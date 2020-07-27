СOVID-19: за добу у світі померли понад 4,3 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 652,2 тис., інфікованих - 16,4 млн

Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 16,4 млн інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 4303 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 16 420 287 випадків інфікування і 652 256 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 149 849 (+451 за добу), хворих - 4 371 839 (+56 130 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 419 901 інфікований (+23 467 за добу) і 87 052 ​​(+556 за добу) летальні випадки.

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Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 436 019 осіб (+50 525 за добу), кількість смертей - 32 812 (+716 за добу).

У Росії 812 485 хворих (+5765 за добу) і 13 269 летальних випадків (+77 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 445 433 осіб (+11 233 за добу), кількість смертей - 6769 (+114 за добу).