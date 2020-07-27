Посол Єльченко про візит Зеленського до США: Це може відбутися і до виборів у країні

Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може відбутися і до президентських виборів у країні. Зараз працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Йдеться про візит з обов'язковим відвідуванням двох або більше штатів. У США триває підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, який може відкрити Зеленський.

"Це могла би бути поїздка в Каліфорнію, поки жоден український президент там не був. Це могла би бути поїздка до штату Вашингтон, в Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. В Сіетлі і навколо, за нашими даними, вже працює десь 70 тисяч українців, це та кількість, що склалася за останні років десять, це нова діаспора", - сказав він.

Також, за словами посла, потрібно підготувати торгові угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

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"У нас є кілька серйозних проєктів, вони у стадії підготовки до реалізації", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський просить не втягувати Україну у вибори американського президента, які відбудуться цієї осені.

Зазначимо, попередні вибори президента США супроводжувалися скандалом з нібито втручанням України за допомогою публікації "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.