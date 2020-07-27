Юридична відповідальність за порушення перемир'я не застосовується, але може бути політична - у вигляді санкцій, - "слуга народу" Костін

Домовленість про режим припинення вогню - військово-політична, тому юридична відповідальність за його порушення не застосовується, однак можлива політична відповідальність у формі санкцій чи інших заходів міжнародного впливу.

Про це у Facebook повідомив представник України в робочій групі з політичних питань ТКГ, глава комітету Верховної Ради з питань правової політики з фракції "Слуга народу" Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що домовленість про режим припинення вогню є військово-політичною між сторонами ТКГ (Україна, РФ, ОБСЄ як посередник). Тому юридична відповідальність за порушення режиму припинення вогню не застосовується. Водночас ми можемо говорити про політичну відповідальність порушника такої домовленості у формі санкцій чи інших заходів міжнародного впливу. Тому в разі порушення ворогом домовленостей негайно будуть поінформовані міжнародні партнери", - написав він.

Костін зазначив, що резолюція Генеральної асамблеї ООН № 56/83 від 12 грудня 2001 року створює міжнародно-правову базу для дій у відповідь у порядку самооборони. "Тобто в разі порушення збройними формуваннями на території ОРДЛО України режиму тиші, ми маємо повне право на самооборону і вогонь", - зазначив він.

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Депутат наголосив, що Україна хоче миру, але безпека українських громадян, в тому числі військових, є пріоритетом. "За дотриманням режиму на кожній з ділянок стежать не тільки представники СММ ОБСЄ, а й українські військовослужбовці, переважно - з бойовим досвідом (в тому числі - учасники миротворчих операцій)", - нагадав він.

Костін також заявив, що Україна готова до миру лише на її умовах і до виборів в ОРДЛО України тільки після деескалації, за дотримання режиму тиші, після роззброєння військових формувань на території ОРДЛО і виведення іноземних військ з території України, а також за дотримання Копенгагенських стандартів ОБСЄ (без бойовиків, після повернення контролю над кордоном) і тільки в українському правовому полі.

"У нас є на те політична воля президента України і його команди - припинити війну на тимчасово окупованій території України, де гинуть люди, щоб повернути там закон і звичний життєвий уклад, відновити в повному обсязі права і соціальні гарантії нашим громадянам, які постраждали і продовжують страждати від окупації. Ми і далі будемо вести свою "війну" - але на дипломатичному фронті, за міжнародної підтримки, доти, поки не доб'ємося повної реінтеграції тимчасово окупованих територій для того, щоб люди могли повернутися до нормального життя в єдиній Україні", - зазначив він.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.