УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13619 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 752 38

На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці

На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці

На фермі в німецькій Баварії серед інфікованих сезонних працівників, які допомагають зі збором урожаю, є українці.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив глава округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер.

"Серед інфікованих - сезонні робітники з Угорщини, Румунії, Болгарії та України", - повідомив чиновник.

Щоб уникнути подальшого поширення коронавірусу, влада відправила на карантин всю ферму. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організували доставку необхідного.

Читайте також: У трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19

Як запевнили Укрінформ у Генконсульстві України в Мюнхені, за допомогою ніхто із співвітчизників не звертався.

Як повідомлялося, після того, як стало відомо про сім випадків, було проведено масове тестування на фермі минулої п’ятниці, яке підтвердило ще 167 випадків. На цій фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії інфікувалися щонайменше 174 сезонні робітники.

Стратегія німецької влади в боротьбі з коронавірусом полягає в ранньому виявленні контактів та ізоляції осередків аж до цілих округів.

За даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 липня в Німеччині підтверджено 205 269 випадків інфікування, з них 305 - за останню добу.

Читайте також: У Чехії заявляють про спалах коронавірусу серед українських заробітчан

Автор: 

Німеччина (7473) карантин (18172) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Поменялось то, что тогда немцы трансфер обеспечивали, а теперь за свой счёт добираться нужно.
показати весь коментар
26.07.2020 23:37
+4
Мои соседки-бабки знают эту женщину, то же самое рассказывают.
показати весь коментар
26.07.2020 23:18
+3
В больницу кто-нибудь из 500 попал?
показати весь коментар
26.07.2020 23:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть ли событие,в мире,где не фигурируют украинцы?😂
показати весь коментар
26.07.2020 23:01 Відповісти
Хороший вопрос.Но есть один +,-скоро перегоним евреев.
показати весь коментар
26.07.2020 23:21 Відповісти
Как по мне - уже перегнали. Ну, по крайней мере - ноздря-в-ноздрю. Погугли "соединенные штаты жмеринки", баян, но таки прикольный.
показати весь коментар
26.07.2020 23:40 Відповісти
Когда Колумб плыл открывать Америку, навстречу ему плыли украинцы с заработков))
показати весь коментар
26.07.2020 23:32 Відповісти
Кровные родственники Украинцев открыли Америку задолго до Колумба.
показати весь коментар
26.07.2020 23:36 Відповісти
немає, бо українці - глобальна нація
показати весь коментар
26.07.2020 23:03 Відповісти
украинцы на ферме в Германии...
ничего не поменялось с времен 2-ой Мировой..
ну разве что к еде деньги дают..
показати весь коментар
26.07.2020 23:03 Відповісти
Поменялось то, что тогда немцы трансфер обеспечивали, а теперь за свой счёт добираться нужно.
показати весь коментар
26.07.2020 23:37 Відповісти
В больницу кто-нибудь из 500 попал?
показати весь коментар
26.07.2020 23:04 Відповісти
Ходят упорные слухи среди пивоваров, шо в сл. году будет реальная нехватка хмеля в связи с коронавирусом в Чехии, которая на сегодня - почти монополист в Мире. А шо с этим полезным растением и производством из него pellets для мини-пивоварен в Украине, кто знает? A то шо-то я начинаю беспокойться....
показати весь коментар
26.07.2020 23:05 Відповісти
Почнуть вирощувати хмель в Україні.
показати весь коментар
26.07.2020 23:10 Відповісти
Та я не за то...мне надо уже на сл год инфа, шоб уже приценицься, на этот запасов хватит.
показати весь коментар
26.07.2020 23:13 Відповісти
Все крупные концерны наготовили пива на популярные в Германии пивные фестивали. К примеру, "Октоберфест" по всей вероятности, в этом году отменяется. Говорят будут раздавать пивко бесплатно, тк не знают куда его девать в таком количестве.
показати весь коментар
26.07.2020 23:43 Відповісти
Ты не понял. Я варю свое собственное пиво. 5-6 ведер (25-30 галлонов) в месяц. Как раз мне эти новости очень важны.
показати весь коментар
26.07.2020 23:50 Відповісти
Женщина без симптомов проехала в лифте своего дома в Китае. Результат: заражен 71 человек. Причем до этого она сдала тест, он оказался отрицательным. Вот как молодые бессимптомные носители играют роль в распространении вируса.
Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции - причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.(с)
показати весь коментар
26.07.2020 23:10 Відповісти
Ніфіга се ліфт. Грузовий, шолі?
показати весь коментар
26.07.2020 23:12 Відповісти
Ланцюг спрацював...
показати весь коментар
26.07.2020 23:14 Відповісти
До сегодняшних часов думал, шо то,шо я - антисоциальный мизантроп -таки шо-то не совсем кошерное. Сейчас так уже не думаю.
показати весь коментар
26.07.2020 23:45 Відповісти
просто мы еще не болеем Ковидом по одной простой причине(и то не карантин, гигиена, маски и т.д....) - а то что мы просто не встретили еще на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя...
показати весь коментар
26.07.2020 23:50 Відповісти
Угу. И чем меньше я вижу людей, тем меньше возможность встретить вирусоносителя. Благо - я как раз посвятил хорошую часть своей жизни на автономизацию нашего домохозяйства. Не 100% пока, но уверенно двигаюсь к приближению.
показати весь коментар
26.07.2020 23:56 Відповісти
это хороший выход... жаль у меня так не получается...а хотелось бы...
показати весь коментар
26.07.2020 23:58 Відповісти
На самом деле не так уж и сложно, и вовсе не дорого. Главное - кусок земли.
показати весь коментар
27.07.2020 00:04 Відповісти
Мои соседки-бабки знают эту женщину, то же самое рассказывают.
показати весь коментар
26.07.2020 23:18 Відповісти
шути дальше - это твое здоровье... как один журналист иранец хотел заболеть вирусняком и вести репортажи о том как проходит болезнь и его лечат и т.д. .. не получилось - заболел дятел и умер..
показати весь коментар
26.07.2020 23:32 Відповісти
Это Вы неумной шуткой пытаетесь опровергуть эту историю?
https://health.tut.by/news/medical_news/692889.html Женщина вернулась домой, в провинцию Хэйлунцзян, из США 19 марта - к тому моменту прошло восемь дней с выявления последнего случая COVID-19 в регионе. У нее не было каких-либо симптомов заболевания и отрицательный тест на вирус, но из соображений предосторожности она изолировалась дома. Женщина аккуратно соблюдала самоизоляцию и даже лифтом пользовалась в одиночестве, но один раз соседка зашла в кабину сразу после нее. Изучавшие вспышку ученые пришли к выводу, что через лифт заразилась соседка. Сама она заразила свою мать и парня, которые побывали у нее в гостях, и уже эта пара на вечеринке 29 марта заразила гостя и двух его сыновей. 2 апреля гость вечеринки перенес инсульт и был доставлен в больницу; однако на тот момент не было никакой очевидной связи между ним и вернувшейся из США женщиной, так что тест на коронавирус ему не сделали. Сыновья по очереди ухаживали за отцом, 6 апреля мужчину перевели в другую больницу. Впоследствии у всех троих тест на коронавирус оказался положительным. Исследователи подсчитали: они заразили 28 человек в первой больнице (включая пять медсестер и одного врача) и еще 20 человек во второй больнице.

Оригинал сообщения на английском здесь
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1798_article Large SARS-CoV-2 Outbreak Caused by Asymptomatic Traveler, China
показати весь коментар
27.07.2020 00:04 Відповісти
Коммунизм не удалось построить во всем мире.З Короновирусом наверно получится.
показати весь коментар
26.07.2020 23:28 Відповісти
Фигу.
показати весь коментар
26.07.2020 23:31 Відповісти
Придется немцам урожай собирать самим...
показати весь коментар
26.07.2020 23:42 Відповісти
Хорошо, хоть не ящур.
показати весь коментар
26.07.2020 23:44 Відповісти
Новое это - хорошо забытое старое.
На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці - Цензор.НЕТ 6707
показати весь коментар
26.07.2020 23:53 Відповісти
Всего на утро было 174 зараженных. Не только украинских граждан, но и другие.
показати весь коментар
27.07.2020 00:31 Відповісти
Не озвученого не существует. Болезнь ищут по тестам но не по симптомам.Нет тестов нет проблемы как на Кубе у Туркменбаши где их стадионы и спортзалы или хотя бы переполненые больницы вот раздолье для рекламы ковида. Но тут облом с их примитивной брехней.
показати весь коментар
27.07.2020 06:32 Відповісти
На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці - Цензор.НЕТ 2176

https://www.bbc.com/russian/news-53428859 Туркменистан - одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом. Однако на этой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от "кишащей вирусами пыли". После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках. Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркенистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.
показати весь коментар
27.07.2020 07:50 Відповісти
Сделали предложение от которого нельзя отказаться как и нашим олигархам, их СМИ и тебе тоже.
показати весь коментар
27.07.2020 08:20 Відповісти
 
 