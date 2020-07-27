Перемир'я на Донбасі має відкрити шлях до врегулювання створеного Росією конфлікту, - посольство США
Сполучені Штати Америки підтримують зусилля України щодо встановлення всеосяжного припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"США міцно підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємося, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, набувають чинності 27 липня", - йдеться в повідомленні.
У дипмісії впевнені, що перемир'я дасть перепочинок цивільним громадянам, постраждалим від насильства, яке триває понад шість років, а також "відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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При Порошенко Украина боролась и Запад поддерживал эту борьбу даже себе в ущерб.
При ЗЕ Украина решила сдаться и Запад помогает Украине сдаться. Так Западу даже удобнее.
І як наслідок, одного воїна поранено.
Це ще не стаття за Державну зраду для Зеленського?
Який добровільний відвід?
"Зазначимо, що Дебальцеве, так само як і Докучаєвськ, - досі непідконтрольні Києву, хоча, згідно з Мінськими домовленостями, мають перебувати під контролем України."
То про який відвід ви тут брешите?
18 ЛЮТОГО, 2020,
"Наступ на тлі мінських переговорів: як окупанти 5 років тому захопили Дебальцеве"
https://espreso.tv/article/2020/02/18/nastup_na_tli_minskykh_peregovoriv_yak_okupanty_5_rokiv_tomu_zakhopyly_debalceve
А как войска оказались НЕ в Дебальцево? Святым духом перенеслись? Дебальцево сдали. Сдал мальдивский говнокомандующий. Это факт.
"Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська проводили в районі Дебальцевого." ВТРАТИ під Дебальцевим - ТРАГЕДІЯ але не поразка.
Но... нельзя же раздражать уважаемого торгового партнёра, решил оффшорный говнокомандующий.
И сказал:"Как этот псих вообще управлял страной?"
У зебилов хирург-гастроэнтеролог Шепетько оценивает их психическое состояние. У зебилов же вместо мозга желудок.
голосувати за Зеленського - це аномалія головного мозку, або, дійсно у черепу ШЛУНОК!!!
Так що ти написав чергову муйню.
вони усі їпп....ті від народження.
І про офшори детальніше, і теж з фактами на підтвердження, будь ласка.
Закінчите свою оповідь фактами про трильйони, правда?
ШО ВОНО ТАКЕ "ЗапаД" чи є у нього голова-руки-ноги і якім місцем воно вирішує що і кому "вигідно"?
Примітивні висери для впарювання "навіюваної реальностї" вже й дітей не смішить
СВІТ НАБАГАТО СКЛАДНІШИЙ І ТУПОРИЛИМ таким як ти НЕ ВАРТО ГРАТИ РОЛЬ"вчителя для бидла". Пересічним достатньо знати що пукін-х@ло а шмаркля і його мішпуха - шлємазли та невігласи
Якби США входили до цієї групи, вогонь був би припинено з обох сторін, а не тільки Україною.
Вік живи, вік учись. До цього вважав, що осідлі індіанці існували лише в Південній Америці.
"...упокорення русинів неможливе без заспокоєння їх фанатизму, це можна здійснити "вірним і найм'якішим способом", а саме об'єднуючи їх свята все з нашими, нехай один буде календар, також треба зробити так, щоб попи могли служити літургії по-польськи...
...Привчати їх [русинів] треба до польської мови, нехай по-польськи все їх служби будуть. Згодом дух польський в них увійде. За ворога будуть потім вважати того, хто б не знав національної мови. Почнуть ненавидіти москаля, пруссака і австріяка так, як француз ненавидить англійця.."
Що тепер?
21 июля 2019 года был аналогичный прорыв - как заявлял Офис президента Украины - о полномасштабном прекращении огня. Конечно, тогда не звучало примирение разведгрупп, беспилотная авиация и прочее. То есть сейчас ситуация повторяется.
https://www.radiosvoboda.org/a/30747948.html
Знаєш як це зветься?
Це державна зрада.
А может кремлёвцы надеются, что пассионариям надоест этот грёбаный цирк и они наконец-то устроят "путч", а испуганный Бубочка завопит - "путинвведивойска!!!"?
всемирная рептилоидная зрада и сговор.
Вони СПОДІВАЮТЬСЯ. Хоча знають що наврядчи це спрацює. Не для того ху#ло нагнав війска до кордонів України.
и" та богатіями що намагаються впливати на політику ДЕРЖАВИ - ПРІРВА!!
Чи є олігархи в ФРН?А в США? А в Літві? ГОДІ вже росповсюдживати лахтинські фейки на поталу тупорилого бидла
От одной тупой одесской телки все равно не убудет, а кадыровцы добрее станут.
тааааа, притупила Одеса потужно з Зеленськім.
Тепер одесіти смурні ходять.
НЕ ЗАБУВАЙ-НА КОЖНУ хитрУдупу ЗАВЖДИ ЗНАЙДЕТЬСЯ ГВИНТ З ЛІВОЮ РІЗЬБОЮ
выстрел десять можно и больше
не будут сговорчивые
Ага. На условиях Путина.