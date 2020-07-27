Юридична відповідальність за порушення перемир'я не застосовується, але може бути політична - у вигляді санкцій, - "слуга народу" Костін
Домовленість про режим припинення вогню - військово-політична, тому юридична відповідальність за його порушення не застосовується, однак можлива політична відповідальність у формі санкцій чи інших заходів міжнародного впливу.
Про це у Facebook повідомив представник України в робочій групі з політичних питань ТКГ, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики з фракції "Слуга народу" Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що домовленість про режим припинення вогню є військово-політичною між сторонами ТКГ (Україна, РФ, ОБСЄ як посередник). Тому юридична відповідальність за порушення режиму припинення вогню не застосовується. Водночас ми можемо говорити про політичну відповідальність порушника такої домовленості у формі санкцій чи інших заходів міжнародного впливу. Тому в разі порушення ворогом домовленостей негайно будуть поінформовані міжнародні партнери", - написав він.
Костін зазначив, що резолюція Генеральної асамблеї ООН № 56/83 від 12 грудня 2001 року створює міжнародно-правову базу для дій у відповідь у порядку самооборони. "Тобто в разі порушення збройними формуваннями на території ОРДЛО України режиму тиші, ми маємо повне право на самооборону і вогонь", - зазначив він.
Депутат наголосив, що Україна хоче миру, але безпека українських громадян, в тому числі військових, є пріоритетом. "За дотриманням режиму на кожній з ділянок стежать не тільки представники СММ ОБСЄ, а й українські військовослужбовці, переважно - з бойовим досвідом (в тому числі - учасники миротворчих операцій)", - нагадав він.
Костін також заявив, що Україна готова до миру лише на її умовах і до виборів в ОРДЛО України тільки після деескалації, за дотримання режиму тиші, після роззброєння військових формувань на території ОРДЛО і виведення іноземних військ з території України, а також за дотримання Копенгагенських стандартів ОБСЄ (без бойовиків, після повернення контролю над кордоном) і тільки в українському правовому полі.
"У нас є на те політична воля президента України і його команди - припинити війну на тимчасово окупованій території України, де гинуть люди, щоб повернути там закон і звичний життєвий уклад, відновити в повному обсязі права і соціальні гарантії нашим громадянам, які постраждали і продовжують страждати від окупації. Ми і далі будемо вести свою "війну" - але на дипломатичному фронті, за міжнародної підтримки, доти, поки не доб'ємося повної реінтеграції тимчасово окупованих територій для того, щоб люди могли повернутися до нормального життя в єдиній Україні", - зазначив він.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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То й не треба. Не переймайтеся.
Вони можуть бути без попередження, односторонні і незворотні.
Туди вам і дорога, зрадники.
Підлабузництво зеЛеніна перед ******-людожером можна висловити у картинці, що нижче. Мене за неї адміни вже "банили", якщо таке ще раз буде - вважатиму за за честь!
P.S. Шановні 25 - Вам добра та здоров'я!
Блок пост по-зеленски.
ВОПРОС - КТО НА ВАС ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕТ ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ? КЛОУНЫ!
Врядли вменяемый политик согласится обсуждать что либо по телефону с тупым идиотом зеленским.
То араХАМия то Качура
то Ермак..то еще какой-то мудак
каждый день новый черт из зеленой табакерки выскакивает
а народ от этого только чихает
І для всієї його партії.
Ці паскуді домовились не про перемир'я, а про вибори в ордло. Не ви, а вони з кацапами "зробили вас разом! "
Чьих санкций?
Какого воздействия?
Конкретику давай!!! А не бла бла бла!!!
короче , клоун опять в говне по самые не балуй))))