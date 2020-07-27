УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11471 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 001 46

Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр

Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 26 липня 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли. Так, ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки - три реактивні снаряди калібру 122 мм і вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу, внаслідок обстрілу противника, один український захисник зазнав поранення. Його у задовільному стані доставлено до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів", - інформують у пресцентрі.

Читайте: РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс

Також у штабі повідомляють про провокації неподалік Новомихайлівки – ворог замінував українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів.

"Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає в тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл з боку українських позицій або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто в будь-якому випадку як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

Також збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати житлові будинки: "26 липня 2020 року із напрямку н.п. Яковлівка у бік н.п. Авдіївка противник застосував міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу одна з мін влучила в дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі та пожежі. Окрім того, на подвір’ї також виявлено дві вирви, ймовірно, від влучання мін калібру 82 мм. Жертв та поранених серед цивільного населення немає".

Також читайте: Зеленський телефоном обговорив із Путіним припинення вогню на Донбасі

При цьому на ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

"Розпочався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому підрозділи зі складу Об’єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей", - наголошується в повідомленні.

Крім того, що в ООС працює кол-центр, і будь-хто із військовослужбовців, у яких "нібито вилучають штатне озброєння", можуть звертатися за номером телефону, який є в кожній військовій частині.

Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Автор: 

поранення (2813) Донбас (22357) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Зеля,как ты отмоешся за то,что после твоего гребанного "перемирия" наши Украинские воины будут отдавать свои жизни и здоровье ради твоего рейтинга -миротворца,млять..?
показати весь коментар
27.07.2020 01:45 Відповісти
+18
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
russische schweine - горіть у пеклі потвори!
показати весь коментар
27.07.2020 01:55 Відповісти
+12
А вирізані кістки та органи нашого медика ? Йому ще в око ножа встромили. Зшите тіло ?
Скільки тортур наших полонених.
Ні. Можете вважати мене жорстокою. Але жалю до ворогів я не маю.
показати весь коментар
27.07.2020 03:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля,как ты отмоешся за то,что после твоего гребанного "перемирия" наши Украинские воины будут отдавать свои жизни и здоровье ради твоего рейтинга -миротворца,млять..?
показати весь коментар
27.07.2020 01:45 Відповісти
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
russische schweine - горіть у пеклі потвори!
показати весь коментар
27.07.2020 01:55 Відповісти
А вирізані кістки та органи нашого медика ? Йому ще в око ножа встромили. Зшите тіло ?
Скільки тортур наших полонених.
Ні. Можете вважати мене жорстокою. Але жалю до ворогів я не маю.
показати весь коментар
27.07.2020 03:17 Відповісти
Жали до ворога не маю, i не мав. Був Воiном, не катом.
показати весь коментар
27.07.2020 03:21 Відповісти
Давайте облишимо цю тему.
Ми дивимося на це з різних боків і під різним кутом зору.
Ви воювали, знаєте війну зсередини.
Я пишу так, як відчуваю.
Чи зробила б так в реалі ? Не знаю. Свідомо - можливо, ні. В стані афекту - напевне, так.
У мене запікає від того, що відбувається. І хочеться голими руками порвати цю падаль на шматки.
І я також знаю, що ні москалі, ні даунбаські орки ніколи не цінували і не оцінять ні людяність, ні благородство.
показати весь коментар
27.07.2020 03:32 Відповісти
будет новость, что сепарня окружила наши позиции, и отжала часть территории убив часть военных всу...
показати весь коментар
27.07.2020 02:17 Відповісти
Орки у своєму репертуарі. Це вони хотіли настрілятися на останок перед пєрємірієм?

Одужання захиснику.
показати весь коментар
27.07.2020 02:20 Відповісти
*наостанок
показати весь коментар
27.07.2020 02:23 Відповісти
Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7396
показати весь коментар
27.07.2020 02:44 Відповісти
Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5989
показати весь коментар
27.07.2020 02:48 Відповісти
26 липня Зеленській роззброїв наших воїнів і, як наслідок, наш воїн отримав поранення.
Зеленській, це вже стаття, чи ще ні?

Хай опозиція вимагає притягнення Зеленського до кримінальної відповідальності, люди підтримають.
показати весь коментар
27.07.2020 06:51 Відповісти
Ну як вам новий день ПОВНОГО перемир'я? Наступні будуть такі ж, тільки тепер нашим воїнам взагалі уже заборонили стріляти, я правильно розумію? Це ж просто "провокації"
показати весь коментар
27.07.2020 07:12 Відповісти
З такими гавнокомандуюшчими та ставленням до армії отримаємо початок 2014р., коли у випадку серйозної заварухи більше половина війська зїбеться, а третина перебіжить служити москалям ("...а какая разница аби зарплата и квартира, асфальт и свет...")
Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1448
показати весь коментар
27.07.2020 07:40 Відповісти
І почнеться прохід ДРГ москалів на позиції ВСУ, будуть "розтяжки" будуть фугаси і заборонені міни. А "сводки" скажуть, що підірвались на своїх мінах і необережне поводження зі зброєю. Ще будуть наші бійці "п*яні" ходити в сіру зону і до серарів.
показати весь коментар
27.07.2020 08:13 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Просто надо больше убивать русских ублюдочных оккупантов.
Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1213
показати весь коментар
27.07.2020 08:49 Відповісти
сказал диванный воин...
показати весь коментар
27.07.2020 10:16 Відповісти
мордорську агресію почали називати провокацією. нормально...
показати весь коментар
27.07.2020 09:25 Відповісти
Чому немає нового вранішнього зведення ?
показати весь коментар
27.07.2020 11:47 Відповісти
Бо там щось діэться недобре ...(((
показати весь коментар
27.07.2020 12:20 Відповісти
 
 