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У Росії немає шансів повернутися в G7, поки існує проблема Криму і Донбасу, - Маас

У Росії немає шансів повернутися в G7, поки існує проблема Криму і Донбасу, - Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що його країна виступає проти повернення України до складу G7. Міністр нагадав, що РФ була виключена з G7 через окупацію українського Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він заявив в інтерв'ю Rheinische Post.

"Росія сама може здійснити найбільший внесок у те, щоб ці двері (для неї. - Ред.) відчинилися", - упевнений глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

"G7 і G20 - це два формати, які розумно узгоджені один з одним, у нас немає необхідності ще в G11 або в G12", - вважає німецький політик.

"Причиною виключення Росії стала анексія Криму та втручання на сході України. Доти, поки у нас немає рішення (цих проблем. - Ред.), я не бачу жодних шансів (для повернення РФ у "вісімку". - Ред.)", - наголосив Маас.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не списала Європа Крим, глава МЗС ФРН заявив: "Ми не можемо просто потиснути плечима і прийняти до відома, що в 21 столітті кордони в Європі просто так перекроюються. Ми не надсилаємо сигналів Москві: коли буде врегульовано питання зі сходом України, тоді буде врегульовано і Крим".

Читайте: Судова реформа: Посли країн G7 готові висунути експертів для участі в створенні Вищої кваліфкомісії суддів

Маас визнав, що зараз відносини з Москвою "складні" з багатьох напрямків. При цьому німецький міністр додав, що конфлікти в Сирії, в Лівії та в Україні можуть бути врегульовані тільки спільно з Росією. За його словами, Німеччина грає роль посередника в Лівії і спільно з Францією - на Донбасі. Проте Росія теж має "здійснити свій внесок", - що на сході України, на думку Мааса, відбувається "дуже повільно".

Глава МЗС ФРН також нагадав, що на початку липня Москва заблокувала проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо продовження транскордонного механізму надання гуманітарної допомоги Сирії.

Раніше, 13 липня, глава МЗС ФРН Гайко Маас, заявив на засіданні комітету в закордонних справах Європарламенту, що політика щодо Росії і України буде одним із пріоритетів для Німеччини під час головування в Раді ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатори США внесли на розгляд резолюцію проти повернення Росії до складу G7

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на нинішній саміт G7 як спостерігача. Також американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Проти цього одразу ж виступили Велика Британія, Канада та Європейський Союз.

Трамп пояснював, що повернення Росії в G7 допоможе в майбутньому домовитися з нею про ядерний пакт.

Зазначимо, в червні президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії в G7.

Саміт G7 має відбутися у вересні в США після перенесення через пандемію коронавірусу.

Автор: 

G-7 G7 (1046) G8 (43) Німеччина (7473) росія (65949) мінські угоди (2231) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+12
Параша никогда не была в G-7. Формула эта называлась "7+1". Этот "плюс" (в виде Ху#ла) всегда на саммитах G-7 выглядел обхезанным чмом, кем оно и является по жизни.
Германия выступила против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 4962
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27.07.2020 07:23 Відповісти
+5
Німеччина виступила проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 4181
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27.07.2020 07:53 Відповісти
+3
Ха-ха-ха)))ви,кацапье, таке тупе
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27.07.2020 07:47 Відповісти
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Рососеюшка сасат.
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27.07.2020 07:23 Відповісти
Параша никогда не была в G-7. Формула эта называлась "7+1". Этот "плюс" (в виде Ху#ла) всегда на саммитах G-7 выглядел обхезанным чмом, кем оно и является по жизни.
Германия выступила против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 4962
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27.07.2020 07:23 Відповісти
Невже "гопака" вріже?!
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27.07.2020 08:53 Відповісти
Ну звичайно-звичайно....
Головне - СП-2, а решта то дрібниці.
Тим паче що не спостерігається великого бажання Росії повертатись в "сімку".
Для неї нині важливіші відносини з Китаєм.
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27.07.2020 07:35 Відповісти
Ха-ха-ха)))ви,кацапье, таке тупе
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27.07.2020 07:47 Відповісти
Відміняйте будівництво ПП2, а G7 вже непотрібно, бо з росією і так не буде старого співробітництва.
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27.07.2020 07:40 Відповісти
"А ежели уборщицей?"(Вольдемар Обнуленный)
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27.07.2020 07:43 Відповісти
До 1997 г. была Большая семёрка, до марта 2014 г. Большая восьмерка, с возвратом после марта 2014 г. в формат Большой семёрки, связано это с аннексией РФ Крыма и войной проводимой РФ на Донбассе.
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27.07.2020 07:44 Відповісти
Німеччина виступила проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 6903
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27.07.2020 07:51 Відповісти
Німеччина виступила проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 4181
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27.07.2020 07:53 Відповісти
да и не вернется кацапстан ни в какое Джи-7... к моменту возможности возвратиться это строение распадется раз и навсегда...сейчас отойдет Дальневосточная Республика, потом Якутия... и от кацапстана останутся мацкваабад и город вечного поиска человеконенавистничества **********...
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27.07.2020 08:09 Відповісти
Є шанки-це наш президент. Він зробить все, щоб з них познімали санкції і перетворили війну в "гражданський конфлікт".
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27.07.2020 08:17 Відповісти
Німці якось ну дуже гібридно з расєюшкай.
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27.07.2020 08:44 Відповісти
не /волнуйтесь/ пройдёт ещё несколько лет
от Украины будут морщиться как горькой редьки
просто наше бездействие и безхребетность всем надоест
пока сами не решим свои вопросы никто за нас их не решит
в России есть запас прочности и большой
просто смотреть на вещи нужно реально
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27.07.2020 08:45 Відповісти
Пусти свиню під стіл, вона вилізе на стіл. А про ядерний пакт може домовитися СВІФТ і нафта.
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27.07.2020 08:50 Відповісти
Ау-у, редактори, прокидайтесь. "... його країна виступає проти повернення України до складу G7". Це що таке? Хто там не хоче бачити Украіну в G7?
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27.07.2020 08:52 Відповісти
 
 