У Росії немає шансів повернутися в G7, поки існує проблема Криму і Донбасу, - Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що його країна виступає проти повернення України до складу G7. Міністр нагадав, що РФ була виключена з G7 через окупацію українського Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він заявив в інтерв'ю Rheinische Post.

"Росія сама може здійснити найбільший внесок у те, щоб ці двері (для неї. - Ред.) відчинилися", - упевнений глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

"G7 і G20 - це два формати, які розумно узгоджені один з одним, у нас немає необхідності ще в G11 або в G12", - вважає німецький політик.

"Причиною виключення Росії стала анексія Криму та втручання на сході України. Доти, поки у нас немає рішення (цих проблем. - Ред.), я не бачу жодних шансів (для повернення РФ у "вісімку". - Ред.)", - наголосив Маас.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не списала Європа Крим, глава МЗС ФРН заявив: "Ми не можемо просто потиснути плечима і прийняти до відома, що в 21 столітті кордони в Європі просто так перекроюються. Ми не надсилаємо сигналів Москві: коли буде врегульовано питання зі сходом України, тоді буде врегульовано і Крим".

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Маас визнав, що зараз відносини з Москвою "складні" з багатьох напрямків. При цьому німецький міністр додав, що конфлікти в Сирії, в Лівії та в Україні можуть бути врегульовані тільки спільно з Росією. За його словами, Німеччина грає роль посередника в Лівії і спільно з Францією - на Донбасі. Проте Росія теж має "здійснити свій внесок", - що на сході України, на думку Мааса, відбувається "дуже повільно".

Глава МЗС ФРН також нагадав, що на початку липня Москва заблокувала проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо продовження транскордонного механізму надання гуманітарної допомоги Сирії.

Раніше, 13 липня, глава МЗС ФРН Гайко Маас, заявив на засіданні комітету в закордонних справах Європарламенту, що політика щодо Росії і України буде одним із пріоритетів для Німеччини під час головування в Раді ЄС.

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Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на нинішній саміт G7 як спостерігача. Також американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Проти цього одразу ж виступили Велика Британія, Канада та Європейський Союз.

Трамп пояснював, що повернення Росії в G7 допоможе в майбутньому домовитися з нею про ядерний пакт.

Зазначимо, в червні президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії в G7.

Саміт G7 має відбутися у вересні в США після перенесення через пандемію коронавірусу.