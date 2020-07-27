Перемир'я на Донбасі має відкрити шлях до врегулювання створеного Росією конфлікту, - посольство США

Сполучені Штати Америки підтримують зусилля України щодо встановлення всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"США міцно підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємося, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, набувають чинності 27 липня", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії впевнені, що перемир'я дасть перепочинок цивільним громадянам, постраждалим від насильства, яке триває понад шість років, а також "відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.