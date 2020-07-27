Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 26 липня 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли. Так, ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки - три реактивні снаряди калібру 122 мм і вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу, внаслідок обстрілу противника, один український захисник зазнав поранення. Його у задовільному стані доставлено до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів", - інформують у пресцентрі.

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Також у штабі повідомляють про провокації неподалік Новомихайлівки – ворог замінував українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів.

"Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає в тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл з боку українських позицій або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто в будь-якому випадку як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

Також збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати житлові будинки: "26 липня 2020 року із напрямку н.п. Яковлівка у бік н.п. Авдіївка противник застосував міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу одна з мін влучила в дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі та пожежі. Окрім того, на подвір’ї також виявлено дві вирви, ймовірно, від влучання мін калібру 82 мм. Жертв та поранених серед цивільного населення немає".

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При цьому на ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

"Розпочався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому підрозділи зі складу Об’єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей", - наголошується в повідомленні.

Крім того, що в ООС працює кол-центр, і будь-хто із військовослужбовців, у яких "нібито вилучають штатне озброєння", можуть звертатися за номером телефону, який є в кожній військовій частині.

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Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.