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За добу на Львівщині виявили 120 нових випадків COVID-19, загалом 8952 інфікованих і 238 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 120 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 8952 осіб, 238 осіб померли, 2070 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 378 ПЛР-тестів, з них 120 - позитивні. Серед них львів'ян - 41.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на неділю, 26 липня, лабораторно підтверджено 64 849 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них за добу - 920.
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