COVID-19: у пацієнтів із цукровим діабетом хвороба проходить важче і вони потребують госпіталізації вшестеро частіше
Захворювання на коронавірус у пацієнтів із цукровим діабетом проходить важче, вони потребують госпіталізації вшестеро частіше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik, такого висновку дійшли фахівці Каліфорнійського університету, результати їхнього дослідження опублікувало видання MedicalXpress.
Дослідження, які провели вчені, виявили, що такі пацієнти помирають у 12 разів частіше.
Фахівці встановили, що діабет посідає друге місця серед чинників, що призводять до важкого перебігу COVID-19 - після серцево-судинних захворювань.
За даними медиків, діабетики можуть мати багато ускладнень, в тому числі - хвороби нирок, інсульт, інфаркт міокарда, порушення іннервації кінцівки, погіршення зору. Однак найсерйознішим ускладненням називається зниження ефективності роботи імунної системи.
Лікарі у зв'язку з цим рекомендують діабетикам регулярно перевіряти рівень цукру в крові і постійно перебувати в контакті з лікарями, а також вести більш активний спосіб життя і дотримуватися необхідних заходів обережності під час спілкування з іншими людьми.
Раніше вчені повідомляли про те, що найбільш уразливими для коронавірусу нового типу є власники другої групи крові. На їхню думку, це може бути викликано тим, що пов'язані з інфекцією мутації впливають на згортання крові.
Фахівці також попереджали багатьох осіб, які перехворіли на COVID-19, про наслідки, які можуть зберігатися все життя, зокрема проблеми з легенями, втома і психологічні розлади, а також тривалі збої імунітету.
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але нам ********, що заради купки людей, які все життя знищують своє здоров'я шкідливими звичками, заради людей, які помирають від старості та хронічних хвороб, треба закрити УСІХ на "карантин"
карантин - це ізоляція хворих від здорових
кого і від кого політики ізолювали, якщо всі сидять в однакових умовах зубожіння і нахабного обмеження елементарних конституційних прав?
этот соус дрессируют новую общоность людей хомоковидиус надеясь на тот же результат что и хомосоветикус. Ковид это навсегда если не переизберем всех кто за ковид. Вопрос типа чей Крым должен так безперечно жестко стоять и с ковидом. Призрак секты ковида бродит по Европе.
Пусть теперь расскажут об ампутациях у больных с нелеченным сахарным диабетом, на сколько выросло количество тех ампутацив в США, например, и без всякого макароновируса.
Пусть также расскажуут о том, что диабетики 1-го типа, которые не делают инъекции инсулина, становятся ресипиентами и почек, и поджелудки (если доживают, стоя в очереди на трансплант, конечно).
Те же диабетики, которые следят за сахаром и следуют указаниям врача, имеют продолжительность жизни такую же, как и прочие представители человеческой популяции.
Мутації впливають на згортання крові... Каол.... Не на РНК-код. Карл!
....
Можно и выделение мочи померять в зависимости от зараженности макароновирусом, почему бы и нет?
И даже защитить кандидатскую.
ПроФФесор имел проФФесорское звание, а остальные (типа Степанова) - лохи какие, что ли?
Sputnik - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE новостное агентство , включающее веб-сайты, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 мобильное приложение https://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-2 [2] , онлайн-трансляцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-3 [3] , радиовещательную службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-4 [4] и пресс-центрыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-5 [5] , основанное международным информационным агентством «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F Россия сегодня ». Головной офис агентства находится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве .
Sputnik имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в том числе в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США (Вашингтон), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египте (Каир), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китае (Пекин), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 Соединенном Королевстве (Эдинбург), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9 Уругвае (Монтевидео), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизии (Бишкек). Агентство освещает новости https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 мировой политики и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 экономики и ориентировано на зарубежную аудиториюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-6 [6] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Новостные сайты агентства работают на более чем 30 языках, включая английский, испанский, польский, кыргызский, сербский и др. На сайтах также осуществляется радиовещание. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 Новостные ленты Sputnik работают круглосуточно. Агентство имеет более 16 млн подписчиков в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 соцмедиа . Помимо новостного контента, Sputnik продает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6 фоторепортажи , прямые трансляции, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 инфографику , опросы общественного мнения и другие форматы.
Предшественником агентства Sputnik является международный отдел российского государственного информационного агентства «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РИА Новости », основная часть материалов которого поступала из Москвы. Sputnik получает материалы из международных представительств. Главным редактором издания является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Маргарита Симоньян . Она же придумала название для издания: «Я решила, что это единственное русское слово с позитивной коннотацией, и его знает весь мир»https://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-7 [7] .