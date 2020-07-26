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Новини Агресія Росії проти України
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Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот. ДОКУМЕНТ

З опівночі 27 липня вогонь на Донбасі допускається в разі наступальних дій тільки за наказом керівництва ЗСУ після безуспішної спроби задіяння координаційного механізму.

Таких домовленостей досягнуто на засіданні ТКГ 22 липня, нагадує Цензор.НЕТ. У розпорядження видання потрапив документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі, який отримали всі командири бригад, батальйонів і рот, яким уточнюються деякі деталі перемир'я.

Наприклад, "наступальні дії" трактуються як будь-які дії зі зміни позицій військ, включно з додатковим інженерним обладнанням, або переміщення озброєних людей у бік противника.

Крім того, зазначено, що управління правового забезпечення Генерального штабу ЗС України опрацювало питання щодо нормативно-правових актів у сфері застосування зброї і бойової техніки у ЗСУ.

Читайте також: Хомчак про припинення вогню на Донбасі: ЗСУ готові дати належну відсіч, закликаю не піддаватися на провокації і гібридні прояви паніки

Посилаючись на різні акти, в документі зазначається, що у військовослужбовців є право на індивідуальну та колективну самооборону, однак вони мають керуватися принципами обмеження, розрізнення, співмірності і військової необхідності.

Військовослужбовці та правоохоронці також можуть використовувати зброю проти осіб, які порушують закони або перешкоджають виконанню законних вимог.

Також військові підрозділи мають право із застосуванням зброї відбивати напад на об'єкти, що перебувають під охороною, звільняти заручників і перешкоджати їхньому захопленню, не давати знищити техніку, захищати мирних жителів, затримувати злочинців.

"У такому разі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів неможливе", - уточнюється в документі.

Читайте також: Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони

Перед застосуванням зброї необхідно попередити про її застосування і намагатися не завдати шкоди стороннім особам.

Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот 01

Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот 02

Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Читайте також: Спецпредставниця ОБСЄ Грау розповіла деталі досягнутої домовленості про повне припинення вогню на Донбасі

Автор: 

зброя (7523) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+77
С полуночи 27 июля ответный огонь на Донбассе допускается в случае наступательных действий только по приказу руководства ВСУ после безуспешной попытки использовать координационный механизм.
Скажіть про це Іліну та Журавлю.
Нехай кожна мерзота, яка долучилася до узгодження та підписання цього "документу" подохне у жахливих муках без жодної можливості надання допомоги.

Це накази хто має віддавати: ж-тля ? дезертир хомчачок ? і решта тих, хто відсидівся на теплих місцях і не знає, що таке війна ?
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26.07.2020 23:48 Відповісти
+55
По приказу руководства ВСУ? Та с таким руководством пока придет приказ на открытие огня,кацапня будет уже на второй линии нашей обороны.
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26.07.2020 23:46 Відповісти
+54
Боже, рятуй Україну!
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26.07.2020 23:44 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Яку юридичну силу мають ці ніким не підписані заходи. Ці так звані заходи протирічать Конституції України, Законам України, Військовим статутам. Якщо із-цих заходів будуть знищені українські військові, то ніхто не буде нести кримінальної відповідальності, тому, що їх ніхто не підписував. Зеленський, який особисто своєю недолугою поведінкою є вбивцею українського содата, який четверо діб помирав під особистим контролем цього так званого гаранта, не поніс за цей злочин ніякої відповідальності. Вбивцю Зеленського геть!
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27.07.2020 09:43 Відповісти
Петрові перемир`я не суперечили Конституції?
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27.07.2020 09:47 Відповісти
зеля, у которой критические дни, до сих пор не подозревает, что она самоубийца..
вот она удивится, когда её попустит и она столкнётся с реальностью..
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27.07.2020 09:53 Відповісти
Конституція України Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Здача національних інтересів України явно злочинний наказ.
Настає час відповідальності.
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27.07.2020 10:02 Відповісти
Я за припинення вогню! Навічно!!!
Мене цікавить, а чи такий же документ заходів отримала "тасторона", чи склалося з перекладом? Думаю, що "тасторона" має дефект не тільки щелеп, а й мізків.
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27.07.2020 10:18 Відповісти
Стране нужна третья патриотическая сила, без Пороха и Зели....и она только формируется
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27.07.2020 10:24 Відповісти
слово "третья" лишнее
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27.07.2020 11:11 Відповісти
нет не лишнее...и у Зе и у Пороха "патриоты"...а разница между ними огромная.
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27.07.2020 11:47 Відповісти
Просто-патриотическая , украинская, сила...Все " патриоты" при власти, они патриоты каких угодно стран- Кипра, Мальдив,Израиля,рашки, только -не Украины...
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27.07.2020 16:14 Відповісти
а нас що полковник керує ЗСУ ? це не перевіщення влади ? не злочинні накази ? де підпис уклониста ?
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27.07.2020 10:38 Відповісти
А вот если бы Президентом был Питро Алексеевич стрелять бы не приекратили........
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27.07.2020 10:46 Відповісти
Да, не прекратили бы, пока не выдавили бы путинскую гниль из Украины
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Нет слов.
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27.07.2020 11:03 Відповісти
73/43%зебілів, ви всі цю чухню забезпечили всі разом
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27.07.2020 12:54 Відповісти
Грязнай, лжівай, ліцемєрнай.. Зебільчику, ти що, образився?
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27.07.2020 11:17 Відповісти
И сколько солдат погибнет пока во время наступления вы сначала будете "координировать", потом искать кого то из генкрыс, что бы взяли на себя ответственность и дали приказ оборонятся?
Предложение - для ускорения реакции всех "координаторов" и руководство ВСУ на передок, на 1 линию!!!
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27.07.2020 11:21 Відповісти
Поро - поросята компьютерные стратеги, стрелять надо пожизненно. Они же не на передовой, они на КЛАВЕ.
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27.07.2020 11:29 Відповісти
Ты еще скажи, что не передовой зеленая плесень Украину защищает.
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27.07.2020 12:30 Відповісти
Ні, тільки порохосрань типа тебе
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27.07.2020 14:17 Відповісти
После заявления Путина стало ясно, почему Разумков тянет с подписанием Избирательного кодекса
Во время вчерашнего телефонного разговора с Зеленским Путин назвал недопустимым постановление украинского парламента от 15 июля о непроведении выборов на оккупированном Донбассе.
Свое возмущение российский президент подкрепил угрозами, заявив Зеленскому, что такой шаг Верховной Рады может повлечь за собой нарушение всех договорённостей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Иными словами, Путин поставил Зеленского перед фактом - любым путем находить возможность как можно быстрее решить вопрос с проведением выборов в ОРДЛО, иначе военные действия после недолгого перемирия будут возобновлены еще с большей интенсивностью.
После таких реверансов Путина становится окончательно ясно, почему Избирательный кодекс до сих пор не подписан главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и не передан президенту.
Видимо, на Банковой ждали утверждения Путиным.
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27.07.2020 12:27 Відповісти
Відео.Терміново: Комбати Порошенко(?!) збирають майдан проти Зеленського і за війну в Україні(?!)
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
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27.07.2020 12:51 Відповісти
Да!! Вот так рождаются предатели интересов Украины. Сначала В лице клоуна зеленского и дезертира-хомчака, а теперь- дальше пошло -поехало, каждый пророссийский командир военской части, может ни хрена не делать по защите рубежей Украины и ему за это ничего не будет. Дожились. Блин!!
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27.07.2020 13:01 Відповісти
По ТБ передали, що "та сторона" ще досі насипає нашим....
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27.07.2020 13:02 Відповісти
Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот - Цензор.НЕТ 2673
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27.07.2020 13:54 Відповісти
"Военнослужащие и правоохранители также могут использовать оружие против лиц, которые нарушают законы или препятствуют исполнению законных требований" Это значит украинцы будут стрелять в украинцев, чтобы те не стреляли в орков !!! Этот документ написан на лубянке. Однозначно. Но я не завидую тому офицеру, тем "правоохранителям" которые вздумают воспользоваться этой инструкцией...
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27.07.2020 13:56 Відповісти
поросята вищать і б`ються в істериці - чим не хороший день?
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27.07.2020 14:08 Відповісти
Но ты, моральный урод в обосранных кацапских портках, все равно в спаме. Уж больно от тебя кислыми щами бздит.
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27.07.2020 14:21 Відповісти
А тепер повтори те саме, але українською, кацапьонок сраний
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27.07.2020 14:23 Відповісти
"военные подразделения имеют право с применением оружия отражать нападение на объекты,находящиеся под охраной," Источник: https://censor.net/n3210212 И что, обстрелы наших бойцов,опорных пунктов ,мест дислокации - это уже не нападение???

""При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе. " Источник: https://censor.net/n3210212
Читай- если пропагандон-арба с воплями "Рюське зольдатен!Давайте жьить дрюжно! Если ви не пах-пах, ми вас уавжайт!" окажется не эффективной,тогда допускается тыкать дули на каждый обстрел, если это не помогло, можно пожаловаться в ЕСПЧ, если... вариантов -море....
Только страна у нас -одна...
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27.07.2020 15:48 Відповісти
Зе-чмо ******** через писькова уже умыли. ничего они не гарантируют.
можете подтереться этой писулькой.
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27.07.2020 16:53 Відповісти
Чуваки, тут московити зконцентрували біля кордону декілька армій, оголосили безстрокові збори резервістів і за попередніми даними мають намір почати вас х*ярити з усіх стволів.
Тому ми підготували для вас порядок дій на такий випадок.
Отже, у випадку якщо вас почнуть х*ярити з усіх стволів ви дзвоните у штаб і продовжуєте стояти на своїх місцях доти доки штаб не перетре питання з нападниками, тобто десь одну добу. При цьому в жодному разі не пересуватися!
А коли штаб перетре всі питання, ваші родичі зможуть забрати ваші перетерті з землею та осмалені рештки.
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27.07.2020 17:12 Відповісти
Очень напомнило, когда сралин, страшно боящийся "провокаций" отводил войска, снимал укрепления и, по сути, сдавал приграничные территории, показывая гилеру свое миролюбие. Не помогло. Зеля, видимо, не знает, что адольф аллоизович - любимый херой *****.
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27.07.2020 17:24 Відповісти
Уже в первый день, он был нарушен ( на пока) уже дважды рашен оккупантами. Данный документ ( как и предполагалось ранее) годен только для того что бы его повесить на гвоздик в сортире. Как там у незабвенного Бисмарка, " Договор подписанный Россией не стоит даже той бумаги на которой он написан" Привет Зе от Пу. ( которым он опять представил его как "артиста юмористического жанра" как по профессии , так и по натуре и сущности.).
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27.07.2020 18:11 Відповісти
...полковник К. Короленко??? Ви серйозно?!??
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27.07.2020 19:36 Відповісти
Перед стрельбой врага надо ПРЕДУПРЕЖДАТЬ? Перед стрельбой надо использовать все другие методы и способы общения с врагом - задушевные беседы, слёзные просьбы, угрозы и уговоры???? Это шутка? Это придумал невменяемый в белой горячке или под кайфом? И эти шизоидные предписания должны выполнять воины на передовой во время наступления путинских мразей? А если вооружённые формирования врага будут ехать и идти колоннами без стрельбы? Их надо пропустить и не препятствовать? До самого Киева? Или до польской границы? Ущипните меня - хочу проснуться.....
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27.07.2020 21:15 Відповісти
Никакого позора...просто отсосали
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27.07.2020 22:21 Відповісти
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