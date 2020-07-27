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Посол Єльченко про візит Зеленського до США: Це може відбутися і до виборів у країні

Посол Єльченко про візит Зеленського до США: Це може відбутися і до виборів у країні

Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може відбутися і до президентських виборів у країні. Зараз працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Йдеться про візит з обов'язковим відвідуванням двох або більше штатів. У США триває підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, який може відкрити Зеленський.

"Це могла би бути поїздка в Каліфорнію, поки жоден український президент там не був. Це могла би бути поїздка до штату Вашингтон, в Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. В Сіетлі і навколо, за нашими даними, вже працює десь 70 тисяч українців, це та кількість, що склалася за останні років десять, це нова діаспора", - сказав він.

Також, за словами посла, потрібно підготувати торгові угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України в США Єльченко за сумісництвом представлятиме країну на Ямайці та в Антигуа і Барбуда

"У нас є кілька серйозних проєктів, вони у стадії підготовки до реалізації", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський просить не втягувати Україну у вибори американського президента, які відбудуться цієї осені.

Зазначимо, попередні вибори президента США супроводжувалися скандалом з нібито втручанням України за допомогою публікації "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Автор: 

візит (1608) Єльченко Володимир (206) Зеленський Володимир (24275) США (23348)


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Топ коментарі
+8
У Дона Трампа предвыборная гонка,кстати Дон Трамп снялся в Голливуде в 17 филмах,Зеля кроме Голобородьки,играл только в сериале " обосцы свою страну"....в 95 говноквартале...
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27.07.2020 08:40 Відповісти
+5
Если Вава попадет в США, там начнется сезон торнадо как минимум.
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27.07.2020 08:37 Відповісти
+3
А шо там на Домбасі? Вава припинив громадянську війну як велів йому Кадирка?
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27.07.2020 08:45 Відповісти
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Если Вава попадет в США, там начнется сезон торнадо как минимум.
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27.07.2020 08:37 Відповісти
Найвеличнійший збирається в Американію?
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27.07.2020 08:40 Відповісти
Оно 🤡🤢 разрешение у кадыркина спросило ?
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27.07.2020 08:56 Відповісти
єльченку щаз не до цього, впритул зайнявся растаманським рухом на ямайці, а заодно і в антигуа з барбудом...щоби президент надихнувся атмосферою і візит не пройшов надаремне
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27.07.2020 08:59 Відповісти
У Дона Трампа предвыборная гонка,кстати Дон Трамп снялся в Голливуде в 17 филмах,Зеля кроме Голобородьки,играл только в сериале " обосцы свою страну"....в 95 говноквартале...
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27.07.2020 08:40 Відповісти
Один уже встретился "ни с тем".
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27.07.2020 08:41 Відповісти
А шо там на Домбасі? Вава припинив громадянську війну як велів йому Кадирка?
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27.07.2020 08:45 Відповісти
Да никто кроме путлера с этим недоразвитым до его убытия в Израиль не собирается встречаться,да и по телефону ,могут обсуждать только короновирус или куда дели очередную партию гум.помощи.
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27.07.2020 08:48 Відповісти
полковники за него голосовали
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27.07.2020 09:02 Відповісти
Стесняюсь спросить, а осёл украинец? Или украинский?!
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27.07.2020 08:48 Відповісти
о визите Зеленского в США/ Пианист уже был в США. Результат: пианист стал Моникой а Трамп до сих пор не может прийти в себя от изумления- "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским.
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27.07.2020 08:49 Відповісти
ЗЄтурист хоче аж два штати відвідати, думає що в нього там передвиборча кампанія.
Жителям штатів приготуватися до катаклізмів.
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27.07.2020 08:50 Відповісти
Историческая вещь.
1 мая 1941 года на военном параде в Москве присутсвовала делегация Гитлера в количестве 20 офицеров SS во главе с генерало-фельдмаршалом Федором фон Боком,а 5 мая Джугашвили вдруг ни с того ни сего занял сразу 4 поста в дохлом СССре.До этого он был просто секретарь цк....ни за что не отвечавший в том советском дерьме...
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27.07.2020 08:53 Відповісти
Зеленое чмо поедет получать указания.
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27.07.2020 08:55 Відповісти
А это плохо?
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27.07.2020 08:58 Відповісти
На официальном сайте президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского появилась петиция о запрете главе государства осуществлять официальные визиты в другие страны, поскольку «после них происходят одни несчастья».

Так, в тексте петиции указывается, что визиты Зеленского сопровождаются чередой несчастных случаев в местах, где он побывал с официальным визитом. Например, в Париже, Омане, Прикарпатье. «В целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их», - сказано в тексте.
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Сейчас продолжается сбор подписей. В поддержку такой инициативы уже высказались почти 1,5 тысячи человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции.
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27.07.2020 08:57 Відповісти
зелечорта дальше даунбасии и мацковии выпускать нельзя, иначе странам пустившим чорта грозит катастрофа.
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27.07.2020 08:57 Відповісти
Дон Трамп в гонке проигрывает Байдену 15,75 %,некоторые аналитики говорят,что Пынин братэлло может получитьь пост помошника Путлера по проблемам Хабаровска....
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27.07.2020 09:09 Відповісти
Ни один твой прогноз ни разу не сбылся. Все случилось как раз наоборот.
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27.07.2020 09:15 Відповісти
Мои прогноз по всем показателям сошелся....Быдло Путлерское просрало НовоотСоссию от Харькова до Адессы...Порозх поссал на КГБиста...,Майдан на РАБссии начался на месяц раньше,правда в Хабаровске а не на Мацковии вонючке...а в третьих...в августе РАБссия сдохнет от Инсльта...
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27.07.2020 09:18 Відповісти
Ты про майдан в россии каждый год вещаешь.
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27.07.2020 09:23 Відповісти
Подлодка Курск это и есть Майдан,Беслан..тоже Майдан..Норд Ост тоже Майдан...,такого Майдана как на РАБссии нет нигде в Мире...дома в Москве Волгодонске и тд...,не в счет...то Лужков взорвал...чтоб поднять рейтинг Плешивого Педофила...
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27.07.2020 09:25 Відповісти
BLM тоже майдан. Но почему то в США. Как ты тут так обосрался???
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27.07.2020 09:30 Відповісти
Нахер тебе болвану США?Живи Хабаровском.....
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27.07.2020 09:31 Відповісти
Нахер мне Хабаровск? Это же твой "майдан".
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27.07.2020 09:34 Відповісти
На РАБссии Майдана не будет.Пушкин ошибся....сказав про бунт сраный и беспощадный...Лаптеногое быдло может только срать в Сирии Ливии Грузии Чечне Украине....само в говне и других туда тянет....Шариковскоое отродие неудачного эксперимента профессора Преображенского....
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27.07.2020 09:36 Відповісти
Ты же сейчас только верещал что в россии будет майдан. Быстро ты на лету переобулся.
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27.07.2020 09:39 Відповісти
Майдан в Хабаровске это туфта.... что и все на РАБссии Фейк по Фрейду...да и самой РАБссии не СУЩЕСТВУЕТ..нет такого дерьма в Мире этом.....
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27.07.2020 09:42 Відповісти
Ясно что это лишь твои маразматические фантазии.
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27.07.2020 09:44 Відповісти
Маразматик в Мире один ...Путлер Фуйло....по имени Андрей Панин....
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27.07.2020 09:47 Відповісти
В стане республликанцев наметился раскол и он будет нарастать к дню выборов 3 ноября....
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27.07.2020 09:13 Відповісти
Нах он кому-то там сдался. Они уже поняли что такое шмаркля.
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27.07.2020 09:21 Відповісти
Нельзя его пускать в США! Опять что-то ляпнет и окончательно похоронит добрые отношения между странами. И лишит Украину и военной помощи, и политической поддержки. Ведь кейс БАЙДЕНА для ТРАМПА до сих пор ой как актуален!
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27.07.2020 10:32 Відповісти
10 до 1 - сху@лє?
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27.07.2020 10:39 Відповісти
До выборов в США там делать совершенно нечего.. А там будем посмотреть. ( кстати в Минске делать нечего и до и после " выборов" какие там собирается сотворить Лукашенко.)
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27.07.2020 11:36 Відповісти
я гадаю що при любому розкладі, в не залежності,- до чи після виборів, зеленському закрита дорога в США, як бідоносцю
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27.07.2020 17:33 Відповісти
Не выпускать зеленое чмо за пределы Банковой! А то куда не приедет то пожар, то наводнение, то эпидемия, то терроризм. Хай сидит в кабинете, пока его оттуда не вынесут! Уже не долго осталось)))
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27.07.2020 23:50 Відповісти
 
 