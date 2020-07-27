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Польша за полгода выдала украинцам более 270 тысяч виз, - МИД РП

Польша за полгода выдала украинцам более 270 тысяч виз, - МИД РП

В первом полугодии этого года польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 270 360 виз. Это на 44,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го (484 377).

Об этом сообщает МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Польша выдала гражданам Украины 269 875 национальных виз (типа D), что на 44% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Кроме того, украинцы получили 485 шенгенских виз (типа С), это на 77% меньше, чем годом ранее (2112).

Резкое падение выдачи виз наблюдалось во втором квартале, когда из-за локдауна в связи с пандемией COVID-19 с 16 марта по 4 мая не работали польские консульства и визовые центры в Украине. В начале мая они начали частично принимать анкеты на выдачу рабочих виз для лиц, которые направлялись в Польшу на работу в аграрном секторе и садоводстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визовые центры и консульства Польши уже получили 16 тыс. заявлений от украинцев на получение рабочих виз, - посол Цихоцкий

В целом большинство украинцев, которые сейчас пересекают границу на основании рабочих виз или карт пребывания, должны проходить в Польше 14-дневный карантин. Его смягченный вариант возможен в аграрном секторе и садоводстве, где допускается выполнение работ уже с первого дня после прибытия в Польшу, но с ограничением в передвижении вне мест работы и проживания.

Украинцы также могут сдать тест на коронавирус на 10-й день пребывания на карантине и получить его результат на следующий день. Лиц, у которых подтвержден отрицательный результат, освобождают от дальнейшего карантина.

По состоянию на конец 2019 года в Польше находились более 1,3 миллиона граждан Украины.

По информации управления по вопросам иностранцев Польши, на конец первого полугодия 2020 года 237 тысяч украинцев получили документы на временное или постоянное проживание в стране.

Также читайте: Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте

Автор: 

виза (736) МИД Польши (217)


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Топ коментарі
+9
Во время выборов было много сообщений, типа - "Получил рабочую визу, но если Зеленский станет президентом - останусь в Украине!" и т.п.
Где теперь эти восторженные Зелюди?
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27.07.2020 01:52 Відповісти
+5
Тепер ці зелюді почнуть Зе і замовчують, що його підтримували.
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27.07.2020 01:56 Відповісти
+4
Зебільня зараз почне ломитися у Польщу. Вони вже поприколювались і їм таке життя не по криколу.
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27.07.2020 03:46 Відповісти
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Во время выборов было много сообщений, типа - "Получил рабочую визу, но если Зеленский станет президентом - останусь в Украине!" и т.п.
Где теперь эти восторженные Зелюди?
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27.07.2020 01:52 Відповісти
Тепер ці зелюді почнуть Зе і замовчують, що його підтримували.
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27.07.2020 01:56 Відповісти
Хіба це люди - це сволоти.
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27.07.2020 03:48 Відповісти
Зебільня зараз почне ломитися у Польщу. Вони вже поприколювались і їм таке життя не по криколу.
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27.07.2020 03:46 Відповісти
Там працювати потрібно.
Поляки всіма можливими способами приваблюють українців. Особливо молодь. Навіть якщо хтось з батьків працює там і має неповнолітню дитину в Україні, то за поданням вони виплачують якусь матеріальну підтримку.
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27.07.2020 06:33 Відповісти
Недолуга політика і тотальна брехня Пеці заставила тисячі українців шукати кращої долі за кордоном.
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27.07.2020 04:10 Відповісти
Ага, аж сто раз
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27.07.2020 09:48 Відповісти
Польша за полгода выдала украинцам более 270 тысяч виз, - МИД РП - Цензор.НЕТ 8416
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27.07.2020 06:48 Відповісти
Твои цынични бандеровци выбрали зеленого дебила президентом. Гордиться особо нечем!
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27.07.2020 10:20 Відповісти
Заходил в гости друг зятя. Приехал из Польши в отпуск. Работает программистом в украинской фирме которая находится в Польше потому, что там меньше налогов платить. С его зарплаты Польше идёт 400 долларов налогов. Говорил, что в Польше идёт масштабное строительство нежилых зданий и современных дорог. В Варшаве 20 километров объездной дороги сделали под землёй.
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27.07.2020 09:06 Відповісти
Потому что Поляки думают о стране, а украинци о своей сраке!!! И так на протяжении столети
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27.07.2020 10:25 Відповісти
 
 