Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот. ДОКУМЕНТ
З опівночі 27 липня вогонь на Донбасі допускається в разі наступальних дій тільки за наказом керівництва ЗСУ після безуспішної спроби задіяння координаційного механізму.
Таких домовленостей досягнуто на засіданні ТКГ 22 липня, нагадує Цензор.НЕТ. У розпорядження видання потрапив документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі, який отримали всі командири бригад, батальйонів і рот, яким уточнюються деякі деталі перемир'я.
Наприклад, "наступальні дії" трактуються як будь-які дії зі зміни позицій військ, включно з додатковим інженерним обладнанням, або переміщення озброєних людей у бік противника.
Крім того, зазначено, що управління правового забезпечення Генерального штабу ЗС України опрацювало питання щодо нормативно-правових актів у сфері застосування зброї і бойової техніки у ЗСУ.
Посилаючись на різні акти, в документі зазначається, що у військовослужбовців є право на індивідуальну та колективну самооборону, однак вони мають керуватися принципами обмеження, розрізнення, співмірності і військової необхідності.
Військовослужбовці та правоохоронці також можуть використовувати зброю проти осіб, які порушують закони або перешкоджають виконанню законних вимог.
Також військові підрозділи мають право із застосуванням зброї відбивати напад на об'єкти, що перебувають під охороною, звільняти заручників і перешкоджати їхньому захопленню, не давати знищити техніку, захищати мирних жителів, затримувати злочинців.
"У такому разі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів неможливе", - уточнюється в документі.
Перед застосуванням зброї необхідно попередити про її застосування і намагатися не завдати шкоди стороннім особам.
Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
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вот она удивится, когда её попустит и она столкнётся с реальностью..
Здача національних інтересів України явно злочинний наказ.
Настає час відповідальності.
Мене цікавить, а чи такий же документ заходів отримала "тасторона", чи склалося з перекладом? Думаю, що "тасторона" має дефект не тільки щелеп, а й мізків.
Предложение - для ускорения реакции всех "координаторов" и руководство ВСУ на передок, на 1 линию!!!
Во время вчерашнего телефонного разговора с Зеленским Путин назвал недопустимым постановление украинского парламента от 15 июля о непроведении выборов на оккупированном Донбассе.
Свое возмущение российский президент подкрепил угрозами, заявив Зеленскому, что такой шаг Верховной Рады может повлечь за собой нарушение всех договорённостей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Иными словами, Путин поставил Зеленского перед фактом - любым путем находить возможность как можно быстрее решить вопрос с проведением выборов в ОРДЛО, иначе военные действия после недолгого перемирия будут возобновлены еще с большей интенсивностью.
После таких реверансов Путина становится окончательно ясно, почему Избирательный кодекс до сих пор не подписан главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и не передан президенту.
Видимо, на Банковой ждали утверждения Путиным.
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
""При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе. " Источник: https://censor.net/n3210212
Читай- если пропагандон-арба с воплями "Рюське зольдатен!Давайте жьить дрюжно! Если ви не пах-пах, ми вас уавжайт!" окажется не эффективной,тогда допускается тыкать дули на каждый обстрел, если это не помогло, можно пожаловаться в ЕСПЧ, если... вариантов -море....
Только страна у нас -одна...
можете подтереться этой писулькой.
Тому ми підготували для вас порядок дій на такий випадок.
Отже, у випадку якщо вас почнуть х*ярити з усіх стволів ви дзвоните у штаб і продовжуєте стояти на своїх місцях доти доки штаб не перетре питання з нападниками, тобто десь одну добу. При цьому в жодному разі не пересуватися!
А коли штаб перетре всі питання, ваші родичі зможуть забрати ваші перетерті з землею та осмалені рештки.