На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці

На фермі в німецькій Баварії серед інфікованих сезонних працівників, які допомагають зі збором урожаю, є українці.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив глава округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер.

"Серед інфікованих - сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України", - повідомив чиновник.

Щоб уникнути подальшого поширення коронавірусу, влада відправила на карантин всю ферму. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організували доставку необхідного.

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Як запевнили Укрінформ у Генконсульстві України в Мюнхені, за допомогою ніхто із співвітчизників не звертався.

Як повідомлялося, після того, як стало відомо про сім випадків, було проведено масове тестування на фермі минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків. На цій фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії інфікувалися щонайменше 174 сезонні робітники.

Стратегія німецької влади в боротьбі з коронавірусом полягає в ранньому виявленні контактів та ізоляції осередків аж до цілих округів.

За даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 липня в Німеччині підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них 305 - за останню добу.

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