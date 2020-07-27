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Новини Агресія Росії проти України
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Юридична відповідальність за порушення перемир'я не застосовується, але може бути політична - у вигляді санкцій, - "слуга народу" Костін

Юридична відповідальність за порушення перемир'я не застосовується, але може бути політична - у вигляді санкцій, -

Домовленість про режим припинення вогню - військово-політична, тому юридична відповідальність за його порушення не застосовується, однак можлива політична відповідальність у формі санкцій чи інших заходів міжнародного впливу.

Про це у Facebook повідомив представник України в робочій групі з політичних питань ТКГ, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики з фракції "Слуга народу" Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що домовленість про режим припинення вогню є військово-політичною між сторонами ТКГ (Україна, РФ, ОБСЄ як посередник). Тому юридична відповідальність за порушення режиму припинення вогню не застосовується. Водночас ми можемо говорити про політичну відповідальність порушника такої домовленості у формі санкцій чи інших заходів міжнародного впливу. Тому в разі порушення ворогом домовленостей негайно будуть поінформовані міжнародні партнери", - написав він.

Костін зазначив, що резолюція Генеральної асамблеї ООН № 56/83 від 12 грудня 2001 року створює міжнародно-правову базу для дій у відповідь у порядку самооборони. "Тобто в разі порушення збройними формуваннями на території ОРДЛО України режиму тиші, ми маємо повне право на самооборону і вогонь", - зазначив він.

Також читайте: Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі, розданий усім командирам бригад, батальйонів і рот. ДОКУМЕНТ

Депутат наголосив, що Україна хоче миру, але безпека українських громадян, в тому числі військових, є пріоритетом. "За дотриманням режиму на кожній з ділянок стежать не тільки представники СММ ОБСЄ, а й українські військовослужбовці, переважно - з бойовим досвідом (в тому числі - учасники миротворчих операцій)", - нагадав він.

Костін також заявив, що Україна готова до миру лише на її умовах і до виборів в ОРДЛО України тільки після деескалації, за дотримання режиму тиші, після роззброєння військових формувань на території ОРДЛО і виведення іноземних військ з території України, а також за дотримання Копенгагенських стандартів ОБСЄ (без бойовиків, після повернення контролю над кордоном) і тільки в українському правовому полі.

"У нас є на те політична воля президента України і його команди - припинити війну на тимчасово окупованій території України, де гинуть люди, щоб повернути там закон і звичний життєвий уклад, відновити в повному обсязі права і соціальні гарантії нашим громадянам, які постраждали і продовжують страждати від окупації. Ми і далі будемо вести свою "війну" - але на дипломатичному фронті, за міжнародної підтримки, доти, поки не доб'ємося повної реінтеграції тимчасово окупованих територій для того, щоб люди могли повернутися до нормального життя в єдиній Україні", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+21
всю монобильшисть плюс всех "слуг уродов" на местах собрать и на передовую. в самые крайние окопы. без касок (все равно мозгов у них нет - не пострадают). будут сигнализаторами и контролерами соблюдения "перемирия"
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27.07.2020 00:37 Відповісти
+18
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 4343
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27.07.2020 00:45 Відповісти
+16
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 6500
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27.07.2020 00:48 Відповісти
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А про санкції щодо себе самих ви не подумали ?
То й не треба. Не переймайтеся.
Вони можуть бути без попередження, односторонні і незворотні.
Туди вам і дорога, зрадники.
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27.07.2020 00:32 Відповісти
Я тоже об этом подумал... Теперь сводки будет давать не штаб, а международные организации, а документально фиксировать будут журналисты, в том числе и зарубежные!
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27.07.2020 00:46 Відповісти
Не лише ми думаємо , ФСБ так саме думає ,яку провокацію вчинити !!))
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27.07.2020 01:00 Відповісти
вовочка дорулится, что санкции к Нам - УКРАИНЕ применять начнут...
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27.07.2020 00:35 Відповісти
Для этого надо сначала нарушить режим тишины...
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27.07.2020 00:48 Відповісти
Якщо порушення нема, то його можливо імітувати !!! КГБ(ФСБ) по цій частині неперевершений фахівець, світового рівня !!!)))
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27.07.2020 00:57 Відповісти
Там журналисты с камерами с обеих сторон!
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27.07.2020 00:59 Відповісти
Та нехай хоч з чотирьох будут !!!))
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27.07.2020 01:01 Відповісти
Це гнида.
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27.07.2020 01:50 Відповісти
Видко, навіть неозброєним оком !!))
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27.07.2020 02:00 Відповісти
На "той стороне" журналисты кто? От "красной звезды",попов с **********, свора шавок от симонян или корчевников?
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27.07.2020 08:05 Відповісти
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 6500
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27.07.2020 00:48 Відповісти
всю монобильшисть плюс всех "слуг уродов" на местах собрать и на передовую. в самые крайние окопы. без касок (все равно мозгов у них нет - не пострадают). будут сигнализаторами и контролерами соблюдения "перемирия"
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27.07.2020 00:37 Відповісти
бронирую сосну- у нас пацаны молодые в пехоте а к девкам с опорника далеко
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27.07.2020 00:39 Відповісти
Ви ще жартуєте.
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27.07.2020 00:59 Відповісти
Жарти та іронія запобіжні засоби від психічних розладів !!))
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27.07.2020 01:04 Відповісти
Костин - "Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая"
Підлабузництво зеЛеніна перед ******-людожером можна висловити у картинці, що нижче. Мене за неї адміни вже "банили", якщо таке ще раз буде - вважатиму за за честь!
P.S. Шановні 25 - Вам добра та здоров'я!
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1370
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27.07.2020 00:39 Відповісти
Ну и мерзкая рожа..
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27.07.2020 00:49 Відповісти
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1829

Блок пост по-зеленски.
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27.07.2020 00:39 Відповісти
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 4343
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27.07.2020 00:45 Відповісти
Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 1914
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27.07.2020 01:25 Відповісти
Пора починати опозиції піднімати шум у ВР.
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27.07.2020 07:10 Відповісти
С момента гибели или ранения Украинского воина Зеленый Мудак и иже с ним будут "в доле" с ******.,хотя они давно уже заодно.
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27.07.2020 00:48 Відповісти
https://www.facebook.com/yurii.surdu.9?comment_id=Y29tbWVudDo5MDk2NzI3NTk1NTMxMTBfOTA5NzM0NTY5NTQ2OTI5 Yurii Surdu Що це за державне лайно, яке навіть пости мовою агресора пише. Ну і де "отстаиваніє інтєрєсов" громадян України які живуть на окупованих кацапією територіях. "Сторони", "інша сторона", "окупаційні режими", що, сказати кацапи -агресори, язик закляк. Суцільна брехня для зелебобів.
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27.07.2020 00:51 Відповісти
Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия. Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры. ))))

ВОПРОС - КТО НА ВАС ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕТ ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ? КЛОУНЫ!
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27.07.2020 00:58 Відповісти
Ответ- ***** Владимирович.
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27.07.2020 01:00 Відповісти
То так, ще можливо телегу в "Спортлото" накрапать !!))
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27.07.2020 01:08 Відповісти
После пленок деркача и отсутствие какой либо реакции на них, клоун, скорее всего, стал невыездным и нерукопожатным.
Врядли вменяемый политик согласится обсуждать что либо по телефону с тупым идиотом зеленским.
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27.07.2020 07:07 Відповісти
От клована ничего не зависит-есть там у него какая-то воля или нет. Воля должна быть одна-приказ мочить агрессора. Лишь количество кацапских трупов будет прямо пропорционально желанию ботоксной мрази убраться из Украины.
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27.07.2020 01:01 Відповісти
Вместо "мочить агрессора" зеленый мудак намочил свои штаны,по примеру Сивохи
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27.07.2020 01:05 Відповісти
Мабуть однією сечею, в цьому випадку, не обійшлось !!)))
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27.07.2020 01:09 Відповісти
хочете сказати, що гнусавий обісрався?
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27.07.2020 07:08 Відповісти
Слово-мудак-это мое личное отношение к ныне действующему ничтожеству ,которое называют президентом МОЕЙ УКРАИНЫ .ИМХО.
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27.07.2020 01:09 Відповісти
сколько этих зеленых глашатаев!!
То араХАМия то Качура
то Ермак..то еще какой-то мудак

каждый день новый черт из зеленой табакерки выскакивает
а народ от этого только чихает
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27.07.2020 01:22 Відповісти
Народ,когда расчихается вспомнит,что там,на заднем дворе есть вилы..
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27.07.2020 01:28 Відповісти
Народ,когда расчихается вспомнит,что там,на заднем дворе есть вилы..
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27.07.2020 01:29 Відповісти
Що згадає,що була така країна,мала назву Україна !!))
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27.07.2020 02:03 Відповісти
Пора применить санкции к слугам урода.
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27.07.2020 04:54 Відповісти
Юридична відповідальність буде для того, хто роззброїв наших воїнів 26.07.2020 і запропонував перемир'я, але не забезпечивши його.
І для всієї його партії.
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27.07.2020 07:07 Відповісти
Клоун и его команда враги Украині на службе Путина
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27.07.2020 07:44 Відповісти
гівнокомандуюче Зе-чмо зрадило своїх воїнів, зрадило свою країну та продовжує і далі інтегрувати рашистську клоаку динири та линири в тіло України на умовах пуйла.

Юридическая ответственность за нарушение перемирия не применяется, но может быть политическая - в виде санкций, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 5267
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27.07.2020 07:56 Відповісти
Это игра в одни ворота, к сожалению в ворота Украины.
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27.07.2020 08:01 Відповісти
Оце то владу вибрав мудрий нарід. Ця погань робить все для обеззброєння країни, ще й погрожує покаранням.
Ці паскуді домовились не про перемир'я, а про вибори в ордло. Не ви, а вони з кацапами "зробили вас разом! "
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27.07.2020 08:29 Відповісти
В 2014му всі боялися, щобарига Порошенко буде зливати Україну Кремлю. А виявилось, що це робить найнародніший лідор Зеленський.
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27.07.2020 09:21 Відповісти
Поэтому юридическая ответственность за нарушение режима прекращения огня не применяется. Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия.(какое международное воздействие может приниматся на то.что придумала какая то комисия созданная рашистами и если в сговоре о капитуляции принимало участие мацковски хазяин и его "зеленый вассал" в Украине ) Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры" лапшерезы квартальные,,а чем занималось тогда ОБСЕ и что,кроме капитуляции, и отказа возвращать оккупированные территории.как и защищать Украину они придумали с куйлом...
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27.07.2020 09:25 Відповісти
Я не уявляю як все це сприймають військові, ветерани та волонтери. Здається Україну зливають по повній..... Головнокомандувач не знає, що таке гідність та для чого людині потрібен розум?
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27.07.2020 09:33 Відповісти
Костик, придурок, а как юридически будет фиксироваться факт нарушения? Фотографией воронки?
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27.07.2020 09:40 Відповісти
Зеленський особисто вбив українського солодата в сірій зоні, який поранений чотири дні там вмирав. Зеленського на нари! зеленського геть!
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27.07.2020 10:58 Відповісти
Брехло конч-е!!!!
Чьих санкций?
Какого воздействия?
Конкретику давай!!! А не бла бла бла!!!
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27.07.2020 11:18 Відповісти
вангую, через несколько дней обкуренные и ужратые имбецилы говнораши с дегенератами дыролугандонии начнут обстрелы. а зебаран начнет срать в свои штаны. оно дебильное , сидящее на айкосах ,не догоняет что такое народный гнев. )))))
короче , клоун опять в говне по самые не балуй))))
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27.07.2020 11:42 Відповісти
 
 