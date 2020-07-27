Посол Єльченко про візит Зеленського до США: Це може відбутися і до виборів у країні
Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може відбутися і до президентських виборів у країні. Зараз працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Йдеться про візит з обов'язковим відвідуванням двох або більше штатів. У США триває підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, який може відкрити Зеленський.
"Це могла би бути поїздка в Каліфорнію, поки жоден український президент там не був. Це могла би бути поїздка до штату Вашингтон, в Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. В Сіетлі і навколо, за нашими даними, вже працює десь 70 тисяч українців, це та кількість, що склалася за останні років десять, це нова діаспора", - сказав він.
Також, за словами посла, потрібно підготувати торгові угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.
"У нас є кілька серйозних проєктів, вони у стадії підготовки до реалізації", - додав він.
Нагадаємо, Зеленський просить не втягувати Україну у вибори американського президента, які відбудуться цієї осені.
Зазначимо, попередні вибори президента США супроводжувалися скандалом з нібито втручанням України за допомогою публікації "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
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Жителям штатів приготуватися до катаклізмів.
1 мая 1941 года на военном параде в Москве присутсвовала делегация Гитлера в количестве 20 офицеров SS во главе с генерало-фельдмаршалом Федором фон Боком,а 5 мая Джугашвили вдруг ни с того ни сего занял сразу 4 поста в дохлом СССре.До этого он был просто секретарь цк....ни за что не отвечавший в том советском дерьме...
Так, в тексте петиции указывается, что визиты Зеленского сопровождаются чередой несчастных случаев в местах, где он побывал с официальным визитом. Например, в Париже, Омане, Прикарпатье. «В целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их», - сказано в тексте.
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Сейчас продолжается сбор подписей. В поддержку такой инициативы уже высказались почти 1,5 тысячи человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции.