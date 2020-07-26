Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот. ДОКУМЕНТ

З опівночі 27 липня вогонь на Донбасі допускається в разі наступальних дій тільки за наказом керівництва ЗСУ після безуспішної спроби задіяння координаційного механізму.

Таких домовленостей досягнуто на засіданні ТКГ 22 липня, нагадує Цензор.НЕТ. У розпорядження видання потрапив документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі, який отримали всі командири бригад, батальйонів і рот, яким уточнюються деякі деталі перемир'я.

Наприклад, "наступальні дії" трактуються як будь-які дії зі зміни позицій військ, включно з додатковим інженерним обладнанням, або переміщення озброєних людей у бік противника.

Крім того, зазначено, що управління правового забезпечення Генерального штабу ЗС України опрацювало питання щодо нормативно-правових актів у сфері застосування зброї і бойової техніки у ЗСУ.

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Посилаючись на різні акти, в документі зазначається, що у військовослужбовців є право на індивідуальну та колективну самооборону, однак вони мають керуватися принципами обмеження, розрізнення, співмірності і військової необхідності.

Військовослужбовці та правоохоронці також можуть використовувати зброю проти осіб, які порушують закони або перешкоджають виконанню законних вимог.

Також військові підрозділи мають право із застосуванням зброї відбивати напад на об'єкти, що перебувають під охороною, звільняти заручників і перешкоджати їхньому захопленню, не давати знищити техніку, захищати мирних жителів, затримувати злочинців.

"У такому разі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів неможливе", - уточнюється в документі.

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Перед застосуванням зброї необхідно попередити про її застосування і намагатися не завдати шкоди стороннім особам.

Нагадуємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року мають дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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