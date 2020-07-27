COVID-19: у пацієнтів із цукровим діабетом хвороба проходить важче і вони потребують госпіталізації вшестеро частіше

Захворювання на коронавірус у пацієнтів із цукровим діабетом проходить важче, вони потребують госпіталізації вшестеро частіше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik, такого висновку дійшли фахівці Каліфорнійського університету, результати їхнього дослідження опублікувало видання MedicalXpress.

Дослідження, які провели вчені, виявили, що такі пацієнти помирають у 12 разів частіше.

Фахівці встановили, що діабет посідає друге місця серед чинників, що призводять до важкого перебігу COVID-19 - після серцево-судинних захворювань.

За даними медиків, діабетики можуть мати багато ускладнень, в тому числі - хвороби нирок, інсульт, інфаркт міокарда, порушення іннервації кінцівки, погіршення зору. Однак найсерйознішим ускладненням називається зниження ефективності роботи імунної системи.

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Лікарі у зв'язку з цим рекомендують діабетикам регулярно перевіряти рівень цукру в крові і постійно перебувати в контакті з лікарями, а також вести більш активний спосіб життя і дотримуватися необхідних заходів обережності під час спілкування з іншими людьми.

Раніше вчені повідомляли про те, що найбільш уразливими для коронавірусу нового типу є власники другої групи крові. На їхню думку, це може бути викликано тим, що пов'язані з інфекцією мутації впливають на згортання крові.

Фахівці також попереджали багатьох осіб, які перехворіли на COVID-19, про наслідки, які можуть зберігатися все життя, зокрема проблеми з легенями, втома і психологічні розлади, а також тривалі збої імунітету.