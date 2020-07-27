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Новини Агресія Росії проти України
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Перемир'я на Донбасі має відкрити шлях до врегулювання створеного Росією конфлікту, - посольство США

Перемир'я на Донбасі має відкрити шлях до врегулювання створеного Росією конфлікту, - посольство США

Сполучені Штати Америки підтримують зусилля України щодо встановлення всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"США міцно підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємося, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, набувають чинності 27 липня", - йдеться в повідомленні.

У дипмісії впевнені, що перемир'я дасть перепочинок цивільним громадянам, постраждалим від насильства, яке триває понад шість років, а також "відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".

Читайте: РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс

Перемиря на Донбасі має відкрити шлях до врегулювання створеного Росією конфлікту, - посольство США 01

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

посольство (947) США (23348) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
Об этом уже год назад все было сказано.

При Порошенко Украина боролась и Запад поддерживал эту борьбу даже себе в ущерб.
При ЗЕ Украина решила сдаться и Запад помогает Украине сдаться. Так Западу даже удобнее.
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27.07.2020 01:07 Відповісти
+11
уроды сдающие все...
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27.07.2020 01:04 Відповісти
+8
Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта,....как эту сценку можно поставить на 95 квартале?нужно показать это 73% народу Украины ,чтобы они по ржали, а потом обкакались, когда к ним в квартиру или в дом постучит российский солдатен ,который пришёл за их вещами и хавкой.
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27.07.2020 01:12 Відповісти
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уроды сдающие все...
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27.07.2020 01:04 Відповісти
Об этом уже год назад все было сказано.

При Порошенко Украина боролась и Запад поддерживал эту борьбу даже себе в ущерб.
При ЗЕ Украина решила сдаться и Запад помогает Украине сдаться. Так Западу даже удобнее.
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27.07.2020 01:07 Відповісти
Простеньке запитання. Скільки разів петро запроваджував припинення вогню за свою каденцію ?
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27.07.2020 01:39 Відповісти
То были хорошие перемирия. А теперь прекращение огня- это зрада зрадная. Сейчас ещё гетьман Мальдивский начнёт майдан собирать. А то ж жму руку-обнимаю обидно, на Хабаровске протесты, а у нас тихо.
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27.07.2020 06:23 Відповісти
При Порошенкові роззброювали наших воїнів, як це зробив Зеленській вчора?
І як наслідок, одного воїна поранено.
Це ще не стаття за Державну зраду для Зеленського?
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27.07.2020 06:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W-gjLy-A33w
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27.07.2020 09:04 Відповісти
А якщо ті перемир'я не відмінені та не виконуються, то треба ще одне? Граблі вам не заважають?
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27.07.2020 07:21 Відповісти
Порошенко повністю, як Зеленський роззброював наших воїнів?
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27.07.2020 06:55 Відповісти
Простеньке запитання, скільки разів Порошенко добровільно відводив війська за домовленістю з кацапами та сепарнею?
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27.07.2020 08:18 Відповісти
Згадай трагедію під Дебальцево.
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27.07.2020 09:07 Відповісти
Що згадати? Бої? Пам'ятаю
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27.07.2020 09:27 Відповісти
Відвід війск.
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27.07.2020 09:33 Відповісти
Не втомились кацапські фейки постить, чи робота така?
Який добровільний відвід?
"Зазначимо, що Дебальцеве, так само як і Докучаєвськ, - досі непідконтрольні Києву, хоча, згідно з Мінськими домовленостями, мають перебувати під контролем України."
То про який відвід ви тут брешите?
18 ЛЮТОГО, 2020,

"Наступ на тлі мінських переговорів: як окупанти 5 років тому захопили Дебальцеве"

https://espreso.tv/article/2020/02/18/nastup_na_tli_minskykh_peregovoriv_yak_okupanty_5_rokiv_tomu_zakhopyly_debalceve
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27.07.2020 10:30 Відповісти
Спрашиваешь, какой отвод из Дебальцево?
А как войска оказались НЕ в Дебальцево? Святым духом перенеслись? Дебальцево сдали. Сдал мальдивский говнокомандующий. Это факт.
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27.07.2020 10:58 Відповісти
Ти різницю між боєм і добровільним відведенням військ, здатен осягнути, чи ніяк? Схоже, що ніяк.
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27.07.2020 11:16 Відповісти
А ты можешь объяснить разницу между результатами? Что в лоб, что по лбу. Сдача территорий без боя или с имитацией такового - результат один.
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27.07.2020 20:37 Відповісти
ЗГАДАЛИ Як би не бойові дії УКРАЇНИ в Дебальцевому фєдєрасти Б вже в Харкові сиділи
"Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська проводили в районі Дебальцевого." ВТРАТИ під Дебальцевим - ТРАГЕДІЯ але не поразка.
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27.07.2020 09:30 Відповісти
Все говорят про Дебальцевский выступ, а на самом деле выступ был Горловский. Горловка на тот момент была практически пуста. Освободить её можно было сравнительно легко и быстро.
Но... нельзя же раздражать уважаемого торгового партнёра, решил оффшорный говнокомандующий.
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27.07.2020 10:59 Відповісти
Доктор медецинских наук,профессор Шепетько поставил диагноз твоему "великому стратегу и тактику" панамских офшоров - шизоаффективный психоз и параноидная шизофрения.
И сказал:"Как этот псих вообще управлял страной?"
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27.07.2020 02:16 Відповісти
Про це Шепетько тобі у палаті нашептав?
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27.07.2020 06:56 Відповісти
Ага.
У зебилов хирург-гастроэнтеролог Шепетько оценивает их психическое состояние. У зебилов же вместо мозга желудок.
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27.07.2020 07:33 Відповісти
і не здивуюсь, якщо так і буде.
голосувати за Зеленського - це аномалія головного мозку, або, дійсно у черепу ШЛУНОК!!!
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27.07.2020 08:50 Відповісти
А как ты назовёшь голосовать за председателя партии регионов после Майдана, который был из-за этой партии? В один тур причём. Вот что не укладывается в сознании.
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27.07.2020 11:00 Відповісти
Той голова, розумніше наркомана, та, як виявилося, ще і Державу не здав.
Так що ти написав чергову муйню.
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27.07.2020 11:24 Відповісти
Ви його ще про "панамські офшори" попросіть факти привести. Його завдання брехню продукувати і поширювати. Це троляка, кацапська.
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27.07.2020 08:22 Відповісти
просто кацап.
вони усі їпп....ті від народження.
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27.07.2020 08:52 Відповісти
Какие офшоры, о чём вы. Пётр Алексеевич честно заработал свои миллиарды долларов, бессменно находясь на госслужбе с 1998 года. Работал на себя каждый божий день с 18:00 до 9:00, а потом - снова на благо страны. А в выходные вообще отрывался: с вечера пятницы до утра понедельника можно и триллионы зарабатывать, верно?
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27.07.2020 11:02 Відповісти
Ви можете засвідчити інше? Чекаємо фактів на підтвердження.
І про офшори детальніше, і теж з фактами на підтвердження, будь ласка.
Закінчите свою оповідь фактами про трильйони, правда?
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27.07.2020 11:13 Відповісти
бла бла бла бла бла
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27.07.2020 11:25 Відповісти
хєрхер то ти з дитинства такий чи після травми
ШО ВОНО ТАКЕ "ЗапаД" чи є у нього голова-руки-ноги і якім місцем воно вирішує що і кому "вигідно"?
Примітивні висери для впарювання "навіюваної реальностї" вже й дітей не смішить
СВІТ НАБАГАТО СКЛАДНІШИЙ І ТУПОРИЛИМ таким як ти НЕ ВАРТО ГРАТИ РОЛЬ"вчителя для бидла". Пересічним достатньо знати що пукін-х@ло а шмаркля і його мішпуха - шлємазли та невігласи
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27.07.2020 08:56 Відповісти
Бачачи непрохідну недолугість, зеленої влади, американці дипломатично висловилися, що, якщо в голові у кого є, не слід вважати схваленням.
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27.07.2020 01:11 Відповісти
Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта,....как эту сценку можно поставить на 95 квартале?нужно показать это 73% народу Украины ,чтобы они по ржали, а потом обкакались, когда к ним в квартиру или в дом постучит российский солдатен ,который пришёл за их вещами и хавкой.
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27.07.2020 01:12 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1218093411876079&set=p.1218093411876079&type=3&av=100010262946037&eav=Afau44M0wYpaKVrviIQOLhhqi9ZjPqhmb5MmooTFquLCJlPJAOh2wLBIWE8e2CXzfIA&__cft__[0]=AZXQvLVU0kkyXwLnMD49MZqvaudfDxfVyHDbhKs6TIPz8eN-0Bid2LmubdR4fKPLDM0nIVEgGTsBHdhxmtHQgpdwwpGW1IHMFR7BjYpPkRXerCNASsWNmnYvFowXRmXDkderTAo9zPJJKFe4T37G_GdtKgNQ4sCgjyqt3sPvUQyi1OSBdpEDo5gPyvqKHQRH4QM&__tn__=R]-R Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта, - посольство США - Цензор.НЕТ 1000
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27.07.2020 01:16 Відповісти
Пффф, рузький зольдатен ще й унітаз обов'язково забере. Доречі, якщо таке станеться я обов'язково напишу прізвища всіх-всіх кого знаю, хто голосував за Янелоха, країна повинна знати своїх довбоЗЕбів. Хоча у них в інстаграмі ще і підписка є на Зе та на Лєнку.
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27.07.2020 01:32 Відповісти
"Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения.."

Якби США входили до цієї групи, вогонь був би припинено з обох сторін, а не тільки Україною.
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27.07.2020 01:16 Відповісти
Потому и не хотят, шо понимают, шо цей "конфликт" длиться понад 400 рокiв. И закiнчиться лише з остаточним кiнцем московii.
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27.07.2020 01:27 Відповісти
Кучма колись заявляв, що не можна допускати американців до переговорної групи, буцімто це може спровокувати московитів.
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27.07.2020 01:33 Відповісти
Ну так. Один из наших национальных Героев - Тадеуш Костюшко. Читали его мемуары? Достаточно популярны в США, кстати.
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27.07.2020 01:35 Відповісти
Мабуть, прийдеться прочитати. Я читав дещо про Американську революцію. Здається це єдина революція у Світі, яка принесла місцевим благо, а не занепад.
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27.07.2020 01:43 Відповісти
Местным это как раз никаких благ не принесло.
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27.07.2020 01:56 Відповісти
Я не про Гайявату. Місцеві це ті хто колонізував землю, хто почав вести на ній осідлий спосіб життя.
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27.07.2020 02:02 Відповісти
Это и на сегодня спорный вопрос. В моих внуках течет часть крови Чероки - вполне себе оседлых земледельцев с центральным самоуправлением задолго до Колумба.
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27.07.2020 02:09 Відповісти
By the 19th century, https://en.wikipedia.org/wiki/European_colonization_of_the_Americas European settlers in the United States classified the Cherokee of the Southeast as one of the "https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Civilized_Tribes Five Civilized Tribes ", because they were agrarian and lived in permanent villages and began to adopt some cultural and technological practices of the https://en.wikipedia.org/wiki/European_American European American settlers.

Вік живи, вік учись. До цього вважав, що осідлі індіанці існували лише в Південній Америці.
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27.07.2020 02:16 Відповісти
Отож. Зять - зарегистрированный член Нации( генетически - на чверть Чероки, я много чего о них знаю, на многих праздниках бываю).Хотя он по виду и повадкам - натуральный викинг. Ну, и онуки, соответственно, будут тоже Чероки.
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27.07.2020 02:25 Відповісти
Слова Костюшка:
"...упокорення русинів неможливе без заспокоєння їх фанатизму, це можна здійснити "вірним і найм'якішим способом", а саме об'єднуючи їх свята все з нашими, нехай один буде календар, також треба зробити так, щоб попи могли служити літургії по-польськи...

...Привчати їх [русинів] треба до польської мови, нехай по-польськи все їх служби будуть. Згодом дух польський в них увійде. За ворога будуть потім вважати того, хто б не знав національної мови. Почнуть ненавидіти москаля, пруссака і австріяка так, як француз ненавидить англійця.."
Що тепер?
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27.07.2020 01:51 Відповісти
А шо тепер? Разбирайтесь в ним сами. У нас тут с ним и его свершениями в пользу Революции проблем нет.
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27.07.2020 02:00 Відповісти
Нам з ним все зрозуміло, бо він був українського походження, але знищував українську мову і служив Польщі.
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27.07.2020 02:03 Відповісти
Угу. А Суворов повстанцев Костюшко и их семьи развешивал по деревьям вдоль дорог. Союзник Украинцев?
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27.07.2020 02:06 Відповісти
Це не робить з Костюшка прихильника чи союзника української нації. Костюшко був ворогом росії лише тому, що росія поневолювала Польщу, якій він служив.
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27.07.2020 02:10 Відповісти
така кучма і Є!! і юдька така сама і бойко-мєдвєдчук та інші рабіновічі - ТАКІ Ж САМІ!!
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27.07.2020 09:34 Відповісти
Цей режим припинення вогню нічого не відкриє, бо не буде довго триматися.
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27.07.2020 01:17 Відповісти
Извиняюсь за бестактность, но одна дама пела похожую песенку - "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - триперна ходжу". Нечто подобное будет и с тем режимом прекращения огня. Когда "та сторона" подло расстреливает медиков (после договоренности не открывать огонь), то о чём с ними можно договариваться. Похоже эта "договоренность" для успокоения Рамзанки Дырова.
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27.07.2020 06:54 Відповісти
"Та сторона", яка є росією має логіку відмінну від усього Світу. І зрозуміло, що усі домовленості вони не будуть виконувати.
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27.07.2020 07:43 Відповісти
Московскому Фюреру нужна вся Украина,Кремль может за Украину даже Донбасс отдать, для этого власть и заигрывает с кремлёвским Фюрером.
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27.07.2020 01:20 Відповісти
Андрей Рымарук: Да. Ни одно прекращение огня, ни один режим перемирия никогда не был аннулирован. Все режимы прекращения огня всегда нарушались российскими войсками и не продерживались более трёх дней, а иногда и нескольких минут. Поэтому я не думаю, что этот режим прекращения огня продержится хотя бы неделю.
21 июля 2019 года был аналогичный прорыв - как заявлял Офис президента Украины - о полномасштабном прекращении огня. Конечно, тогда не звучало примирение разведгрупп, беспилотная авиация и прочее. То есть сейчас ситуация повторяется.

https://www.radiosvoboda.org/a/30747948.html
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27.07.2020 01:27 Відповісти
Вообщем будет как всегда.Обмен пленными и на этом всё
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27.07.2020 01:31 Відповісти
ЗЕ и компания вместе с 73% зебилов отдали Донбасс России .
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27.07.2020 01:34 Відповісти
У вас что, совсем повылазило? Зе каким образом 'отдал Донбасс россии '? Зе хочет принудить крысу кремлевскую выполнять минские соглашения. А то наши воины гибнут регулярно , и конца этому не видно.
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27.07.2020 06:32 Відповісти
І тому Зеленський роззброїв 26 липня 2020 року наших воїнів, в наслідок чого один наш воїн отримав поранення.
Знаєш як це зветься?
Це державна зрада.
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27.07.2020 06:59 Відповісти
Может когда Мордор в этот раз нарушит обещания, Бубочка топнет ножкой и скажет - "Всё - теперь план Б!"?
А может кремлёвцы надеются, что пассионариям надоест этот грёбаный цирк и они наконец-то устроят "путч", а испуганный Бубочка завопит - "путинвведивойска!!!"?
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27.07.2020 01:44 Відповісти
Ху#лу треба уся Україна. Ні Донецьк з Луганськом чи навіть Крим з мостом а УСЯ УКРАЇНА.
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27.07.2020 04:27 Відповісти
як що ціною цих домовленностей про припинення вогню є є життя вбитого і знівічаного волотера, то хай сдохне та паскуда ,яка заборонила евакуацію пораненого героя
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27.07.2020 01:51 Відповісти
Бандюкович продав Неньку ху#лу за 3 лярди. Питання до зебілів: за скільки Янелох продав Неньку ху#лу? Ви повинні знати, бо ви всі - ПРЕЗеДЕНТИ.
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27.07.2020 01:54 Відповісти
кошмар. и США, и Британия, и Папа приветствуют.
всемирная рептилоидная зрада и сговор.
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27.07.2020 03:28 Відповісти
Америка с Зеленским!
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27.07.2020 04:23 Відповісти
Ні.
Вони СПОДІВАЮТЬСЯ. Хоча знають що наврядчи це спрацює. Не для того ху#ло нагнав війска до кордонів України.
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27.07.2020 04:25 Відповісти
Возможно , Зе даёт последний шанс рашке угомониться. Если результата не будет, можно с чистой совестью использовать план по деоккупации Донбасса
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27.07.2020 06:26 Відповісти
Ви так написали, що нібито Зе самостійна фігура і ним не керують олігархи. Відкрийте очі і побачите нитки за яки смикають Коломойський, Ахметов... цю маріонетку.
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27.07.2020 06:52 Відповісти
почитай СЛОВНИЧОК і узнаєшь хто такі "олігархи".. Між "олігархам
и" та богатіями що намагаються впливати на політику ДЕРЖАВИ - ПРІРВА!!
Чи є олігархи в ФРН?А в США? А в Літві? ГОДІ вже росповсюдживати лахтинські фейки на поталу тупорилого бидла
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27.07.2020 09:43 Відповісти
Було б непогано, щоб тебе в окоп і твого чоловіка разом з з тобою тільки з автоматами проти гармат - чекайте поки кацапи "угомоняться".
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27.07.2020 07:02 Відповісти
Не. Мужа в окоп, а ее кадыровцам на потеху. Чисто ради мира на Земле.

От одной тупой одесской телки все равно не убудет, а кадыровцы добрее станут.
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27.07.2020 07:59 Відповісти
вона з Одеси?
тааааа, притупила Одеса потужно з Зеленськім.
Тепер одесіти смурні ходять.
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27.07.2020 08:46 Відповісти
Ну а где еще вопрос чести при любой власти - это вопрос цены?
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27.07.2020 13:00 Відповісти
Господи! Да когда же до "западников" дойдёт, что волк никогда не станет вегетарианцем, даже умирая от голода!
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27.07.2020 06:45 Відповісти
Вони це знають, але проти країни, яка володіє ЯЗ не будуть застосовувати силу. Пам'ятаєте Косово? Там не боялися сербів і застосували бомбування.
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27.07.2020 06:55 Відповісти
Сербов хорваты уделали без всякого ЯО. Было бы желание.
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27.07.2020 08:01 Відповісти
гер хєр ти знову тут проповідуєш дурню ВІЙНА з окупантами=сербами тривала ВІСІМ РОКІВ і вітбувалась принаймі в ЧЕТИРИ етапи. Спрощувати ІСТОРІЮ це всеодно що БРЕХАТИ. Тим хто не розуміє цього краще ВЗАГАЛІ ДО ЛЮДЕЙ НЕ ПХАТИСЯ зі своїм ідіотизмом
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27.07.2020 09:14 Відповісти
Та ти шо... Це пукін=поц так собі марить воно було впевнене що фєдєрастів ніхто ні"абідіт" в Сірії.. і що турки злякаються ядрьонава пукіна і що "наваросція"-це справа 3х місяців і що воно "ґазом задушить ЄС "... ДЕ ЗАРАЗ "наваросція" ? І шо з тим смердючим газом?=
НЕ ЗАБУВАЙ-НА КОЖНУ хитрУдупу ЗАВЖДИ ЗНАЙДЕТЬСЯ ГВИНТ З ЛІВОЮ РІЗЬБОЮ
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27.07.2020 09:23 Відповісти
Так таки так, одначе проти СРСР також не застосовували силу. Найшли таки болта з хитрою різьбою.
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27.07.2020 07:18 Відповісти
Цього болта довго шукали, а поки сонце зійде, то роса очі виїсть.
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27.07.2020 07:24 Відповісти
Пока ми їм не допоможемо. Але у нашого теляти нема зубів, щоб вовка з*їсти.
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27.07.2020 09:00 Відповісти
пока не будет ответка на один
выстрел десять можно и больше
не будут сговорчивые
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27.07.2020 08:36 Відповісти
"откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины"

Ага. На условиях Путина.
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27.07.2020 09:51 Відповісти
История доказывает - ничего никому не должно!!!
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27.07.2020 11:17 Відповісти
 
 