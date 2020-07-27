Польша за полгода выдала украинцам более 270 тысяч виз, - МИД РП

В первом полугодии этого года польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 270 360 виз. Это на 44,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го (484 377).

Об этом сообщает МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Польша выдала гражданам Украины 269 875 национальных виз (типа D), что на 44% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Кроме того, украинцы получили 485 шенгенских виз (типа С), это на 77% меньше, чем годом ранее (2112).

Резкое падение выдачи виз наблюдалось во втором квартале, когда из-за локдауна в связи с пандемией COVID-19 с 16 марта по 4 мая не работали польские консульства и визовые центры в Украине. В начале мая они начали частично принимать анкеты на выдачу рабочих виз для лиц, которые направлялись в Польшу на работу в аграрном секторе и садоводстве.

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В целом большинство украинцев, которые сейчас пересекают границу на основании рабочих виз или карт пребывания, должны проходить в Польше 14-дневный карантин. Его смягченный вариант возможен в аграрном секторе и садоводстве, где допускается выполнение работ уже с первого дня после прибытия в Польшу, но с ограничением в передвижении вне мест работы и проживания.

Украинцы также могут сдать тест на коронавирус на 10-й день пребывания на карантине и получить его результат на следующий день. Лиц, у которых подтвержден отрицательный результат, освобождают от дальнейшего карантина.

По состоянию на конец 2019 года в Польше находились более 1,3 миллиона граждан Украины.

По информации управления по вопросам иностранцев Польши, на конец первого полугодия 2020 года 237 тысяч украинцев получили документы на временное или постоянное проживание в стране.

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