденция Порошенко точно была периодом коррупции и воровства.
Як колись Англія і Франція, за часів Чемберлена і Даладьє.
вопрос в том,как потом выброситься..