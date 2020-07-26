На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці
На фермі в німецькій Баварії серед інфікованих сезонних працівників, які допомагають зі збором урожаю, є українці.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив глава округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер.
"Серед інфікованих - сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України", - повідомив чиновник.
Щоб уникнути подальшого поширення коронавірусу, влада відправила на карантин всю ферму. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організували доставку необхідного.
Як запевнили Укрінформ у Генконсульстві України в Мюнхені, за допомогою ніхто із співвітчизників не звертався.
Як повідомлялося, після того, як стало відомо про сім випадків, було проведено масове тестування на фермі минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків. На цій фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії інфікувалися щонайменше 174 сезонні робітники.
Стратегія німецької влади в боротьбі з коронавірусом полягає в ранньому виявленні контактів та ізоляції осередків аж до цілих округів.
За даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 липня в Німеччині підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них 305 - за останню добу.
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ну разве что к еде деньги дают..
Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции - причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.(с)
https://health.tut.by/news/medical_news/692889.html Женщина вернулась домой, в провинцию Хэйлунцзян, из США 19 марта - к тому моменту прошло восемь дней с выявления последнего случая COVID-19 в регионе. У нее не было каких-либо симптомов заболевания и отрицательный тест на вирус, но из соображений предосторожности она изолировалась дома. Женщина аккуратно соблюдала самоизоляцию и даже лифтом пользовалась в одиночестве, но один раз соседка зашла в кабину сразу после нее. Изучавшие вспышку ученые пришли к выводу, что через лифт заразилась соседка. Сама она заразила свою мать и парня, которые побывали у нее в гостях, и уже эта пара на вечеринке 29 марта заразила гостя и двух его сыновей. 2 апреля гость вечеринки перенес инсульт и был доставлен в больницу; однако на тот момент не было никакой очевидной связи между ним и вернувшейся из США женщиной, так что тест на коронавирус ему не сделали. Сыновья по очереди ухаживали за отцом, 6 апреля мужчину перевели в другую больницу. Впоследствии у всех троих тест на коронавирус оказался положительным. Исследователи подсчитали: они заразили 28 человек в первой больнице (включая пять медсестер и одного врача) и еще 20 человек во второй больнице.
Оригинал сообщения на английском здесь
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1798_article Large SARS-CoV-2 Outbreak Caused by Asymptomatic Traveler, China
https://www.bbc.com/russian/news-53428859 Туркменистан - одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом. Однако на этой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от "кишащей вирусами пыли". После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках. Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркенистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.